Aktuell kursieren folgende Fotos des neuen Bioskop SII im Netz. Bilder des Buches kursierten bereits früher, aber nur fragmentarisch.

Nun kursieren die kompletten Lehrbuchseiten von Niedersachsen, die sich ein wenig von Sachsen zu unterscheiden scheinen.

Schauen wir uns doch mal genauer an, was in diesem Schulbuch behauptet wird.

Die Abbildung zeigt den Impfpass eines Kreuzgeimipften. 2x AstraZeneca und einmal Moderna. Das ist clever gewählt, denn wäre das ein Bild mit zuerst BNT162B2 oder Moderna gewesen, wäre die Kreuzimpfung vom Hersteller bereits per Beipackzettel untersagt gewesen. Bei Astras Produkt war das nicht der Fall, weil es nie für einen Booster freigegeben war. Daten zu Kreuzimpfungen dieser Art wurden aber im Vorfeld nie erhoben.

“Die verfügbaren COVID-19-Impfstoffe schützen gut vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus SARS-COV-2 (Abb. 1). Sie sind hochwirksam gegen schwere Verläufe von COVID-19. Impft ein Arzt, notiert er dies im Impfausweis (Abb. 2). Die Impfung schützt nicht nur die geimpfte Person selbst, sondern reduziert erheblich das Risiko das Coronavirus SARS-COV-2 auf andere zu übertragen. Auf diese Weise werden auch Menschen geschützt, die derzeitig nicht geimpft werden können, zum Beispiel Schwangere im ersten Drittel der Schwangerschaft. Die Impfung trägt daher maßgeblich zum Gemeinschaftschutz bei.”

Fehler 1: Die verfügbaren COVID-19-Impfstoffe schützen gut vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus SARS-COV-2 (Abb. 1)

Je öfter man sich spritzen lässt, umso mehr steigt auch die Wahrscheinlichkeit sich anschließend zu infizieren Sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern. Der XBB Booster hat auch versagt. Die Virenlast war bei genetisch immunisierten Menschen teils höher als bei einer natürlichen Infektion.

“Kumulative Inzidenz der Coronavirus-Erkrankung 2019 (COVID-19) bei Studienteilnehmern, geschichtet nach der Anzahl der zuvor erhaltenen COVID-19-Impfstoffdosen. Tag 0 war der 12. September 2022, das Datum, an dem der bivalente Impfstoff den Beschäftigten erstmals angeboten wurde. Punktschätzungen und 95 %-Konfidenzintervalle sind zur besseren Sichtbarkeit entlang der x-Achse gejittert.”

Fehler 2: Sie sind hochwirksam gegen schwere Verläufe von COVID-19.

Dafür sind sie laut Fachinformation nicht zugelassen. Das Schulbuch bewirbt hier einen off-Label use.

Fehler 3: Die Impfung schützt nicht nur die geimpfte Person selbst, sondern reduziert erheblich das Risiko das Coronavirus SARS-COV-2 auf andere zu übertragen.

Dafür war die Studie nicht ausgelegt, das konnte nicht belegt werden.

Auch das Schweizer BAG widerspricht dem Schulbuch

Die EMA (Emer Cooke) widerspricht dem Schulbuch.

“Bei den DNA-Impfstoffen arbeiten Virologen mithilfe eines abgeschwächten und sich nicht vermehrenden Erkältungsviruses von Schimpansen. In dieses wird die genetische Information zur Bildung des Spike-Proteins von SARS-COV-2 in Form von DNA eingebaut. Diese DNA wird in den Körper eingeschleust, woraufhin in den Zellen das Protein gebildet wird. Dieses Protein löst eine Immunantwort aus, die vor der Infektionskrankheit schützt. Es sind in der Regel zwei Dosen im Abstand von mehreren Wochen erforderlich. Zu den häufigsten möglichen unerwünschten Wirkungen gehören Schmerzen an der Injektionsstelle, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, Fieber, Schüttelfrost und Übelkeit. Bei dieser aktiven Immunisierung werden dem Menschen Bestandteile des Erregers als Todimpfstoff verabreicht.”

DNA-Impfstoffe = Sicherheitsinformationen - Rote-Hand-Brief: COVID-19 Vaccine Janssen - Paul-Ehrlich-Institut

AstraZenecas Produkt wurde vom Markt genommen wegen Hirnvenenthrombosen, das vergisst man zu erwähnen genauso wie die rote Hand Briefe, welche diese Produkte kassiert haben.

Die komplette EU Zulassungs und Withdrawal Historie für Astras Produkt findet man hier: https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/h1529.htm Für JJ hier: https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/h1525.htm

Fehler 4: Dieses Protein löst eine Immunantwort aus, die vor der Infektionskrankheit schützt.

Ich zitiere hier mal ein älteres Buch (2011) aus der Bioskop Reihe, Band 2, also Mittelstufe.

Die “Immunantwort aus, die vor der Infektionskrankheit schützt” ist ein Autoimmunangriff, welcher die vom Impfadenovirus befallenen Zellen tötet.

Mehr zu Adenoviren und wie sie funktionieren habe ich hier beschrieben.

Fehler 5: Bei dieser aktiven Immunisierung werden dem Menschen Bestandteile des Erregers als Todimpfstoff verabreicht.

Ein Todimpfstoff wäre Sinovac gewesen. Die Adenovirenprodukte sind alles andere als Tod. Sie sind sehr “lebendig”, d.h. sie können, anders als Todimpfstoffe, Zellen noch aktiv infizieren, sie können sich nur nicht mehr vermehren.

“RNA-Impfstoffe enthalten die Erbsubstanz der Viren, die Virus-RNA, mit der Erbinformation von Antigenen. Sie werden unter anderem für die Vorbeugung viraler Infektionskrankheiten wie COVID-19 eingesetzt. Im Unterscheid zu den klassischen Impfstoffen enthalten sie keine Proteine, sondern Nukleinsäuren. Die Antigene werden nach der Verarbreichung vom Körper selbst gebildet. Das Immunsystem erkennt die Antigene und beginnt mit der Bildung spezifischer Antikörper.”

Fehler 6: Nur ein Teil der Virus RNA: Das SPike-Protein, ist enthalten. Zudem ist es keine RNA sondern meist modRNA (außer bei saRNA-Produkten).

Und ja “Das Immunsystem erkennt die Antigene und beginnt mit der Bildung spezifischer Antikörper.”

Wozu das führt hat man in S1 in Band 2 gelernt.

Damit könnte Bimervax, Novavax und Sinovac gemeint sein, welches in der EU nicht zugelassen war. Das Adjuvanz (Aluminium) wird nicht erwähnt.

Das Buch betreibt Angstpropaganda:

“Bei einem schweren Verlauf mit Komplikationen ist eine intensivmedizinische Betreuung in einem Krankenhaus erforderlich, welche unter anderem Beatmung mit Sauerstoff und eine Flüssigkeitszufuhr über einen Tropf umfasst.”

Fehler 7: Beatmung ist so ziemlich das Dümmste, was man machen kann und das wurde schon sehr früh veröffentlicht. Man hat die Menschen zu Tode beatmet und das war Lehrbuchwissen und keine Raketenwissenschaft Irgendwie hat man viele Dinge, die vor der P(l)andemie Lehrbuchwissen waren, plötzlich zwischen 2020 und 2023 vergessen.

“Folge der künstlichen Beatmung (Sauerstoff) in COVID-19: extrem erhöhter Elektronenfluss und Superoxidbildung (roter Pfeil), gefolgt von übermäßigem oxidativem Stress und erhöhten H 2 O -Konzentrationen, die aufgrund der durch SARS-CoV-2 verursachten hohen Proteinsynthese im Gewebe verbleiben.”

“Die Verbindungen Stickstoffmonoxid, Superoxid und Peroxinitrit als regulatorische Substanzen des angeborenen Immunsystems und die Rolle der Stickstoffmonoxid-Synthase bei der Entstehung eines Teufelskreises.”

Der Grund für die Atemnot ist eine allergische Reaktion auf das Spike-Protein und das wusste sogar das RKI am 20.02.2020 auf Seite 4 des Protokolls.

Die Allergische Reaktion kommt wohl daher, dass das Spike-Protein sowohl den alternativen Weg des Komplement-Systems als auch die Mastzellen direkt aktiviert.

Mastzellen aktivieren wiederum das Komplement System und das Komplement-System aktiviert die Mastzellen in einer Feedback Schleife, die man im Lehrbuch (Janeway 9. Auflage) nachlesen kann. Genauer habe ich es in diesem Artikel beschrieben:

Die Lösung fand letztendlich der Arzt Dr. Shankara Chetty. Er gab seinen Patienten in der allergischen Phase Corticosteroide und Antihistaminika.

Wie die RNA vermehrt wird, wird nicht erklärt, es gab zwei Verfahren.

Es wird unterschlagen, dass es keine mRNA sondern modRNA ist, also statt Uracil N1-Methylpseudouridin verwendet wird, was einige Probleme mit sich bringt.

Die Giftigkeit und Eigenschaften der Lipide werden nicht erwähnt.

Man verschweigt, dass ungeklärt ist, wie die Lipide in der Zelle freigesetzt werden und dass es dabei zu Problemen kommen kann.

Dass die Produktion im ER stattfindet und dass es dadurch zu Shedding kommt, wird verschwiegen.

Dass es zum Autoimmunangriff kommt und das Spike auch Jahrelang frei im Blut kursiert, wird unterschlagen.

Man manipuliert durch Weglassung, die man wohl didaktische Reduktion nennt.

Wirkungsweise antiviraler Medikamente. Leider erwähnt man die Medikamente nicht.

Zink, Choloroquin, HCQ, Ivermectin …

Die Autoren verbreiten in diesem Buch Staatspropaganda, die teilweise ihrem eigenen Mittelstufenbuch widerspricht und zur Verwirrung der SuS beitragen dürfte.

Das Lustige daran, ich habe Bioskop Mittelstufe von 2011 für diesen Artikel verwendet: