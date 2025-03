Aktuell blubbert die Frage, ob das Virus nicht möglicherweise schon früher kursierte erneut/wieder einmal auf Telegram hoch.

Die WHO-convened Global Study of Origins of SARS-CoV-2 der WHO zusammen mit China, kam Ende 2021 zu dem Schluss, dass es schon vorher Infektionen beim Menschen gegeben haben könnte.

Roberts et al schätzen den 17 November 2019 als den Beginn der Pandemie ein.

Ich habe dazu bereits im Februar 2023 folgendes geschrieben.

„Bislang gab es keine Berichte über Menschen, die außerhalb Chinas an der Krankheit starben. Doch am Ende desselben Montags begann BioNTech mit der Arbeit an einem Projekt, das innerhalb von elf Monaten alle historischen Rekorde für die Herstellung eines Medikaments brechen sollte.“ (Projekt Lightspeed, S. 59)

Hier muss man natürlich einschränken, dass „keine Berichte“ nicht heißt, dass es keine Fälle gibt. Zu dieser Zeit gab es bereits im Dezember 2019 einen bestätigten Fall in Paris, in Italien im September 2019 und es scheint, dass das Virus in Barcelona bereits im März 2019 kursierte. Die Fälle wurden aber als ganz normale Grippe behandelt und wurden erst im Nachhinein zu Corona umdeklariert und von den Medien größtenteils ignoriert. Bzw. die Influenza wurde 2021-2022 in Corona umdefiniert.

Diese Studien, besonders des Abwassers und mit PCR, können durchaus ihre Defizite haben, aber das hatten alle Tests in der Coronazeit auch. Das ist ein konstanter Fehler, der sich durch alle Paper und Daten der Coronazeit durchzieht, weil alle die fehlerhafte Methodik verwendet haben. Somit in sich (in-)konsistent, würde ich vermuten.

Begeben wir uns weiter in die Welt der wissenschaftlichen Substacks und Blogs, findet man Hinweise, dass das „neue“ Coronavirus möglicherweise seit 2018 kursierte und das NIH möglicherweise bereits seit Juli 2019 an einem neuen Coronavirusimpfstoff arbeitete.

Zudem wurden Teile des Spikeproteins bereits 2019 in Bakterienproben von Patienten in China gefunden und das auf einem sogenannten Plasmid mit zwei Antibiotikaresistenzen.

Plasmide sind ringförmige DNA-Stränge, die Bakterien neben ihrem normalen Genom haben. Traditionell enthalten Laborplasmide, zum Beispiel der pBR322-Reihe , zwei verschiedene Antibiotikaresistenzen. Wenn man sich mit den Arbeiten von Ralph Baric beschäftigt, hat er das Erbgut des Coronavirus auf eine Reihe von Plasmiden verteilt, sodass man das Erbgut des Coronavirus in handlichen Stücken bearbeiten konnte und sich nicht mit dem ganzen Genom herumplagen musste. Da das ein wenig komplexer ist, gibt es hierzu einen eigenen Substack von mir, damit man grob versteht, wie pikant es ist, dass man Teile des Spikeproteins auf einem Plasmid in Patienten in China gefunden hat – und zwar schon 2019. Auch in Bodenproben aus der Arktis aus der Vorcoronazeit wurde das Spikeprotein gefunden.

Die Impfplörre beginnt übrigens auch als Plasmid, das als Kopiervorlage dient. Dieses Plasmid hat ebenfalls zwei Antibiotikaresistenzen und einem SV40-Promotor, der das Spikegen im Zellkern, wo Plasmide integrieren können, ablesbar macht. Die Plörre war und ist leider bis zu 35 % mit Plasmid-DNA verunreinigt, teilweise ist sogar mehr DNA als modRNA enthalten.

Ich kann aktuell nicht beurteilen, was das letztendlich für die Geschichte des Spikeproteins, seine Herkunft und seine Zukunft bedeutet, möglicherweise gar nichts, weil es sich nicht um ein biologisches bzw. virusbedingtes Problem handelte sondern um ein rein politisch-medialies Problem. Das Spike und möglicherweise das Coronavirus SARS-CoV-2 ist wahrscheinlich älter als der Ausbruch auf dem Wuhan-Fischmarkt und irgendwas stinkt hier daher gewaltig – und zwar weder nach Fisch noch nach Pangolin, denn die hatten damit nichts zu tun. Für den Pangolin war diese Aktion aber gut, denn es ist nun illegal, dass man ihn verspeist. Man könnte sagen, das Coronavirus könnte dem Pangolin das Leben gerettet haben oder zumindest sein Aussterben verzögert haben. Die positiven Lichtblicke dieser Zeit sind so gering, da erfreut man sich an jeder Kleinigkeit.

All diese oben erwähnten Hinweise führen die Wuhan-Fischmarkt-Geschichte komplett ad absurdum, denn die Wuhan-Geschichte war deutlich später als die Proben, in denen das Spikeprotein bereits vorher nachgewiesen wurde.

Das hat nur leider kaum einer hinterfragt. Wenn das Virus im September in Italien bereits kursierte und im Dezember in Paris, wie kann es da Ende Dezember aus einem Labor in Wuhan entfleucht sein?!

Ab Juni 2023 kursierte dann auf dem Substack PUBLIC die Theorie, es wäre Ben Hu gewesen.

„Die Zeitschrift zitiert dabei anonym ‚mehrere US-Regierungsbeamte‘, die im Rahmen einer langwierigen Untersuchung befragt wurden und behaupten, ‚Patient null‘ sei der chinesische Virologe Ben H., der 2019 am Wuhan Institute of Virology arbeitete und dort die Gain-of-Function-Forschung über Coronaviren leitete.“

Anonyme Regierungsquellen also. Sicherlich total vertrauenswürdig. Was ich bei diesen Behauptungen vermisse, ist ein DATUM … Denn, wie gesagt, das Spike scheint schon länger im Boden nachweisbar und kursierte nachweisbar auch schon Mitte 2019. Angeblich sollen Wuhan-Wissenschaftler mit Symptomen des Covid-Syndroms bereits im November im Krankenhaus gewesen sein. Nur: Wenn es stimmt, dass das Virus in Barcelona schon im März 2019 nachgewiesen war, dann passt vieles nicht zusammen. Außer Ben Hu hat Urlaub in Barcelona gemacht.

Bei der Chronologie der Ereignisse gibt es bis heute (02/2023) Lücken so groß wie Scheunentore. Daher lasse ich die Finger von einer Chronologie, das ist aktuell eine unendliche Geschichte mit zu vielen möglichen falschen Fährten, um die Wahrheit zu verschleiern.

Dennoch bleibt die Frage: