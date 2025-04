Die LNP Technologie hat einige laaaaaaaaaaange bekannte Problemzonen, die ich bereits in verschiedenen Artikeln immer wieder abgehandelt habe.

Meine Lieblingsübersicht der Problemzonen stammt aus dem Januar 2020, also vor dem Ausrufen der Plandemie durch die WHO:

Inglut CT, Sorrin AJ, Kuruppu T, Vig S, Cicalo J, Ahmad H, Huang HC. Immunological and Toxicological Considerations for the Design of Liposomes. Nanomaterials (Basel). 2020 Jan 22;10(2):190. doi: 10.3390/nano10020190. PMID: 31978968; PMCID: PMC7074910. https://www.mdpi.com/2079-4991/10/2/190)

Im Inglut Übersichtsartikel gibt es eine Grafik, die alles zusammenfasst, was es an bekannten, ungelösten Problemen im Januar 2020 gab und dieser Übersichtsartikel ist public domain. Keiner kann behaupten, er hätte es nicht wissen können.

Schon die vielen Zitate hinter den jeweiligen Problemzonen, zeigen, dass das Problem groß, bekannt und ungelöst ist.

Einige der Problemzonen habe ich bereits, teilweise vor langer Zeit, im Detail abgearbeitet.

Makrophagenpolarisation, Direkte Transfektion der Makrophagen (macrophagen uptake), MPS delpletion, Immunogenität der Lipide,sonstige Probleme der verwendeten Lipide, Cholesterol , nicht kontrollierte PEG-Kettenlänge , Komplementaktivierung, CARPA und die Payload (die modRNA) . Das Spike-Protein füllt den Bereich “Schadmechanismen”.

Das Thema Proteincorona hatte ich schon im Oktober 2023 in etwas anderem Zusammenhang behandelt, aber es gibt neue Erkenntnisse und mittlerweile so viele Daten, dass ich das Thema Proteincorona daher ausgliedere.

Die Lipid-Nanopartikel legen sich eine Corona zu, das weiß man. Das nennt man in der Physik einen Grenzflächeneffekt, was die Biologie bisher irgendwie ignoriert und sich wundert, warum diese Partikel eine Corona haben und diese die Eigenschaften der Nanopartikel mit beeinflusst.

Die Problemzone LNP-Corona wurde 2017 in diesem Schaubild schön zusammengefasst.

Die Top 10 der LNP-bindenden Coronapartikel wurden schon 2020 veröffentlicht.

Zur Zusammensetzung dieser Proteincorona gibt es nun neue Daten, die ich bei Maria Gutschi gefunden habe. Mir wichtig erscheinende Aspekte aus Maria Gutschis Artikel vernetze ich daher in diesem Artikel mit meinen bereits vorhandenen Daten.

Man hat sich die Proteine, welche an LNPs bei Menschen binden (Mäuse und andere Tiere haben andere artspezifische Coronas), genauer angeschaut, also mehr Proteine als die alte Top 10 von 2020.

Die meisten Proteine der Proteincorona gehören zum Cholesterinstoffwechsel, der Rest zum Komplement oder zum Gerinnungssystem.

Dass die LNPs das Komplement aktivieren ist nicht neu, das habe ich bereits behandelt. Neu ist, dass die Proteincorona Teil des Problems ist.

Neu ist auch, dass die Proteincorona mit ein Problem bei Thrombosen sein könnte, aber bei den vielen Wegen, wie die Plörre Thrombosen auslöst, macht einer mehr nun auch nicht mehr den großen Unterschied.

Interessant ist aber, dass die Proteincorona eine Rolle beim Endkommen der LNPs aus den Endosomen spielt. Das Thema Endosomal Escape habe ich auch bereits separat behandelt.

Je nach dem, welche Proteine an das LNP binden, hat das auch einen Einfluss darauf, ob das LNP aus den Endosomen entkommt oder nicht.

“Aus diesen Expressionsexperimenten zur Zelltransfektion schließen wir, dass Protein-LNP-Wechselwirkungen die Fähigkeit der LNPs beeinflussen, mRNA zur Transfektion in das Zytoplasma der Zellen zu transportieren. Wir stellen die Hypothese auf, dass vorgeformte Coronas auf LNPs, die die Transfektionseffizienz von LNPs beeinträchtigen, während der Übertragung der Ladung veränderte Interaktionen mit den Zellen zeigen könnten.“

Das Entkommen aus den Endosomen ist aber nur eines der Probleme in welche die Proteincorona involviert ist.

Die Verbindung der Funktionen des Corona-Proteins mit den angeborenen und adaptiven Immunreaktionen sowie dem Lipidtransport und -stoffwechsel wird durch frühere Arbeiten bestätigt.

Diese beobachteten funktionellen Assoziationen mit dem Lipidtransport stimmen mit der Lipidzusammensetzung der LNPs überein und bestätigen Interaktionen mit Proteinen, die während der Blutzirkulation auf Lipoproteinen ausgetauscht werden. Die Identifizierung von Lipid-bindenden und Immunglobulin-Rezeptor-bindenden molekularen Funktionen deutet außerdem darauf hin, dass wir erfolgreich Proteine isoliert haben, die für die LNP-Korona biologisch relevant sind.

Fetttransport bedeutet, die LNPs landen in der Leber. Das ist nicht neu, das liegt mit an ApoE und das habe ich beim Thema Leberschäden schon im Februar 2024 abgehandelt.

Interessant ist dabei vor allem, das es da eine genetische Variabilität gibt und verschiedene ApoE Gene (ApoE, ApoE2, ApoE3, ApoE4), die zu unterschiedliche großen Schäden führen könnten. Es scheint genetisch zumindest bei einer Covid-Infektion einen Unterschied zu machen, welche ApoE Genvarianten man hat.

Dass ApoE mit einer der Hauptgründe ist, warum die LNPs in der Leber landeten ist nicht neu, daher funktioniert Onpattro so gut. Onpattro soll die Leber transfizieren. Onpattro funktioniert daher so gut, wegen Bindung von ApoE an die LNPs.

“Normale” LNPs, die keine Lebertherapie enthalten, sollen die Leber aber tunlichst nicht transfizieren. Das Problem nennt sich Lebertropismus.

Nachdem sich ApoE auf LNPs somit von einem positiven Effekt für ein Nischenprodukt zu einem größeren Problem entwickelt hat, hat man sich näher angesehen, wie LNPs die Leber transifzieren.

Die Abbildung zeigt eine schematische Übersicht über die LNP-Aufnahme in der Leber, die den Weg der LNPs durch das Sinusoidal-Lumen, über LSECs und den Disse-Raum zu den Hepatozyten veranschaulicht, wo die rezeptorvermittelte Endozytose stattfindet. Die Wechselwirkungen der LNPs mit anderen Subtypen von Leberzellen, wie z. B. CD74-exprimierenden Makrophagen und CD32-exprimierenden Endothelzellen, wirken sich darauf aus, wie effizient Nukleinsäuren übertragen werden.

Die Tabelle fasst diese Zelltypen und ihre Wechselwirkungen mit LNPs zusammen.

Sehr viele Zelltypen und Strukturen der Leber haben Kontakt zu den LNPs. Wie man das verhindert, weiß man aber nicht so wirklich, befürchte ich.

Wie auch immer, es gibt noch ein Problem, welches durch LNPs verursacht wird: Es scheint, als wenn es da Einfluss auf die Blutgerinnung geben könnte.

Interessanterweise bringt die Gen-Ontologie-Analyse sieben angereicherte Proteine mit der Heparinbindung in Verbindung, was sich auf die Zellinternalisierung auswirken kann, wie es bei Liposomen der Fall ist.

Die Entdeckung von Proteinen, die mit der Komplement- und Gerinnungskaskade zusammenhängen und in der Korona-Phase angereichert sind, steht auch im Einklang mit früherer Literatur, die zeigt, dass Nanopartikel oft für die Entfernung durch den Komplementaktivierungsweg markiert sind.

Im Klartext: LNPs aktivieren das Komplement und führen zu CARPA Reaktionen. Auch das nicht neu, altbekannt und von mir bereits abgehandelt.

Fazit:

Man hat absolut keinen Plan, wie die Proteincorona von LNPs aussieht. Das ist ein spannendes, neues Forschungsfeld.

Schon das Aussehen der LNPs ohne Corona ist nicht so wirklich geklärt und varrierte je noch verwendeten Chemikalien.

Fazit:

Nicht nur, dass die LNPs selbst, je nach Inhalt und Zusammensetzung total unterschiedlich aussehen können, innen flüssig sein könnten und diese Flüssigkeit (das ionisierbare Lipid), den Inhalt (die modRNA) mutieren kann durch Addukte, die Proteincorona variiert von Spezies zu Spezies und innerhalb der Spezies basierend auf der Proteinzusammensetzung des Blutes. Damit dürften die Ergebnisse von Tierversuchen auf den Menschen nur sehr bedingt übertragbar sein, nicht nur, was die Proteincorona selbst angeht, sondern das betrifft auch Produkte auf LNP-Basis, weil diese in Tierversuchen eine tierische Proteincorona ausbilden.

So gesehen nichts Neues. Das habe ich bereits verstreut auf verschiedene Artikel mehrfach beschrieben. Dieser Artikel ist somit eine inhaltliche Klammer, der einige Mechanismen und Artikel miteinander verbindet und einige neue Details archiviert.