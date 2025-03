Im Januar erschien ein Paper, welches sich endlich ein wenig mit den biochemischen Folgen durch die modRNA Plörren beschäftigt.

Hickey TE, Mudunuri U, Hempel HA, Kemp TJ, Roche NV, Talsania K, Sellers BA, Cherry JM, Pinto LA. Proteomic and serologic assessments of responses to mRNA-1273 and BNT162b2 vaccines in human recipient sera. Front Immunol. 2025 Jan 27;15:1502458. doi: 10.3389/fimmu.2024.1502458. PMID: 39931577; PMCID: PMC11808009. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11808009/

Ich bin kein Systembiologe, eigentlich müsste man an diese Publikation mit systembiologischen Methodiken systematisch analysieren. DAS haben nicht einmal die Autoren gemacht. Zu meiner Zeit (vor 15 Jahren), war man schon froh einen Signalweg mit wenigen Proteinen modellieren zu können. MaCS hat eine Zeitlang auf diesem Thema gearbeitet und hat zumindest noch einen Lehrstuhl für Systembiologie. Auch Lars Kaderali, der Berater des Kanzlers Scholz war, hätte dazu eigentlich was sagen sollen, denn diese Probleme waren absehbar, zumindest für mich.

Die Publikation hat auch ein wenig das Problem, dass man “nur” Serum betrachtet. Aber immerhin endlich ein paar Microarray Daten. Die Daten sind also nur ein kleiner, winziger Einblick in ein deutlich komplexeres Gesamtbild, weil man nicht sieht, was in den verschiedenen Zelltypen selbst vorgeht oder im Mikrobiom.

*SPOILER* Dieser kleiner Ausschnitt ist aber schon ziemlich gruselig *SPOILER*

Es geht in diesem Artikel nicht darum, Details zu verstehen.

Es geht um einen generellen Eindruck des Ausmaßes des biochemischen Chaos, welches verursacht wurde.

Versuchsaufbau

1 Monat nach dritter “Impfung” wurde mRNA-1273 und BNT162b2 “geimpften” Frauen und Männern Serum analysiert.

Schon im Abstract wird klar: Es gibt massive biochemische Unterschiede in der Reaktion auf das Produkt zwischen Männern und Frauen und auch massive Unterschiede bei der Immunologischen Reaktion auf die jeweiligen Produkte.

Das hat man auch in den Nebenwirkungen gesehen. 2/3 der schweren Nebenwirkungen waren bei Frauen zu beobachten.

Was das Paper untersucht sind IgG Antikörper und wie man diese vorhersagen kann. Das interessiert mich aber nicht. Ich konzentriere mich auf andere Teile des Papers, die ich spannender finde: Die Biochemie dahinter.

Ergebnisse

Die Ergebnisse sind komplex und nicht mein Fachgebiet, das betrifft auch den Methodenteil, den ich nicht im Detail beurteilen kann. Ich versuche einen Überblick zu geben, wie ich die Daten verstehe. Für Details bitte das original Paper lesen.

Die biochemischen Marker, die bei Männern und Frauen hoch oder runter reguliert werden, unterscheiden sich, wie man im Venn Diagramm der Publikation sieht.

Bei so massiven Geschlechtsunterschieden und eine offensichtlich höheren Nebenwirkungsrate bei Frauen, kann ich absolut nicht nachvollziehen, warum diese Produkte in der Schwangerschaft immer noch empfohlen werden, zumal in dieser Studie ebenfalls erneut keine Schwangeren untersucht wurden.

Zelluläre Pfade und Prozesse, die durch die dritte Impfung beeinflusst werden

Die Liste ist schockierend lang. Biologische Signaltransduktionswege sind miteinander verbunden, vernetzt und haben feed-back und feed forward Schleifen.

Zu meiner Zeit hing in jedem Labor das riesige Roche Biochemical Pathways Poster, um einen Respekt einzuflößen und demütig zu halten. Diese Roche Webseite ist seit einiger Zeit offline zwecks (erneutem) Update?

Warum man nicht erst updated und dann einfach die neue Version online schaltet?

Ich habe die zweite Ausgabe auf Papier bestellt und archiviert. Es gibt auch archivierte downloads.

Es gibt diese Pathways aber auch als 416 Seiten dickes Buch.

Das soll illustrieren, was passieren kann, wenn ein oder zwei Proteine, Enzyme, Rezeptoren… gestört sind.

Die Liste der beeinflussten Pfade und Prozesse sollte einem daher wirklich Respekt einflößen und dass man von so etwas lieber die Finger lassen sollte.

Wie gesagt, das ist eher ein kleiner Ausschnitt der Probleme, weil “nur” Serum.

Wie kann ein Produkt mit solchen Geschlechtsunterschieden sicher sein?

Wie kann ein Produkt, welches bis zu 51 biochemische Signalwege dereguliert, sicher sein?

Was passiert wohl, wenn man sowohl BNT162B2 als auch mRNA-1273 bekommen hat?

Die Daten fehlen leider. DAS wäre noch mal richtig spannend.

Diskussion

Nur die “Highlights”, die ich soweit nachvollziehen kann. Da steht deutlich mehr drinnen. Lest das Original, wenn es euch im Detail interessiert.

“Die gemessenen serologischen Reaktionen auf die dritte Impfdosis waren unabhängig vom Impfstoff oder dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht des Empfängers vergleichbar, die proteomischen Bewertungen unterschieden sich jedoch erheblich. Analysen der Modulation von Proteomics-Markern und der funktionellen Anreicherung von Signalwegen ergaben signifikante Veränderungen von Markern und Prozessunterschiede auf Kohortenebene je nach […] Geschlecht, einschließlich Signalwegen im Zusammenhang mit der RNA-Verarbeitung, der Proteinsynthese und der Regulierung des Zellzyklus. Interessanterweise waren die mit der angeborenen und adaptiven Immunität sowie mit Entzündungen verbundenen Signalwege in den Proteomikdaten besonders deutlich zu erkennen.”

“Die Seren der BNT162b2-Impfstoffkohorten zeigten unabhängig vom […] Geschlecht eine Hochregulierung von drei gemeinsamen Markern 1 Monat nach der dritten Impfung: UB2D1/PolyUbiquitin K48 (UBE2D1|UBB), Glutathion-spezifische gamma-Glutamylcyclotransferase 1 (CHAC1) und Krebs/Hoden-Antigen 1 (CTAG1A|CTAG1B). Die Glutathion-spezifische gamma-Glutamylcyclotransferase 1 ist ein proapoptotisches Stressprotein des endoplasmatischen Retikulums (ER) (54). Eine Überexpression des Enzyms führt zu einer Verarmung an Glutathion, was sich negativ auf die Regulierung des zellulären oxidativen Gleichgewichts zwischen reaktiven Sauerstoffspezies und antioxidativen Abwehrmechanismen auswirkt (55). Krebs-Hoden-Antigene sind Antigene, die in einer Vielzahl von bösartigen Tumoren identifiziert wurden und normalerweise nur im Hodengewebe exprimiert werden (56). Hodenantigene wurden jedoch in Krebsgeweben sowohl bei männlichen als auch bei weiblichen Patienten identifiziert und können ein primäres Ziel von Immunantworten gegen Krebs sein (56). Bislang gibt es keine recherchierbaren Berichte, die eine Modulation der Glutathion-spezifischen Gamma-Glutamylcyclotransferase-1-Proteine oder Krebs-Hoden-Antigene in Seren beschreiben, die entweder mit einer SARS-CoV-2-Infektion oder einer Impfung mit BNT161b2 oder mRNA-1273 in Verbindung stehen.”

Gestresstes ER ist für mich ein weiterer Beleg, dass das Spike-Protein im Endoplasmatischen Retikulum produziert wird.

Und somit vorhersehbarer Weise über Exosomen im Blut kursieren musste.

Das erklärt auch, warum NAC (Vorstufe von Glutathion) Impfgeschädigten hilft. Sie haben Glutathionmangel. Glutathioninfusionen könnten da auch hilfreich sein.

“In Seren von weiblichen Empfängern eines der beiden Impfstoffe wurden 1 Monat nach der dritten Impfung 7 Marker (UBE2D1|UBB, CHAC1, LEP, CST5, CST2, INS) hochreguliert und 342 herunterreguliert. Leptin (LEP) ist ein Hormon, das im Fettgewebe gebildet wird und an der Regulierung des Appetits, der neuroendokrinen Funktion und der Energiehomöostase beteiligt ist (61). Leptin verstärkt nachweislich entzündliche Immunreaktionen durch das angeborene Immunsystem, indem es die Zellproliferation und das Überleben fördert, die Sekretion von Entzündungsmediatoren und die Migration von angeborenen Effektorzellen vermittelt (62). Es gibt zwar keine Berichte über einen impfstoffbedingten Anstieg von Leptin im Serum, aber es gibt Berichte über ein erhöhtes Leptin im Plasma bei Intensivpatienten mit COVID-19 im Vergleich zu gesunden Studienteilnehmern (63).“

Energiehomöostase ist nur schicker für: fühlt sich schlapp, keine Energie. Vielleicht mit ein Grund für ME/CFS?

“Seren von weiblichen Empfängern von mRNA-1273 zeigten einen Monat nach einer dritten Impfung eine Hochregulierung mehrerer Signalwege, die mit der Aktivierung des angeborenen Immunsystems, einschließlich der Überwachung durch Toll-like-Rezeptoren (TLR), und Prozessen wie der Bildung von Fibringerinnseln, Amyloidfasern und der Thrombozytenaggregation verbunden sind (75-78).”

Fibrin und Amyloid habe ich bereits vor langer, langer Zeit behandelt. Das Spike-Protein vernetz Fibrin und Amyloide durch fehlgefaltete Proteine.

“Die Rezeptorsignalübertragung durch MAPK, MAP2K und RAS war in den Seren der weiblichen Empfänger von mRNA-1273 nach einem Monat ebenfalls deutlich erhöht. Diese Signale könnten auf oxidativen Stress hinweisen, da sowohl die MAPK-MAP2K- als auch die RAS-Signalwege mit reaktiven Sauerstoffionen interagieren und eine Rolle bei der Förderung oder Unterdrückung der Tumorentstehung spielen (79, 80).”

MAPK Pathway und RAS ist ÜBEL!!!

“MAP-Kinasen werden innerhalb von Proteinkinase-Kaskaden aktiviert, die die Zellproliferation, die Differenzierung und den Zelltod regulieren. Bei Säugetieren werden die MAP-Kinasen in drei Familien eingeteilt: ERKs, JNKs und p38/SAPKs.”

Nur ein kleiner Eindruck, was das bedeutet. Lasst die Bilder auf euch wirken. Ihr braucht sie nicht zu verstehen, das tut kaum einer. Ich glaube auch nicht, dass sie vollständig sind, da fehlen bestimmt noch ein paar Proteine.

Daher habe ich Signalwege im Studium gemieden wie die Pest. Zu unübersichtlich, zu vernetzt und mit unbekannten Unbekannten. Das macht keinen Spaß.

Und das sind nur einige der Signalwege, die dereguliert sind. Teilweise waren es bis zu 51 gleichzeitig, die auch interagieren können und synergistisch oder antagonistisch wirken können.

MAPK pathways:

The ERK MAPK pathway:

The JNK MAPK pathway.:

The p38 MAPK pathway:

Für die Behandlung heißt das für mich: Gehe an die Quelle des Problems, also immer upstream gehen. Symptomatisch irgendwo am Ende oder in der Mitte anzusetzen ist sinnlos und kann nur noch mehr Schaden anrichten.

Gebe dem Körper, was fehlt, damit er das Problem selbst lösen kann. Stabilisiere des Patienten, unterstütze die Selbstheilung, entferne den Auslöser des Problems. Bei der Reihenfolge bin ich mir nicht sicher.

Nicht einmal KI wird dieses Problem korrekt analysieren können.

Was sagt Ugur dazu in seinem Buch “Projekt Lightspeed”?

„Es war nur eine kleine Ausbuchtung in der Kurve, aber sie zeigte, dass eine Immunantwort vor sich ging […] Diese Daten besagten noch nicht, dass die vom Lightspeed-Team entwickelten Konstrukte eine Reaktion der T-Zellen ausgelöst hatten“ (S. 176)

Und daneben noch diverse andere Reaktionen, wie es scheint.

Ich hasse biochemische Pathways immer noch. An dieser Stelle gebe ich gerne an den Genervten Bürger NarfGB ab. Soll er damit seinen Spaß haben. Er hat mich auch auf diese Publikation aufmerksam gemacht.

Wenn in einem Chip oder einer Platine auch nur ein Leiterweg einen Kurzschluss hat, geht teils nichts mehr. Hier hat man unterschiedlich große, unterschiedlich leitende Späne auf diverse Platinen gepustet, die unkontrolliert diverse Leiterbahnen korrumpiert haben und auch noch bei jeder Platine unvorhersagbar anders.

Jeden Ingenieur graust es dabei, würde ich vermuten.