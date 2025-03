1. Welche Lipide wurden in den COVID-LNP Produkten verwendet?

BioNTech verwendete ALC-0315 (ionisierbar) und ALC-0159 (PEGyliert)

Moderna verwendete SM-102 (ionisierbar) und PEG2000-DMG (PEGyliert)

2. Was ist über die Lipide bekannt?

EN: “DLin-MC3-DMA (MC3), SM-102 and ALC-0315, ionizable cationic lipids approved by the US FoodandDrugAdministration(FDA)forRNAtransport,aremonoamino lipids […] However, none of these three ionizable cationic lipids are biodegradable, and their accumulation in the body is potentially cytotoxic.”

DE: DLin-MC3-DMA (MC3), SM-102 und ALC-0315, ionisierbare kationische Lipide, die von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) für den RNA-Transport zugelassen sind, sind Monoaminolipide. […] Keines dieser drei ionisierbaren kationischen Lipide ist jedoch biologisch abbaubar und ihre Anreicherung im Körper ist potenziell zytotoxisch.

2.1 ALC-0315, ALC-0159

Von Pfizer dem mittleren toxischen Potential zugeordnet

Es wurden keine separaten Studien zur Toxizität durchgeführt.

ALC-0315 akkumuliert in der Leber.

Es gibt nur einen vorgeschlagenen (proposed) Abbauweg.

Es scheint keinen Hersteller zu geben, der ALC-0315 in Pharmaqualität (Reinheit >99%) liefern kann.

BioNtech hatte 3 Zulieferer (Croda = Avanti, Merck, Evonik), Pfizer hat laut Bourlas Buch Monnshot die Lipide selbst hergestellt.

Von AVANTI, einem nachgewiesenen Zulieferer von BioNtech haben wir das Sicherheitsdatenblatt für ALC-0315. Das ist auch der Unterschied zwischen dem Sicherheitsdatenblatt, das 2021 auf Telegram kursierte und diesem. Cayman Chemicals war nie Zulieferer, daher ist das Sicherheitsdatenblatt von Cayman Chemicals nutzlos. Croda hat Avanti geschluckt. Avanti jedoch war Zulieferer von BioNTech. Da Avanti nur dieses Sicherheitsdatenblatt hat und keines in Pharmaqualität, kann man davon ausgehen, dass nur diese Reinheitsstufe lieferbar war.

2.2 SM-102

„Die meisten unserer Prüfmedikamente werden in einem LNP [Lipid-Nanopartikel] formuliert und verabreicht, was zu systemischen Nebenwirkungen führen kann, die mit den Bestandteilen des LNP zusammenhängen und möglicherweise noch nicht am Menschen getestet wurden. Obwohl wir unsere LNPs weiter optimiert haben, gibt es keine Garantie dafür, dass unsere LNPs keine unerwünschten Wirkungen haben werden. Unsere LNPs könnten ganz oder teilweise zu einer oder mehreren der folgenden Reaktionen beitragen: Immunreaktionen, Infusionsreaktionen, Komplementreaktionen, Opsonierungsreaktionen, Antikörperreaktionen, einschließlich IgA, IgM, IgE oder IgG oder einer Kombination davon, oder Reaktionen auf das PEG von einigen Lipiden oder PEG, die anderweitig mit dem LNP verbunden sind. Bestimmte Aspekte unserer Prüfpräparate können Immunreaktionen entweder durch die mRNA oder das Lipid sowie Nebenwirkungen innerhalb der Leberwege oder den Abbau der mRNA oder des LNP hervorrufen, die in einer oder mehreren unserer klinischen Studien zu signifikanten unerwünschten Ereignissen führen können.“

EN: “Notably, empty SM-102-based formulations also elicited strong IL-1β secretion, suggesting that these lipids provide both priming and activating signals for inflammasome activation.”

DE: „Bemerkenswerterweise lösten leere SM-102-basierte Formulierungen auch eine starke IL-1β-Sekretion aus, was darauf hindeutet, dass diese Lipide sowohl Initialisierungs- als auch Aktivierungssignale für die Inflammasom-Aktivierung liefern.“

3. Was könnten die Lipide anrichten?

3.1 Die Zellmembran

Der Aufbau der Zellmembran ist Schulstoff. Die gängigen Hypothesen ist das Lipid-Floß-Modell (fluid-mosaic-model):

“Das Flüssig-Mosaik-Modell ist ein Versuch, die mosaikartige Struktur von Biomembranen zu beschreiben. Es postuliert, dass die verschiedenen Strukturkomponenten der Membran in der Doppellipidschicht mehr oder weniger frei beweglich sind. Diese Beweglichkeit in der Ebene wird auch als laterale Diffusion bezeichnet.”

3.2 LNPs und die Zellmembran

EN “Toxic effects of cationic and ionizable cationic lipids are mainly caused by their tendency to disrupt integral membranes due to adsorption and ionic interactions at the cell-aqueous interface.”

DE: „Die toxischen Wirkungen kationischer und ionisierbarer kationischer Lipide sind hauptsächlich auf ihre Tendenz zurückzuführen, integrale Membranen aufgrund von Adsorption und ionischen Wechselwirkungen an der Zell-Wasser-Grenzfläche zu stören.”

Mechanismus der Toxizität. A) Kationische Lipidmoleküle nähern sich einer Doppelschicht, B) ionische Wechselwirkung mit negativ geladenen Membranlipiden, C) Die Membraninterkalation verändert die Membranfluidität, D) die Bildung von Mischmizellen führt zu einer Zerrüttung der Membran, zum Auslaufen des Zytosols und schließlich zum Zelltod, und E) Translokation durch die Doppelschicht zu internen Zielen.

“Stilisierte Illustration einer Lipidmembran, die durch ein Aggregat eines störenden Moleküls angegriffen wurde, was zur Bildung eines Defekts und einer Mischmizelle führt.”

Theoretisch können die körperfremden, chemischen Lipide, welche in ihren Toxikologischen Eigenschaften NICHT erforscht wurden, die Zellmembranen beschädigen und so Zellen schädigen. Man beginnt das Problem aber zu erforschen.

Welche Schäden brüchige Zellmembranen nach sich ziehen, kann ich aktuell nicht abschätzen, da es dazu keinerlei Daten gibt außer Erfahrungsberichten, dass Omega 3 wichtig ist, dass die Zellen entgiften können. Ob Omega 3 die Membranen wieder stabilisiert oder die technischen Fette verdrängt? Entfernt die Zelle beim Fasten diese technischen Fette?

4. Wie kann man die körperfremden, technischen LNPs im Körper nachweisen?

Darauf kann ich keine Antwort geben. Das wüsste ich selbst gerne. Gibt es Möglichkeiten, den Verbleib der ionisierbaren Lipide und PEGylierten Lipide nachzuweisen?

Die Firmen mussten irgendwelche Methoden haben.

Haben Pathologen (außer Arne Burkhardt) untersucht, wo die Lipide verblieben sind? Auch bei ihm fehlt jedoch ein eindeutiger chemischer Nachweis.