Da ich immer mehr Anfragen wegen Gardasil bekomme, stelle ich hier meine Datensammlung zusammen.

Gardasil ist nicht mein Schwerpunkt.

Zu besorgen wäre noch die post-marketing Studie nach der Zulassung, da wäre man weiter. Auch die Original Studiendaten von Damals müsste man durchgehen. Alles analog zu den COVID-Plörren per IFG herausfordern

Die Datenlage ist aktuell nicht optimal.

Die meisten Quellen sind auf Englisch.

Corvelva Daten

Gardasil 9 - Batch R013092

Aluminum mg/Kg 832 ± 150** Equal to 416 μg ± 75 μg / dose

9. April 2019 Bericht über die bisher erzielten Ergebnisse (März 2019)

Associazione Corvelva - Report on the results obtained so far (March 2019)

9-valenter Humaner Papillom­virusimpfstoff

(Typen 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58)

Verwendung ab einem Lebensalter von 9 Jahren / Use from 9 years of age onwards

Zulassungsinhaber: Merck Sharp & Dohme B.V.

Zulassungsnummer: EU/1/15/1007

Zulassungsdatum 10.06.2015

Typ Monokomponentenimpfstoff

Krankheiten: Gebärmutterhalskrebs

15. Januar 2019 Erste Ergebnisse zur chemischen Zusammensetzung von Gardasil 9

Associazione Corvelva - Initial results on Gardasil 9 chemical composition

27. Januar 2019 Metagenomischer Analysebericht zu Gardasil 9

Associazione Corvelva - Metagenomic analysis report on Gardasil 9

Diverse DNA und RNA Verunreinigungen unter anderem von Bakterien, Menschlicher DNA, Maus DNA, Phagen, Molluscum contagiosum-Virus, Maus-Leukämie-Virus, Humanes endogenes Retrovirus K., Infektiöses Pferdeanämie-Virus und Maus-Leukämie-Virus.

5. April 2019 Einblicke in Nukleinsäuresequenzen (DNA und RNA) im Zusammenhang mit dem L1-Fragment des HPV-Genoms in Gardasil 9

Associazione Corvelva - Insights on nucleic acid sequences (DNA and RNA) related to the L1 fragment of the HPV genome in Gardasil 9

1. Das Fehlen des Stammes 58 wird bestätigt.

2. Nur die RNA ist in Stamm 11 vorhanden, und zwar mit einer sehr geringen Anzahl von Reads (6 Reads).

3. 545 Reads des Stammes 20 sind eine wahrscheinliche Kontamination, die eine Nichtübereinstimmung mit dem technischen Datenblatt belegt.

23. Mai. 2019 APDB-Amphetaminbericht in Gardasil 9-Probe

Associazione Corvelva - APDB amphetamine report in Gardasil 9 sample

„Nach wiederholten Analysen in zwei verschiedenen Labors und mit zwei verschiedenen Instrumenten können wir Ihnen nun mitteilen, dass ein Signal, das wir im Vergleich zu drei konsultierten Datenbanken gefunden haben, uns zu der Feststellung führt, dass in einigen Chargen von Gardasil 9, insbesondere in der Charge R009338, eine Kontamination vorliegt, die einer erstaunlichen Droge namens APDB entspricht.

Derzeit war es nicht möglich, mit absoluter Sicherheit festzustellen, dass es sich bei dem Signal um das Amphetamin APDB handelt, da unsere Labors aufgrund der geltenden Vorschriften den zertifizierten Analysestandard nicht kaufen konnten, da es sich um eine Droge handelt und nicht von Personen erworben werden konnte, die nicht über eine entsprechende Genehmigung verfügten; die Übereinstimmung der Fragmentierungsspektren in mehreren Datenbanken mit diesem Molekül gibt uns jedoch einen sehr hohen Wahrscheinlichkeitsgrad.“

FDA

Die FDA hat sich 2011 zu DNA Verunreinigungen in Gardasil geäußert:

“Das Vorhandensein von DNA-Fragmenten ist in Gardasil zu erwarten und kein Beweis für eine Verunreinigung. Auf der Grundlage der wissenschaftlichen Informationen, die der FDA vorliegen, ist Gardasil weiterhin sicher und wirksam, und seine Vorteile überwiegen weiterhin seine Risiken.”

Das Versteckspiel mit dem Adjuvanz

Das verwendete Adjuvanz bindet wohl das HPV L1 Gen und bringt dieses DNA-Fragment in ungewöhnliche Konformationen.

Detection of human papillomavirus (HPV) L1 gene DNA possibly bound to particulate aluminum adjuvant in the HPV vaccine Gardasil

EN: “The results showed that all 16 Gardasil samples, each with a different lot number, contained fragments of HPV-11 DNA, or HPV-18 DNA, or a DNA fragment mixture from both genotypes. The detected HPV DNA was found to be firmly bound to the insoluble, proteinase-resistant fraction, presumably of amorphous aluminum hydroxyphosphate sulfate (AAHS) nanoparticles used as adjuvant. The clinical significance of these residual HPV DNA fragments bound to a particulate mineral-based adjuvant is uncertain after intramuscular injection, and requires further investigation for vaccination safety.”

Mehr zu diesen DNA Konformationen findet man hier: Gardasil: New Study Brings More Safety Questions to Light - Activist Post

Das Adjuvanz an und für sich macht schon massive Nebenwirkungen. Das flog auf, weil das Adjuvanz im Placebo mit drinnen war und schäden verursachte.

Mercks's Gardasil Vaccine Not Proven Safe for Little Girls (nvic.org)

A reactogenic “placebo” and the ethics of informed consent in Gardasil HPV vaccine clinical trials: A case study from Denmark

EN: “Merck’s proprietary highly reactogenic aluminum adjuvant which does not appear to have been properly evaluated for safety.”

Und erneut ist die EMA an der Vertuschung beteilig:

“Die Autoren der Studie kamen zu dem Schluss, dass sowohl die US Food and Drug Administration (FDA) als auch die EMA die Impfstoffe in der irrtümlichen Annahme zugelassen haben, dass es sich bei der Adjuvans-Komponente um Aluminiumhydroxid und nicht um AAHS handelt, was bedeutet, dass Merck die behördlichen Richtlinien für die Einführung neuer Adjuvantien umgangen hat.”

Merck Used Highly Potent Aluminum in Gardasil HPV Vaccine Trials Without Informing Participants | Children's Health Defense Europe (childrenshealthdefense.eu)

Adjuvant-containing control arms in pivotal quadrivalent human papillomavirus vaccine trials: restoration of previously unpublished methodology - PubMed (nih.gov)

Auch Gardasil durchlief eine beschleunigte Zulassung.

Merck erneut verklagt wegen Schäden durch HPV-Impfstoff Gardasil (tkp.at)

Die EMA Daten zu Gardasil. EPAR und dergleichen mit den üblichen Highlights, die man von den COVID-Plörren kennt:

Gardasil | European Medicines Agency (EMA) (europa.eu)

“Das Aluminium-Adjuvans „amorphes Aluminiumhydroxyphosphatsulfat“ (AAHS) der Merck Sharp & Dohme Corp., das hauptsächlich in den Gardasil-Impfstoffen gegen das humane Papillomavirus verwendet wird, ist wegen mangelnder Beweise für seine Sicherheit kritisiert worden. Unterlagen der dänischen Behörden und Antworten der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) deuten darauf hin, dass AAHS möglicherweise nicht ausreichend bewertet wurde. Die Unterlagen der dänischen Arzneimittelbehörde zeigen Unstimmigkeiten in den Versuchsunterlagen von zwei klinischen Studien mit Gardasil aus den Jahren 2002 und 2003, die vor der Zulassung durchgeführt wurden. Bei beiden Studien scheint die Agentur Kaliumaluminiumsulfat als Adjuvans und nicht AAHS zugelassen zu haben. Außerdem wurden die Teilnehmer der 2002 begonnenen Studie darüber informiert, dass es sich bei dem Vergleichsmittel um Kochsalzlösung handelte, obwohl das Vergleichsmittel AAHS in einem Mittel aus L-Histidin, Polysorbat-80, Natriumborat und Natriumchlorid war. Nach Angaben der EMA wurde AAHS erstmals 2004 in Europa als Adjuvans in Procomvax eingeführt, einem Impfstoff gegen das Hepatitis-B-Virus und Haemophilus influenza Typ b. Die EMA berichtet, dass AAHS ohne eine Sicherheitsbewertung vor der Zulassung eingeführt wurde. Das Adjuvans unterscheidet sich nach Angaben des Unternehmens sowohl physikalisch als auch funktionell von allen anderen bisher verwendeten Aluminiumadjuvantien. Nutzen und Schaden des Adjuvans AAHS müssen gründlich bewertet werden.”

Was amorphous aluminium hydroxyphosphate sulfate adequately evaluated before authorisation in Europe? - PubMed (nih.gov)

Schöne Zusammenfassung des Betrugs bei den Studien durch RFK Jr.

RFK Jr.: Gardasil 'The Science' Video and Other Facts • Children's Health Defense (childrenshealthdefense.org)

Berichte über Nebenwirkungen

Merck’s Gardasil HPV Vaccine Caused Teen’s Narcolepsy, Federal Vaccine Court Rules • Children's Health Defense (childrenshealthdefense.org)

Public-Order-Ruling.pdf (childrenshealthdefense.org)

Mehrere große Studien zeigen einen Zusammenhang zwischen dem HPV-Impfstoff und dem Risiko, schwere Autoimmun-, Gehirn- und Blutkrankheiten zu entwickeln - Independent News Europe

Rundschau - Umstrittene Impfung - Play SRF

Auf Französisch gab es ein Buch über die HPV-Impfung, das aktuell leider vergriffen ist: La piqûre de trop ? Pourquoi vaccine-t-on les jeunes filles contre le cancer du col de l'utérus ? : Catherine Riva, Jean-Pierre Spinosa: Amazon.de: Bücher

25 Reasons to Avoid the Gardasil Vaccine • Children's Health Defense (childrenshealthdefense.org)

GARDASIL® 9 (fachinfo.de)

The India HPV-vaccine suspension - The Lancet

The India HPV-vaccine suspension. The Lancet, 376(9741), 572–573 | 10.1016/S0140-6736(10)60881-1-Sci_hub (wellesu.com)

Wissenschaftliche Artikel zum Thema

Kurzzusammenfassungen gibt es hier: HPV - Gardasil Archives • Children's Health Defense (childrenshealthdefense.org)

Einige der Paper sind auf pubmed nicht zu finden, so wie man das auch bei der Plörre kennt. Wenn man keinen Link hat oder weiß, dass das Paper existiert, wird man es auch nicht finden.

Retracted/Withdrawn Paper habe ich aus der Liste genommen, die sind vor Gericht nicht einsetzbar.

Rail, G., Molino, L., Fusco, C. et al. HPV vaccination discourses and the construction of “at-risk” girls. Can J Public Health 109, 622–632 (2018). https://doi.org/10.17269/s41997-018-0108-8

Hineno A, Shu-ichi Ikeda, Scheibenbogen C, Heidecke H, Schulze- Forster K, Junker, et al. Autoantibodies against Autonomic Nerve Receptors in Adolescent Japanese Girls after Immunization with Human Papillomavirus Vaccine. Ann Arthritis Clin Rheumatol. 2019; 2(2): 1014. https://www.remedypublications.com/annals-of-arthritis-and-clinical-rheumatology-abstract.php?aid=5147

Comments by Exley C, Gervas J, Selley P, Stone J, Thomas N, Vasquez A, Miller NZ, in response to: Palmer T, Wallace L, Pollock KG, et al. Prevalence of cervical disease at age 20 after immunisation with bivalent HPV vaccine at age 12-13 in Scotland: retrospective population study. BMJ. 2019;365:l1161. https://www.bmj.com/content/365/bmj.l1161/rapid-responses

Arbyn M, Xu L, Simoens C, Martin‐Hirsch PPL. Prophylactic vaccination against human papillomaviruses to prevent cervical cancer and its precursors. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 5. Art. No.: CD009069. DOI: 10.1002/14651858.CD009069.pub3. Accessed 19 September 2024.

Jørgensen L, Doshi P, Gøtzsche P, Jefferson T. Challenges of independent assessment of potential harms of HPV vaccines. BMJ. 2018 Sep 24;362:k3694. doi: 10.1136/bmj.k3694. PMID: 30249615. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30249615/

Cervantes JL, Doan AH. Discrepancies in the evaluation of the safety of the human papillomavirus vaccine. Mem Inst Oswaldo Cruz. 2018;113(8):e180063. doi: 10.1590/0074-02760180063. Epub 2018 May 28. PMID: 29846395; PMCID: PMC5967601. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29846395/

Giannotta G, Giannotta N (2018) Vaccines and Neuroinflammation. Int J Pub Health Safe 3: 163 https://childrenshealthdefense.org/wp-content/uploads/Giannotta-2018-Vaccines-and-neuroinflammation-.pdf

Schofield JR, Hendrickson JE. Autoimmunity, Autonomic Neuropathy, and the HPV Vaccination: A Vulnerable Subpopulation. Clin Pediatr (Phila). 2018 May;57(5):603-606. doi: 10.1177/0009922817728701. Epub 2017 Sep 4. PMID: 28868890. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28868890/

Harper DM, DeMars LR. HPV vaccines - A review of the first decade. Gynecol Oncol. 2017 Jul;146(1):196-204. doi: 10.1016/j.ygyno.2017.04.004. Epub 2017 Apr 22. Erratum in: Gynecol Oncol. 2017 Nov;147(2):489. doi: 10.1016/j.ygyno.2017.08.019. PMID: 28442134. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28442134/

Martínez-Lavín M. Vaccine-related serious adverse events might have been under-recognized in the pivotal HPV vaccine randomized trial. Clin Rheumatol. 2017 Apr;36(4):975. doi: 10.1007/s10067-017-3575-z. Epub 2017 Feb 16. PMID: 28204892. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28204892/

Little DT, Ward HR. Adolescent Premature Ovarian Insufficiency Following Human Papillomavirus Vaccination: A Case Series Seen in General Practice. J Investig Med High Impact Case Rep. 2014 Oct 28;2(4):2324709614556129. doi: 10.1177/2324709614556129. PMID: 26425627; PMCID: PMC4528880. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26425627/

Colafrancesco S, Perricone C, Tomljenovic L, Shoenfeld Y. Human papilloma virus vaccine and primary ovarian failure: another facet of the autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants. Am J Reprod Immunol. 2013 Oct;70(4):309-16. doi: 10.1111/aji.12151. Epub 2013 Jul 31. PMID: 23902317. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23902317/

Auch Gardasil versagt langfristig

Adcock R, Kang H, Castle PE, Kinney W, Emeny RT, Wiggins C, Wheeler CM. Population-Based Incidence of Cervical Intraepithelial Neoplasia Across 14 Years of HPV Vaccination. JAMA Oncol. 2024 Jul 25:e242673. doi: 10.1001/jamaoncol.2024.2673. Epub ahead of print. PMID: 39052303; PMCID: PMC11273280. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39052303/

Zurückgezogene Studien

Auch bei Gardasil mussten Studien zurückgezogen werden, das kommt einem von den Plörren bekannt vor, irgendwie.

RETRACTED: Association of prior HPV vaccination with reduced preterm birth: A population based study - ScienceDirect

Inbar R, Weiss R, Tomljenovic L, Arango MT, Deri Y, Shaw CA, Chapman J, Blank M, Shoenfeld Y. WITHDRAWN: Behavioral abnormalities in young female mice following administration of aluminum adjuvants and the human papillomavirus (HPV) vaccine Gardasil. Vaccine. 2016 Jan 9:S0264-410X(16)00016-5. doi: 10.1016/j.vaccine.2015.12.067. Epub ahead of print. PMID: 26778424. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26778424/

DeLong G. A lowered probability of pregnancy in females in the USA aged 25-29 who received a human papillomavirus vaccine injection. J Toxicol Environ Health A. 2018;81(14):661-674. doi: 10.1080/15287394.2018.1477640. Epub 2018 Jun 11. Retraction in: J Toxicol Environ Health A. 2022 Sep 2;85(17):i. doi: 10.1080/15287394.2019.1669991. PMID: 29889622. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29889622/