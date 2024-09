Man hackt aktuell auf den “Nanobot” Paper herum und unterstellt bösartige Absichten, die z. Bsp. das Journal diskreditieren sollen.

Eigentlich steht im Daily Beagle letztendlich nur: Laien, ohne Fachkenntnisse, aber mit anderem akademischen Titel, haben mikroskopiert.

Nun ist es aber so, dass eine falsche Interpretation die Daten an sich ja nicht nutzlos macht.

ES SIND KEINE NANOBOTS SONDERN DIE VERSCHIEDENEN KRISTALLISATIONSPHASEN VON CHOLESTEROL/CHOLESTERIN

Unter dieser Prämisse wird das Paper direkt wieder spannend, wenn man es als Messung der Stabilität der LNPs heranzieht.

Cholesterol ist Teil des LNP:

SAXS/PCS study on the mesoscopic structure of lipid nanoparticle (LNP) formulations for mRNA drug delivery: Comirnaty and drug-free LNP dispersions | Nanoscience | ChemRxiv | Cambridge Open Engage

Schritt 1: Wie kristallisiert Cholesterol unter kontrollierten Bedingungen

(20) (PDF) Filamentous, helical, and tubular microstructures during cholesterol crystallization from bile: Evidence that cholesterol does not nucleate classic monohydrate plates (researchgate.net)

Schritt 2: Wann kristallisiert das Cholesterol in den modRNA Produkten

Cholesterol ist teil des Lipidnanopartikels. Zerfallen die Partikel, wird das Cholesterol freigesetzt. Das Kristallisieren von Cholesterol kann also als ein Maß für den Zerfall der LNPs gesehen werden und sagt etwas über die Haltbarkeit der Produkte aus und ab wann sie abgelaufen sind.

Die Autoren beobachten die absolut klassische Kristallisation des Cholesterols wie sie im Lehrbuch steht.

Sie haben einen Zeitverlauf erstellt, ab wann die Kristalle schädlich werden, etwas was die Autoren als “Nanobots” fehlinterpretieren. Das ändert aber nichts am protokollierten Zeitverlauf.

Nach 2 Monaten bilden sich bei Pfizers Produkt in destilliertem Wasser (also unter falschen Lagerbedingungen) Cholesterolkristalle.

In physiologischer Kochsalzlösung sind die Produkte stabiler, wie es scheint und das über Monate.

Der Schluss kann gezogen werden, dass LNPs sich in destilliertem Wasser nicht so gut halten, wie in den korrekten Lösungsmitteln, was jetzt nicht überraschend ist.

Man kann aber auch daraus schließen, dass sich aus den modRNA-Produkten generell entsprechende Kristalle bilden können bei falscher Handhabung oder Zerfall. Diese Cholesterolkristalle verhalten sich dann exakt so, wie man es von Cholesterolkristalle erwartet und gehen durch die üblichen Stufen der Kristallisation.

Schritt 3: Vergleich mit bekannten pathologischen Impfschäden

In Geimpft-Gestorben (Histopathologischer Atlas der Corona-Impfschäden) findet sich auf Seite 25 ein spannendes Bild, das Cholesterolkristalle in verschiedenen Phasen der Kristallisation zeigt. Teils noch spiralförmig, teils schon Stäbchen.

Cholesterolkristalle kann der Körper meines Wissens nicht so einfach auflösen.

Cholesterolkristalle reagieren auf Spannung, das kennt man aus Flüssigkristalldisplays, da wird das verwendet.

Im Herzen fließt viel Storm.

Die Kristalle wandern, wie ein Schrapnell aus einen Kriegsfilm zum Herzen, wegen der Ladung. Wie die Kristalle im WLAN reagieren, kann man nur vermuten. Ich würde Umstieg auf Kabel empfehlen.

Die Kristalle beschädigen das Herz, Gefäße und Nerven rein mechanisch.

D.h. es muss Chargen gegeben haben, in denen die LNPs zerfallen sind und sich scharfkantige Cholesterolkristalle gebildet haben, die Herzzellen und Gefäße mechanisch beschädigen können.

D.h. einige Chargen waren nicht handhabungssicher und verstoßen gegen GMP.

Des Weiteren:

Cholesterinkristalle fördern kardiovaskuläre Erkrankungen durch Aktivierung des Immunsystems

Cholesterinkristalle können zu vaskulitis führen: Patients with systemic vasculitis have increased levels of autoantibodies against oxidized LDL - PMC (nih.gov)

Cholesterolkristalle könne mit Ursache von MS sein: MS: Cholesterin-Kristalle stören Reparaturprozesse | APOTHEKE ADHOC (apotheke-adhoc.de)

Kann es sein, dass einige Vials in Praxen einfach falsch verdünnt wurden mit Destwasser statt physiologischer Kochsalzlösung? In USA gab es solche Fälle.

Kristallisiert das Cholesterol im Blut nach dem Zerfall der LNPs möglicherweise auch einfach aus?

Werden die LNPs ins Herz gezogen, zerfallen dort und das Cholesterol kristallisiert anschließend vor Ort?

Fazit:

Die Daten der Autoren sind nicht schlecht, die Interpretation ist aber komplett falsch. Ich würde die Autoren bitten, die Datenlage zu belassen aber das Paper umzuschreiben und sich auf die Cholesterolkristallisation im Laufe der Zeit und die bekannten Schäden derartiger Kristalle zu fokussieren.

Des Weiteren scheint es so, als wenn hier “unsere” Seite versucht hat, ihre Theorien irgendwie durchzudrücken und dabei einige Dinge “vergessen” hat, wie z. Bsp. zu erwähnen, dass einer der Autoren Editor des Journals ist. Dafür müsste er zumindest aus dem Editorial Board fliegen (Kevin McKernan auf X: „This paragraph alone is just a mockery of the peer review process. It’s like no one actually read it. Note, the author, Daniel Broudy, is an editor of the Journal and never disclosed this conflict.“ / X)

Ich gehe aber nicht mit den anderen Kommentatoren konform, dass es sich um absichtliche Fälschung handelt. Die Daten sind ja soweit korrekt, als dass sie zeigen, dass falsche Lagerung und Handhabung die LNPs kaputt macht und dann zunächst einmal das Cholesterol auskristallisiert. Die Bilder zeigen die korrekten Phasen der Kristallisation im direkten Vergleich mit entsprechender Literatur.

Man sollte aber darüber nachdenken, ob man nicht ein strikteres Peer Review einführt, um Anfängerpaper fachfremder Dilettanten nicht eine allzu große Plattform zu geben. Das ist das Niveau einer netter Hausarbeit von Studenten im Grundstudium. Sie zeigt einen guten Ansatz wissenschaftlichen Denkens, der für die ersten Semester OK ist, aber ein Mentor muss dann noch unterweisen, wie man vorher die Literatur nach korrekten Interpretationen hin recherchiert, damit man keiner Fehlinterpretation aufsitzt. Das ganze Paper zeigt, dass die Autoren keine Ahnung von der Materie hatten, aber ich denke nicht, dass es böswillig war. Sie waren von ihrem Glauben an Nanobots getrieben, deren Existenz sie beweisen wollten, genau wie die Plandemiker von ihrem Glauben an ein tödliches Virus getrieben waren. Betriebsblindheit auf beiden Seiten, die beide nicht auf moderierenden Meinungen hören und von ihrem Glauben nicht abrücken wollen. Beide Seiten wollen weder einsehen dass es keine Pandemie gab (Dosten und Konsorten) noch Nanobots in den “Impfungen”.