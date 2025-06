Der BR hat mal wieder einen Faktencheck rausgehauen und ich wurde mehrfach gebeten den Faktencheck gegenzuchecken.

Ich bin kein Freund von ad hominem Angriffen. Dennoch bin ich der Meinung, dass der fachliche Hintergrund des Autors mit bedacht werden sollte.

Beding muss ich dem Autor Recht geben, weil das “Post-Vac-Syndrom” ein umgangssprachlicher deutscher Begriff ist, der so in der wissenschaftlichen Terminologie nicht verwendet wird. Jedes Land nennt das Problem aktuell unterschiedlich und das verdünnt die Daten natürlich deutlich. Man ist noch dabei, sich in Sachen Terminologie zu einigen.

Eine Schweizer Gruppe hat versucht Ordnung in die aktuell noch recht wilde Terminologie zu bringen.

Definition der Terminologie von Syndromen in Bezug auf den auslösenden Faktor (Infektion/Impfung) und ihre allgemeine zeitliche Ausprägung. Der Farbverlauf zeigt, dass es sich um ein Spektrum handelt, bei dem das ursprüngliche Syndrom in das folgende Syndrom übergehen kann.

Man beachte die Verwendung des Wortes „Syndrom“. Schon wieder ein „Syndrom“.

Ich merke mir die Begriffe in diesem Paper so:

Ist ein V drinnen hat es mit der „Impfung“ zu tun.

Ist ein P drinnen, sind es Nachwirkungen.

Letztendlich steht

PACS für Long-COVID

Und PACVS für Post-Vac

Die dann folgenden Venn-Diagramme verbessern die Situationen nur bedingt, also eher gar nicht.

Visualisierung der Terminologie in Form von Venn-Diagrammen auf der Grundlage sich überschneidender Symptome in Bezug auf (a) COVID-19 und ACVS, (b) PACS und PACVS und (c) COVID-19, PCVS und PACS.

Wenn man also, wie möglicherweise der Autor des BR-Artikels, nur Post-Vac recherchiert, übersieht er die Daten für PAVS, PACVS, PCVS,PACIS, SPAVC, PCIS, SPVC und wer weiß welche anderen Begriffen in anderen Sprachräumen dafür kursieren.

D.h. natürlich wird die Forschung nicht Post-Vac erforschen sondern eher PACVS.

Des Weiteren wird in Deutschland auf dem Gebiet aus politischen Gründen praktisch nicht geforscht und das ist auch so publiziert.

“Zu den Faktoren, die den Mangel an Studien über PCVS erklären könnten, gehören nicht nur das begrenzte Wissen über PCVS, sondern auch politische und soziale Einflüsse, Barrieren im Gesundheitswesen und Stigmatisierung. Wie bereits erwähnt, ergibt sich die interaktive, dynamische Natur der Patientenerfahrung aus den Bedürfnissen und Wahrnehmungen des Patienten einerseits und den Informationen, der Kommunikation und der Unterstützung durch das Umfeld andererseits.”

Ich empfehle dem Autor zum Einstieg diese vier Publikationen zum Thema, mit vielen, vielen Fußnoten:

Parry PI, Lefringhausen A, Turni C, Neil CJ, Cosford R, Hudson NJ, Gillespie J. 'Spikeopathy': COVID-19 Spike Protein Is Pathogenic, from Both Virus and Vaccine mRNA. Biomedicines. 2023 Aug 17;11(8):2287. doi: 10.3390/biomedicines11082287. PMID: 37626783; PMCID: PMC10452662. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37626783/

Posa A. Spike protein-related proteinopathies: A focus on the neurological side of spikeopathies. Ann Anat. 2025 Apr 18;260:152662. doi: 10.1016/j.aanat.2025.152662. Epub ahead of print. PMID: 40254264. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40254264/

COVID-19 Modified mRNA “Vaccines”: Lessons Learned from Clinical Trials, Mass Vaccination, and the Bio-Pharmaceutical Complex, Part 1. (2024). International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research , 3(2), 1112-1178. https://ijvtpr.com/index.php/IJVTPR/article/view/101

COVID-19 Modified mRNA “Vaccines”: Lessons Learned from Clinical Trials, Mass Vaccination, and the Bio-Pharmaceutical Complex, Part 2. (2024). International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research , 3(2), 1275-1344. https://ijvtpr.com/index.php/IJVTPR/article/view/104

Keine Belege, keine Quellen. Infektion vor oder nach Impfung?

Kumulative Inzidenz der Coronavirus-Erkrankung 2019 (COVID-19) bei Studienteilnehmern, geschichtet nach der Anzahl der zuvor erhaltenen COVID-19-Impfstoffdosen. Tag 0 war der 12. September 2022, das Datum, an dem der bivalente Impfstoff den Beschäftigten erstmals angeboten wurde. Punktschätzungen und 95 %-Konfidenzintervalle sind zur besseren Sichtbarkeit entlang der x-Achse gejittert.

Infektion nach Impfung, welche die gesundheitlichen Probleme verursacht, wäre immer noch eine Impfnebenwirkung, ein Syndrom zweiten Grades, WEIL mach sich WEGEN Impfung infiziert hat.

Der BR meint hier wohl die Yale Listen Studie, die nicht einmal mehr der öffentlich rechtliche Schundfunk ignorieren können.

Es gibt da aber noch ein paar Studien neben der Yale Listen Studie, welche die Rekorde der Spike-Persistenz belegen.

Italien hat mittlerweile Kausalität akzeptiert und ein erstes Opfer von ChAdOx1 nCov-19 vaccine (AstraZeneca) entschädigt.

Ansonsten zieht der BR die übliche BS Karte mit

Die Experten sagen Ein Zusammenhang zwischen Corona-Impfungen und "Post-Vac" ist nicht bewiesen weitere Forschung sei notwendig.

Dieses manipulative Spielchen hat man bei Ivermectin und HCQ auch gespielt, um die Belege zu hintertreiben.

Experten sind die niedrigste Evidenzstufe, kann man somit einfach getrost nicht sonderlich ernst nehmen.

Die Studiendaten, die das belegen könnten, die QoVAX biobank, wird in Australien daher sicherheitshalber gerade vernichtet.

Korrekt, man hat sich noch nicht auf eine Bezeichnung geeinigt. Das heißt nicht, dass die Krankheit selbst nicht existiert, man hat sich nur noch nicht auf einen Namen geeinigt und “PVS” wird es wohl auch nicht werden.

Jain, das ist nur ein “Job”. Man unterschlägt hier an welche Rezeptoren/Proteine angedockt wird (ACE2, NRP1) und was danach passiert, also welche Kaskaden durch das Andocken losgetreten werden, wie Deregulierung des Renin-Angiotensin-Systems und der davon losgetretenen Signalwege.

Das Spike Protein ist nach 14 Tagen leider nicht abgebaut, das belegen mehrere Studien, die ich hier zusammengefasst habe und bei neuen Daten aktualisieren werde. In Japan hat man das Spike-Protein in Autopsien bis 17 Monate nachgewiesen, was in diesem “Faktencheck” geflissentlich ignoriert wird.

Und was diese Immunreaktion bzw. Antikörper anschließend im Körper machen, wird hier auch lieber nicht erwähnt, dabei steht es im Schulbuch.

(Linder Biologie 23. Auflage)

Zellen, die das Spike-Protein produzieren, werden anschließend vom Immunsystem getötet.

"Negative Ergebnisse können eine frühere Infektion, die in ferner Vergangenheit stattgefunden hat, nicht eindeutig ausschließen." Tatsächlich konnten die Forscher selbst in zwei Fällen keine Antikörper gegen das Nukleoprotein im Blut von Patienten nachweisen, obwohl diese Patienten angaben, sie hätten in der Vergangenheit Corona gehabt.”

Soso, die Infektion kann so harmlos sein, dass man nicht einmal Antikörper bildet? Das ist sogar korrekt. Nur 20% bilden nach dieser schlimmsten Seuche aller Zeiten gleich nach der Pest, überhaupt nur Antikörper. Das heißt, die Infektion musste irgendwie anders behoben worden sein. Daher hat man in der Studie der Zulassung der Produkte Antikörper als Maß der Immunität genommen, obwohl das RKI selbst sagt, dass Antikörper kein Maß für Immunität sind.

Und daher ist auch das mit dem Nucleocapsid auch nicht 100% Zuverlässig, vor allem, weil man nach einer Moderna Impfung keine N-Antikörper mehr bildet, das hat Moderna selbst publiziert. Es gibt noch einen Preprint, welcher das Problem ebenfalls andeutet. Ein Fehlen der N-Antikörper ist also kein Beweis, dass man nicht infiziert war.

Aber selbst, wenn es nicht perfekt ist, blieben noch genug übrig, bei denen der Nachweis so korrekt wäre, wie es das Preprint behauptet. Selbst, wenn nur 90% korrekt wären, wäre es noch zu viele Fälle.

Hier verlangt man Perfektion, die man davor nicht verlangt hat.

Vor oder nach der Infektion? Infektion wegen Impfung?

Sehr wenige Menschen ist eine sehr ungenaue Angabe?

Und erneut: Expertenmeinungen sind von der Evidenz her nur Bodensatz.

Und daher ist die Impfung sicher, weil sich keine Theorie durchsetzen konnte und damit die politisch opportune Interpretation siegt. Wenn man keine Kausalität herstellen will, weil man keine Autopsien durchführt, wird es auch nie Kausalität geben. Dann zu behaupten, es gäbe keine Kausalität, ist mehr als unseriös.

Man klammert sich an den Strohhalm, dass es nicht die Impfung war und will diese noch nicht als Schuldiges Agens festnageln. Ja, vielleicht war es doch die Infektion, bei der die meisten Menschen nicht einmal Antikörper bilden, so harmlos ist diese. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zu letzt.

“Sowohl Ulrike Protzer als auch Friedemann Weber sagen: Gesichert sei, dass das Risiko, infolge einer Corona-Infektion an Long Covid zu erkranken, deutlich größer sei, als das Risiko, infolge einer Impfung langanhaltende Symptome zu entwickeln.”

Leider nein, wie bereits erwähnt, 80% der Menschen entwickeln nicht einmal Antikörper nach einer Infektion, so harmlos ist diese. Eine Infektion durchbricht in den seltensten Fällen die Schleimhautschranken und gelangt ins Blut, um Schaden anzurichten. Jede Impfung jedoch, gelangt ins Blut.

“Protzer schätzt” statt eine Studie zu zitieren, die das gemessen hat. Wo sind die harten Daten? Expertenschätzungen sind von der Hierarchie der Evidenz mehr als Bodensatz.

Wie kann Protzer Post-Vac gegen Long-Covid abschätzen, wenn Post-Vac eigentlich gar nicht existiert? Bestätigt sie damit nicht die Existenz von Post-Vac?

Eine Metaanalyse verschiedener Studien, die behaupteten die Impfung helfe gegen Long-Covid kam zu dem Schluss, dass dem NICHT der Fall ist: “während die meisten derjenigen mit anhaltender langer COVID nach der Impfung keine symptomatischen Veränderungen aufwiesen.”

Protzers Behauptung ist also schon seit Jahren widerlegt durch Beweise höherer Evidenzklasse (Ia): Metareviews

Er könnte Massenspektrometrie betreiben und schauen, welches Spike-Protein im Patienten kursiert: mit oder ohne Pronlinschloss? Damit könnte er es (außer im Fall von ChAdOx1 nCov-19 vaccine (AstraZeneca), welches kein Prolinschloss hat, mich recht guter Sicherheit sagen.

Er GLAUBT!!! Datenbesierte Analyse ist nicht gerade die Stärke dieser “Experten”. Sie schätzen, sie glauben.

So wie die Hersteller, die in ihren Studien hauptsächlich junge und gesunde Probanden hatten, um dann vor allem Alte und Vorerkrankte zu “behandeln”. So etwas nennt man "Healthy Vaccinee Bias". Wie kann man dann von der Studie auf alle schließen und alle als impffähig ansehen? Misst man da vielleicht mit zweierlei Maß?

Warum ist das so schwierig? Die “Impfung” sollte doch vor Infektion schützen, es sollte somit nach deren Logik nicht so schwer sein Menschen zu finden, die sich wegen der Impfung nicht infiziert haben. Gibt der “Experte” hier zu, dass Geimpfte sich letztendlich auch alle infiziert haben und sich komplett sinnlos haben spritzen lassen?

Ohne die Chargengrößen zu können ist das auch nicht möglich und wenn man keine Lust hat, die von den Krankenkassen angebotenen Daten auszuwerten, wird das auch nichts. Die Untätigkeit des PEI als Maß für die Sicherheit des Produktes zu nehmen ist peinlich und dreist.

Und wenn man der Diagnose nicht nachgeht, keine Autopsien macht und Meldungen verschlampt, wird es dadurch auch nicht besser.

Das Zauberwort heißt ANERKANNT. Wenn man aus politischen Gründen nicht anerkennt und die Menschen im Stich lässt, ist das Problem wohl politisch gelöst.

Des Weiteren spielt man das Spiel: Diese Diagnose mit exakt diesem Begriff gibt es nicht, weil man noch keinen Namen festgelegt hat und es keinen entsprechenden Diagnosecode gibt.

Da die Labordiagnostik für einen Nachweis in Deutschland kaum vorhanden ist, wird es auch schwierig mit den Nachweis.

Problem gelöst.

Problem existiert nicht.

“Das sogenannte "Post-Vac-Symptom" ist kein einheitlich definiertes Krankheitsbild. Die berichteten Symptome ähneln jenen von Long Covid.”

Das ist korrekt, siehe oben. Daher wird aktuell der Begriff SPIKEOPATHIE favorisiert, weil er beide Probleme abdeckt: Probleme, die durch das allergene Spike-Protein verursacht werden.

“Das Risiko, an Long Covid zu erkranken, ist deutlich größer als das Risiko, ein "Post-Vac-Syndrom" zu entwickeln.”

Das ist falsch, aber da es aus politischen Gründen schwer bis unmöglich ist entsprechende Daten zu erheben und zu publizieren, kann man diese Lüge erst mal verbreiten.

Wer eine Studie hat die

Spike Titer - geimpft mit erkrankt vergleicht Wahrscheinlichkeit für infektionsbedingte Spikeopathie gegen impfbedingte Spikeopathie gemessen hat

bitte in die Kommentare.