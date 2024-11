Wenn man sich die COVID-19-Impfempfehlung (Stand 26.9.2024) des RKI anschaut, kommt man aus dem Fremdschämen nicht raus.

RKI - Impfen - COVID-19-Impfempfehlung (Stand 26.9.2024)

Man könnte glauben, die Menschen am RKI sind nicht in der Lage wissenschaftliche Paper und Fachinformationen zu lesen.

“Die epidemiologische Situation von COVID-19 hat sich mittlerweile stark verändert. SARS-CoV-2 ist von der pandemischen in die endemische Phase übergegangen, d.h. das Virus zirkuliert weiterhin in der Bevölkerung. Die dominierenden Omikron-Varianten sowie die hohe Immunität durch Impfungen und Infektionen in der Bevölkerung haben dazu geführt, dass heute deutlich weniger schwere Verläufe und Langzeitfolgen (wie Long-/ Post-Covid) auftreten als noch vor bspw. 2 Jahren. Das ist auch ein Erfolg der Impfung, die auch zukünftig wichtig für den Schutz der Bevölkerung bleibt.”

Die Bevölkerung war schon 2020 zu 80% kreuzimmun:

Nelde A, Bilich T, Heitmann JS, Maringer Y, Salih HR, Roerden M, Lübke M, Bauer J, Rieth J, Wacker M, Peter A, Hörber S, Traenkle B, Kaiser PD, Rothbauer U, Becker M, Junker D, Krause G, Strengert M, Schneiderhan-Marra N, Templin MF, Joos TO, Kowalewski DJ, Stos-Zweifel V, Fehr M, Rabsteyn A, Mirakaj V, Karbach J, Jäger E, Graf M, Gruber LC, Rachfalski D, Preuß B, Hagelstein I, Märklin M, Bakchoul T, Gouttefangeas C, Kohlbacher O, Klein R, Stevanović S, Rammensee HG, Walz JS. SARS-CoV-2-derived peptides define heterologous and COVID-19-induced T cell recognition. Nat Immunol. 2021 Jan;22(1):74-85. doi:10.1038/s41590-020-00808-x. Epub 2020 Sep 30. PMID: 32999467. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32999467/

Mallajosyula V, Ganjavi C, Chakraborty S, McSween AM, Pavlovitch-Bedzyk AJ, Wilhelmy J, Nau A, Manohar M, Nadeau KC, Davis MM. CD8+ T cells specific for conserved coronavirus epitopes correlate with milder disease in COVID-19 patients. Sci Immunol. 2021 Jul 1;6(61):eabg5669. doi:10.1126/sciimmunol.abg5669. PMID: 34210785; PMCID: PMC8975171. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34210785/

Abela IA, Pasin C, Schwarzmüller M, Epp S, Sickmann ME, Schanz MM, Rusert P, Weber J, Schmutz S, Audigé A, Maliqi L, Hunziker A, Hesselman MC, Niklaus CR, Gottschalk J, Schindler E, Wepf A, Karrer U, Wolfensberger A, Rampini SK, Meyer Sauteur PM, Berger C, Huber M, Böni J, Braun DL, Marconato M, Manz MG, Frey BM, Günthard HF, Kouyos RD, Trkola A. Multifactorial seroprofiling dissects the contribution of pre-existing human coronaviruses responses to SARSCoV-2 immunity. Nat Commun. 2021 Nov 18;12(1):6703. doi: 10.1038/s41467-021-27040-x. PMID: 34795285; PMCID: PMC8602384. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34795285/

Ärzteblatt, D. Ä. G. R. D. (2020, October 8). COVID-19: Frühere Infektionen mit anderen Coronaviren könnten vor schweren Verläufen schützen. Deutsches Ärzteblatt. https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/117214/COVID-19-Fruehere-Infektionen-mit-anderen-Coronaviren-koennten-vor-schweren-Verlaeufen-schuetzen

Ärzteblatt, D. Ä. G. R. D. (2021, January 20). SARS-CoV-2: Forscher entdecken kreuzreaktive Antikörper zu. . . Deutsches Ärzteblatt. https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/120350/SARS-CoV-2-Forscher-entdecken-kreuzreaktive-Antikoerper-zu-anderen-Coronaviren

Ärzteblatt, D. Ä. G. R. D. (2023, May 16). Infektion mit Erkältungsviren löst Kreuzimmunität gegen. . . Deutsches Ärzteblatt. https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/143244/Infektion-mit-Erkaeltungsviren-loest-Kreuzimmunitaet-gegen-SARS-CoV-2-Proteineaus

Infektion mit Erkältungs-Coronaviren kann breite Kreuzimmunität gegen SARS-CoV-2-Proteine auslösen | Deutsches Zentrum für Infektionsforschung. (n.d.). https://www.dzif.de/de/infektion-mit-erkaeltungs-coronaviren-kann-breite-kreuzimmunitaet-gegen-sars-cov-2-proteine

Die “Impfung” führt zu keiner dauerhaften Immunität

BioNTech/Pfizer haben in ihrem AVDA sas Datensetz gesehen, dass die Antikörper nach einer “Impfung” mit Produkt hergestellt nach Verfahren 1, binnen weniger Wochen wieder verschwanden und das war nur IgG und nicht IgA

https://x.com/StatChrisCotton/status/1639333283006644227

Es bilden sich keine Erinnerungszellen im Knochenmark

Nguyen DC, Hentenaar IT, Morrison-Porter A, Solano D, Haddad NS, Castrillon C, Runnstrom MC, Lamothe PA, Andrews J, Roberts D, Lonial S, Sanz I, Lee FE. SARS-CoV-2-specific plasma cells are not durably established in the bone marrow long-lived compartment after mRNA vaccination. Nat Med. 2024 Sep 27. doi: 10.1038/s41591-024-03278-y. Epub ahead of print. PMID: 39333316. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39333316/

Die “Impfung” drückt den IgA Titer noch unter die Ausgansmenge vor der “Impfung” und das wusste man bereits im April 2022.

Sheikh-Mohamed S, Isho B, Chao GYC, Zuo M, Cohen C, Lustig Y, Nahass GR, Salomon-Shulman RE, Blacker G, Fazel-Zarandi M, Rathod B, Colwill K, Jamal A, Li Z, de Launay KQ, Takaoka A, Garnham-Takaoka J, Patel A, Fahim C, Paterson A, Li AX, Haq N, Barati S, Gilbert L, Green K, Mozafarihashjin M, Samaan P, Budylowski P, Siqueira WL, Mubareka S, Ostrowski M, Rini JM, Rojas OL, Weissman IL, Tal MC, McGeer A, Regev-Yochay G, Straus S, Gingras AC, Gommerman JL. Systemic and mucosal IgA responses are variably induced in response to SARS-CoV-2 mRNA vaccination and are associated with protection against subsequent infection. Mucosal Immunol. 2022 May;15(5):799-808. doi: 10.1038/s41385-022-00511-0. Epub 2022 Apr 25. PMID: 35468942; PMCID: PMC9037584. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35468942/

WDas Ziel der STIKO-Impfempfehlungen zur COVID-19-Impfung ist weiterhin: schwere COVID-19-Verläufe (Hospitalisierungen und Todesfälle) zu verhindern

mögliche Langzeitfolgen von SARS-CoV-2-Infektionen in der gesamten Bevölkerung so weit wie möglich zu reduzieren

Beschäftigte in der medizinischen und pflegerischen Versorgung vor SARS-CoV-2-Infektionen zu schützen”

Verhinderungen eines schweren Verlaufs ist nicht belegt und nicht Teil der Zulassung. Das RKI propagiert einen off-label use.

https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2020/20201221150522/anx_150522_de.pdf

Die modRNA Impfungen verhindern eine Infektion nicht, weil dafür IgA benötigt würde, welches von den “Impfungen” reduziert wird.

Übertragungsschutz war nie gegeben, das steht auch in den RKI Files:

12.10.2022: “Es gibt keine Anzeichen, dass Impfungen an Ausscheidungen etwas ändern. Keine Evidenz für Änderungen.”

29.10.2021: “Impfung wirkt allerdings nicht so gut wie erhofft gegen Infektionen und Übertragung auf andere.”

14.02.2022: “Impfung reduziert das Risiko von Übertragungen. Gibt es dafür Datenbasis? Welche Studien gibt es dazu?”

oder in den Protokollen des Expertenrates des Bundeskanzleramtes:

27.09.2022

Zudem ist Fremdschutz NICHT Teil der Zulassung/Fachinformation. Zugelassen ist nur Imfektionsschutz/Eigenschutz. Man kann nichts behaupten und propagieren, was nicht von der Fachinformation abgedeckt ist.

Was den Schutz der Beschäftigten angeht, ich sage nur Cleveland Studie, das waren Angestellte des Gesundheitswesens.

Shrestha NK, Burke PC, Nowacki AS, Simon JF, Hagen A, Gordon SM. Effectiveness of the Coronavirus Disease 2019 Bivalent Vaccine. Open Forum Infect Dis. 2023 Apr 19;10(6):ofad209. doi: 10.1093/ofid/ofad209. PMID: 37274183; PMCID: PMC10234376. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37274183/

Der Grund dahinter ist einfach, die “Impfung” reduziert IgA, siehe oben.

Deshalb empfiehlt die STIKO für besonders gefährdete Personengruppen eine jährliche Auffrischimpfung, die im Herbst verabreicht werden soll. Daten zur Wirksamkeit zeigen, dass der Impfschutz vor schwerer Erkrankung in der Regel mindestens 12 Monate anhält. Mit den Impfungen im Herbst soll ein bestmöglicher Schutz während der erwartbaren Infektionssaison erreicht werden. Im Herbst könnte zudem am selben Termin auch gegen saisonale Influenza oder Pneumokokken geimpft werden, sofern eine Indikation vorliegt.

Steht in den Protokollen des Bundeskanzleramtes irgendwie anders drinnen:

Wo sind die Daten, dass die “Impfung” 12 Monate schützt? Auch bei der Grippeimpfung wird die Schutzwirkung/Effektivität immer erst im Nachhinein bestimmt. Wie kann da RKI diese Werte jetzt schon haben? Hellseher? Channeling? Kaffeesatzlesen?

Personen im Alter ab 60 Jahren sind grundsätzlich stärker gefährdet, nach einer SARS-CoV-2-Infektion schwer an COVID-19 zu erkranken oder zu versterben, wobei das Risiko einer ernsten Erkrankung in dieser Altersgruppe mit fortschreitendem Alter kontinuierlich zunimmt. Auch für immundefiziente Personen jeglichen Alters, für Personen mit bestimmten Grundkrankheiten sowie für Betreute in Pflegeeinrichtungen bleibt COVID-19 bedrohlich, da sie ein erhöhtes Risiko für schwere Krankheitsverläufe haben.

Das gilt im Übrigen für alle Infektionskrankheiten. So gesehen nicht falsch aber irreführend.

Medizinisches und pflegerisches Personal stellt daher eine Personengruppe mit erhöhtem Infektionsrisiko dar. Mit der COVID-19 Impfung soll das arbeitsbedingte Infektionsrisiko gesenkt und die Infektionsübertragung auf das gefährdete Umfeld reduziert werden.

Warum? Ich dachte, das Infektionsrisiko ist altersabhängig? Was ist mit Kassierern und Busfahrern, die begegnen täglich noch viel mehr kranken Menschen. Wo sind die Belege? Das ist eine reine Behauptung. Das Immunsystem ist im Normalfall nicht berufsabhängig. Warum sollte eine Berufsgruppe anfälliger sein?

Für Personen im Alter ≥ 18 Jahre und Schwangere ohne Grunderkrankung ist aus Sicht der STIKO eine Basisimmunität weiterhin für einen Schutz vor schweren COVID-19-Verläufen ausreichend. Wichtig für die Basisimmunität ist, dass das Immunsystem dreimal Kontakt mit Bestandteilen des Erregers (Impfung) oder dem Erreger selbst (Infektion) hat. Mindestens einer dieser Kontakte soll durch die Impfung erfolgen. Die Kombination aus Impfung und Infektion (hybride Immunität) verleiht einen guten Schutz vor schweren Krankheitsverläufen nach SARS-CoV-2-Infektionen, der auf Basis der bisher verfügbaren Untersuchungen mindestens 12 Monate anhält.

Die Kombination aus Infektion + Impfung ist eine ganz blöde Idee: “Die Kombination aus Impfung und natürlicher SARS-CoV2-Infektion wurde mit der Entwicklung einer schweren Herzinsuffizienz und eines kardiogenen Schocks bei Patienten mit STEMI in Verbindung gebracht, was möglicherweise auf eine verstärkte serologische Reaktion zurückzuführen ist.”

Blasco A, Royuela A, García-Gómez S, Gómez-Lozano N, Sánchez-Arjona A, de la Fuente J, Anel J, Sánchez-Galarraga I, Pérez-Redondo M, González E, Silva L. Association of SARS-CoV-2 immunoserology and vaccination status with myocardial infarction severity and outcome. Vaccine. 2024 Sep 7;42(26):126305. doi: 10.1016/j.vaccine.2024.126305. Epub ahead of print. PMID: 39244425. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39244425/

Am 26. April 2024 hat die WHO eine Empfehlung zur Stammanpassung für die Zusammensetzung der COVID-19-Impfstoffe für die Saison 2024/2025 veröffentlicht. Demnach sollte von den Impfstoffherstellern bei der Variantenanpassung der Impfstoffe für die nächste Saison ein Antigen aus der Omikron-Subvariante JN.1 verwendet werden.

Dann schauen wir uns doch mal den Beipackzelltel von JN.1 an:

https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:9c2d49ab-cfb7-4608-b1db-5273ad0432dc/Comirnaty%20Gebrauchsinformation%20JN.1%2030%20%C2%B5g%20Injektionsdispersion_graue%20Kappe_Juli%202024.pdf

“Bei bioptisch gesicherten Myokarditiden liegt die Moralität nach einem Jahr bei 20% und nach 4–5 Jahren bei ca. 56%. Die Langzeit-Überlebensraten schwanken nach 11 Jahren zwischen 45% für die akute, nicht fulminante Myokarditis und 93% für die fulminante Myokarditis. Zu beachten ist, dass die Riesenzellmyokarditis eine deutlich schlechtere 5-Jahres Überlebensrate aufweist (unter 20%).” (https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/pdf/10.1055/s-0042-102041.pdf)

Hat das RKI sicherlich nur vergessen zu erwähnen.

Im Vergleich zu der vorausgehend verwendeten XBB.1.5-Variante weist die zukünftig zu verwendende JN.1-Subvariante mehr als 30 Mutationen im Spike-Protein auf.

Wo sind die biochemischen Charakterisierungen dieses Protein? Bindungseigenschaften an ACE2? Schmelzpunkt? Weiß man überhaupt, was dieses Protein alles kann? Hier wird ein Protein unbekannter Eigenschaften eingesetzt.

Durch die Anpassung soll sowohl die Kreuzreaktivität mit dem dominanten Stamm (JN.1) und mit neu auftretenden Stämmen gewährleistet werden sowie die Breite der Immunität gegen Nachfolgestämme erhöht werden.

Das RKI hat die Kreuzimmunität entdeckt, die es 2020 ignoriert hat.

Transferaufgaben sind in Klassenarbeiten immer die schwersten mit den meisten Punkten, weil die wenigsten sie lösen können. Am RKI sind auch nur eher schwache Schüler beschäftigt, wie es scheint.

2020 bedeutete Kreuzimmunität, dass man nicht immun war und sich impfen musste, nun heißt es impft euch für Kreuzimmunität.

Ich bekomme Drehschwindel vom Kopfschütteln.

Die beiden Varianten JN.1 und KP.2 unterscheiden sich nur minimal, durch drei Mutationen im Spike-Protein. Es ist davon auszugehen, dass unabhängig davon, welcher der angepassten COVID-19-Impfstoffe (JN.1 oder KP.2) für die Impfung im Herbst verwendet wird, beide vergleichbar gut schützen

Belege? Studien? Hörensagen?

Ergebnisse aus der praktischen Anwendung zeigen, dass bei der Verwendung von unterschiedlichen COVID-19-Impfstoffen, die Spike-Proteine von sehr eng verwandten Varianten enthalten, keine signifikanten Unterschiede im Schutzniveau erzielt werden, insbesondere nicht in Bezug auf den Schutz vor schweren Erkrankungen mit Krankenhausaufenthalten und Todesfälle.

Schutz vor schweren Erkrankungen ist nicht Teil der Zulassung, ich wiederhole mich erneut. Das ist off-label use und darf so nicht beworben werden.

https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:9c2d49ab-cfb7-4608-b1db-5273ad0432dc/Comirnaty%20Gebrauchsinformation%20JN.1%2030%20%C2%B5g%20Injektionsdispersion_graue%20Kappe_Juli%202024.pdf

Viel wichtiger ist, dass überhaupt eine Auffrisch-Impfung in der jeweiligen Saison stattfindet, da der Impfschutz zumindest in Bezug auf die Verhinderung milder bzw. moderater COVID-19-Erkrankungen bereits einige Monate nach der letzten Impfung wieder nachlässt.

Was für ein Schutz?

Wie sieht es damit aus vorher den Antiköperstatus zu überprüfen, da man ab 1000 BAU nicht draufimpfen sollte? Wer noch Spike-Proteine vom letzten Mal produziert und BAU-Werte jenseits der 3000 hat, sollte von einer Impfung doch sicherlich absehen?!

Ärzteblatt, D. Ä. G. R. D. (2021b, August 31). Laborärzte empfehlen Antikörpertests vor Auffrischungsimpfungen. Deutsches Ärzteblatt. https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/126855/Laboraerzte-empfehlen-Antikoerpertests-vor-Auffrischungsimpfungen

Impfschutz zumindest in Bezug auf die Verhinderung milder bzw. moderater COVID-19-Erkrankungen bereits einige Monate nach der letzten Impfung wieder nachlässt.

Daten zur Wirksamkeit zeigen, dass der Impfschutz vor schwerer Erkrankung in der Regel mindestens 12 Monate anhält.

Was nun? 12 Monate oder einige Monate?! Man widerspricht sich in selben Dokument selbst. Oder sind 12 Monate = einige Monate? Wie ist einige Monate definiert? Einige Monate bekommt man nur schwere Verläufe, weil milde und moderate Verläufe verhindert werden und nach 12 Monaten bekommt man nur noch milde und moderate Verläufe?

Das ist sogar korrekt, wenn man Glück hat, hat sich das Immunsystem vielleicht nach 12 Monaten wieder ein klein wenig erholt, aber das ist sicherlich nicht gemeint, schätze ich.

Ganz abgesehen davon:

https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:9c2d49ab-cfb7-4608-b1db-5273ad0432dc/Comirnaty%20Gebrauchsinformation%20JN.1%2030%20%C2%B5g%20Injektionsdispersion_graue%20Kappe_Juli%202024.pdf

Die Zulassung besagt, dass man COVID-19 gar nicht bekommen soll/darf. Beide Empfehlungen sind off-label.

Die hybride Immunität (d.h. Immunität nach COVID-19-Impfung und SARS-CoV-2-Infektion) ist der Immunität durch alleinige COVID-19-Impfungen überlegen.

“Die Ergebnisse dieser Kohortenstudie deuten darauf hin, dass die mRNA-Impfung bei Personen ohne vorherige SARS-CoV-2-Infektion mit einer mukosalen Immunität verbunden war, allerdings auf einem viel niedrigeren Niveau als bei zuvor infizierten Personen.”

Gorochov G, Ropers J, Launay O, Dorgham K, da Mata-Jardin O, Lebbah S, Durier C, Bauer R, Radenne A, Desaint C, Vieillard LV, Rekacewicz C, Lachatre M, Parfait B, Batteux F, Hupé P, Ninove L, Lefebvre M, Conrad A, Dussol B, Maakaroun-Vermesse Z, Melica G, Nicolas JF, Verdon R, Kiladjian JJ, Loubet P, Schmidt-Mutter C, Dualé C, Ansart S, Botelho-Nevers E, Lelièvre JD, de Lamballerie X, Kieny MP, Tartour E, Paul S. Serum and Salivary IgG and IgA Response After COVID-19 Messenger RNA Vaccination. JAMA Netw Open. 2024 Apr 1;7(4):e248051. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2024.8051. PMID: 38652471; PMCID: PMC11040412. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38652471/

Wichtig für die Basisimmunität ist, dass das Immunsystem dreimal Kontakt mit Bestandteilen des Erregers (Impfung) oder dem Erreger selbst (Infektion) hat. Mindestens einer dieser Kontakte soll durch die Impfung erfolgen. Eine mögliche Infektion muss nicht durch serologische Tests abgeklärt werden. Eine Infektion sollte in der Regel nur dann als ein Ereignis für die angestrebten 3 Antigenkontakte gewertet werden, wenn der Abstand zur vorangegangenen Impfung mindestens 3 Monate beträgt. Umgekehrt sollte nach einer Infektion eine Impfung frühestens 3 Monate später erfolgen.

Wo ist die Studie, die das belegt? Woher kommen diese “dreimal”?

Kein serologischer Test? Das ist mehr als fahrlässig!

Die Kombination aus Infektion + Impfung ist eine ganz blöde Idee: “Die Kombination aus Impfung und natürlicher SARS-CoV2-Infektion wurde mit der Entwicklung einer schweren Herzinsuffizienz und eines kardiogenen Schocks bei Patienten mit STEMI in Verbindung gebracht, was möglicherweise auf eine verstärkte serologische Reaktion zurückzuführen ist.”

Blasco A, Royuela A, García-Gómez S, Gómez-Lozano N, Sánchez-Arjona A, de la Fuente J, Anel J, Sánchez-Galarraga I, Pérez-Redondo M, González E, Silva L. Association of SARS-CoV-2 immunoserology and vaccination status with myocardial infarction severity and outcome. Vaccine. 2024 Sep 7;42(26):126305. doi: 10.1016/j.vaccine.2024.126305. Epub ahead of print. PMID: 39244425. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39244425/

Was ist mit BAU? Hauptsache dreimal, egal ob BAU-Werte weit jenseits der 3000?

Trust the science?

Dabei sollte nach Einschätzung der STIKO zwischen den ersten beiden Impfstoffdosen ein Mindestabstand von 4 bis vorzugsweise 12 Wochen eingehalten werden und die 3. Impfung zum Erreichen der Basisimmunität in einem Mindestabstand von 6 Monaten zur 2. Impfung erfolgen, um so einen optimalen Impfschutz zu erzielen. Schwangere sollen fehlende Impfstoffdosen erst ab dem 2. Trimenon erhalten.

Nach EINSCHÄTZUNG der STIKO. EINSCHÄTZUNG.

Schätzung.

Schätzung klingt nicht nach doppelblinden, Placebo kontrollierten Studien.

Schätzung.

Wollt ihr mich verarschen.

Schwangere sollten dies Plörre gar nicht bekommen.

Und wer noch Kinder möchte auch nicht:

Personen, die bislang ungeimpft sind und sich noch nicht mit SARS-CoV-2 infiziert haben, sollten abweichend von der Zulassung dreimal gegen COVID-19 geimpft werden. Dabei sollte nach Einschätzung der STIKO zwischen den ersten beiden Impfstoffdosen ein Mindestabstand von 4 bis vorzugsweise 12 Wochen eingehalten werden und die 3. Impfung zum Erreichen der Basisimmunität in einem Mindestabstand von 6 Monaten zur 2. Impfung erfolgen, um so einen optimalen Impfschutz zu erzielen. Schwangere sollen fehlende Impfstoffdosen erst ab dem 2. Trimenon erhalten.

Ungeimpfte, die sich bisher allem verweigert haben und nicht infiziert sind… Ich dachte, die Ungeimpften sind alle bereits tot. Überhaupt, bei einer Pandemie, die jeden töten wird, der nicht geimpft ist, wie kann es da noch ungeimpfte Uninfizierte geben?

In welcher Welt leben die RKI-Schreiberlinge, dass die glauben, dass Ungeimpfte sich die Plörre dreimal reinziehen werden.

Wunschdenken?

Man hat an alles gedacht außer, dass Ungeimpfte sich sicherlich nicht impfen lassen werden und schon gar nicht dreimal? Nicht mal in der Plandemie musste man sich direkt dreimal spritzen lassen und kam mit einem Mal davon bei J&J.

Heißt das, dass man am Anfang der Plandemie gelogen hat, das zwei Spritzen reichen, wenn man jetzt direkt dreimal Ärmel hochkrämpeln muss.

Ist das ein Geständnis?

Die STIKO empfiehlt für Personen mit erhöhtem Risiko für einen schweren COVID-19-Krankheitsverlauf oder einem erhöhtem Infektionsrisiko eine jährliche Auffrischimpfung im Herbst. Zu dieser Personengruppe gehören: Personen im Alter ≥60 Jahre

BewohnerInnen in Einrichtungen der Pflege sowie Personen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf in Einrichtungen der Eingliederungshilfe

Personen ab dem Alter von 6 Monaten mit einer Grundkrankheit , die mit einem erhöhten Risiko für einen schweren COVID-19-Verlauf einhergeht

Personen jeden Alters mit einem erhöhten arbeitsbedingten Infektionsrisiko in der medizinischen und/oder pflegenden Versorgung mit direktem PatientInnen- oder BewohnerInnenkontakt

Familienangehörige und enge Kontaktpersonen ab dem Alter von 6 Monaten von Personen, bei denen durch eine COVID-19-Impfung keine schützende Immunantwort zu erwarten ist. Zu den Grundkrankheiten mit einem erhöhten Risiko für einen schweren COVID-19-Verlauf können z. B. gehören: Chronische Erkrankungen der Atmungsorgane (z. B. chronisch obstruktive Lungenerkrankung [COPD])

Chronische Herz-Kreislauf-, Leber- und Nierenerkrankungen

Diabetes mellitus und andere Stoffwechselerkrankungen

Adipositas

Erkrankungen des zentralen Nervensystems (ZNS), wie z. B. chronische neurologische Erkrankungen, Demenz oder geistige Behinderung, psychiatrische Erkrankungen oder zerebrovaskuläre Erkrankungen

Trisomie 21

Angeborene oder erworbene Immundefizienz (z. B. Human Immunodeficiency Virus-(HIV-)Infektion, chronisch-entzündliche Erkrankungen unter relevanter immunsupprimierender Therapie, Z. n. Organtransplantation)

Aktive neoplastische Krankheiten

Ja genau, bei chronischen Herz-Kreislauf-, Leber- und Nierenerkrankungen impfen, damit man schneller abtritt und die Rentenkassen schont:

“Erkrankungen des zentralen Nervensystems (ZNS), wie z. B. chronische neurologische Erkrankungen, Demenz oder geistige Behinderung, psychiatrische Erkrankungen oder zerebrovaskuläre Erkrankungen” sollten eher eine Kontaindikation sein:

Menschen mit diesen Erkrankungen waren von den Studien ausgeschlossen…

Kinder über 6 Monaten mit Grunderkrankungen?! Schon bei gesunden Kindern sind die Daten mehr als katastrophal:

188% höherem Sterberisiko für Teenager in Neuseeland Hatchard, G. (2024b, October 23). BREAKING: 188% rise in mortality risk among New Zealand teens following COVID-19 vaccination - Hatchard report. Hatchard Report. https://hatchardreport.com/rise-in-mortality-risk-among-new-zealand-teens//

500% höheres Sterberisiko für Kinder Yang, C., Shih, Y., & Lung, C. (2024). The association between COVID-19 vaccine/infection and new-onset asthma in children - based on the global TriNetX database. Infection. https://doi.org/10.1007/s15010-024-02329-3 Adl-Tabatabai, S. (2024, October 14). Peer Reviewed study: Vaxxed Kids 500% more likely to die than unvaxxed. The People’s Voice. https://thepeoplesvoice.tv/peer-reviewed-study-vaxxed-kids-500-more-likely-to-die-than-unvaxxed/



Myokarditis nur in COVID-geimpften Kindern Colm D Andrews, Edward P K Parker, Elsie Horne, Venexia Walker, Tom Palmer, Andrea L Schaffer, Amelia CA Green, Helen J Curtis, Alex J Walker, Lucy Bridges, Christopher Wood, Victoria Speed, Christopher Bates, Jonathan Cockburn, John Parry, Amir Mehrkar, Brian MacKenna, Sebastian CJ Bacon, Ben Goldacre, Miguel A Hernan, Jonathan AC Sterne, The OpenSAFELY Collaborative, William J Hulme medRxiv 2024.05.20.24306810; doi: https://doi.org/10.1101/2024.05.20.24306810

Rki Impfen Covid 19 Impfempfehlung (stand 26 238KB ∙ PDF file Download Download

In welcher Parallelwelt leben die Menschen am RKI und die STIKO?

Legastheniker?

Analphabeten?

Die Empfehlungen lesen sich wie eine Anleitung zur vorsätzlichen Körperverletzung oder Aufruf zum assistierten Selbstmord.