00:05.06

Neil, M., Fenton, N., & McLachlan, S. (2025, April 11). Cheap Trick paper rejected by “Vaccines” journal. Where are the numbers? by Norman Fenton and Martin Neil.

Das dazugehörende Paper:

Martin Neil, Norman Fenton, Scott McLachlan. The extent and impact of vaccine status miscategorisation on covid-19 vaccine efficacy studies. medRxiv 2024.03.09.24304015; doi: https://doi.org/10.1101/2024.03.09.24304015 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2024.03.09.24304015v6

00:06:33

Vitriol, D. V. (2023h, August 4). Haben wir es teilweise vielleicht mit einer Ribosomopathie zu tun? DrBine’s Newsletter.

00:06:53

Vitriol, D. V. (2024w, October 5). N1-Methylpseudouridin bleibt in der Zelle und das wussten die Hersteller. DrBine’s Newsletter.

00:08:44

Vitriol, D. V. (2025h, March 6). Doch nur eine “milde” Myokarditis nach modRNA “Impfung”? DrBine’s Newsletter.

McCullough, P. A., & Hulscher, N. (2025). Risk stratification for future cardiac arrest after COVID-19 vaccination. World Journal of Cardiology, 17(2). https://doi.org/10.4330/wjc.v17.i2.103909 https://www.wjgnet.com/1949-8462/full/v17/i2/103909.htm

00:09:24

Chudov, I. (2023, October 1). COVID vaccines damage ALL hearts, study finds. Igor’s Newsletter.

Nakahara, T., Iwabuchi, Y., Miyazawa, R., Tonda, K., Shiga, T., Strauss, H. W., Antoniades, C., Narula, J., & Jinzaki, M. (2023). Assessment of myocardial 18F-FDG uptake at PET/CT in asymptomatic SARS-COV-2–vaccinated and nonvaccinated patients. Radiology, 308(3). https://doi.org/10.1148/radiol.230743

00:09:39

https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/pdf/10.1055/s-0042-102041.pdf

00:10:20

Vitriol, D. V. (2025z, April 1). Metyhlenblau färbt Nervenzellen und Herzmuskelzellen. DrBine’s Newsletter.

00:11:15

“Steigerung bei Herzmuskelschäden nach Booster-Impfung beträgt tatsächlich wie von den NachDenkSeiten korrekt angegeben das 800-Fache bzw. 80.000 Prozent.

Man ging von 0,0035 Prozent aus (35 von 1 Million), fand bei der Studie aber knapp drei Prozent aller Geboosterten mit Schädigung des Herzmuskels.”

Vorübergehende milde Herzmuskelzellschäden nach Booster-Impfung | Universität Basel

Adhoc, A. (n.d.). Corona-Booster: Impfschäden am Herzmuskel? APOTHEKE ADHOC. https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/detail/coronavirus/corona-booster-impfschaeden-am-herzmuskel/#

Buergin N, Lopez-Ayala P, Hirsiger JR, Mueller P, Median D, Glarner N, Rumora K, Herrmann T, Koechlin L, Haaf P, Rentsch K, Battegay M, Banderet F, Berger CT, Mueller C. Sex-specific differences in myocardial injury incidence after COVID-19 mRNA-1273 booster vaccination. Eur J Heart Fail. 2023 Oct;25(10):1871-1881. doi: 10.1002/ejhf.2978. Epub 2023 Aug 9. PMID: 37470105. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37470105/

00:11:15

Vitriol, D. V. (2024o, May 9). Endoteliitis/Vaskulitis. DrBine’s Newsletter.

Schadmechanismen der modRNA Endoteliitis/Vaskulitis DrBines verbales Vitriol · May 9, 2024 Was ist Endotheliitis? Kurz gesagt, eine Entzündung der Innenauskleidung der Blutgefäße in diesem Lehrbuch der beruflichen Mittelschule[i] deutsch Epithel genannt, englisch Endothelium (https://en.wikipedia.org/wiki/Endothelium). Das Epithel ist sehr glatt, damit nichts daran kleben bleibt und so die Blutgefäße verstopfen könnte, in etwa wie die Antihaf… Read full story

00:12:27

McMillan, P. (2025, April 11). Are IMMUNE clots being created INSIDE your body? Vejon COVID-19 Review.

00:12:47

Vitriol, D. V. (2025z, March 27). Makrophagenpolarisation. DrBine’s Newsletter.

Inglut CT, Sorrin AJ, Kuruppu T, Vig S, Cicalo J, Ahmad H, Huang HC. Immunological and Toxicological Considerations for the Design of Liposomes. Nanomaterials (Basel). 2020 Jan 22;10(2):190. doi: 10.3390/nano10020190. PMID: 31978968; PMCID: PMC7074910. https://www.mdpi.com/2079-4991/10/2/190)

00:17:55

Vitriol, D. V. (2024aa, October 21). Spike-Proteine vernetzen Fibrinogen. DrBine’s Newsletter.

00:19:57

Wie hieß der schweizer Arzt, der mit als erster auf das Contarganproblem hinwies und dafür von der Pharma ruiniert wurde? Bitte in die Kommentare, wenn jemand den Namen kennt.

00:21:49

Vitriol, D. V. (2025n, March 20). Deregulierung diverser biochemischer Signalwege durch modRNA Injektionen. DrBine’s Newsletter.

00:24:07

Vitriol, D. V. (2023s, December 14). AstraZenecas Plörre - die Basics. DrBine’s Newsletter.

Ärzteblatt, D. Ä. G. R. D. (n.d.). Gentherapie: Nach erstem Todesfall müssen „alle Fakten auf den Tisch“. Deutsches Ärzteblatt. https://www.aerzteblatt.de/archiv/gentherapie-nach-erstem-todesfall-muessen-alle-fakten-auf-den-tisch-cd4d9805-e5fe-4a95-b2aa-4df36eb8afb1

00:26:03

Bangaru, S., Ozorowski, G., Turner, H. L., Antanasijevic, A., Huang, D., Wang, X., Torres, J. L., Diedrich, J. K., Tian, J., Portnoff, A. D., Patel, N., Massare, M. J., Yates, J. R., Nemazee, D., Paulson, J. C., Glenn, G., Smith, G., & Ward, A. B. (2020). Structural analysis of full-length SARS-CoV-2 spike protein from an advanced vaccine candidate. Science, 370(6520), 1089–1094. https://doi.org/10.1126/science.abe1502

00:27:00

Vitriol, D. V. (2025ad, April 7). Reduktion der männlichen Fertilität durch Autoantikörper gegen AT1R? DrBine’s Newsletter.

00:31:54

Vitriol, D. V. (2025y, March 26). Psychiatrische Nebenwirkungen von Impfstoffen. DrBine’s Newsletter.

Vitriol, D. V. (2024i, February 28). Mechanismen neuronaler Schäden durch die Covid modRNA-Produkte. DrBine’s Newsletter.

Vitriol, D. V. (2024p, May 8). Psychosen durch Covid-Injektionen. DrBine’s Newsletter.

00:33:06

Vitriol, D. V. (2024l, March 6). Tinnitus durch modRNA-Produkte. DrBine’s Newsletter.

Schadmechanismen der modRNA Tinnitus durch modRNA-Produkte DrBines verbales Vitriol · March 6, 2024 Bekannte Ursachen für Tinnitus sind Durchblutungsstörungen, Thrombosen, Nervenschäden und abnormalen Aktivitäten der Gehirnnervenzellen. Diese Zusammenhänge sind so bekannt, dass man dafür keine medizinische Literatur oder wissenschaftliche Aufsätze durchforsten muss, sondern diesen Zusammenhang bereits auf medizinischen Internetseiten für Laien findet ( Read full story

00:37:31

Alghamdi, A., Hussain, S. D., Wani, K., Sabico, S., Alnaami, A. M., Amer, O. E., & Al‐Daghri, N. M. (2025). Altered Circulating Cytokine Profile among mRNA‐Vaccinated Young Adults: A Year‐Long Follow‐Up Study. Immunity Inflammation and Disease, 13(4). https://doi.org/10.1002/iid3.70194

(1) Sabine Stebel 🐝🐭 auf X: „Die Ergebnisse [...] deuten darauf hin, dass die 💉 zu einem Anstieg der Zytokinwerte führte, was die Persistenz der humoralen Immunantwort auf 💉 belegt. Dieser Effekt kann auf die anhaltende Produktion von Spike und die stark entzündliche Natur der mRNA-LNP zurückgeführt werden https://t.co/SPf74MW1vw“ / X

00:44:31

Wikipedia-Autoren. (2008, March 19). Meilensteine der Naturwissenschaft und Technik. https://de.wikipedia.org/wiki/Meilensteine_der_Naturwissenschaft_und_Technik

00:46:05

(1) Tobias Ulbrich auf X: „Das Milliarden - Karrussel "Erschaffe den Erreger und biete die Lösung dazu an" Wie BioNTech 20,6 Mrd. EUR Gewinn einfuhr. Heute an einem Feiertag überarbeitete ich den Katalog der Mängel der Entwicklung uns sehe nun klar den Zusammenhang zwischen der Erschaffung des Erregers https://t.co/y7LNu3g4Ww“ / X

Gaviria, M., & Kilic, B. (2021). A network analysis of COVID-19 mRNA vaccine patents. Nature Biotechnology, 39(5), 546–548. https://doi.org/10.1038/s41587-021-00912-9 https://www.nature.com/articles/s41587-021-00912-9

00:48:05

Wikipedia-Autoren. (2020, October 3). Choose your own adventure. https://de.wikipedia.org/wiki/Choose_Your_Own_Adventure

00:49:40

Vitriol, D. V. (2025ag, April 7). Wie entkommen die LNPs aus den Endosomen? (Endosomal Escape). DrBine’s Newsletter.

00:50:31

Vitriol, D. V. (2025t, March 23). Wo verbleiben die körperfremden Lipide? DrBine’s Newsletter.

00:51:24

Bürger, G. (2025, April 13). Die Mutter aller Bomben. Genervter’s Newsletter.

00:52:06

Vitriol, D. V. (2024h, February 18). Was Moderna wusste. DrBine’s Newsletter.

Science stuff Was Moderna wusste DrBines verbales Vitriol · February 18, 2024 Nach BioNTechs Review darüber, wie man die Plörre sicherer machen könnte nun auch das Geständnis von Moderna. Wie üblich fachlich deutlich besser und ausführlicher als von BioNTech, Moderna ist fachlich auch in diesem Review besser aufgestellt als die Konkurrenz, auch wenn Irina bei einigen Bereichen mehr ins Detail geht. Das macht die Technologie, die … Read full story

00:55:18

Vitriol, D. V. (2025y, March 25). Das Spike-Protein aktiviert den alternativen Weg des Komplementsystems. DrBine’s Newsletter.

00:58:46

Vitriol, D. V. (2024l, February 29). Mögliche biochemische Wege zu shedden. DrBine’s Newsletter.