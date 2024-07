2019 sequenzierte eine italienische Vereinigung namens Corvelva diverse Impfstoffe, nur hat das außerhalb von Italien praktisch keiner mitbekommen obwohl es in Italien durchaus Pressekonferenzen und Schlagabtausch per Email gab

Um das im Detail aufzuarbeiten fehlt mir die Zeit aktuell. Ich fasse in diesem Artikel daher nur die Quellen übersichtlicher zusammen, damit vielleicht Anwälte, die gerade entsprechende Prozesse laufen haben, die Daten besser und sortiert finden.

Corvelva stellte die Ergebnisse ihrer Laboranalysen (darunter auch next generation sequenzing Daten) unter #VACCINEGATE in verschiedenen Sprachen auf ihre Webseite zur Verfügung.

Es wurden verschiedene Impfstoffe untersucht.

15. November 2018: 5 von 7 untersuchten Impfstoffen sind nicht konform

Associazione Corvelva - 5 of 7 vaccines analyzed are not compliant

11. Januar 2019 Technischer Abschlussbericht - Molekularprofilanalyse von Impfstoffen

Associazione Corvelva - Final Technical Report - Molecular profile analysis of vaccines

„Die durchgeführten Analysen führten zu den folgenden Schlussfolgerungen:

1. Das molekulare Profil der untersuchten Impfstoffe ist im Allgemeinen komplex und weitgehend unbekannt.

2. Es gibt Proteinkontaminationen, die nicht in der Packungsbeilage angegeben sind und deren Zusammensetzung variabel ist.

3. In mehreren Fällen konnten die in der Packungsbeilage angegebenen Antigene nicht nachgewiesen werden. Diese Tatsache könnte auf mehrere Faktoren zurückzuführen sein. Zu den letzteren gehört die Empfindlichkeit der verwendeten Methode. Das Phänomen der Verdauungshemmung aufgrund des Vorhandenseins von Adjuvantien in der Formulierung des Impfstoffs können wir jedoch ausschließen. In der Tat wird die enzymatische Aktivität hauptsächlich durch das Vorhandensein von Fragmenten der tryptischen Autolyse in den Lösungen der verdauten Impfstoffe (interne Kontrolle) bestätigt.“

2. März 2019 Metallanalyse mittels ICP-MS

Associazione Corvelva - Metal analysis by ICP-MS

Infanrix Hexa - Batch A21CD072D

Aluminum mg/Kg 1447± 260** Equal to 723,5 μg ± 130 μg / dose

Hexyon - Batch P3B412V

Aluminum mg/Kg 1092 ± 197** Equal to 546 μg ± 98.5 μg / dose

Priorix Tetra - Batch A71CB243A

Aluminum mg/Kg 1.6 ±0.3** Equal to 0.8 μg ± 0.15 μg / dose

Gardasil 9 - Batch R013092

Aluminum mg/Kg 832 ± 150** Equal to 416 μg ± 75 μg / dose

9. April 2019 Bericht über die bisher erzielten Ergebnisse (März 2019)

Associazione Corvelva - Report on the results obtained so far (March 2019)

CORVELVA-Report-on-the-results-obtained.pdf - Google Drive

11. April 2019 Fokus auf Corvelva-Analyse – Adventivviren

Associazione Corvelva - Focus on Corvelva Analysis - Adventitious Viruses

Priorix Tetra

Masern- Mumps- Röteln- Varizellen Lebendvirusimpfstoff

Verwendung ab einem Lebensalter von 11 Monaten / Use from an age of 11 months

ZulassungsinhaberGlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

ZulassungsnummerPEI.H.03395.01.1

Zulassungsdatum26.07.2006

Typ: Kombinationsimpfstoff

Krankheiten:Masern, Varizellen, Mumps, Röteln

Homepage - Priorix-Tetra - Paul-Ehrlich-Institut (pei.de)

2. Dezember 2018: Erste Ergebnisse zur chemischen Zusammensetzung von Priorix Tetra

Associazione Corvelva - Initial results on Priorix Tetra chemical composition

24.Dezember 2018 Metagenomischer Analysebericht über Priorix Tetra

Associazione Corvelva - Metagenomic analysis report on Priorix Tetra

31. Januar 2019 Adventiv- und Rötelnviren in Priorix Tetra Charge A71CB256A

Associazione Corvelva - Adventitious and rubella viruses in Priorix Tetra batch A71CB256A

21. April 2019 Was haben wir in dem MMRV-Impfstoff (Priorix Tetra) gefunden?

Associazione Corvelva - What did we find in the MMRV (Priorix Tetra) vaccine?

„Die Menge der DNA: Das Vorhandensein von fötaler DNA wurde in großen Mengen bestätigt: 1,7 μg in der ersten Charge und 3,7 μg in der zweiten Charge, was etwa 325-mal höher ist als der Höchstwert von 10 Nanogramm und sogar 325.000-mal höher als der Mindestwert von 10 Pikogramm - Grenzwerte, die laut EMA nur für Zellen gelten, die bekanntermaßen krebserregend sind. 6-7

Größe der DNA: Wir haben die Größe der nachgewiesenen DNA-Fragmente genauer bestimmt und festgestellt, dass die enthaltene DNA ein Molekulargewicht von 20.000/60.000 bp hat. Dies bedeutet im Grunde, dass in diesem Medikament keine "Fragmente" von DNA enthalten sind, d.h. abgebaut wurden, sondern ein intaktes Genom, das zu einem männlichen Menschen gehört, was durch den Vergleich zwischen der fetalen DNA des Impfstoffs

und der Zelllinie MRC-5, die für die Herstellung des Impfstoffs verwendet wurde.

Nichtnachweis des Rötelnvirus: Mit dem für das Screening verwendeten Sequenzierungsniveau war es nicht möglich, das Rötelnvirus nachzuweisen.“

27. September 2019 Vaccinegate: MRC-5 enthalten in Priorix Tetra - Vollständige Genomsequenzierung

Associazione Corvelva - Vaccinegate: MRC-5 contained in Priorix Tetra - Complete genome sequencing

„Es wurde festgestellt, dass das menschliche Referenzgenom zu 99,76 % mit der DNA des Impfstoffs übereinstimmt, d. h. fast vollständig ist. Die in diesem Impfstoff enthaltene menschliche fötale DNA ist ein einziges vollständiges Genom, d. h. der Impfstoff enthält genomische DNA mit allen Chromosomen eines männlichen Individuums (MRC-5 stammt tatsächlich von einem männlichen Fötus).

31. März 2020 Erste von Experten begutachtete Veröffentlichung über MMRV-Impfstoffe (Priorix Tetra)

Associazione Corvelva - First peer-reviewed publication on MMRV vaccines (Priorix Tetra)

27. April 2020: Priorix Tetra - menschliches Genom und MRC-5-Zelllinie - vergleichende Studie

Cattonaro F, Spadotto A, Radovic S, Marroni F. Do you cov me? Effect of coverage reduction on metagenome shotgun sequencing studies. F1000Res. 2018 Nov 8;7:1767. doi: 10.12688/f1000research.16804.4. PMID: 32185014; PMCID: PMC7059852. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32185014/

Associazione Corvelva - Priorix Tetra human genome and MRC-5 cell line - comparative study

Hexyon

DTPa- HepB- IPV + Hib-Impfstoff

Diphtherie-Tetanus-Pertussis

(azellulär, aus Komponenten)-

Hepatitis B (rDNA)-

Poliomyelitis (inaktiviert)-

Haemophilus influenzae Typ b (konjugiert)-Adsorbat-Impfstoff

Verwendung ab einem Lebensalter von 6 Wochen / Use from 6 weeks of age onwards

Zulassungsinhaber: Sanofi Pasteur Europe

ZulassungsnummerEU/1/13/829

Zulassungsdatum: 17.04.2013

Typ: Kombinationsimpfstoff

Krankheiten:Diphtherie, Tetanus, Pertussis, Polio, Hib, Hepatitis B

Homepage - Hexyon - Paul-Ehrlich-Institut (pei.de)

15. Januar 2019 Erste Ergebnisse zur chemischen Zusammensetzung von Hexyon

Associazione Corvelva - Initial results on Hexyon chemical composition

3. Februar 2019 Bericht über die metagenomische Analyse von Hexyon

Associazione Corvelva - Metagenomic analysis report on Hexyon

Insgesamt zeigt diese Analyse, dass die Behandlung mit Formaldehyd im Vergleich zu Infanrix hexa (dem anderen untersuchten sechswertigen Produkt) viel milder ist und dass genetisches Material aus den Ausgangskulturen vorhanden ist, das nicht vorhanden sein sollte. Dies kann ein potenzielles Risiko für Autoimmunität, lokale und systemische Entzündungen und genetische Mutationen darstellen.

Gardasil 9

9-valenter Humaner Papillom­virusimpfstoff

(Typen 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58)

Verwendung ab einem Lebensalter von 9 Jahren / Use from 9 years of age onwards

Zulassungsinhaber: Merck Sharp & Dohme B.V.

Zulassungsnummer: EU/1/15/1007

Zulassungsdatum 10.06.2015

TypMonokomponentenimpfstoff

Krankheiten:Gebärmutterhalskrebs

Homepage - Gardasil 9 - Paul-Ehrlich-Institut (pei.de)

15. Januar 2019 Erste Ergebnisse zur chemischen Zusammensetzung von Gardasil 9

Associazione Corvelva - Initial results on Gardasil 9 chemical composition

27. Januar 2019 Metagenomischer Analysebericht zu Gardasil 9

Associazione Corvelva - Metagenomic analysis report on Gardasil 9

Diverse DNA und RNA Verunreinigungen unter anderem von Bakterien, Menschlicher DNA, Maus DNA, Phagen, Molluscum contagiosum-Virus, Maus-Leukämie-Virus, Humanes endogenes Retrovirus K., Infektiöses Pferdeanämie-Virus und Maus-Leukämie-Virus.

5. April 2019 Einblicke in Nukleinsäuresequenzen (DNA und RNA) im Zusammenhang mit dem L1-Fragment des HPV-Genoms in Gardasil 9

Associazione Corvelva - Insights on nucleic acid sequences (DNA and RNA) related to the L1 fragment of the HPV genome in Gardasil 9

1. Das Fehlen des Stammes 58 wird bestätigt.

2. Nur die RNA ist in Stamm 11 vorhanden, und zwar mit einer sehr geringen Anzahl von Reads (6 Reads).

3. 545 Reads des Stammes 20 sind eine wahrscheinliche Kontamination, die eine Nichtübereinstimmung mit dem technischen Datenblatt belegt.

23. Mai. 2019 APDB-Amphetaminbericht in Gardasil 9-Probe

Associazione Corvelva - APDB amphetamine report in Gardasil 9 sample

„Nach wiederholten Analysen in zwei verschiedenen Labors und mit zwei verschiedenen Instrumenten können wir Ihnen nun mitteilen, dass ein Signal, das wir im Vergleich zu drei konsultierten Datenbanken gefunden haben, uns zu der Feststellung führt, dass in einigen Chargen von Gardasil 9, insbesondere in der Charge R009338, eine Kontamination vorliegt, die einer erstaunlichen Droge namens APDB entspricht.

Derzeit war es nicht möglich, mit absoluter Sicherheit festzustellen, dass es sich bei dem Signal um das Amphetamin APDB handelt, da unsere Labors aufgrund der geltenden Vorschriften den zertifizierten Analysestandard nicht kaufen konnten, da es sich um eine Droge handelt und nicht von Personen erworben werden konnte, die nicht über eine entsprechende Genehmigung verfügten; die Übereinstimmung der Fragmentierungsspektren in mehreren Datenbanken mit diesem Molekül gibt uns jedoch einen sehr hohen Wahrscheinlichkeitsgrad.“

Infanrix Hexa

16.Dezember 2019: Erste Ergebnisse zur chemischen Zusammensetzung von Infanrix Hexa

Associazione Corvelva - Initial results on Infanrix Hexa chemical composition

21. Februar 2019 Technischer Bericht über die MALDI-Analyse im Zusammenhang mit der unlöslichen Verbindung im Impfstoff Infanrix Hexa

Associazione Corvelva - Technical report on MALDI analysis related to the insoluble compound present in the Infanrix Hexa vaccine

22. April 2019: Was haben wir in dem 6-in-1-Impfstoff (Infanrix Hexa) gefunden?

Associazione Corvelva - What did we find in the 6-in-1 (Infanrix Hexa) vaccine?

Im Impfstoff gefunden:

1. Chemische Verunreinigungen aus dem Herstellungsprozess oder aus Kreuzkontaminationen mit verschiedenen Produktionslinien

2. Chemische Toxine

3. Bakterielle Peptidtoxine

4. Unlösliches und unverdauliches Makromolekül, das auf den Proteintest reagiert, aber von den Proteindatenbanken nicht erkannt wird

Nicht im Impfstoff gefunden:

1. Protein-Antigene von Diphtherie-Toxoiden, Tetanus, Pertussis, Hepatitis B, Haemophilus influenzae B, Poliomyelitis 1-2-3

2. Formaldehyd und Glutaraldehyd, Phenoxyethanol, Antibiotikarückstände (in der Zusammensetzung angegeben)

Zusammenfassung

19. Oktober 2019: Zusammenfassung - Datenbestätigung durch Interlab-Analyse

Associazione Corvelva - Summary - Data confirmation by interlab analysis

Biologische Bedeutung und Einordnung

Was bedeuten nun diese Verunreinigungen, vor allem durch embryonale Zellkultur?

Ich habe dazu schon einen ausführlichen Substack geschrieben, den ich hier nur teilweise zusammenfassen werde, um einen Kontext für die Ergebnisse herzustellen.

Freischwimmende Mitochondrien und freischwimmende DNA (substack.com)

1. Es gibt Versuche aus den 1960er Jahren, die zeigen, dass die Injektion größerer Mengen fremder DNA Einfluss auf die Nachkommen haben.

Benoit J, Leroy P, Vendrely R, Vendrely C (1960) Section of biological and medical sciences: experiments on Pekin ducks treated with DNA from Khaki Campbell ducks. Trans N Y Acad Sci 22:494–503, Sci-Hub | | 10.1111/j.2164-0947.1960.tb00718.x (yncjkj.com)

Da war keine Gentechnologie, wie man sie heute betreibt, man hat einfach “nur” DNA gespritzt. Also nackte, “harmlose” DNA. Und das war 1960!!!!

2. Zellen schleusen sogenannte metabolische DNA aktiv aus, deren Funktion aktuell noch unbekannt ist.

Gahan PB, Anker P, Stroun M. Metabolic DNA as the origin of spontaneously released DNA? Ann N Y Acad Sci. 2008 Aug;1137:7-17. doi: 10.1196/annals.1448.046. PMID: 18837918.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18837918/

3. Man kennt das Phänomen, dass Organtransplantationen die Persönlichkeit von Menschen verändern können

Carter, B., Khoshnaw, L., Simmons, M., Hines, L., Wolfe, B., & Liester, M. (2024b). Personality Changes Associated with Organ Transplants. Transplantology, 5(1), 12–26. https://doi.org/10.3390/transplantology5010002

4. Bei Frauen ist bekannt, dass die fetalen Zellen ihren Körper noch über lange Zeit verändern können.

O'Donoghue K. Fetal microchimerism and maternal health during and after pregnancy. Obstet Med. 2008 Dec;1(2):56-64. doi: 10.1258/om.2008.080008. Epub 2008 Dec 1. PMID: 27582787; PMCID: PMC4989712. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27582787/

Callier, V. (2015, September 2). Baby’s cells can manipulate mom’s body for decades. Smithsonian Magazine. https://www.smithsonianmag.com/science-nature/babys-cells-can-manipulate-moms-body-decades-180956493/

Das heißt entweder, das das nicht so schlimm ist, weil das in der Natur in der Schwangerschaft auf vorkommt oder dass die Folgen fetaler DNA oder Zellen in einer Impfung weniger schlimm sein könnten als für Jungen?

Wie auch immer. Fremde DNA verändert möglicherweise einen selbst oder die Nachkommen.

Von den ethischen Aspekten, wie diese Zelllinien entstanden sind, ganz abgesehen.

www.choice42.com/its-ok

Planned Parenthood ist angeblich auch in die Entwicklung embryonaler Zellkulturen verwickelt:

Malkin, M. (2015, July 16). Planned Parenthood’s horrendous organ trade. New York Post. https://nypost.com/2015/07/15/planned-parenthoods-horrendous-organ-trade/

Es bleibt zumindest, dass die Produkte Großteils NICHT den genehmigten Spezifikationen entsprechen und verunreinigt sind und das weit jenseits der Grenzwerte. Das ist der Normalzustand, der nicht nur die COVID-Produkte betrifft, auch der Rest war schon immer verunreinigt, hat nur keinen interessiert.