Ich hatte bereits vor einiger Zeit einen Artikel veröffentlicht, der die klassische Impfpropaganda in Schulbüchern thematisiert. Das Thema ist somit nicht neu.

Auch in aktuellen Biologieheften mit Unterrichtseinheiten wimmelt es nur so von Fehlern, leider sieht der Verlag dafür kein Erratum vor.

Nun kommen von verschiedenen Seiten immer mehr Bilder von verfalschbesserten Schulbüchern rein, die ich mir hier vornehme.

BIOSKOP SII

Bioskop, Sekundärstufe II, also Oberstufe. Leider kursieren nur Ausschnitte der entsprechenden Seiten und nicht die vollständigen Seiten.

https://t.me/EvaHermanOffiziell/185447

Leider fehlt hier der Rest der Seite.

Die Frage an sich ist gut.

Bei diesem Ausschnitt muss ich leider sagen: Das ist wissenschaftlich widerlegt.

Zum einen durch die Fachinformation des Produktes selbst:

https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2020/20201221150522/anx_150522_de.pdf

Nur die Krankheit soll verhindert werden, von Übertragungsschutz ist weder in den Zulassungsunterlagen noch in den Fachinformationen etwas zu finden.

Selbst der “Schutz” ist mehr als zweifelhaft.

Shrestha NK, Burke PC, Nowacki AS, Simon JF, Hagen A, Gordon SM. Effectiveness of the Coronavirus Disease 2019 Bivalent Vaccine. Open Forum Infect Dis. 2023 Apr 19;10(6):ofad209. doi: 10.1093/ofid/ofad209. PMID: 37274183; PMCID: PMC10234376. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37274183/

Diese Daten wurden auch in Japan repliziert. Dabei verdoppelt die “Impfung” die Wahrscheinlichkeit einer Infektion mit dem Sars-Cov2 Virus.

Nakatani E, Morioka H, Kikuchi T, et al. (December 13, 2024) Behavioral and Health Outcomes of mRNA COVID-19 Vaccination: A Case-Control Study in Japanese Small and Medium-Sized Enterprises. Cureus 16(12): e75652. doi:10.7759/cureus.75652

Die Studie an Schwangeren wurde von Pfizer (nicht dem Etikboard) abgebrochen und zwar einen Fall bevor es statistisch relevant geworden wäre und gezeigt hätte, dass die “Impfung” Schwangeren schadet. Arkmedik hatte das in seinem Telegramm Kanal berechnet (https://t.me/arkmedic/16112)

Was das Lehrbuch mit DNA-Impfstoff meint ist mir unklar, weil der Rest des Textes fehlt. Ich hätte gerne die vollständigen Buchseiten.

Generell ist die Wahrscheinlichkeit (in Canada) an einer Impfung zu sterben mittlerweile höher als die Wahrscheinlichkeit an der entsprechenden Krankheit zu versterben.

Microsoft Word - Judicial Notice complete.docx

Linder Biologie Sachsen

Von einem Lehrer bekam ich diese Seite des neuen Linder Biologie (Sachsen).

Linder Sachsen Mrna Impfung 753KB ∙ PDF file Download Download

Nun ist es so, dass das Lehrbuch an dieser Stelle unterschlägt, was passiert, wenn die T-Zellen aktiviert werden.

In meiner alten Linder 23. Ausgabe steht das noch drinnen:

Man versucht das zu umgehen, indem man behauptet, es würden nur T-Helferzellen (CD4-Zellen) aktiviert. Das wagt nicht einmal Pfizer zu behaupten:

Es wäre an dieser Stelle interessant zu schauen, ob das alte Schaubild in modernisierter Form noch in der aktuellen Ausgabe enthalten ist.

Weil nach 11 kommt 12. Die T-Zelle teilt sich und zerstört die Zellen, welche das Spike-Protein produzieren.

Nun müsste der Schüler berechnen, wie viele Zellen des Körpers nach einer Spritze betroffen wären.

Die Lösung findet man hier, berechnet von Jean Michel Claverie

Impfung bringt 13 Billionen mRNA-Spikes in 35 Billionen Körperzellen

35 = 100% Zellen

13 = 37% Zellen

Wenn es dumm läuft, würden 37% der Körperzellen von den T-Zellen zerstört, das unterschlägt der Linder Biologie.

Zum Glück weiß man nur von 2% der LNP was sie tun (in Zellkultur), die Toxizität der restlichen 98% ist laut Moderna unbekannt.

Läuft möglicherweise wie bei Onpattro:

Die Frage: “Erklären sie die Wirkung der Impfung auf das Immunsystem” könnte aktuell nicht einmal ein Professor für Immunologie erklären. Der Mechanismus ist unbekannt, nicht geklärt und somit als Schulaufgabe ungeeignet.

Verbeke R, Hogan MJ, Loré K, Pardi N. Innate immune mechanisms of mRNA vaccines. Immunity. 2022 Nov 8;55(11):1993-2005. doi: 10.1016/j.immuni.2022.10.014. PMID: 36351374; PMCID: PMC9641982. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36351374/

Naasani I. Establishing the Pharmacokinetics of Genetic Vaccines is Essential for Maximising their Safety and Efficacy. Clin Pharmacokinet. 2022 Jul;61(7):921-927. doi: 10.1007/s40262-022-01149-8. Epub 2022 Jul 12. PMID: 35821373. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35821373/

Gimenez S, Hamrouni E, André S, Picard M, Soundaramourty C, Lozano C, Vincent T, Tran TA, Kundura L, Estaquier J, Corbeau P. Monocytic reactive oxygen species-induced T-cell apoptosis impairs cellular immune response to SARS-CoV-2 mRNA vaccine. J Allergy Clin Immunol. 2025 Jan 10:S0091-6749(25)00011-9. doi: 10.1016/j.jaci.2025.01.003. Epub ahead of print. PMID: 39800264. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39800264/

Auch die vierte Frage ist schön: “Recherchieren Sie, wie ein vektorbasierter Impfstoffgegen Sars-Cov2 hergestellt wird und wie dieser wirkt.”

Die Daten liegen uns aktuell noch nicht vor. Wie genau Astra oder J&J ihre Produkte hergestellt haben ist noch geheim. Wie sie funktionieren ist klassische Gentherapie:

Greber UF, Flatt JW. Adenovirus Entry: From Infection to Immunity. Annu Rev Virol. 2019 Sep 29;6(1):177-197. doi: 10.1146/annurev-virology-092818-015550. Epub 2019 Jul 5. PMID: 31283442. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31283442/

Das Herstellungsverfahren war jedenfalls sehr schmutzig im Falle von Astra.

Was die Vorteile einer aktiven und passiven Immunisierung angeht, die sind auf die modRNA Produkte nicht anwendbar, weil diese keine Gedächtniszellen im Knochenmark generieren und somit zwar aktiv aber ohne Langzeitgedächtnis sind.

Man könnte jetzt noch in die Details gehen:

Das Lipidmodell im Bild ist falsch. Es ist keine mRNA sondern modRNA bzw. mmRNA (modifizierte RNA). Produktion des Spike-Proteins im Endoplasmatischen Retikulum und nicht im Zytosol. Es werden sowohl T-Helferzellen als auch T-Killerzellen aktiviert.

Fazit:

Die neuen, aktualisierten Schulbücher zum Thema Impfung sind voller gefährlichem Halbwissen und ignorieren sogar den Inhalt der eigenen alten Ausgaben.

Verblendung?

Didaktische Reduktion?

Glauben?

Im Referendariat hatte ich immer wieder Probleme mit dem zu vermittelnden Halbwissen. Meine Betreuerin nannte das Lügen für Erwachsene. Statt den SuS (Schülerinnen und Schülern) klar zu sagen, das ist unbekannt, es gibt aber folgende Hypothesen, wurden den Schülern Halbwahrheiten vermittelt, bei denen es mir schon im Ref. den Magen umdrehte. So gesehen nichts Neues, in diesem Falle aber Lebensgefährliche Falschinformation, welche der wissenschaftlichen Faktenlage widerspricht.