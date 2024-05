Eine (langweilige) Auftragsarbeit. Eine kleine Fingerübung, weil das Leberproblem in den BioNTech/Pfizer Unterlagen so explizit erwähnt wird, dass man nur zusammenschreiben muss und sie teilweise einfach selbst wortwörtlich zitieren kann.

Die Aufgabenstellung für den Aufsatz lautete: Leite mir her, warum bei einem Verstorbenen, die Leber abgekackt ist und er Leberkrebs bekam.

Die LNP-Technologie landet immer unausweichlich zum größten Teil in der Leber. Der Hersteller Moderna bezeichnet das als hepatischen Tropismus (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38263456/). Auch in der Pfizer/BioNTech Zulassungsstudie zeigte sich eindeutig, dass das Hauptziel der Produkte die Leber ist (https://www.tga.gov.au/sites/default/files/foi-2389-06.pdf S. 45). Vor allem ALC-0315 akkumuliert über sehr lange Zeit in der Leber und wird nur sehr langsam, wenn überhaupt, abgebaut, wie Tierversuche der BioNTech/Pfizer Zulassungsstudie zeigten (https://www.judicialwatch.org/wp-content/uploads/2022/03/JW-v-HHS-prod-3-02418.pdf S. 16). Der hepatische Abbauweg der LNPs jedoch ist von den Herstellern nicht geklärt worden, es wurde nur ein rein hypothetischer Abbauweg vorgeschlagen, der nie experimentell belegt oder untersucht wurde (https://www.tga.gov.au/sites/default/files/foi-2389-06.pdf S.46). Leberschäden sind somit, aufgrund der über längeren Zeitraum kumulierenden LNPs gerade in diesem Organ absehbar und vorhersehbar. Die Leberunverträglichkeit von ALC-0315 war der Grund, warum Moderna sich von der ALC-Plattform trennte und selbst die SM-Plattform entwickelts, da sich ALC-0315 für die Gentherapie der Leberkrankheit Crigler-Najjar Syndrome als zu toxisch erwiesen hatten, so dass der damalige Forschungspartner Alexion die Studie aus Sicherheitsgründen stoppte (https://www.statnews.com/2017/01/10/moderna-trouble-mrna/). Exakt dieses nachgewiesen lebertoxische Lipid jedoch setzt BioNTech/Pfizer nun ein.

Wie die LNPs in die Leber gelangen, ist jedoch Großteils geklärt. Es gibt zwei Möglichkeiten, warum die LNPs zwangsläufig in der Leber landen.

1. Das Blutprotein ApoE bindet als Teil der LNP-Corona an das LNP-Partikel. ApoE dient als Adressierung an die Leber (https://doi.org/10.1021/acs.bioconjchem.0c00366). Darauf basiert z. Bsp. der therapeutische Effekt von Onpattro, mit welchem sich BioNTech/Pfizer in der Zulassungsstudie verglichen haben. Man wusste also über diesen Corona-Effekt mit ApoE bestens Bescheid (https://www.tga.gov.au/sites/default/files/foi-2389-06.pdf). Vor allem auch , dass die Länge der PEG-Kette einen Einfluss darauf hat, wie toxisch ein LNP-Partikel für diverse Organe ist, das beschreibt BioNTech selbst in einem seiner Review Artikel (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34068715/). Es ist daher unverständlich, warum die PEG-Länge nicht mittels Massenspektrometrie geprüft und festgelegt wurde (Rapporteur's Rolling Review Report Quality - COVID-19 mRNA Vaccine BioNTech). C18 Ketten haben die geringste Wahrscheinlichkeit in der Leber zu enden (https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.bioconjchem.0c00366), das wurde aber weder sichergestellt, noch überprüft. In keinem der Zulassungsdokumente wurde die PEG-Kettenlänge definiert festgelegt, man ging das Risiko damit bewusst ein, nicht C18 Ketten einzusetzen.

2. Antikörper gegen Polyethylenglykol binden an den PEGylierten Bestandteil des LNP und sind somit als zu entsorgender „Müll“ gekennzeichnet, der über die Leber entsorgt wird (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adtp.201900170).

In der Leber können nun diverse Schadmechanismen aktiviert werden:

1. Moderna selbst gibt in seinem neuesten Review zur LNP-Technologie zu „Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl nach intravenöser als auch nach intramuskulärer Verabreichung von LNP-mRNA eine hepatische oder splenische Pathogenität auftreten kann, und dass die Aufnahme der Lipidkomponente durch die Hepatozyten in der Lage zu sein scheint, den Fettsäure- und Lipidhaushalt zu stören.“ (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38263456/)

2. LNP-RNA kann das sogenannte Inflammasom aktivieren, welches zu einer Ausschüttung von proinflammatorischen Zytokinen führt. Chronische Entzündungen können zu Krebs führen. (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38263456/).

3. Das Lipid selbst, kann das Inflammasom oder Pattern Recognition Receptoren (PRRs) aktivieren und somit zu (dauerhaften) Entzündungsreaktionen führen (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38263456/). Entzündungen sind eine Ursache für Krebsentwirklung.

4. Selbst leere LNPs sind lebertoxisch laut Modernas eigenem Review https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38263456/). Leider haben BioNTech/Pfizer keine Studien mit leeren LNPs durchgeführt, um das auszuschließen, obwohl das, laut Moderna Review, wichtig ist.

5. Die LNP-Technologie kann chronische Entzündungen verursachen. (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38263456/) Chronische Entzündungen können Krebs verursachen.

6. Die Leber weist zwangsläufig eine hohe Konzentration an LNPs auf, weil diese, wie beschrieben, am häufigsten in der Leber enden. Durch die hohe Konzentration an LNPs in diesem Organ, können die Immunzellen in diesem Organ, die normalerweise Krebszellen in Schach halten würden, ihren Dienst aus folgenden Gründen nicht mehr wie gewohnt erfüllen.

Makrophagen und T-Zellen in der Leber, die dazu da wären, Krebszellen in Schach zu halten können durch die LNPs geschädigt werden. Von Makrophagen weiß man bereits seit den späten 1980er Jahren, dass sie durch LNP-Partikel geschädigt werden (https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0169409X88900051) und die Aufnahme der LNP-Partikel durch die Makrophagen größenabhängig ist (https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0005273684905212) und somit auch die Makrophagentoxizität der LNP von der Größe der Partikel abhängt. Die LNP-Größe von BNT162B2 liegt im mittleren Toxizitätsbereich für die Makrophagen. Makrophagen sind Bestanteil des Mononukleär-phagozytäres Systems (MPS). Das MPS ist Teil des Tumorkontrollsystems. Das Tumorrisiko steigt dadurch. Makrophagen können von LNPs transfiziert werden (https://www.nature.com/articles/s41467-019-11911-5.pdf). Werden viele Makrophagen, die sonst Tumoren in Schach halten würden, transfiziert fallen diese selbst dem Immunsystem durch einen Autoimmunangriff zum Opfer, weil sie ein körperfremdes Protein präsentieren. Sie stehen somit nicht zur Tumorkontrolle als Teil des MPS zur Verfügung. Sie fallen somit für die Tumorkontrolle aus. Das Tumorrisiko steigt dadurch. T-Zellen können von LNPs ebenfalls transfiziert werden (https://www.nature.com/articles/s41467-020-19486-2.pdf, https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev-bioeng-070620-033348),, um anschließend Spike-Protein zu produzieren. Sie fallen also für die Tumorkontrolle aus. Werden viele T-Zellen, die sonst Tumoren in Schach halten würden, transfiziert fallen diese selbst dem Immunsystem durch einen Autoimmunangriff zum Opfer, weil sie ein körperfremdes Protein präsentieren. Sie fallen somit für die Tumorkontrolle aus. Das Tumorrisiko steigt dadurch.

7. Da die Leber einen hohe Konzentration als LNPs aufweist, weist sie auch eine höhere Transfektionsrate durch das modRNA-Produkt auf. Leberzellen die Spike-Protein auf der Oberfläche präsentieren können fusionieren, weil das Spike-Protein Zell-Zell Fusionen auslöst, das beschrieb der ehemalige Chef des PEI 2021 in einer Publikation (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33585805/). Diese verschmolzenen Zellklumpen (Syncytien) können entarten und zu Tumoren werden. Die Bildung dieser sogenannten Syncytien ist ein Mechanismus von Tumorzellen, um dem Immunstem und Chemotherapien zu entgehen (https://medicalxpress.com/news/2021-01-tumor-cells-reveal-core-syncytial.html).

8. Da der Abbauweg der Bestandteile des LNP in der Leber von den Herstellern nicht erforscht wurde und ALC-0315 in der Leber über längeren Zeitraum akkumuliert, wie oben beschrieben wurde, könnte es zu karzinogenen Zwischenprodukten beim Abbau des ALC-0315 kommen. Leider haben es die Hersteller unterlassen, das im Detail vor dem Einsatz des Produktes zu klären.

Als Folge gibt es nun falsch-positive Ergebnisse auf Hepatitis E (A Silent Outbreak of Hepatitis E Virus (HEV) Infection or False-Positive Reaction of Anti-HEV IgM after COVID-19 Vaccination? Epidemiological Investigation of an Outbreak in a Korean Factory Complex in 2022 (gutnliver.org))