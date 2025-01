Man hat mir diese Biologie Schulunterrichts Arbeitsblätter zum sezieren gesendet.

Hier sieht man direkt schon, dass Material von BioNTech übernommen wurde, also direkt Pharmamaterial im Unterricht eingesetzt wird…

https://www.friedrich-verlag.de/shop/sucht-53461

Eine Auftragsarbeit, könnte man sagen.

Bei Schulaufgaben ist immer viel didaktische Reduktion dabei. Das heißt, es wird immer viel vereinfacht und weggelassen.

Daher gehe ich über die Aufgaben nur grob drüber, wo extreme Schnitzer drinnen sind und nicht ins kleinste Detail, das würde ein Roman.

Einige der Daten, waren dem Hersteller 2021 zwar bekannt, der Öffentlichkeit aber nicht zugänglich. Die meisten Daten sind erst nach Veröffentlichung der Aufgabe erschienen.

Grippeimpfung schützt nicht laut Anthony Fauci:

Morens DM, Taubenberger JK, Fauci AS. Rethinking next-generation vaccines for coronaviruses, influenzaviruses, and other respiratory viruses. Cell Host Microbe. 2023 Jan 11;31(1):146-157. doi: 10.1016/j.chom.2022.11.016. PMID: 36634620; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36634620/.

Obwohl die aktuellen Grippeimpfstoffe das Risiko schwerer Erkrankungen, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle bis zu einem gewissen Grad verringern, ist ihre Wirksamkeit gegen klinisch sichtbare Infektionen ausgesprochen suboptimal und lag in den letzten 15 Grippesaisons zwischen 14 % und 60 %.

Schon vor Jahrzehnten wurde darauf hingewiesen, und das gilt auch heute noch, dass die Wirksamkeitsraten unserer besten zugelassenen Grippeimpfstoffe für die Zulassung der meisten anderen durch Impfung vermeidbaren Krankheiten unzureichend wären.

Wenn natürliche Infektionen der Schleimhäute mit Atemwegsviren keine vollständige und langfristige schützende Immunität gegen eine Reinfektion hervorrufen, wie können wir dann erwarten, dass Impfstoffe, insbesondere systemisch verabreichte nicht-replizierende Impfstoffe, dies tun? Dies ist eine große Herausforderung für die künftige Impfstoffentwicklung, deren Bewältigung bei der Entwicklung von Impfstoffen der „nächsten Generation“ von entscheidender Bedeutung ist.

Gibt es überhaupt zuverlässige Grippedaten?

Abbildung 3 stammt wohl vom Hersteller BioNTech. Von der Pharma direkt in die Schule. Kein Sonderfall, ich hatte einiges an Pharmamaterial als Lehrmaterial im Fundus an der Schule, wo ich im Referendariat war.

Die Darstellung des LNP entspricht nicht der Realität. Der LNP ist innen flüssig. Das ionisierbare Lipid ist dabei an die modRNA gebunden und kann diese durch Adjunkte mutieren.

Dieses Bild stammt laut der Angaben des Verlags direkt von BioNTech.

Das Bild widerspricht den Daten des Herstellers, obwohl es vom Hersteller stammt. Man kann es wohl als gezielte Irreführung ansehen.

Fehler im Bild:

Abbau durch extrazelluläre RNasen: es ist keine mRNA sondern modRNA. Wie schnell diese modRNA im Blut abgebaut ist, ist aktuell die Frage. Man kann sie labortechnisch recht lange offiziell im Blut nachweisen. 15 Tage im Blut nachweisbar: Fertig, T. E., Chitoiu, L., Marta, D. S., Ionescu, V.-S., Cismasiu, V. B., Radu, E., Angheluta, G., Dobre, M., Serbanescu, A., Hinescu, M. E., & Gherghiceanu, M. (2022). Vaccine mRNA Can Be Detected in Blood at 15 Days Post-Vaccination. Biomedicines, 10(7), 1538. https://doi.org/10.3390/biomedicines10071538 28 Tage im Blut nachweisbar: Castruita JAS, Schneider UV, Mollerup S, Leineweber TD, Weis N, Bukh J, Pedersen MS, Westh H. SARS-CoV-2 spike mRNA vaccine sequences circulate in blood up to 28 days after COVID-19 vaccination. APMIS. 2023 Mar;131(3):128-132. doi: 10.1111/apm.13294. Epub 2023 Jan 29. PMID: 36647776; PMCID: PMC10107710. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10107710/ Wie lange sie inoffiziell in nicht publizierten Laboranalysen nachgewiesen wurde hat Prof. König leider nicht publiziert:

https://www.mmd-labor.de/.cm4all/uproc.php/0/Auftrgasformulare/Auftragsformular%20X%20Post%20Covid%20Post%20Vac_1.pdf?cdp=a&_=18cb53d2708

Die DNA- Verunreinigungen fehlen in diesem Bild komplett.

Zwischen 1. und 2 fehlt der Zerfall der LNP. Nicht alle zerfallen, wie sie zerfallen weiß man auch nicht genau. Die Translation findet nicht in freien Ribosomen statt sondern im Endoplasmatischen Retikulum. https://www.tga.gov.au/sites/default/files/foi-2389-03-1.pdf https://www.tga.gov.au/sites/default/files/foi-2389-06.pdf intrazellulärer mRNA Abbau ist nicht geprüft worden und war aus dem N1-Metyhlpseudouridin passiert, weiß man auch nicht.

“RNA wird durch zelluläre RNasen abgebaut und dem Nukleinsäurestoffwechsel unterworfen. Der Nukleotidstoffwechsel findet in der Zelle kontinuierlich statt, wobei das Nukleosid zu Abfallprodukten abgebaut und ausgeschieden oder für die Nukleotidsynthese wiederverwendet wird. Daher werden keine Studien zum RNA- oder Proteinstoffwechsel oder zur Ausscheidung durchgeführt.”

Was passiert, nachdem Fragmente des Spike-Proteins auf MHC Präsentiert werden? Ein Autoimmunangriff:

Die Immunantwort des Körpers wird also die Zerstörung der Antigenpräsentierenden Zelle durch T-Killerzellen sein.

Bei modRNA geht der “Impfstoff” über Lipofektion in die Zelle. Bei der Grippeimpfung geht möglicherweise die an das Aluminium gebundene DNA-Verunreinigung in die Zelle. Wirklich geklärt ist nicht, wie die klassischen Impfungen funktionieren, weil ohne Adjuvantien funktionieren sie nicht. Anders als bei klassischen Impfungen bilden sich bei modRNA-Injektionen keine Gedächtniszellen.

Zum einen handelt es sich um modifizierte mRNA, also modRNA. Zum anderen geht der Fragesteller wohl davon aus, dass man die modRNA in LNP verpackt hat, weil mRNA im Blut schnell abgebaut würde, was bei modRNA nicht der Fall zu sein scheint, diese ist auch 28 Tage später noch im Blut nachweisbar. Ob in LNP verpackt oder nicht, das Zeugs ist verdammt langlebig.

Es ist kein normaler Poly-A-Schwanz nur so nebenbei, sondern ein geteilter laut EMA-Leak.

Mit vielleicht ein Grund, warum die modRNA schwer abgebaut wird. So wirklich klar ist nicht, was dieser sehr ungewöhnliche Poly-A-Schwanz macht. Maria Gutschi hat das detaillierter behandelt.

Ein normaler Poly-A-Schwanz macht: Stabilität, schützt RNA vor Abbau, wird bei der Initiierung der Translation verwendet, beeinflusst die Wirksamkeit der Translation.

Dieser segmentierte Poly-A-Schwanz könnte Sondereigenschaften haben wie, erhöhte Translationseffizienz und zu Translation in Dendritischen Zellen führen. So genau weiß man nicht, was das mit dem segmentierten Poly-A-Schwanz soll.

Ich schätze, er meine nicht den +1 Frameshift:

Mulroney TE, Pöyry T, Yam-Puc JC, Rust M, Harvey RF, Kalmar L, Horner E, Booth L, Ferreira AP, Stoneley M, Sawarkar R, Mentzer AJ, Lilley KS, Smales CM, von der Haar T, Turtle L, Dunachie S, Klenerman P, Thaventhiran JED, Willis AE. N1-methylpseudouridylation of mRNA causes +1 ribosomal frameshifting. Nature. 2024 Jan;625(7993):189-194. doi: 10.1038/s41586-023-06800-3. Epub 2023 Dec 6. PMID: 38057663; PMCID: PMC10764286. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38057663/

Oder die Amyloidbildung bzw. das Ausflocken wegen der zu hohen Konzentration eines thermostabilen Proteins.

Vendruscolo M, Knowles TP, Dobson CM. Protein solubility and protein homeostasis: a generic view of protein misfolding disorders. Cold Spring Harb Perspect Biol. 2011 Dec 1;3(12):a010454. doi: 10.1101/cshperspect.a010454. PMID: 21825020; PMCID: PMC3225949. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21825020/

Oder meint er, dass die Spike-Protein über Exosomen ausgeschleust werden und dann teils Jahrelang im Blut kursieren, neben freiem Spike, welches die Gefäße schädigt. Von Thrombosen fange ich hier gar nicht mehr an und anderen Schadmechanismen wie Molekulare Mimikry, die zu Autoimmunerkrankungen führt.

Das ist bisher noch nicht geklärt, aber man hat Hypothesen.

Eine Schutzwirkung scheint es jedenfalls nicht zu geben. Je mehr Injektionen, desto höher die Wahrscheinlichkeit einer Infektion.

Zum einen ist es keine RNA-Polymerase, sondern eine Replicase, die bei Kostaive verwendet wird.

Ich vermute aber er meint saRNA. Was der Sinn eines solchen Produktes sein soll ist eine gute Frage. Selbst die Hersteller wissen nicht so genau, wie das ganze Funktioniert.

Großartig sinnvoll scheint das Produkt, was den Schutz angeht, laut des japanischen Beipackzettels nicht zu sein.

56,6% Effizienz bei unbekannter Wirkdauer.

Was könnte der Sinn eines solchen Produktes sein?

Geld für den Hersteller?

Bei BioNTech hat die saRNA übrigens auch nicht funktioniert:

Der Satz “Dort stimulieren sie eine Immunreaktion” ist das zugrunde liegenden Problem. Es ist nicht nur eine Immunreaktion, sondern eine Kette von unkontrollierten Immunreaktionen. Das sollte der Ersteller der Aufgaben anhand des Linder Biologie spezifizieren können. Dazu war er wohl nicht in er Lage. Wie das veröffentlich werden konnte ist mir schleierhaft.

Fazit:

Eine Mischung aus Material direkt vom Hersteller und gefährlichem Halbwissen, das sogar Schulbuchwissen ignoriert.