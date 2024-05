Mögliche Pathologische Schadmechanismen

Bindung des Spike-Proteins an ACE2

Ein pathologischer Mechanismus der Covid-Produkte ist die Produktion oder das in den Körper bringen des Spike-Proteins.

Das Spike-Protein bindet an ACE2, das ist hinlänglich bekannt (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34047452/) und kann somit die entsprechenden Signalkaskaden in allen Organen beeinflussen, welche ACE2 Rezeptoren haben. Aber es muss auch über Spaltung der Furinschnittstelle aktiviert werden. Es gibt also zwei Mechanismen, die ausschlaggebend sind, wie schädlich das Spike ist: Bindung und Aktivierung das Spikes durch Spaltung.

Wie gut und wie stark das Spike-Protein an den ACE2-Rezeptor bindet, hat man auf Einzelmolekülebene gemessen (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38644967/).

Die gute Nachricht des Papers scheint mir zu sein, dass das Spike-Protein vom ACE2 Rezeptor wieder heruntergeholt werden kann und nicht dauerhaft bindet (solange es nicht gespalten wird, das wurde leider nicht getestet, nur Bindung ohne Spaltung). Eine weitere gute Nachricht scheint mir, dass die nach der Impfung gebildeten Antikörper gegen das Spike, dieses nach der Bindung, zumindest in vitro an einer Bindung an ACE2 hindern. Ob IgG4 das auch tun sein mal dahingestellt, aber zumindest scheint die Immunität gegen das Impf-Spike soweit zu funktionieren, dass der Schaden durch Bindung an ACE2 zumindest in Schach gehalten wird.

Das könnte die Verschlimmerungen nach Booster erklären. Wenn IgG4 das Spike-Protein nicht mehr am Binden von ACE2 hindert anders als die Antikörper davor.

Omicron and Delta scheinen dabei starker an ACE2 zu binden als die Mu Variante. Leider gibt es keine Daten zum Wuhan-1/Alpha. Mu war eine späte Variante, die nach Omicron und Delta auftauchte (https://www.gelbe-liste.de/nachrichten/uebersicht-corona-varianten-mutanten), damit scheint es, dass die Bindung mit der Zeit wohl schwächer wird und das Virus weniger gefährlich. Ich habe mich aber ehrlicherweise nicht für die Varianten interessiert und sie auch nicht verfolgt.

Ein einfaches Mittel, die Bindung des Spike-Proteins an ACE2 zu unterbinden (neben Curcurmin und Bromelain (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38024037/)), scheint Methylenblau zu sein (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33519460/), welches noch ein paar andere positive Effekte hat (Die molekularen, neuroprotektiven Mechanismen von Methylenblau (substack.com))

Nicht so gut wie Chloroquine, aber Methyleblau ist rezeptfei als Nahrungseränzungsmittel problemlos online zu bekommen und schon sehr früh Teil des FLCCC Protokolls. (https://covid19criticalcare.com/protocol/i-recover-post-vaccine-treatment/ und https://covid19criticalcare.com/tools-and-guides/low-dose-methylene-blue/)

Anti-ACE2 Antikörper

“Humane Angiotensin-Converting Enzyme 2 (ACE2) kreuzreaktive Anti-SARS-Coronavirus-2-Spike-Protein-Rezeptor-bindende Domäne (SARS-CoV-2 RBD) Antikörper (CR Abs) wurden als eine der Quellen von Anti-ACE2-Autoantikörpern berichtet.“ (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38637878/)

Ein möglicher Schadmechanismus über ACE2 wäre also ein Autoimmunangriff auf Zellen, an deren ACE2-Rezeptoren anti-ACE2-Antikörper gebunden haben.

Grundlagen ACE/ACE2

Laut Pharma sieht die RAS-Kaskade so aus

(https://www.gelbe-liste.de/wirkstoffgruppen/ras-hemmer)

Zur Regulierung der Ras-Kaskade, gibt es verschiedene Wirkstoffgruppen:

1. „ACE-Hemmer: ACE-Hemmer blockieren die Bildung von Angiotensin II durch Hemmung der Konversion aus Angiotensin I. Außerdem wird durch sie der Abbau von Bradykinin verhindert, wodurch die vasodilatierenden und antiproliferativen Effekte von Bradykinin auf die Gefäße verlängert werden.“

2. AT1-Rezeptorantagonisten (Sartane): AT1-Rezeptorantagonisten (Sartane) blockieren selektiv den Angiotensin1-Rezeptor. Dadurch werden die Wirkungen von Angiontensin II verhindert. Zu den Sartanen zählen folgende Wirkstoffe:

3. Renininhibitoren hemmen die Bildung von Angiotensin I aus Angiotensinogen.

(https://www.gelbe-liste.de/wirkstoffgruppen/ras-hemmer)

Die Wirklichkeit scheint wieder einmal komplexer

Die Wirklichkeit scheint wieder einmal komplexer, als der Pharmareferent es einem erzählt hat. ACE hat auch noch Funktionen downstream von ACE2, wird also durch ein Binden des Spike-Proteins an ACE2 beeinflusst.

Bestandteile und Funktionen des Renin-Angiotensin-Systems (RAS). Angiotensinogen ist ein Plasmaprotein, das hauptsächlich in der Leber gebildet wird. Renin wird in juxtaglomerulären Zellen in den Nierenglomeruli synthetisiert und wandelt Angiotensinogen in Ang I um (1-10). Das Angiotensin Converting Enzyme (ACE), das sich auf den apikalen Membranen von Endothelzellen in verschiedenen Organen, insbesondere in der Lunge, befindet, katalysiert die Umwandlung von Ang I in den starken Vasokonstriktor Ang II (1-8). ACE2 ist auch eine Protease, die Ang I (1-10) in Ang-(1-9) und Ang II (1-8) in Ang-(1-7) umwandelt. Die Wirkung von Ang II auf die Zielzellen wird durch zwei Arten von Rezeptoren, AT1R und AT2R, vermittelt, die zu gegensätzlichen Wirkungen führen. Ang-(1-7) bindet auch an AT2R, und ein weiterer Rezeptor, der so genannte MAS-Rezeptor (Mitochondrial Assembly), hat positive Auswirkungen auf die Zielzellen.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10421715/figure/fig1/

Daher ist ACE2 wahrscheinlich an diversen, bisher noch (un-)bekannten pathophysiologischen Prozessen beteiligt (https://pathsocjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/path.2162).

2007, im oben genannten Paper, waren bereits folgende Problemzonen bekannt:

1. „Das Wissen über die grundlegende Zellbiologie von ACE2 ist nach wie vor begrenzt, was zum Teil daran liegt, dass nur wenige Zellmodelle zur Verfügung stehen, die ACE2 in hoher Konzentration exprimieren.“

2. ACE2 und das Herz

3. ACE2 und Bluthochdruck

4. ACE2 und die Nieren

5. ACE2 und Lungenkrankheiten

6. ACE2 und Schwangerschaft (Hier gibt es auch noch neuere Daten (https://academic.oup.com/biolreprod/article/104/2/336/5987085)

7. ACE2 und Coronaviren

Und woran bindet das durch die modRNA vom Körper erzeugte Spike-Protein? ACE2!

W0 beobachten wir aktuell Probleme? Gibt es da vielleicht Überschneidungen? Klinge ich gerade ein wenig angefressen?

Wo aber im Körper findet man ACE2 Rezeptoren?

Proteinatlas

Der erste Schritt, um einen groben Überblick zu bekommen, wo ein Protein im Körper zu finden ist, ist der Proteinatlas (https://www.proteinatlas.org/).

Da kann man sich ACE2 aussuchen (https://www.proteinatlas.org/ENSG00000130234-ACE2/tissue).

Der Proteinatlas unterscheidet zwischen Mann und Frau (ist also noch nicht woke) und zwischen Expression, Detektion und allen Organen.

Expression

Expression (Frau/Mann)

Detektion

Alle Organe, die ACE2 exprimieren

Interaktionen von ACE2 mit anderen Proteinen (13)

Farblich sortiert danach wo in der Zelle die Proteine sind:

Farblich sortiert nach Proteinart

Die Störung von ACE2 kann also schon mal grob 13 andere Proteine deregulieren und die oben erwähnte RAS-Kaskade mit Ang 1-7 und ANG 1-9 scheint mir in dieser Übersicht zu fehlen.

Daher ist ACE2 wahrscheinlich an diversen, bisher noch (un-)bekannten pathophysiologischen Prozessen beteiligt (https://pathsocjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/path.2162).

Ich schätze, der Proteinatlas greift auf die Daten wissenschaftlicher Paper zu und stellt sie als graphische Übersicht dar. Es gibt aber auch Einzelpublikationen, die einem einen Überblick verschaffen, nicht so schön, aber im Prinzip decken sich die Daten:

“ACE2 schützt eine Vielzahl von Organen und trägt zur physiologischen Stoffwechselhomöostase durch seine Enzym- und Aminosäuretransportfunktionen bei.”

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38287822/

In allen Organen, die ACE2-Rezeptoren haben sind somit unbekannte toxische Effekte durch das Binden des Spike-Proteins oder Antikörper gegen ACE2 zu erwarten, wenn das nicht unterbunden wird.

Das Spike-Protein bindet an ACE2

“Im Renin-Angiotensin-System katalysiert ACE die Umwandlung von Angiotensin (Ang) I in Ang II, ACE2 baut Ang II und Ang I zu Ang 1-7 bzw. Ang I zu Ang 1-9 ab. Im Kallikrein-Kinin-System wird Plasmabradykinin (BK) von ACE zu Des-Arg9-Bradykinin (DABAK) hydrolysiert, das anschließend von ACE2 in inaktive Peptide zerlegt wird. Das SARS-CoV-2-Virus heftet sich an ACE2 auf Endothelzellen durch direkte Bindung des Spike-Glykoproteins, das anschließend von der Transmembranprotease Serin 2 (TMPRSS2) gespalten und aktiviert wird, um die Fusion der Virus- und Zellmembranen einzuleiten. Während des Infektionsprozesses führt die rezeptorvermittelte Endozytose von ACE2, das an SARS-CoV-2 gebunden ist, zur Internalisierung des Virus und zur Infektion der Wirtszelle. Das Fehlen von ACE2 auf der Endothelzelloberfläche begünstigt die lokale Akkumulation von Ang II und DABK. Indem es auf seinen verwandten Rezeptor, den Angiotensinrezeptor Typ 1 (AT1R), wirkt, fördert Ang II letztlich einen proinflammatorischen und prothrombotischen Phänotyp, Ödeme und Entzündungen in Endothelzellen. Ein Mangel an ACE2 hemmt auch die Bildung von Ang 1-7 und Ang 1-9 und deren schützende, gefäßerweiternde, antifibrotische, antioxidative und antiproliferative Wirkung über den Mas-Rezeptor bzw. den Ang-Typ-II-Rezeptor (AT2R). Durch die Aktivierung des Bradykininrezeptors B1 (B1R) verursacht DABAK eine Entzündung, Vasodilatation, was zu einer erhöhten Gefäßpermeabilität und Flüssigkeitsextravasation führt.”

(SARS-CoV-2 and the spike protein in endotheliopathy - PubMed (nih.gov))

Was für das Virus gilt, gilt genauso für das Spike Protein.

Bradykinin kennt man vom Bradykinin-vermittelten Angioödem (Angioödem - Immunologie, Allergien - MSD Manual Profi-Ausgabe (msdmanuals.com)). Ich vermute mal, bei einigen waren die geschwollenen Augen und andere Schwellungen keine Allergie sondern teilweise ein Angioödoem, weil “Angiotensin-Converting-Enzym(ACE)-Hemmer können die Bradykinin-Spiegel direkt erhöhen.” Wenn da noch das Spike-Protein dazu kommt, könnte das Probleme bereiten.

Substanzen, die das Binden des Spike an ACE2 verhindern

Bromelain und Curcurmin (Clinical Approach to Post-acute Sequelae After COVID-19 Infection and Vaccination - PubMed (nih.gov))

Ivermectin (The mechanisms of action of ivermectin against SARS-CoV-2-an extensive review - PubMed (nih.gov), Ivermectin for COVID-19: real-time meta analysis of 103 studies (ivmmeta) (c19ivm.org))

Hydroxychloroquine (HCQ for COVID-19: real-time analysis of all 580 studies (c19hcq.org))

in vitro

Methylenblau (Methylene Blue Inhibits the SARS-CoV-2 Spike-ACE2 Protein-Protein Interaction-a Mechanism that can Contribute to its Antiviral Activity Against COVID-19 - PubMed (nih.gov))

Löwenzahn - (In Vitro Effect of Taraxacum officinale Leaf Aqueous Extract on the Interaction between ACE2 Cell Surface Receptor and SARS-CoV-2 Spike Protein D614 and Four Mutants - PubMed (nih.gov))

Hydrangea macrophylla var. thunbergia (Dihydroisocoumarins of Hydrangea macrophylla var. thunbergia inhibit binding of the SARS-CoV-2 spike protein to ACE2 - PubMed (nih.gov))

Baicalin (Inhibitory Efficacy of Main Components of Scutellaria baicalensis on the Interaction between Spike Protein of SARS-CoV-2 and Human Angiotensin-Converting Enzyme II - PubMed (nih.gov), OSF Preprints | Therapeutic Properties of Baicalin - A Literature Review)

in silico Studien

Silymarin (Anti-Viral Activity of Bioactive Molecules of Silymarin against COVID-19 via In Silico Studies - PMC (nih.gov))

Moringa (https://www.tandfonline.com/doi/figure/10.1080/07391102.2021.1898475)

