In meinem Biologiestudium hatte ich Immunbiologie als Nebenfach am Max Plank Institut für Immunbiologie in Freiburg. Ich kann mich noch erinnern, wie man damals ca. 1994 bei Thema Impfungen erwähnte, dass man nicht wüsste, wie Adjuvantien funktionieren. Die Identifikation von Adjuvantien beruhe auf Versuch und Irrtum.

Arkmedic veröffentlichte am 17. Oktober einen Artikel, der einen Hinweis darauf geben könnte, wie Adjuvantien funktionieren, der in der englischsprachigen Wissenschaftlergemeinde für Aufregung gesorgt hat.

Ich werde einiges an Quellen aus Arkmedics Artikel übernehmen, aber auch ergänzen und mit meiner Hypothese einen Schritt weiter gehen als Arkmedic und mich ein wenig mehr aus dem Fenster lehnen als er. Ich empfehle daher auch Arkmedics Originalartikel zu lesen, er setzt andere Schwerpunkte als ich.

Also Vorsicht, das ist noch eine Hypothese basierend auf bereits veröffentlichten Publikationen, die man letztendlich im Labor überprüfen müsste.

Was sind Adjuvantien?

Laut Doccheck sind Adjuvantien “nur” Hilfsstoffe, ohne die eine Impfung nicht funktioniert (warum auch immer). Angeblich haben diese Hilfsstoffe keine eigene pharmakologische Wirkung.

“Ein Adjuvans (Plural: Adjuvanzien oder Adjuvantien) bezeichnet in der Pharmakologie einen Hilfsstoff, der die Wirkung eines Arzneistoffes verstärkt - möglichst ohne eine eigene pharmakologische Wirkung zu entfalten.” https://flexikon.doccheck.com/de/Adjuvans

Was ist Transfektion?

Auch hier nehme ich wieder DocCheck, also eine medizinische Mainstreamquelle:

“Als Transfektion bezeichnet man das Einbringen von fremder DNA oder RNA in eine Zelle. Die Transfektion führt typischerweise zur Stimulation des Proteinsynthese-Apparates der Wirtszelle unter Bildung des Genproduktes.

Im eigentlichen Sinne ist der Begriff der Transfektion auf den Gentransfer durch Viren bezogen, die ihre Proteine auf diesem Weg synthetisieren lassen.” https://flexikon.doccheck.com/de/Transfektion

Zum Thema ob die Plörre nun integriert oder nicht, und welche Möglichkeiten es gäbe habe ich schon letztes Jahr einen weiterführenden Artikel geschrieben.

Was sind Transfektionsmittel?

Im Labor Muss man irgendwie sein Genkonstrukt in die Zellen bekommen. Als Zellen im Labor nutzt man diverse Organismen: Bakterien, Hefen, eurkaryotische (Krebs-)Zellkultur, pflanzliche Zellen.

Um seine Genkonstrukte (Plamsmide oder linearisierte Gene oder Genschnippsel) in die Zellen zu bekommen, stehen im Labor diverse Methoden zur Verfügung:

Elektroporation: also die Zellen unter Strom setzen, wie auf dem elektrischen Stuhl.

Partikelkanonen: Benutzt man eher bei Pflanzen. Die Zellen oder Blätter werden mit DNA-beschichteten Partikeln (wie Gold) beschossen, wie mit einem normalen Schrotgewehr, nur in viel, viel kleiner.

Genfähren wie Viren, welche die Zellen infizieren und so die Gene in die Zelle bringen.

Lipotransfektion, also Lipidnanopartikel wie man sie von der COVID-Genplörre kennt.

Chemische Transfektion: Man verwendet Chemikalien die wahrscheinlich ladungsgetrieben in die Zelle gelangen.

Wer es genau wissen will, dazu gibt es Übersichtsartikel:

Chong ZX, Yeap SK, Ho WY. Transfection types, methods and strategies: a technical review. PeerJ. 2021 Apr 21;9:e11165. doi: 10.7717/peerj.11165. PMID: 33976969; PMCID: PMC8067914. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8067914/

Das Problem, um das es in diesem Artikel geht befindet sich im Bereich “Use of specific chemicals to aid in transfection” also “Verwendung von speziellen Chemikalien, die bei der Transfektion helfen”. Darunter fallen neben der Lipidnanopartikeln der mod-RNA-Covidplörren auch diverse andere KATIONEN!!! Also positiv geladene Teilchen. Zur Erinnerung: Blut ist eine negativ geladene kolloidale Flüssigkeit. Kationen zu spritzen ist keine gute Idee. Das Zellinnere ist negativ geladen, weil über den Ladungsunterschied der Membran Baumaterialien transportiert werden und auch Energie erzeugt wird. Leben ist Potentialunterschied. Alles fließt.

“Das Membranpotential ist eine elektrische Potentialdifferenz (Spannung), die zwischen der Außen- und Innenseite einer Zellmembran besteht.” https://flexikon.doccheck.com/de/Membranpotential

Bildquelle: https://nanohub.org/resources/13793/download/2011.09.20-Leary-Malvern.pdf

Man kann also am Bild bereits sehen, dass positiv geladene Teilchen in die Zelle gezogen werden, allein aufgrund der Ladung.

Chemikalien, welche für die Transfektion verwendet werden

These, Antithese, Synthese: Sind Adjuvatien Transfektionsmittel?

Kationische Nanopartikel binden DNA.

Aluminium ist ein kationisches Nanopartikel.

Aluminium bindet DNA.

DNA, an Aluminium gebunden, geht in die Zelle.

Aluminium ist ein Adjuvanz.

Ein Adjuvanz ist ein Transfektionsmittel mit ca. 90% Effektivität. Das ist ziemlich beeindruckend.

(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17546691/)

Polysorbat ist ein Tansfektionsmittel (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30009984/)

Polysorbat ist in sehr vielen Impfungen enthalten, wie z. Bsp. Grippeimpfungen:

(*Fluad Tetra, INN-Influenza vaccine (surface antigen, inactivated, adjuvanted) (europa.eu))

Influsplit Tetra 2024/2025

oder eben in Novavax.

Impfungen waren somit immer Gentherapien.

Transfizierte Virale-DNA oder Verunreinigungen durch die Zellkulturen, in denen die Impfungen hergestellt wurden binden an die Adjuvantien/Transfektionsmittel.

Dass ALLE Impfungen mit DNA verunreinigt sind hatte ich bereits hier hergeleitet.

Transfizierte Zellen und lösen eine Immunreaktion aus, um genau zu sein, eine Autoimmunreaktion, weil diese DNA teilweise abgelesen werden wird, oder weil sie (teilweise) integrieren wird.

Das erklärt auch viele Nebenwirkungen der klassischen Impfungen. Auch die häufigen Autoimmunerkrankungen im Anschluss.

Reaktionen der Behörden: Duck and Cover

Arcmediks Artikel hat bei der Australischen Gesundheitsbehörde eine Panikreaktion ausgelöst, zumal ein erster australischer Bundesstaat sich gegen die modRNA-Plörren wendet (https://tkp.at/2024/10/14/vorstoss-zu-mrna-stopp-in-australien/).

Die TGA machte aber einen strategischen Fehler und twitterte, dass DNA Verunreinigungen Desinformation wären.

https://x.com/TGAgovau/status/1847115762642583591

Damit war die TGA zum öffentlichen Abschuss durch Wissenschaftler freigegeben:

https://x.com/i/trending/1847188759395324077/normal

https://fxtwitter.com/canningpharm/status/1847261900238663961

Man beachte der Verhältnis von Kommentaren zu Likes. Die TGA hat nun ein echte Problem. 1279 teils wissenschaftliche hardcore Kommentare (19.10.2024 10:41) zu 126 Likes.

Es kippt, und das ist nicht mehr aufzuhalten. Die Datenlage gegen Impfungen jeglicher Art verdichtet sich auf verschiedensten Ebenen, die man sich vorher nie hätte träumen lassen.