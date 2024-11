Durch Maria Gutschi bin ich auf ein interessantes Pfizer Selbstbeweihräucherungspaper aufmerksam geworden, welches so einige Geständnisse enthält:

Thorn CR, Sharma D, Combs R, Bhujbal S, Romine J, Zheng X, Sunasara K, Badkar A. The journey of a lifetime - development of Pfizer's COVID-19 vaccine. Curr Opin Biotechnol. 2022 Dec;78:102803. doi: 10.1016/j.copbio.2022.102803. Epub 2022 Sep 1. PMID: 36162187; PMCID: PMC9433349. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36162187/

In diesem Paper geben die Autoren, vielleicht aus Versehen, Dinge zu, die nicht unerheblich sind.

Interessanterweise beschreiben die Autoren die Entwicklung von BNT162B2, als wäre es von Pfizer und nicht von BioNTech entwickelt worden. Das widerspricht der Darstellung von Ugur Sahin in seinem Buch “Projekt Lightspeed”.

DE: Für das erste ermittelte Risiko haben wir schnell die parallele Entwicklung von vier separaten Impfstoffkandidaten mit drei verschiedenen RNA-Plattformen (uRNA, modRNA und saRNA) eingeleitet, bis die klinischen Daten es uns ermöglichten, uns auf die Hauptkandidaten zu konzentrieren. Wie in Abbildung 2 zu sehen ist, hat Pfizer BNT162b2 in rekordverdächtigen neun Monaten von der Forschungsphase bis zur Notfallzulassung vorangetrieben.”

EN: (For the first educated risk, we quickly initiated devel opment of four separate vaccine candidates with three different RNA platforms (uRNA, modRNA, and saRNA) (see Figure 1) in parallel, until the clinical data could allow us to focus on lead candidates. As seen in Figure 2, in a record-setting nine months, Pfizer ad vanced BNT162b2 from research-initiation stage to emergency-use authorizatio.)

Das las sich bei Ugur irgendwie so ganz anders.

Wer hat’s nun erfunden?

EN: One critical starting material for mRNA manufacturing is the DNA template encoding the antigen. At Pfizer, we utilized prior plasmid DNA (pDNA) manufacturing technology expertize from Pfizer’s Gene Therapy Program.

DE: Ein entscheidendes Ausgangsmaterial für die Herstellung von mRNA ist die DNA-Vorlage, die das Antigen kodiert. Bei Pfizer haben wir auf die Expertise des Pfizer-Gentherapieprogramms im Bereich der Herstellung von Plasmid-DNA (pDNA) zurückgegriffen.

Ja, das steht da wirklich:

EN: The ionizable cationic lipid en ables mRNA complexation at low pH, as the lipid pos sesses a charge to electrostatically bind mRNA, while then becoming neutral at physiological pH to reduce toxicity concerns.

DE: Das ionisierbare kationische Lipid ermöglicht die Komplexierung von mRNA bei niedrigem pH-Wert, da das Lipid eine Ladung besitzt, um mRNA elektrostatisch zu binden, während es dann bei physiologischem pH-Wert neutral wird, um Toxizitätsbedenken zu verringern.

Der Haken an der Sache: Was passiert, wenn das NLP in der Zelle zerfällt, dann kommt der intrinsische pH der Substanzen zu tragen und da ist ALC-0315 im Bereich von Ammoniak. Das vergisst man an dieser Stelle zu erwähnen.

Dieses Bild ist aber ein Geständnis, das einen Autoimmunangriff zugibt:

Man vergleiche mit dem Linder Biologie 23. Auflage zeigt das auf Seite 238:

In einer Klassenarbeit würde ich nun folgende Aufgabenstellung vorgeben:

Analysiere und interpretiere Figure 3 von Pfizer anhand des Schaubildes aus dem Linder Biologie und beantworte folgende Fragen kurz und bündig in Stichpunkten (keine Romane).

Leitfragen:

Welches Protein im Linder entspricht dem APC in Figure 3?

Lösung: MHC-Protein, genau MHC-1

Welchen Reaktionen des Linder Biologie sind in Figure 3 in einem Schaubild zusammengefasst?

Lösung: zellvermittelte Immunabwehr und humorale Immunabwehr. Es wurden jedoch jene Schritte der zellvermittelten Immunabwehr weggelassen, in welchem die T-Killerzelle die infizierte Zelle lysiert.

Benenne die Art der propagandistischen Manipulation welche in Figure 3 von Pfizer verwendet wird.

Antwort: Manipulation durch Verschweigen und Verkürzen essentieller Fakten oder Kontexte. Dazu gehört auch, dass sich keine Memory T- und B- Zellen bilden, das hat Pfizer nie gemessen und wahrscheinlich aus gutem Grund.

EN: The program followed as swiftly as possibly while ensuring the normal parameters of vaccine development, in cluding our standard compliance, safety, and quality standards.

DE: Das Programm wurde so schnell wie möglich durchgeführt, wobei die normalen Parameter der Impfstoffentwicklung, einschließlich unserer Standard-Compliance-, Sicherheits- und Qualitätsstandards, eingehalten wurden.

Wie genau geht das, wenn USP bis heute keine Richtlinien entwickelt hat und aktuelle Entwürfe zur Diskussion gestellt hat.

Welche geheimen Standards hat man denn, wenn man der WHO gegenüber zugegeben hat, dass es keine gemeinsamen Standards gibt?

Wenn das, was jetzt in der Analyse der Studiendaten herausgekommen ist der Standard bei Pfizer ist, da dann gute Nacht.

EN: The scale-up process of the mRNA–LNP DP was a herculean effort that was strategically focused with strong leadership, thoughtful decision-making, multi faceted parallel development, and dedicated teamwork.

DE: Der Prozess der Skalierung des mRNA-LNP-DP war eine Herkulesaufgabe, die durch eine starke Führung, durchdachte Entscheidungsfindung, facettenreiche parallele Entwicklung und engagierte Teamarbeit strategisch ausgerichtet wurde.

Interessantes PR Blabla. Ich hätte mir da eher QM, QS und Wissenschaftler, die sich mit so etwas auskennen gewünscht.

EN: With the utmost importance, we adhered to normal vaccine de velopment requirements to generate the information required by regulatory authorities and to generate the information needed to assess the safety and effective ness of a vaccine to help prevent COVID-19, including important quality and manufacturing standards.

DE: Wir haben uns strikt an die normalen Anforderungen für die Impfstoffentwicklung gehalten, um die von den Aufsichtsbehörden geforderten Informationen zu generieren und die Informationen zu sammeln, die zur Bewertung der Sicherheit und Wirksamkeit eines Impfstoffs zur Vorbeugung von COVID-19 erforderlich sind, einschließlich wichtiger Qualitäts- und Herstellungsstandards.

Nach dem, was ich seit 2020 über die Sicherheit und Wirksamkeit von Impfstoffen gelernt habe, könnte dieser Satz wohl leider wirklich der Wahrheit entsprechen.

EN: In addition, multiple other factors were required for our success, comprising clear target expectations and support from leadership, thoughtful decision-making, 24/7 commitment, everybody ‘All In’, agency engagement, collaboration, rapid review, multi faceted parallel development, moving as fast as the sci ence allows, direct straight-line interactions end to end, communication, clear project planning, roles and re sponsibilities, and celebrating successes along the way. This feat was not achieved in isolation, where our strong partnerships with experts and specialists in the field worked to the advantage of producing the final product.

DE: Darüber hinaus waren mehrere weitere Faktoren für unseren Erfolg erforderlich, darunter klare Zielerwartungen und Unterstützung durch die Führung, durchdachte Entscheidungsfindung, 24/7-Engagement, „All In“ von allen, Engagement der Behörde, Zusammenarbeit, schnelle Überprüfung, facettenreiche parallele Entwicklung, so schnell voranschreiten, wie es die Wissenschaft erlaubt, direkte, geradlinige Interaktionen von Anfang bis Ende, Kommunikation, klare Projektplanung, Rollen und Verantwortlichkeiten und das Feiern von Erfolgen auf dem Weg dorthin. Diese Leistung wurde nicht im Alleingang erbracht, sondern unsere starken Partnerschaften mit Experten und Spezialisten auf diesem Gebiet wirkten sich positiv auf die Erstellung des Endprodukts aus.

Engagement der Behörde, so kann man das natürlich auch nennen.

“so schnell voranschreiten, wie es die Wissenschaft erlaubt” - “The Speed of Science”, wie Frau Small es ausdrückte, fand ich lustiger.