00.03.40: Bodderas, E., & Stibi, B. (2024, August 31). Corona-Schriftverkehr: Korrekturen aus dem Kanzleramt. DIE WELT. https://www.welt.de/politik/deutschland/plus253272180/Corona-Schriftverkehr-Korrekturen-aus-dem-Kanzleramt.html

00.04.00: „Einer der ersten Spitzenpolitiker, die sich mit einem Beratungswunsch meldeten, war die Kanzlerin Angela Merkel.[…] Wir trafen uns zu einem Vier-Augen-Gespräch in ihrem Büro. […] Sie hat sofort verstanden, worum es rechnerisch ging.“ (S. 39)

00.04.51: „Was besonders problematisch war: Kein Tonband lief in diesen Beratungen, es wurde nicht einmal ein anständiges Protokoll geführt. Nicht einmal Historiker würden also später nachvollziehen können, wie die in der Geschichte dieses Landes einzigartigen Entscheidungen getroffen wurden. Leider reicht sich das ein in ein generelles Transparenzdefizit, man denke nur an die vielen SMS-Nachrichten, die heute im politischen Betrieb für die Abstimmung und Entscheidungsfindung zentral sind. Aber sie finden sich so gut wie nie in den Akten. Es gibt keine Nachvollziehbarkeit mehr, und das ist eine Gefahr für die Demokratie.“ (S. 69)

00.09.40: Sheikh-Mohamed S, Isho B, Chao GYC, Zuo M, Cohen C, Lustig Y, Nahass GR, Salomon-Shulman RE, Blacker G, Fazel-Zarandi M, Rathod B, Colwill K, Jamal A, Li Z, de Launay KQ, Takaoka A, Garnham-Takaoka J, Patel A, Fahim C, Paterson A, Li AX, Haq N, Barati S, Gilbert L, Green K, Mozafarihashjin M, Samaan P, Budylowski P, Siqueira WL, Mubareka S, Ostrowski M, Rini JM, Rojas OL, Weissman IL, Tal MC, McGeer A, Regev-Yochay G, Straus S, Gingras AC, Gommerman JL. Systemic and mucosal IgA responses are variably induced in response to SARS-CoV-2 mRNA vaccination and are associated with protection against subsequent infection. Mucosal Immunol. 2022 May;15(5):799-808. doi: 10.1038/s41385-022-00511-0. Epub 2022 Apr 25. PMID: 35468942; PMCID: PMC9037584. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35468942/

Vitriol, D. V. (2024s, November 12). Die modRNA Produkte reduzieren IgA Level und erhöhen somit die Infektionswahrscheinlichkeit. DrBine’s Newsletter. https://drbine.substack.com/p/die-modrna-produkte-reduzieren-iga

00.19.03: Haslam, J. (2024b, November 7). Fauci funded DARPA Defuse for $14.1M. Reverse Engineering the Origins of SARS-CoV-2.

Haslam, J. (2024a). COVID-19: Mystery Solved: It leaked from a Wuhan lab but it’s not Chinese junk. Truth Seeking Press. https://www.amazon.de/dp/B0DLVDB9CL

00.22.06: Redaktion. (2024, August 6). Drosten über RKI-Protokolle: „Kein Problem, solange es nicht an die Öffentlichkeit kommt“. Apollo News. https://apollo-news.net/drosten-ueber-rki-protokolle-kein-problem-solange-es-nicht-an-die-oeffentlichkeit-kommt/

00.24.01 Directorate-General for Health Emergency Preparedness and Response Authority. (n.d.). European Commission. https://commission.europa.eu/about-european-commission/departments-and-executive-agencies/health-emergency-preparedness-and-response-authority_en

00.25.00 Vitriol, D. V. (2024q, October 29). War COVID eine weltweite Militäroperation unter Befehl der USA/BARDA? DrBine’s Newsletter. https://drbine.substack.com/p/war-covid-eine-weltweite-militaroperation

00.27.25 Good Distribution Practice (GDP) Sicherstellung bei Distribution der COVID Impfstoffe – FragDenStaat https://fragdenstaat.de/anfrage/good-distribution-practice-gdp-sicherstellung-bei-distribution-der-covid-impfstoffe/

00.29.00 Rees, H. (2024, November 8). How Gates, GSK, and UK Government broke the UK pharmaceutical system—and it applies to most Western countries. INSIDE PHARMA.

00.29.31 Vitriol, D. V. (2024j, May 15). Die Plörre ist stabiler als gehofft. DrBine’s Newsletter. https://drbine.substack.com/p/die-plorre-ist-stabiler-als-gehofft

Hermosilla J, Alonso-García A, Salmerón-García A, Cabeza-Barrera J, Medina-Castillo AL, Pérez-Robles R, Navas N. Analysing the In-Use Stability of mRNA-LNP COVID-19 Vaccines Comirnaty™ (Pfizer) and Spikevax™ (Moderna): A Comparative Study of the Particulate. Vaccines (Basel). 2023 Oct 25;11(11):1635. doi: 10.3390/vaccines11111635. PMID: 38005967; PMCID: PMC10675537. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38005967/

00.29.46 Pharmacist, W. U. (2024, November 9). A hypothesis on why the early lots of Pfizer were so toxic. Maria Gutschi.

00.37.27 Mediengruppe, F. (2022, June 1). Betrüger kassierte 6 Millionen Euro mit falschem Testzentrum. Berliner Morgenpost. https://www.morgenpost.de/panorama/article401888378.ece

Spiegel, D. (2022, March 4). a-f829afd1-8585-4d92-99b1-ed57abe8f0d6. DER SPIEGEL, Hamburg, Germany. https://www.spiegel.de/panorama/justiz/essen-corona-testzentren-erfunden-49-jaehrige-muss-in-haft-a-f829afd1-8585-4d92-99b1-ed57abe8f0d6

Welt. (2022, January 17). 1,1 Mio. Euro Schaden – Frau soll mindestens elf Testzentren erfunden haben. DIE WELT. https://www.welt.de/vermischtes/article236304619/1-1-Mio-Euro-Schaden-Frau-soll-mindestens-elf-Testzentren-erfunden-haben.html

Dindas, L. (2022, March 4). Essen: Corona-Testzentren erfunden - Frau muss mehr als drei Jahre in Haft. RP ONLINE. https://rp-online.de/nrw/panorama/essen-corona-testzentren-erfunden-frau-muss-mehr-als-drei-jahre-in-haft_aid-66832897

00.37.35 „Die Kombination aus Impfung und natürlicher SARS-CoV2-Infektion wurde mit der Entwicklung einer schweren Herzinsuffizienz und eines kardiogenen Schocks bei Patienten mit STEMI in Verbindung gebracht, was möglicherweise auf eine verstärkte serologische Reaktion zurückzuführen ist.”

Blasco A, Royuela A, García-Gómez S, Gómez-Lozano N, Sánchez-Arjona A, de la Fuente J, Anel J, Sánchez-Galarraga I, Pérez-Redondo M, González E, Silva L. Association of SARS-CoV-2 immunoserology and vaccination status with myocardial infarction severity and outcome. Vaccine. 2024 Sep 7;42(26):126305. doi: 10.1016/j.vaccine.2024.126305. Epub ahead of print. PMID: 39244425. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39244425/

00.42.33 Sicherheitsinformationen - Rote-Hand-Brief: Comirnaty (BioNTech) und Spikevax (Moderna) - Paul-Ehrlich-Institut. (2021, July 19). https://www.pei.de/DE/newsroom/veroffentlichungen-arzneimittel/sicherheitsinformationen-human/2021/ablage2021/2021-07-19-rhb-comirnaty-spikevax.html

00.43.15 Sehr selten: Die Nebenwirkung tritt in weniger als 0,01 Prozent der Fälle auf, das heißt seltener als bei einem von 10 000 Behandelten. Selten: Die Nebenwirkung tritt in mehr als 0,01 Prozent und in weniger als 0,1 Prozent der Fälle auf, das heißt bei zwischen einem und zehn von 10 000 Behandelten.

Gelegentlich: Die Nebenwirkung tritt in mehr als 0,1 Prozent und in weniger als 1 Prozent der Fälle auf, das heißt bei mehr als einem bis zehn von 1000 Behandelten.

Häufig: Die Nebenwirkung tritt in mehr als 1 Prozent und in weniger als 10 Prozent der Fälle auf, das heißt bei mehr als einem und weniger als zehn von 100 Behandelten.

Sehr häufig: Die Nebenwirkung tritt in mehr als 10 Prozent der Fälle auf, das heißt bei mehr als einem von zehn Behandelten.

Hoerner, K. (2013, August 25). Übersetzungshilfe: Nebenwirkungen: Was „selten“ bedeutet. FOCUS Online. https://www.focus.de/gesundheit/ratgeber/medikamente/risiko/beipackzettel/nebenwirkungen-frage-nach-der-haeufigkeit_id_2953812.html

00.43.40 Analysis of the 38 subject deaths in the 6-Month Interim Report of the Pfizer/BioNTech BNT162b2 mRNA Vaccine Clinical Trial. (2023). International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research , 3(1), 973-1008. https://doi.org/10.56098/ijvtpr.v3i1.85 https://ijvtpr.com/index.php/IJVTPR/article/view/86

00.44.26 Sandrag. (2024, October 21). Wie wird man eigentlich Pharmareferent? Voraussetzungen, Aufgaben, Gehalt. IQB Career Services. https://iqb.de/karrieremagazin/mint/pharmareferent-berufsbild/

00.45.03 Sanderson, T., Hisner, R., Donovan-Banfield, I., Hartman, H., Løchen, A., Peacock, T. P., & Ruis, C. (2023). A molnupiravir-associated mutational signature in global SARS-CoV-2 genomes. Nature, 623(7987), 594–600. https://doi.org/10.1038/s41586-023-06649-6

SARS-CoV-2 3CLpro mutations confer resistance to Paxlovid (nirmatrelvir/ritonavir) in a VSV-based, non-gain-of-function system Emmanuel Heilmann, Francesco Costacurta, Andre Volland, Dorothee von Laer bioRxiv 2022.07.02.495455; doi: https://doi.org/10.1101/2022.07.02.495455

Heyer A, Günther T, Robitaille A, Lütgehetmann M, Addo MM, Jarczak D, Kluge S, Aepfelbacher M, Schulze Zur Wiesch J, Fischer N, Grundhoff A. Remdesivir-induced emergence of SARS-CoV2 variants in patients with prolonged infection. Cell Rep Med. 2022 Sep 20;3(9):100735. doi: 10.1016/j.xcrm.2022.100735. Epub 2022 Aug 16. PMID: 36075217; PMCID: PMC9378267. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9378267/

00.47.56 NAVLIN DAILY. (n.d.). EVERSANA. https://www.navlindaily.com/article/22218/ema-recommends-revoking-marketing-authorization-for-advanz-s-ocaliva-due-to-unfavorable-risk-benefit-ratio

Hicks, R. (2024, July 26). EMA refuses marketing authorization for Alzheimer’s drug. Medscape. https://www.medscape.com/viewarticle/ema-refuses-marketing-authorization-alzheimers-drug-2024a1000dsw?form=fpf

Lane S, Lynn E, Shakir S. Investigation assessing the publicly available evidence supporting postmarketing withdrawals, revocations and suspensions of marketing authorisations in the EU since 2012. BMJ Open. 2018 Jan 23;8(1):e019759. doi: 10.1136/bmjopen-2017-019759. PMID: 29362275; PMCID: PMC5786078. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5786078/

Es bilden sich keine Erinnerungszellen im Knochenmark:

Nguyen DC, Hentenaar IT, Morrison-Porter A, Solano D, Haddad NS, Castrillon C, Runnstrom MC, Lamothe PA, Andrews J, Roberts D, Lonial S, Sanz I, Lee FE. SARS-CoV-2-specific plasma cells are not durably established in the bone marrow long-lived compartment after mRNA vaccination. Nat Med. 2024 Sep 27. doi: 10.1038/s41591-024-03278-y. Epub ahead of print. PMID: 39333316. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39333316/

00.55.14 Vitriol, D. V. (2024e, February 12). Könnten Immunzellen von der Plörre transfiziert werden? DrBine’s Newsletter. https://drbine.substack.com/p/konnten-immunzellen-von-der-plorre

Pradhan, P. (2020, January 1). Uncanny similarity of unique inserts in the 2019-nCoV spike protein to HIV-1 gp120 and Gag. bioRxiv. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.01.30.927871v1.full

Perez, J. C. (2020, August 1). COVID-19, SARS AND BATS CORONAVIRUSES GENOMES PECULIAR HOMOLOGOUS RNA SEQUENCES | International Journal of Research -GRANTHAALAYAH. https://www.granthaalayahpublication.org/journals/index.php/granthaalayah/article/view/IJRG20_B07_3568

00.57.20 Semmler A, Mundorf AK, Kuechler AS, Schulze-Bosse K, Heidecke H, Schulze-Forster K, Schott M, Uhrberg M, Weinhold S, Lackner KJ, Pawlitzki M, Meuth SG, Boege F, Ruhrländer J. Chronic Fatigue and Dysautonomia following COVID-19 Vaccination Is Distinguished from Normal Vaccination Response by Altered Blood Markers. Vaccines (Basel). 2023 Oct 26;11(11):1642. doi: 10.3390/vaccines11111642. PMID: 38005974; PMCID: PMC10674626. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38005974/

00.58.00 Ärzteblatt, D. Ä. G. R. D. (2021b, August 31). Laborärzte empfehlen Antikörpertests vor Auffrischungsimpfungen. Deutsches Ärzteblatt. https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/126855/Laboraerzte-empfehlen-Antikoerpertests-vor-Auffrischungsimpfungen

00.59.00 Online, F. (2022, October 8). In einem Krieg hätte Deutschland maximal für zwei Tage Munition. FOCUS Online. https://www.focus.de/politik/deutschland/bundeswehr-fuellt-nicht-auf-in-einem-krieg-haette-deutschland-maximal-fuer-zwei-tage-munition_id_161595286.html

01.04.18 2024-02-04-Antragstellerin-Schriftsatz-vom-04.02.201-von-Prof.-Dr.-Jur.-Martin-Schwab-an-das-OVG-Bautzen_geschwaerzt.pdf (julianeigel.com), https://julianeigel.com/wp-content/uploads/2024-02-04-Antragstellerin-Schriftsatz-vom-04.02.201-von-Prof.-Dr.-Jur.-Martin-Schwab-an-das-OVG-Bautzen_geschwaerzt.pdf

00.01.15 BILD. (2020, May 5). Das bedeutet der Faktor R | Kanzlerin Merkel erklärt dir die Reproduktionszahl 😅 [Video]. YouTube.