Im Gespräch: Sabine C. Stebel (Die gesteuerte Ständige Impfkommission) - apolut.net

00:02:44 Wikipedia-Autoren. (2021, December 24). Lars Kaderali. https://de.wikipedia.org/wiki/Lars_Kaderali

00:03:17: Inglut CT, Sorrin AJ, Kuruppu T, Vig S, Cicalo J, Ahmad H, Huang HC. Immunological and Toxicological Considerations for the Design of Liposomes. Nanomaterials (Basel). 2020 Jan 22;10(2):190. doi: 10.3390/nano10020190. PMID: 31978968; PMCID: PMC7074910. https://www.mdpi.com/2079-4991/10/2/190

00:03:26: Vlatkovic I. Non-Immunotherapy Application of LNP-mRNA: Maximizing Efficacy and Safety. Biomedicines. 2021 May 10;9(5):530. doi: 10.3390/biomedicines9050530. PMID: 34068715; PMCID: PMC8151051. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34068715/

Vitriol, D. V. (2023, November 6). Die kurios verquere Gedankenwelt der modRNA Gläubigen Teil 2. DrBine’s Newsletter. https://drbine.substack.com/p/die-kurios-verquere-gedankenwelt-cc2

00:03:43: Histo Atlas. (n.d.).

https://www.histo-atlas.com/

00:04:16: Vitriol, D. V. (2024a, January 22). X Mechanismen der Thrombosenbildung durch die Plörre. DrBine’s Newsletter. https://drbine.substack.com/p/5-mechanismen-der-thrombosenbildung

00:05:39: Ilinskaya AN, Dobrovolskaia MA. Nanoparticles and the blood coagulation system. Part I: benefits of nanotechnology. Nanomedicine (Lond). 2013 May;8(5):773-84. doi: 10.2217/nnm.13.48. PMID: 23656264. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23656264/

Ilinskaya AN, Dobrovolskaia MA. Nanoparticles and the blood coagulation system. Part II: safety concerns. Nanomedicine (Lond). 2013 Jun;8(6):969-81. doi: 10.2217/nnm.13.49. PMID: 23730696; PMCID: PMC3939602. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23730696/

00:05:53: Vitriol, D. V. (2024c, April 15). Mögliche Autoimmunmechanismen durch COVID-modRNA-Produkte. DrBine’s Newsletter. https://drbine.substack.com/p/mogliche-autoimmunmechanismen-durch

00:07:50: Vitriol, D. V. (2024d, June 15). Deregulation von praktisch allem über RAS und AT1R. DrBine’s Newsletter. https://drbine.substack.com/p/deregulation-von-praktisch-allem

00:08:36: Sabatier, J., & Fougeres, E. (2024b). Covid long et effets indésirables du vaccin: Mécanismes biologiques et traitements prometteurs.

00:09:55: Vitriol, D. V. (2024d, June 11). Mitochondriopathie. DrBine’s Newsletter. https://drbine.substack.com/p/mitochondriopathie

00:11:24: Vitriol, D. V. (2024e, June 13). Mastzell-Aktivierungssyndrom (MCAS Mast Cell activation Syndrome). DrBine’s Newsletter. https://drbine.substack.com/p/mastzell-aktivierungssyndrom-mcas

00:13:09: Vitriol, D. V. (2024g, September 9). Was Johnson&Johnson wusste Teil 1. DrBine’s Newsletter. https://drbine.substack.com/p/was-johnson-and-johnson-wusste-teil

00:15:00: Vitriol, D. V. (2024b, February 27). Es gibt für die modRNA-Produkte keinerlei Grenzwerte/Akzeptanzkriterien. DrBine’s Newsletter. https://drbine.substack.com/p/es-gibt-fur-die-modrna-produkte-keinerlei

Vitriol, D. V. (2023b, December 27). Wie man sich aus seinen eigenen Worten einen Strick dreht, weiß auch das PEI. DrBine’s Newsletter. https://drbine.substack.com/p/wie-man-sich-aus-einen-eigenen-worten

00:16:30: Vitriol, D. V. (2024h, August 20). Best of #STIKO aus den RKI-Files. DrBine’s Newsletter. https://drbine.substack.com/p/best-of-stiko-aus-den-rki-files

00:16:41: Chudov, I. (2023, September 24). Pfizer’s RSV Vaccine Math: Kill 4,000 Newborns to Save 300 from RSV. Igor’s Newsletter.

P, L. (2024, March 1). French researchers identify ‘Improbably high rate of deaths’ in newborns who received new RSV shot. Children’s Health Defense. https://childrenshealthdefense.org/defender/newborns-rsv-shot-beyfortus-death-rate-france/

151 more preterm births and 10 more neonatal deaths in the vaccine group Dieussaert, I., Kim, J. H., Luik, S., Seidl, C., Pu, W., Stegmann, J., Swamy, G. K., Webster, P., & Dormitzer, P. R. (2024). RSV prefusion F Protein–Based Maternal Vaccine — Preterm birth and other outcomes. New England Journal of Medicine, 390(11), 1009–1021. https://doi.org/10.1056/nejmoa2305478

00:17:50: reissue_5.3.6 postmarketing experience.pdf https://phmpt.org/wp-content/uploads/2022/04/reissue_5.3.6-postmarketing-experience.pdf

00:17:55: Hardy. (2023, March 22). 👨‍🔬 Virologe in Erklärungsnot – Dr. Sabine Stebel im Interview bei Mutigmacher TV - Mutigmacher e.V. Mutigmacher e.V. https://mutigmacher.org/virologe-in-erklaerungsnot-dr-sabine-stebel-im-interview-bei-mutigmacher-tv/

00:21:44: Follmann D, Janes HE, Buhule OD, Zhou H, Girard B, Marks K, Kotloff K, Desjardins M, Corey L, Neuzil KM, Miller JM, El Sahly HM, Baden LR. Antinucleocapsid Antibodies After SARS-CoV-2 Infection in the Blinded Phase of the Randomized, Placebo-Controlled mRNA-1273 COVID-19 Vaccine Efficacy Clinical Trial. Ann Intern Med. 2022 Sep;175(9):1258-1265. doi: 10.7326/M22-1300. Epub 2022 Jul 5. PMID: 35785530; PMCID: PMC9258784. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35785530/

Rak, A., Isakova-Sivak, I., & Rudenko, L. (2023). Overview of Nucleocapsid-Targeting Vaccines against COVID-19. Vaccines, 11(12), 1810. https://doi.org/10.3390/vaccines11121810

X.com. (n.d.). X (Formerly Twitter). https://x.com/quay_dr/status/1830606518728958124

00:23:40: WelcomeTheEagle. (2024, September 6). VAERS now commits collusion deleting hidden RSV baby deaths in September Update! WelcomeTheEagle88’s Substack.

00:27:25: Corey L. Behind the Scenes Heroes: The COVID-19 Vaccine Data and Safety Monitoring Board. J Infect Dis. 2021 Dec 15;224(12):1993-1994. doi: 10.1093/infdis/jiab267. PMID: 34007981; PMCID: PMC8194659. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34007981/

The secretive group at the center of the nation’s largest vaccine trials. (2020, October 3). CNN. Retrieved September 10, 2024, from https://edition.cnn.com/2020/10/03/health/dsmb-role-coronavirus-vaccine-trial/index.html

Data and safety review board reports how it monitored the COVID-19 vaccine trials. (2021, June 15). University of Alabama News. Retrieved September 10, 2024, from https://www.uab.edu/news/research/item/12106-data-and-safety-review-board-reports-how-it-monitored-the-covid-19-vaccine-trials

Fenton, N., & Neil, M. (2024). Fighting Goliath: Exposing the flawed science and statistics behind the COVID-19 event. Sovereign Rights Publishing.

00:31:56: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_en.pdf

Comirnaty, INN-tozinameran, tozinameran/famtozinameran, raxtozinameran, bretovameran (europa.eu)

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/spikevax-epar-product-information_en.pdf

Spikevax, INN-COVID-19 mRNA Vaccine (nucleoside modified); (europa.eu)

00:40:02: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Fachgespraeche/Covid-19-Imfpstoffe_PEI__Klaus_Cichutek__Covid-19-Imfpstoffe.pdf

00:41:22:“Die verfügbaren Daten deuten darauf hin, dass sich der Verlauf der Myokarditis und Perikarditis nach der Impfung nicht von der Myokarditis oder Perikarditis im Allgemeinen unterscheidet. “ https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/nuvaxovid-epar-product-information_en.pdf

Vitriol, D. V. (2024e, April 19). Kardiologische Schäden durch modRNA-Produkte. DrBine’s Newsletter. https://drbine.substack.com/p/kardiologische-schaden-durch-modrna

00:44:00: Vitriol, D. V. (2024a, January 20). #Placentagate revisited - Schadmechanismen der Plörre während der Schwangerschaft. DrBine’s Newsletter. https://drbine.substack.com/p/pazentagate-revisited

Vitriol, D. V. (2024d, March 27). Mögliche Schadmechanismen der modRNA, die Menstruationsstörungen erzeugen können. DrBine’s Newsletter. https://drbine.substack.com/p/mogliche-schadmechanismen-der-modrna

00:46:10: Shrestha, N. K., Burke, P. C., Nowacki, A. S., Simon, J. F., Hagen, A., & Gordon, S. M. (2023). Effectiveness of the Coronavirus Disease 2019 bivalent vaccine. Open Forum Infectious Diseases, 10(6). https://doi.org/10.1093/ofid/ofad209

00:47:44: Olliaro P, Torreele E, Vaillant M. COVID-19 vaccine efficacy and effectiveness-the elephant (not) in the room. Lancet Microbe. 2021 Jul;2(7):e279-e280. doi: 10.1016/S2666-5247(21)00069-0. Epub 2021 Apr 20. Erratum in: Lancet Microbe. 2021 Jul;2(7):e288. PMID: 33899038; PMCID: PMC8057721. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33899038/

00:48:44: Ombudsman: Health Ministry didn’t check 82% of reports on COVID vaccine side effects. (2024, May 21). Times of Isreal. Retrieved September 10, 2024, from https://www.timesofisrael.com/ombudsman-health-ministry-didnt-check-82-of-reports-on-covid-vaccine-side-effects/

00:54:08: https://icandecide.org/wp-content/uploads/2024/03/no-placebo-101823.pdf

00:55:33: Wagner R, Hildt E, Grabski E, Sun Y, Meyer H, Lommel A, Keller-Stanislawski B, Müller-Berghaus J, Cichutek K. Accelerated Development of COVID-19 Vaccines: Technology Platforms, Benefits, and Associated Risks. Vaccines (Basel). 2021 Jul 6;9(7):747. doi: 10.3390/vaccines9070747. PMID: 34358163; PMCID: PMC8310218. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34358163/

Vitriol, D. V. (2024c, February 1). Wie man sich aus seinen eigenen Worten gemeinsam einen Strick dreht wissen das PEI und der Klausi Teil 2. DrBine’s Newsletter. https://drbine.substack.com/p/wie-man-sich-aus-seinen-eigenen-worten-4ff

00:56:03: Guillon C, Schutten M, Boers PH, Gruters RA, Osterhaus AD. Antibody-mediated enhancement of human immunodeficiency virus type 1 infectivity is determined by the structure of gp120 and depends on modulation of the gp120-CCR5 interaction. J Virol. 2002 Mar;76(6):2827-34. doi: 10.1128/jvi.76.6.2827-2834.2002. PMID: 11861850; PMCID: PMC135957. https://tube4.apolut.net/w/ePAUNMTuvy3zPsbELpq8nt

00:56:28: Rota PA, Oberste MS, Monroe SS, Nix WA, Campagnoli R, Icenogle JP, Peñaranda S, Bankamp B, Maher K, Chen MH, Tong S, Tamin A, Lowe L, Frace M, DeRisi JL, Chen Q, Wang D, Erdman DD, Peret TC, Burns C, Ksiazek TG, Rollin PE, Sanchez A, Liffick S, Holloway B, Limor J, McCaustland K, Olsen-Rasmussen M, Fouchier R, Günther S, Osterhaus AD, Drosten C, Pallansch MA, Anderson LJ, Bellini WJ. Characterization of a novel coronavirus associated with severe acute respiratory syndrome. Science. 2003 May 30;300(5624):1394-9. doi: 10.1126/science.1085952. Epub 2003 May 1. PMID: 12730500. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12730500/

00:56:39: Hoffmann M, Kleine-Weber H, Schroeder S, Krüger N, Herrler T, Erichsen S, Schiergens TS, Herrler G, Wu NH, Nitsche A, Müller MA, Drosten C, Pöhlmann S. SARS-CoV-2 Cell Entry Depends on ACE2 and TMPRSS2 and Is Blocked by a Clinically Proven Protease Inhibitor. Cell. 2020 Apr 16;181(2):271-280.e8. doi: 10.1016/j.cell.2020.02.052. Epub 2020 Mar 5. PMID: 32142651; PMCID: PMC7102627. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32142651/

00:57:03: Pressemitteilungen - Messen, was verbindet – Gewebeschäden durch Zellfusion in COVID-19 und die Rolle des Spikeproteins - Paul-Ehrlich-Institut. (n.d.). https://www.pei.de/DE/newsroom/pm/jahr/2021/03-gewebeschaeden-zellfusion-covid-19-rolle-spikeprotein.html

00:57:39: FEHLBILDUNGEN DURCH ACE-HEMMER IM ERSTEN SCHWANGERSCHAFTSDRITTEL? - arznei telegramm. (n.d.). https://www.arznei-telegramm.de/html/2006_07/0607068_02.html

01:00:18: Vitriol, D. V. (2024m, September 3). Minister Buschmans Fragen an den ExpertInnenrat. DrBine’s Newsletter. https://drbine.substack.com/p/minister-buschmans-fragen-an-den

Die STIKO Poster: