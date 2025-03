Ich habe zu diesem Themenkomplex zwei Artikel, einen über neurologische Schäden und einen über Psychosen.

Es gibt nun auch eine Publikationen zu psychiatrischen Nebenwirkungen von Impfungen, die das Thema behandelt. Streng genommen alles nicht neu, aber schön zusammengefasst und zitierfähig.

J Hatfill, S., M. D. (2025). Negative Evidence: The Substance and Circumstances of COVID-19 Vaccine and Mental Health. Journal of American Physicians and Surgeons, 30(1). https://www.jpands.org/jpands3001.htm

Ich kürze hier auf die “Highlights”. Das Paper ist einfach zu lesen und open access, daher sollten Interessierte es selbst ganz lesen.

EN: “The notion that the novel mRNA COVID-19 vaccine can be associated with induction of psychiatric side effects is perfectly sensible for any unbiased person familiar with the current etiological models of mental disorders, the properties of COVID-19 vaccines, and circumstances of their administration.“

DE: “Die Vorstellung, dass der neuartige mRNA-Impfstoff COVID-19 mit der Auslösung psychiatrischer Nebenwirkungen in Verbindung gebracht werden kann, ist für jede unvoreingenommene Person, die mit den aktuellen ätiologischen Modellen psychischer Störungen, den Eigenschaften von COVID-19-Impfstoffen und den Umständen ihrer Verabreichung vertraut ist, durchaus nachvollziehbar.”

EN: “In addition to genetic factors, environmental influences are now acknowledged as critical components in the etiology of mental disease. Studies have shown that environmental exposures such as stress (psychological trauma), infections, and toxins interact with genetic predispositions to influence the risk of developing psychiatric conditions. This gene-environment interaction underscores the complexity of mental illness etiology. […] The role of immune dysregulation in psychiatric disorders such as schizophrenia and major depressive disorder has increasingly been recognized. Altered cytokine profiles and immune system abnormalities have been observed in a subset of patients, suggesting that immune mechanisms may contribute to the pathophysiology of these conditions. […]

Specifically, mitochondrial dysfunction and impaired brain energy metabolism have been recently proposed as mechanisms underlying psychiatric disorders. […]

Evidence suggests that mitochondrial abnormalities and oxidative stress play a role in the etiology and progression of mental conditions including bipolar disorder, major depressive disorder, schizophrenia, and autism. […]

Neuroinflammation and microglial activation are implicated in the pathophysiology of psychiatric disorders such as major depressive disorder (MDD), bipolar disorder (BD), and schizophrenia. Increased inflammatory responses and oxidative stress can stimulate microglia, leading to the release of pro inflammatory cytokines like interleukin-1β (IL-1β) and tumor necrosis factor-α (TNF-α), which contribute to brain pathology leading to mental disorders.”

DE: “Neben genetischen Faktoren werden heute auch Umwelteinflüsse als entscheidende Komponenten in der Ätiologie psychischer Erkrankungen anerkannt. Studien haben gezeigt, dass Umwelteinflüsse wie Stress (psychisches Trauma), Infektionen und Toxine in Wechselwirkung mit genetischen Prädispositionen das Risiko der Entwicklung psychiatrischer Erkrankungen beeinflussen. Diese Wechselwirkung zwischen Genen und Umwelt unterstreicht die Komplexität der Ätiologie psychischer Erkrankungen. […] Die Rolle einer Dysregulation des Immunsystems bei psychiatrischen Erkrankungen wie Schizophrenie und schweren depressiven Störungen wird zunehmend erkannt. Bei einer Untergruppe von Patienten wurden veränderte Zytokinprofile und Anomalien des Immunsystems beobachtet, was darauf hindeutet, dass Immunmechanismen zur Pathophysiologie dieser Erkrankungen beitragen können. […]

Insbesondere die mitochondriale Dysfunktion und der gestörte Energiestoffwechsel im Gehirn wurden kürzlich als Mechanismen vorgeschlagen psychiatrischen Störungen zugrunde liegen. […]

Es gibt Hinweise darauf, dass mitochondriale Anomalien und oxidativer Stress eine Rolle spielen bei Ätiologie und Fortschreiten psychischer Erkrankungen wie Bipolare Störung, schwere depressive Störung, Schizophrenie und Autismus. […]

Neuroinflammation und Mikroglia-Aktivierung sind an der Pathophysiologie psychiatrischer Störungen wie Depression, bipolare Störung und Schizophrenie beteiligt. Erhöhte Entzündungsreaktionen und oxidativer Stress können Mikroglia stimulieren, was zur Freisetzung von entzündungsfördernden Zytokinen wie Interleukin-1β (IL-1β) und Tumor-Nekrose-Faktor-α (TNF-α) führt, die zur Pathologie des Gehirns und damit zu psychischen Störungen beitragen.”

EN: “Extensive research has demonstrated that during COVID-19 disease both SARS-CoV-2 virus and especially its spike protein (S protein) can affect the brain by disrupting the blood-brain barrier and subsequently inducing neuroinflammation and causing neuronal cell death. As shown in Figure 2, during COVID-19 disease the release of the S Protein can occur via variety of mechanisms including exocellular direct shedding or cellular processes like protein cleavage and exosome release.

As a result, S protein can circulate in the blood. The circulating S protein can include both the S1 and S2 subunits. The S protein is initially synthesized as a single polypeptide and then cleaved into the S1 and S2 subunits by host cell proteases. The S1 subunit is responsible for binding to the angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) receptor on host cells, while the S2 subunit mediates the fusion of the viral and host cell membranes. Both whole S protein and its S1 subunit can cross the blood-brain barrier and cause neuroinflammation through interaction with microglia and mast cells. Whole SARS-CoV-2 virus can also penetrate the blood-brain barrier, but it causes neuroinflammation through stimulation of astrocytes not microglia. Depending upon the site, intensity, and character of the neuroinflammation, this process can produce either classic neurological diseases or cause the conditions currently classified as “mental disorders” including the cognitive deficit of so-called “long COVID.”

DE: “Umfangreiche Forschungsarbeiten haben gezeigt, dass während der COVID-19-Krankheit sowohl das SARS-CoV-2-Virus als auch insbesondere sein Spike-Protein (S-Protein) das Gehirn beeinträchtigen können, indem sie die Blut-Hirn-Schranke stören und in der Folge eine Neuroinflammation auslösen und den Tod von Nervenzellen verursachen. Wie in Abbildung 2 dargestellt, kann die Freisetzung des S-Proteins während der COVID-19-Krankheit über verschiedene Mechanismen erfolgen, darunter die direkte exozelluläre Freisetzung oder zelluläre Prozesse wie Proteinspaltung und Exosomenfreisetzung.

Infolgedessen kann das S-Protein im Blut zirkulieren. Das zirkulierende S-Protein kann sowohl die S1- als auch die S2-Untereinheit enthalten. Das S-Protein wird zunächst als ein einziges Polypeptid synthetisiert und dann durch Proteasen der Wirtszelle in die Untereinheiten S1 und S2 gespalten. Die S1-Untereinheit ist für die Bindung an den Angiotensin-Converting Enzyme 2 (ACE2)-Rezeptor auf den Wirtszellen verantwortlich, während die S2-Untereinheit die Fusion von Virus- und Wirtszellmembranen vermittelt. Sowohl das gesamte S-Protein als auch seine S1-Untereinheit können die Blut-Hirn-Schranke überwinden und durch Interaktion mit Mikroglia- und Mastzellen eine Neuroinflammation verursachen. Das gesamte SARS-CoV-2-Virus kann ebenfalls die Blut-Hirn-Schranke durchdringen, verursacht aber eine Neuroinflammation durch Stimulation von Astrozyten und nicht von Mikroglia. Je nach Ort, Intensität und Art der Neuroinflammation kann dieser Prozess entweder zu klassischen neurologischen Erkrankungen führen oder die Zustände verursachen, die derzeit als „psychische Störungen“ eingestuft werden, einschließlich des kognitiven Defizits der so genannten „langen COVID“.”