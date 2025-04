Im August 2024 erschien eine Publikation, dass bei der Creme de la Creme der Männer, den Samenspendern (in Dänemark) eine Reduktion der Spermienqualität von 22% beobachtet wurde.

Fragestellung der Studie: Gab es in den letzten Jahren (2017-2022) in Dänemark Unterschiede in der Samenqualität bei Männern, die sich als Samenspender beworben haben (d. h. Spenderkandidaten)?

Zusammenfassende Antwort: Die Konzentration der beweglichen Spermien und die Gesamtzahl der beweglichen Spermien (TMSC) im Ejakulat - beides Maßzahlen für die Spermienqualität - gingen von 2019 bis 2022 um bis zu 22 % zurück.

2017-2019

“Von 2017 bis 2019 nahmen das Spermavolumen, die Spermienkonzentration und die Gesamtzahl der Spermien im Ejakulat der Spenderkandidaten um 2-12 % zu.

Von 2019 bis 2022 veränderten sich die Spermienkonzentration und die Gesamtzahl der Spermien von Jahr zu Jahr um 0,1-5 %, aber keine dieser Veränderungen war statistisch signifikant.”

2019-2022

“Im Gegensatz dazu gingen sowohl die Konzentration der beweglichen Spermien als auch die TMSC zwischen 2019 und 2022 um 16 % bzw. 22 % deutlich zurück. So sank die Konzentration der beweglichen Spermien bei Spenderkandidaten von 18,4 [95% CL: 17,0, 20,0] Millionen/ml im Jahr 2019 auf 15,5 [14,4, 16,7] Millionen/ml im Jahr 2022, und die TMSC sank von 61,4 [55,8, 67,5] Millionen pro Ejakulat im Jahr 2019 auf 48,1 [44,1, 52,4] Millionen im Jahr 2022.”

“Jahr-zu-Jahr-Schwankungen (2017-2022) bei den Samenparametern der Ejakulate von Spenderkandidaten und akzeptierten Spendern. (A) Ejakulatvolumen, (B) Spermienkonzentration und (C) Gesamtspermienzahl. Hier sind die Mittelwerte ± 95 % CL für Spenderkandidaten (n = 6758) und akzeptierte Spender (n = 1839) dargestellt, die anhand von Modellen berechnet wurden, die das Alter des Mannes, die monatliche mittlere Höchsttemperatur und die dänische Stadt berücksichtigten.”

“Konzentration der beweglichen Spermien und Gesamtanzahl der beweglichen Spermien im Ejakulat von Spenderkandidaten und akzeptierten Spendern von 2017 bis 2022. Für Spenderkandidaten (A, B) und akzeptierte Spender (C, D) werden hier marginale Mittelwerte ±95% CL aus linearen Modellen gezeigt, die das Alter, die dänische Stadt und die mittlere monatliche Höchsttemperatur berücksichtigen. TMSC, Gesamtzahl der beweglichen Spermien.”

Was ist nur in der Zeit von 2019-2022 passiert?

Ich frage nur für einen Freund.

Ich habe eine Hypothese:

Schritt 1: Die modRNA-Produkte gehen in die Hoden:

Schritt 2: Der Mann bildet Antikörper gegen AT1R

Mehr zu AT1R hier AT1R gehört zum Renin-Angiotensin System.

AT1R Antikörper sind auch bei ME/CFS ein Problem.

Generell ist eine Deregulierung des Renin-Angiotensin Systems ein großes Problem mit vielen Nebenwirkungen.

Schritt 3: Verminderte Expression des Angiotensin-Rezeptors 1 in den Hoden von ± AT1-Knockout-Mäusen führt zu männlicher Unfruchtbarkeit

“Ein reduzierter AT1-Knockout führte zu männlicher Unfruchtbarkeit, möglicherweise durch eine abnorme Spermatogenese. Möglicherweise sind sowohl die Hoden als auch die HPG-Achse an der Signalübertragung beteiligt.”

Knockout bedeutet, das Gen ist abgeschaltet/entfernt. Kann man auf die brutale Art und Weise machen mit Gen Knock-out oder indem man das Protein abschaltet/runterfährt/behindert z. Bsp. über Autoantikörper.

RAS spielt auf jeden Fall eine Rolle bei den Spermienbeweglichkeit.

“Motilitätsdaten von stimulierten und nicht stimulierten Spermien von Freiwilligen und Patienten, die Fertilitätskliniken besuchten, zeigten, dass Angiotensin II sowohl den Prozentsatz der beweglichen Spermien als auch deren lineare Geschwindigkeit erhöhen kann, während der spezifische AT1-Rezeptor-Antagonist DuP753 die Wirkung von Angiotensin II auf den Prozentsatz der beweglichen Spermien hemmte. In den Hodenkanälchen der Ratte waren AT1-Rezeptoren in den primären Spermatogonien und in den Spermatidenschwänzen vorhanden, aber in den Spermien im Caput oder in der Cauda epididymis wurde keine Immunreaktivität festgestellt, was darauf hindeutet, dass die Funktion des AT1-Rezeptors während des Transports durch den Reproduktionstrakt reguliert wird. Da lokale Gewebe-Reninangiotensin-Systeme sowohl im männlichen als auch im weiblichen Fortpflanzungstrakt vorhanden sind, deuten die Daten darauf hin, dass Angiotensin II eine Rolle bei der Aufrechterhaltung der Spermienfunktion und Fruchtbarkeit spielt.”

Fazit:

AT1R-Autoantikörper durch modRNA-Injektion gegen COVID-19 könnten eine mögliche Erklärung der Beobachteten Reduktion der männlichen Fertilität führen.

Bei Frauen geht die Fruchtbarkeitsreduktion möglicherweise eher über ACE2 in der Plazenta.

Damit sinkt die Wahrscheinlichkeit für erfolgreiche Schwangerschaft bei geimpftem Mann + geimpfter Frau nach der Produktregel, schätze ich.

Wahrscheinlichkeit, dass Mann noch zeugen kann x Wahrscheinlichkeit, dass Frau eine Schwangerschaft nach Impfung austrägt.