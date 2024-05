Es sieht so aus, als wenn in unserem Blut freie Mitochondrien herumschwimmen, die nicht in Zellen leben (Scientists Find Cell-Free Mitochondria in Human Blood | Sci.News). Diese Mitochondrien haben eine aktive Atmungskette und produzieren Energie.

„Sowohl das Plasma gesunder Personen als auch Zellkulturmedien enthalten strukturell intakte Mitochondrien. Fluoreszenzmikroskopische Aufnahmen des mit MitoTracker Green gefärbten 16gP aus PPAP-Plasma A, SW620 CCCM B und DLD-1 CCCM C, elektronenmikroskopische Aufnahmen des 16gP aus einem PPAP-Plasma D, SW620 CCCM E und DLD-1 CCCM F.“

Die Wissenschaftler schätzen, dass es sich um 200 000 und 3,7 Millionen zellfreie, intakte Mitochondrien pro Milliliter Plasma handelt. Hat man die Mitochondrien im Blut bei der Blutspende je auf dem Schirm gehabt und welchen Effekt diese bei der Blutspende haben?

Werden diese Mitochondrien von den modRNA Produkten transifiziert oder geschädigt?

Die Autoren zeigen, dass normale und tumorkultivierte Zellen in der Lage sind, ihre Mitochondrien abzusondern.

Es wird sogar noch besser. Wenn man einfach „nur“ den Publikationen des Gruppenleiters Alain R Thierry folgt, stößt man auf freischwimmene DNA als Biomarker für Krankheiten.

„1948 entdeckten zwei französische Forscher, Mandel und Me'tais, das Vorhandensein zellfreier DNA im Blut von gesunden und kranken Menschen. Trotz der anschließenden entscheidenden Nachweise durch Leon et al. und Stroun und Anker wurde die zirkulierende zellfreie DNA (cfDNA) erst 55 Jahre später genauer untersucht. Die Analyse der cfDNA stellt zweifelsohne einen Durchbruch in der Diagnostik sowie in der prädiktiven, präventiven und personalisierten Medizin."

„Aus Blut isolierte zirkulierende zellfreie DNA (cfDNA) wurde in zahlreichen Bereichen als potenzieller Biomarker identifiziert und war im letzten Jahrzehnt Gegenstand intensiver Forschung, obwohl ihre ursprüngliche Entdeckung bereits 60 Jahre zurückliegt." Diese Analytik wird z. Bsp. in der Pränataldiagnistik eingesetzt, wenn man Zellen des Kindes im Blut der Mutter auf Erbkrankheiten untersucht.

Es gibt da auch schon erste Guidelines, was man durch zellfreie DNA im Blut so testen kann:

Auf eine Nomenklatur hat man sich bei zirkulierender DNA/zirkulierende zellfreie DNA (cirDNA/ cfDNA) aber noch nicht geeinigt, so „jung“ ist diese Forschungssparte. (Towards systematic nomenclature for cell-free DNA - PubMed (nih.gov)), wenn man von jung in diesem Zusammenhang sprechen kann, wenn die ersten Ergebnisse von 1948 sind.

"Zirkulierende DNA/zirkulierende zellfreie DNA (cirDNA/ cfDNA) dringt in die Zielzellen ein und löst eine Vielzahl von genregulatorischen Effekten aus, die mit den Nachrichtenfunktionen verschiedener Natur, dem Fortschreiten von Krankheiten, der somatischen Genomvariation und der transgenerationalen Vererbung zusammenhängen. Dies stellt die traditionellen Ansichten zu jedem der vorgenannten Themen in Frage. Alle diese Entdeckungen lassen sich direkt auf die ikonischen Werke von Darwin, Lamarck und ihren Nachfolgern zurückführen. Die Geschichte der cirDNA, die hier aufgearbeitet wurde, ist reich an Informationen, die in der klinischen Praxis und bei der Planung neuer Experimente berücksichtigt werden sollten und die sehr nützlich sind, um ein empirisch aktuelles Bild von cirDNA und EVs zu erhalten. Darüber hinaus hoffen wir, dass sie zu vielen Spekulationen anregt und zu weiteren Untersuchungen über ihre biologischen und evolutionären Ursprünge anregt."

Meine “Highlights” aus dem oben genannten Paper sind:

“Weiße Leghorn Hühner, denen wiederholt das Blut von grauen Perlhühnern injiziert wurde, erzeugten in der zweiten und in späteren Generationen Nachkommen mit grauen oder schwarz gefleckten Federn.”

Benoit J, Leroy P, Vendrely R, Vendrely C (1960) Section of biological and medical sciences: experiments on Pekin ducks treated with DNA from Khaki Campbell ducks.

Da war keine Gentechnologie, wie man sie heute betreibt, man hat einfach “nur” DNA gespritzt. Also nackte, “harmlose” DNA. Und das war 1960!!!!

2011 zeigten Ronquist et al. dass DNA-Fragmente von Spermien aufgenommen werden können:

“Menschliche Prostasomen, exosomartige Mikrovesikel, die von den Azinuszellen der Prostata abgesondert werden, enthalten chromosomale DNA. Die Agarosegel-Elektrophorese von DNA aus Samenprostasomen ergab Fragmente von über 12 kb und kleiner, mit einer deutlichen Bande um 1 kb, die herausgeschnitten, kloniert und sequenziert wurde. Die Sequenzen zeigten, dass 8 von 25 Klonen (32 %) von Genen stammten. Wir entwickelten das Konzept weiter, indem wir eine genomweite DNA-Kopienzahlanalyse der prostatasomalen DNA durchführten und die Hypothese aufstellten, dass menschliche Prostasomen DNA-Fragmente enthalten, die zufällig aus dem gesamten Genom ausgewählt wurden. Mit Acridinorange gefärbte Prostasomen wurden unterschiedlich lange mit frisch präparierten Spermien inkubiert, und es wurde ein Transfer von mit Acridinorange gefärbter prostatasomaler DNA auf die Spermien (vorzugsweise die Kopfregion) beobachtet. Die Fluoreszenzmikroskopie von Schnitten in der Mitte von 14 Objektträgern des Spermienkopfes zeigte eine gleichmäßige Fluoreszenz statt einer haloartigen, was auf eine DNA-Aufnahme und nicht nur auf eine Bindung entlang der Spermienkopfmembran hinweist.”

Es handelt sich nicht “nur” um Spermienvermittelteln Gentransfer, wo das Gen außen dran klebt, das Erbgut geht in den Spermienkopf rein!.

“Houston, we have a problem!”

2021 machte man sich daran, die freizirkulierende DNA mal nach Größe zu sortieren, um da einen gewissen Überblick zu bekommen:

Und dann gibt es da noch die Epigenetik und Methylierung. Diese Fragmente können auch methyliert sein.

Nun stellen sich mir folgende Fragen:

Je tiefer man gräbt, umso mehr Probleme tun sich auf.