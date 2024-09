Die Zeit hat Protokolle und Mails des Corona ExpertInnenrates erhalten:

https://img.welt.de/bin/kanzleramt.pdf_bn-253277326.pdf

Aber die Protokolle setzen erst beim Bundesolaf an. Von den Sitzungen unter Muddi habe ich noch keine Protokolle gesehen. Die existieren laut Dr.ostens Buch auch nicht. Muddi wusste, wie man keine Spuren hinterlässt. Der Bundesolaf hat zwar sauberer gearbeitet, aber halt auch Spuren hinterlassen. Ob das so clever war?

Problematisch am Datensatz ist, dass am Anfang Protokolle kommen, dann Mails und dann Mails und Protokolle, die zeitlich vor den Protokollen am Anfang liegen. Das PDF ist zeitlich also ein wenig durcheinander.

Da stehen durchaus interessante Dinge drinnen, wie:

01.02.2022

Warum dann das ganze Theater? Wie hoch ist der Anteil der der Influenza?

Israel als belastbare Quelle?

Ombudsman: Health Ministry didn't check 82% of reports on COVID vaccine side effects | The Times of Israel

Wenn man wusste, dass es problematisch ist, warum hat man es gemacht?

15.02.2022

22.02.2022

Irgendwer nervt mit Evaluierung.

08.03.2022

Wer hat dagegen gestimmt?

15.03.2022

Aber dennoch wollte man unbedingt Kinder und Jugendliche spritzen?

11% der Ärzte waren schon März 2022 wach?

Falls sich jemand gefragt hat, wer ab dem Zeitpunkt das IfSG verbrochen hat. Welche Expertenkommission ist hier wohl gemeint?

Was wurde hier wohl geschwärzt? Dass die Impfung das Virus mutieren lässt, vielleicht?

Impact of vaccination on SARS-CoV-2 evolution and immune escape variants - ScienceDirect

22.03.2022

Die Impfung wirkt, besonders beim medizinischen Personal

Meinungsbildung? Meinung? Sieht so Entscheidung basierend auf wissenschaftlichen Daten aus?

Wo ist das Problem, wenn man sauber arbeitet? Sieht so Transparenz aus? Blöd, dass die Protokolle nun öffentlich sind.

29.03.2022

Die Impfung wirkt ganz offensichtlich und dass 45% Geboosterte auf der Intensivstation liegen sagt natürlich überhaupt nichts über die Effektivität aus, die eine Infektion verhindern sollte.

HERA, da war doch was.

EU-Agentur HERA - regionaler Abklatsch der WHO (tkp.at)

Brigitte Röhrig hat sich auch zu HERA geäußert: https://t.me/RA_Roehrig/72

Zu HERA gibt es eine Mail auf S. 331 des PDF:

Bis wann musste getestet werden?

Gibt es Long-COVID nun oder nicht? Können die sich mal entscheiden?

Was man dann doch lieber nicht gemacht hat.

Entscheidungen waren rein politisch. Soviel zu “Trust the science”

05.04.2022

Der Mangel an freien Kapazitäten lag am (lange bekannten) Pflegemangel. Schlechte Löhne, schlechte Arbeitsbedingungen, was für eine Überraschung.

50% der Neuaufnahmen auf der Instensivstation waren geboostert, aber das lässt NATÜRLICH NICHTS über die Impfeffektivität schließen.

Mehr Todesfälle bei sinkender Inzidenz. Woran das wohl liegt?

Die Regierungen haben sich eine so schöne neue Krankheit zum Angst machen ausgedacht, für die es leider nur geringe Evidenz gibt. Das heißt aber nicht, dass es die Krankheit nicht gibt!

26.04.2022

Sollte man solche Daten nicht zur Zulassung haben?

Wurde das irgendwann auch mal gemacht?

24.05.2022

Bei MPox gibt es übrigens ein geschwärztes Medikament. Impfung ist also nicht notwendig.

31.05.2022

Der Diskurs davor war also nicht ergebnisoffen?

Ein Hinweis auf gefälschte Testzentren, die es gar nicht gibt, der ignoriert wird? Oder sollte man vielleicht einfach die PCR-Testung hinterfragen? Wurde der Diskrepanz nachgegangen?

80% der Kinder sind immun und daher noch mal auf eine bestehende Immunität draufimpfen? Etwas, was bei Tetanus und Co vorher geprüft wird wegen der Nebenwirkungen? Politische Entscheidung?

Man konnte es zuverlässig schätzen, aber trotzdem musste sich jeder (Un-)Geimpfte testen? Wo sind die Daten?

14.06.2022

Off-Label Use, dafür ist das Produkt NICHT zugelassen

https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2020/20201221150522/anx_150522_de.pdf

Warum dann empfohlen? Warum überhaupt auf dem Markt, wenn man nicht weiß, ob es eine mukosomale Immunität überhaupt gibt?

Warum wurde die Studie geschwärzt? Welche Studie war das?

28.06.2022

Erneut bekannter Personalmangel. Maßnahmen wegen verfehlter Personalpolitik? Lockdowns wegen schlechter Arbeitsbedingungen im Gesundheitssektor?

Mehr Antikörper gegen ein Virus, das nicht mehr existierte. Super sinnvoll und nützlich. Vielleicht auch ein Zeichen für die Antigenerbsünde?

Beipackzettel und Aussagen in den Fachinformationen sind keine validen Aussagen bei Myokarditis?

Paxlovid war nutzlos, das haben die Ärzte wohl schnell gemerkt. Wollte man den nutzlosen Dreck über “Interessenvertreter” in den Markt drücken?

Pfizers eigene Studie bestätigt: Paxlovid ist völlig nutzlos (report24.news)

Nirmatrelvir for Vaccinated or Unvaccinated Adult Outpatients with Covid-19 - PubMed (nih.gov)

12.07.2022

Corona-Medikament: Bund wird etwa 420.000 Packungen vernichten müssen (epochtimes.de)

Interessanterweise in einer Variante geschwärzt. Man wusste also, das laufen lassen sinnvoll gewesen wäre?

16.08.2022

Das klang am 28.06.2022 irgendwie noch anders.

Wie wäre es mit Zink, Quercitin, Vitamin D, Ivermectin? Nur so als Vorschlag?

29.08.2022

Wie, die aktuellen Plörren reduzieren die Transmission etwa nicht?

Nur, weil etwas von der EMA zugelassen ist, ist es nicht zwangsläufig sicher. Es werden immer wieder trotzdem Produkte wieder vom Markt genommen.

Anders als bei der Erstzulassung, wo man der STIKO direkt von den Firmen Vorabdaten zusteckte.

Schwarze Pädagogik basierend auf einem Syndrom für welches es laut WHO wenig Evidenz gibt (siehe 05.04.2022).

Wie auch immer, die Produkte haben selbst da versagt, was nicht überraschend war.

27.09.2022

Nach fast 2 Jahren immer noch keine Daten zum Übertragungsschutz? T-Zell Immunität bei Viren… da hat man doch in der 9. Klasse mal was gelernt. Welche Zellen töten infizierte Zellen?!

Worauf basierte die Zulassung?! Mausdaten?

Nur an 8 Mäusen getestet? Behauptungen über Omikron-Booster führen in die Irre (correctiv.org)

Zunächst 16 Mäuse. Die Menschendaten kamen dann erst später.

Oder lag es daran, dass das Spike-Protein von Anfang an das falsche Zielprotein war? Das stand sogar in den Virologiebüchern der 1990er Jahre, dass es zu schnell mutiert, um dauerhafte Immunität zu verursachen. Welches Protein hätte man nehmen müssen?

Vaccines | Free Full-Text | Overview of Nucleocapsid-Targeting Vaccines against COVID-19 (mdpi.com)

Genau das Protein, gegen das Behandelte keine Antikörper mehr bilden, zumindest nach Spikevax Applikation.

Antinucleocapsid Antibodies After SARS-CoV-2 Infection in the Blinded Phase of the Randomized, Placebo-Controlled mRNA-1273 COVID-19 Vaccine Efficacy Clinical Trial - PubMed (nih.gov)

Aber das Krankenhauspersonal war doch geimpft?

25.10.2022

Sieht man in USA irgendwie anders:

Sah die WHO 2019 irgendwie anders mit Masken und Schutz vor Influenza.

Non-pharmaceutical public health measures for mitigating the risk and impact of epidemic and pandemic influenza (who.int)

Politische Entscheidung? Evidenz? Datenlage?

22.11.2022

Dennoch war man nur 6 Monate genesen und T-Zell-Immunität spiele keine Rolle.

Könnte das “vielleicht” auch an der Spritzung liegen? Verdreifachung von Berufskrankheiten bei einem Syndrom ohne Evidenz finde ich schon irgendwie seltsam.

Politisch pharmazeutischer Komplex at work

Wissenschaftlich evidenzbasierte Begründung sähe meiner Meinung nach anders aus.

12.12.2022

24.01.2023

Die Spritze ist KEIN Faktor des multifaktoriellen Problems!

Ich habe da mal händisch entschwärzt.

04.04.2023

Die Bevölkerung will eine Aufarbeitung (siehe 12.12.2022)

Die Politik, insbesondere Karl Lauterbach und die beteiligten Verursacher der Probleme, wollen sie aber nicht. Denen ist wichtiger aus ihrer Sichtweise der letzten Jahre Kapital zu schlagen und die Transformation der Gesellschaft im Sinne der Eliten weiterzutreiben. Da wäre Aufarbeitung hinderlich.

Aber die sind doch zu ihrem Schutz alle mehrfach geimpft?

Die S2-Untereinheit steckt doch im Virus im Nukleokapsid, da kommt das Immunsystem in natürlichen Normalfall, wenn das Spike am Virus gebunden ist, gar nicht hin? Was bringt einem eine S2 Immunität genau?

Vielleicht würde es helfen, wenn die Verursacher sich einmal die offiziellen Daten unvoreingenommen ansehen würden?

Wer hat für und wer hat gegen die Aufarbeitung gestimmt?

Jemand nervt mit “lessons-learned”. Ich schätze, es war NICHT Karl Lauterbach. Wahrscheinlich einer von den beiden die dafür waren.

Warum wurde hier so viel geschwärzt? Können doch sicherlich keine persönlichen Daten oder zu schützende Daten Dritter sein?

Warum wollen die am “Erfolg” beteiligten keine Resumée ziehen?

Alles also rein politisch Entscheidungen? Die “Wissenschaft” wäscht ihre Hände in Unschuld?

Bräuchte es in einer Epidemie nicht auch einen Epidemiologen?

Lars Kaderali ist Systembiologe! SYSTEMBIOLOGE! Den kenne ich noch aus meiner Zeit bei FORSYS/FRISYS. Der hätte wissen müssen oder verstehen müssen, dass Spike ACE2 blockt und RAS dereguliert. Kaderali Lab

Hier findet man die Stellungnahmen: Corona-Expertenrat | Bundesregierung