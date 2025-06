Nachdem das PEI eine Charme Offensive der Desinformation pro Impfung gestartet hat, folgt das RKI in lockstep, wie man das schon von der Plandemie kennt. Sicherlich Zufall, dass beide weisungsgebundenen Behörden zufällig fast zeitgleich ähnliche Falschinformationen verbreiten.

Die Fakten sind Stand 29.04.2025. Also wenn das der Wissensstand des PEI ist, kenne ich Handwerker die besser informiert sind.

Eine Typische Propagandamaßnahme. Wenn man eine Falschinformation von genug Seiten gleichzeitig hört, werden viele Menschen sie irgendwann glauben. Diese Seite ist aber ein Fachportal und richtet sich an die Ärzteschaft.

Ich kann nicht sagen, ob das von PEI und RKI konzertiert koordiniert wurde. Das PEI betreibt es zumindest nicht so offensiv (peinlich) wie es das RKI versucht hat.

Hier nun das “Faktenblatt” zur COVID-Impfung aus der Parallelwelt der staatlich geförderten COVID-Sekte.Es fallen wohl aktuell zu viele Menschen vom Glauben ab.

Schauen wir uns auch dieses "Faktenblatt” an. Keine wissenschaftlichen Quellen oder Belege, wie üblich. Nichts von dem, was behauptet wird, ist für den normalen Menschen überprüfbar.

Die Impfung schützt vor nichts, weil sie die Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren erhöht das gilt auch für den XBB Booster. Eine Übertragungsschutz in keiner einzigen klinischen Studie belegt worden, daher wird hier korrekt die individuelle Schutzwirkung betont. Und weil die Plörre nur eine individuelle Schutzwirkung hat, wollte man eine Impfpflicht zum Schutz der anderen und führe Impfzertifikate, welche die Ungeimpften ihrer Rechte beraubte. Das gibt das PEI durch den Fettdruck an dieser Stelle still und heimlich zu. Es ging immer nur um (nicht funktionierenden) “Selbstschutz”, zu dem man (zu seinem eigenen Besten, vom Nannystaat) gezwungen werden sollte. ein Gezeigt wurde nur, dass sich Antikörper bilden, die aber laut RKI kein Maß für Immunität sind und schon gar nicht ohne Schutzkorrelat (welches es auch noch nicht gibt).

Was die Beatmungspflicht angeht, die hat Menschen eher getötet als sie gerettet , sie dient nur der Angstmache.

“Oxidativer Stress ist der erste und älteste Schritt der Zellabwehr und beginnt vor der Aktivierung des Immunsystems. Dies führt zu einem Anstieg des intrazellulären Sauerstoffs in den Mitochondrien, gefolgt von einem erhöhten Elektronenfluss und der Bildung von Superoxid sowie anderen reaktiven Sauerstoffspezies und reaktiven Stickstoffspezies. Superoxid reagiert mit Stickstoffmonoxid, das bei Entzündungen immer vorhanden ist, und bildet Peroxynitrit, den stärksten Auslöser von oxidativem Stress. Dieser Schritt induziert die Aktivierung des Kernfaktors kB, gefolgt von der Produktion proinflammatorischer Zytokine. Die erhöhten Spiegel der induzierbaren Stickstoffmonoxid-Synthase halten diesen Zyklus aufrecht. Hohe Mengen an Superoxid müssen durch Mangan-Superoxiddismutase 2 zu Wasserstoffperoxid und in einem zweiten Schritt durch Katalase zu Wasser abgebaut werden. Bei künstlicher Beatmung werden diese Schritte im entzündeten Lungengewebe erheblich beschleunigt, was zu einem signifikanten Anstieg des Elektronenflusses sowie zu einer Erhöhung von Superoxid, oxidativem Stress und Wasser führt. Da das schwere akute respiratorische Syndrom Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) in der Regel die Produktion von Proteinen (und nicht nur der für die Virusvermehrung notwendigen) induziert, verbleibt das Wasser im Gewebe und verursacht ein Ödem und damit ein feuchtes Lungensyndrom, das mit einer zunehmenden Sauerstoffdiffusionsdistanz zu den roten Blutkörperchen einhergeht. Letztendlich ersticken die Patienten nicht trotz, sondern wegen des hohen Sauerstoffgehalts. Die wenigen Patienten, die diese schädliche Behandlung überleben, beschreiben sie als ein Gefühl des Ertrinkens.”

Das ist nicht neu, das wusste man vorher und die Patienten starben somit erwatungstreu.

Dabei wusste auch das RKI und zwar bereits am 10.02.2020: „[…] zwei der deutschen Patienten hatten Lungenentzündungen im Zuge einer sekundären Verschlechterung, typisch für SARS und Mers-CoV: beidseitige Pneumonie T-Zellen-vermittelte hyperallergische Reaktion an Tag 7-10, […].“

Bei einer hyperallergischen Reaktion bringt Beatmung noch mal weniger.

Der Rest ist sogar korrekt. Es kann immer zu Squalae nach einer viralen Infektion kommen, das ist nichts Besonderes. Die neurologischen Schäden sind auch bestätigt, das Virus geht vor allem erst einmal ins Nervensystem und ins Gefäßsystem ist somit keine klassische Atemwegserkrankung, die in einzelnen Fällen, vor allem ganz am Anfang tödlich enden konnte, so wie auch die Influenza tödlich enden kann. Püschl hat, entgegen der Anweisungen der stattlichen Stellen, COVID-Verstorbene obduziert. Ja, das Virus konnte auch einige wenige Menschen töten, so wenige, dass es 2020 keine Übersterblichkeit gab.

Auf welchem Nutzen:Risiko basiert diese Empfehlung, wo das Produkt doch die Wahrscheinlichkeit erhöht, sich zu infizieren?

Schutz vor schweren Verläufen ist off-label use und nicht Teil der Zulassung der Produkte. Seit wann darf man off-label use empfehlen?!

In der Zulassung steht nichts von Verhinderung schwerer Verläufe sondern aktive Immunisierung zur Vorbeugung.

Übertragungsschutz wurde in klinischen Studien nicht getestet, ist nicht belegt und somit nicht Teil der Zulassung.

Langzeitfolgen im Verhältnis zu Impfschäden werden auch nicht thematisiert. Ist das eine vollständige Aufklärung?

Man ignoriert die natürliche Immunität, die deutlich besser und stabiler ist, als die künstlich erimpfte komplett. Daneben gibt es dann auch noch die Kreuzimmunität zu anderen Coronaviren, die auch ignoriert wird, obwohl es sogar im Ärzteblatt stand.

Nein, nur die nicht funktionierende Spritze, die die Wahrscheinlichkeit erhöht sich zu infizieren, bringt die gewünschte Immunität., Vielleicht weil sie das Virus anlockt, damit man sich schneller durch Infektion eine natürliche Immunität besorgt?

Ja genau, wenn man Herz-Kreislauf- , Leber-, Nieren- ZNS-erkrankungen oder Diabetes, fallen die entsprechenden Schäden durch die modRNA-Spritze nicht so auf.

Keine besonderen Sicherheitsbedingungen bestehen dann nicht, wenn man Signale ignoriert und kaschiert. Das ist aber Aufgabe des PEI.

Immerhin ist man ehrlich und sagt, dass gesunde Kinder nicht wirklich profitieren.

Weitere Nebenwirkungen in den Sicherheitsberichten? Erstens nicht verlinkt und zweitens gibt es da noch die PSURS, die Daten der Hersteller und die Untererfassung. Das ist aber ein anderes Thema. Die Myokarditis wird heruntergespielt und das Produkt insgesamt verharmlost, wie man das von Behörden mittlerweile gewohnt ist.

Immerhin, wer infiziert war, muss sich nicht impfen. So großzügig ist man mittlerweile.

Die Kombi aus Influenza und COVID führt zu einem erhöhten Schlaganfallrisiko und anderen Effekten führen und sollte vermieden werden.

modRNA Produkte als Totimpfstoff zu bezeichnen, wo sich doch das Spike-Protein aktiv vermehrt, finde ich schon sehr grenzwertig.

Abrysvo (Namensnennung = Werbung = eigentlich nach Heilmittelwerbegesetz untersagt, wenn der Flyer außerhalb der Fachkreise verwendet wird) erhöht das Risiko einer Fehlgeburt. Außerdem muss Abrysvo in USA eine Guillain-Barré syndrome (GBS) Warnung bekommen/tragen.

Und erneut die Lüge vom Schutz vor Infektion und Hospitalisierung. Alles bereits widerlegt.

Für meinen Geschmack viele Empfehlungen, die laut wissenschaftlicher Literatur grenzwertig bis falsch sind.