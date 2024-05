Am 12 April 2024 erschien in der Zeitschrift Frontiers ein Metstudie über Psychosen nach der Covid-Injektion (https://doi.org/10.3389/fpsyt.2024.1360338). Das Betraf nicht nur die modRNA-Produkte sondern auch die Adenovirenprodukte.

Man sichtete 21 einzelne Artikel zu diesem Thema, welche 24 Fälle beschrieben.

EN: “Administration of the mRNA BNT162b2 vaccine potentially induced adverse psychiatric events in 33.3% of cases, while psychotic symptoms appeared in 25% of cases following the viral vector ChAdOx1 nCoV-19 vaccine. The mean time for the onset of psychotic symptoms was 5.75 ± 8.14 days, which, in most cases, was reported after the first (45.8%) or the second dose (50%), followed by the third dose (4.2%).”

DE: „Die Verabreichung des mRNA-Impfstoffs BNT162b2 löste in 33,3 % der Fälle potenziell unerwünschte psychiatrische Ereignisse aus, während psychotische Symptome in 25 % der Fälle nach der Verabreichung des viralen Vektors ChAdOx1 nCoV-19-Impfstoff auftraten. Die mittlere Zeitspanne bis zum Auftreten psychotischer Symptome betrug 5,75 ± 8,14 Tage und wurde in den meisten Fällen nach der ersten (45,8 %) oder zweiten Dosis (50 %), gefolgt von der dritten Dosis (4,2 %) gemeldet.“

EN: „According to available data, the occurrence of psychosis following vaccination may be mediated by the body’s immune response to SARS-CoV-2. Specifically, vaccine administration induces a cellular immune response, triggering T-helper cell-mediated release of proinflammatory cytokines. In some instances, this cascade may lead to cytokine storms and hypofunction of N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptors. Consequently, elevated dopamine levels may result, potentially precipitating the development of psychosis.”

DE: “Nach den vorliegenden Daten könnte das Auftreten von Psychosen nach einer Impfung durch die Immunreaktion des Körpers auf SARS-CoV-2 bedingt sein. Insbesondere löst die Verabreichung des Impfstoffs eine zelluläre Immunreaktion aus, die eine durch T-Helferzellen vermittelte Freisetzung proinflammatorischer Zytokine auslöst. In einigen Fällen kann diese Kaskade zu Zytokinstürmen und einer Unterfunktion der N-Methyl-D-Aspartat (NMDA)-Rezeptoren führen. Infolgedessen kann es zu einem erhöhten Dopaminspiegel kommen, der die Entwicklung einer Psychose begünstigen kann.”

Wie wären hier als im Bereich Hyperinflammation, die auch das Gehirn betrifft, weil das Immunsystem entgleist ist.

EN: „Given the presence of increased inflammatory markers in certain psychiatric disorders, it is plausible to assume that this inflammatory condition could underlie various neuropsychiatric complications associated with vaccination. Likewise, the results of our study revealed elevated C-RP levels and mild to moderate leukocytosis as the most common blood abnormalities. Furthermore, CSF analysis indicated increased protein levels, lymphocytic pleocytosis, and high levels of Il-1 beta, confirming the activation of the inflammatory cascade as well.”

DE: „Angesichts der erhöhten Entzündungsmarker bei bestimmten psychiatrischen Erkrankungen ist es plausibel anzunehmen, dass dieser Entzündungszustand verschiedenen neuropsychiatrischen Komplikationen im Zusammenhang mit der Impfung zugrunde liegen könnte. Auch die Ergebnisse unserer Studie zeigten erhöhte C-RP-Werte und eine leichte bis mittlere Leukozytose als häufigste Blutanomalien. Darüber hinaus wies die Analyse des Liquors auf erhöhte Proteinkonzentrationen, eine lymphozytäre Pleozytose und hohe Werte von Il-1 beta hin, was ebenfalls die Aktivierung der Entzündungskaskade bestätigt.“

EN: “Another hypothesis regarding post-vaccination psychosis suggests that the observed alterations in mental status, including psychotic symptoms, could represent a manifestation of autoimmune anti-NMDA encephalitis. Cases of diagnosing anti-NMDA encephalitis were also observed in our review. In turn, instances of anti-NMDA encephalitis development have been repeatedly reported following vaccination against other infections, such as yellow fever, influenza, typhus, and pertussis.”

DE: “Eine andere Hypothese zur Psychose nach der Impfung besagt, dass die beobachteten Veränderungen des mentalen Status, einschließlich psychotischer Symptome, eine Manifestation der autoimmunen Anti-NMDA-Enzephalitis darstellen könnten. Bei unserer Überprüfung wurden auch Fälle von diagnostizierter Anti-NMDA-Enzephalitis beobachtet. Im Gegenzug wurden wiederholt Fälle von Anti-NMDA-Enzephalitis nach Impfungen gegen andere Infektionen wie Gelbfieber, Influenza, Typhus und Keuchhusten gemeldet.”

Also wären wir hier im Bereich Autoimmunreaktionen. Das hatten wir schon. https://drbine.substack.com/p/mogliche-autoimmunmechanismen-durch

Generell sind wir bei diesen impfinduzierten Psychosen wohl im Bereich neurologische Schänden durch Lipidnanopartikel bzw. das Spike selbst, weil es eben auch beim AstraZeneca Produkt ChAdOx1 nCoV-19 auftrat, was eher einen spikebedingten Schaden nahe legt und weniger einen lipidbedingten Schaden. Sowohl die Lipidnanopartikel als auch die Spike-Proteine sind membrangängig und geraten früher oder später direkt ins Gehirn, um dort Schaden anzurichten. Detailliert kann man das hier nachlesen:

https://drbine.substack.com/p/mechanismen-neuronale-schaden-durch

So gesehen nichts Neues, nur eine andere Art, wie sich eine Organentzündung manifestieren kann, je nach dem wo im Gehirn die Entzündung oder Autoimmunreaktion stattfindet.

Mal Tinitus,

mal Sehstörungen/Erblinden,

mal Vertigo

und mal ne Psychose.

Der zugrundeliegende Mechanismus ist im Grunde immer der gleiche: Gehirnentzündung zufällig irgendwo im Gehirn, was sich dann unterschiedlich symptomatisch manifestiert. Das legt aber auch nahe, dass Psychosen teilweise durchaus organisch bedingt sein könnten und nicht psychiatrisch, wäre zumindest einmal eine Arbeitshypothese meinerseits. Psychosen können jedoch auch durch bestimmte Frequenzen verursacht sein, wie elektrische Wecker, die auf einer Frequenz funken, die einem Gottesvisionen bescheren. Eine teilweise anekdotisch berichtete Nebenwirkung ist Elektrosensibilität, die einen empfindlicher für bestimmte Frequenzen machen könnte. Aber da ist die Datenlage schon sehr dünn.

Das Problem der Psychosen durch die modRNA-Injektion war BioNTech/Pfizer bekannt, wie man im PSUR3 auf Seite 1120 nachlesen kann. Zumindest 17 Fälle akuter Psychose sind gelistet und ALLE waren schwerwiegend.

In dieser Metaanalyse werden 24 Fälle untersucht. BioNTech/Pfizer listen aber nur 17 im PSUR. Ob es da Überschneidungen gibt oder man die 17 komplett zu den 24 addieren muss, kann ich leider nicht sagen.

(https://tkp.at/wp-content/uploads/2023/10/OCR_05.-Annex-Comirnaty-R-PSUR-3-APPENDIX-2_2-CUMULATIVE-AND-INTERVAL-SUMMARY-TABULATION-OF-SERIOUS-821-1213.pdf)