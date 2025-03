Es war eine Pandemie ausgebrochen,

„ohne dass die Welt es wahrgenommen hatte“ (S. 27).

Ich würde mal vermuten, es hat einen Grund, warum es keiner bemerkt hat:

ES GAB NIE EINE PANDEMIE!

Das haben mittlerweile auch erste Regierungen bestätigt. Zumindest keine, die zu einer messbaren Übersterblichkeit geführt hätte. Im Gegenteil, die Todeszahlen 2020 lagen unter dem erwarteten Wert der Statistiken der Vorjahre., ,

Für alle, die mit Zahlen nichts anfangen können, gibt es ein schönes Schaubild aus den RKI ARE-Berichten. ARE steht für „akute respiratorische Erkrankungen“ also Atemwegserkrankungen. In diesem Bild kann man „such die Pandemie, such!“ spielen.

Die fehlenden Toten hat dann das Statistische Bundesamt willfährig herbeigefälscht.. , , , ,

Einen scheinbaren Mangel an Intensivbetten hat man dann durch Abbau von Intensivbetten während der „Krise“ erzeugt.

Überhaupt, welche Definition von Pandemie legt Uğur in seinem Buch zu Grunde? Da gab es im Laufe der Zeit mehrere Definitionen. Die WHO-Definition umfasste von 2003 bis 2008 „eine enorme Anzahl von Todesfällen und Erkrankungen“. Dann hat man einen Monat vor dem H1N1 Ausbruch von 2009 die notwendigen Toten aus der Definition entfernt. Und diese schon windelweiche Definition wurde im Juni 2024 noch weiter aufgeweicht:

„Nach der Definition ist eine Pandemie eine übertragbare Krankheit, die sich geografisch weit in mehrere Staaten ausbreitet oder bei der ein hohes Risiko besteht, dass sie sich in mehreren Staaten ausbreitet, die Reaktionsfähigkeit der Gesundheitssysteme in diesen Staaten übersteigt oder bei der ein hohes Risiko besteht, dass sie erhebliche soziale und/oder wirtschaftliche Störungen verursacht einschließlich der Störung des internationalen Verkehrs und Handels; und die rasche, gerechte und verstärkte koordinierte internationale Maßnahmen mit Ansätzen für die gesamte Regierung und die gesamte Gesellschaft erfordert.“

Wahrscheinlich verwendete Uğur die Definition, welche 2020 aktuell war:

„Eine Krankheitsepidemie tritt auf, wenn es mehr Fälle dieser Krankheit gibt als normal. Eine Pandemie ist eine weltweite Epidemie einer Krankheit. Eine Grippepandemie kann auftreten, wenn ein neues Grippevirus auftritt, gegen das die menschliche Bevölkerung keine Immunität besitzt. Mit der Zunahme des weltweiten Verkehrs sowie der Verstädterung und der Überbevölkerung in einigen Gebieten ist es wahrscheinlich, dass sich Epidemien aufgrund eines neuen Influenzavirus weltweit ausbreiten und schneller als bisher zu einer Pandemie werden. Die WHO hat die Phasen einer Pandemie definiert, um einen globalen Rahmen zu schaffen, der den Ländern bei der Bereitschafts- und Reaktionsplanung auf eine Pandemie hilft. Pandemien können sowohl leichte als auch schwere Erkrankungen und Todesfälle verursachen, und der Schweregrad einer Pandemie kann sich im Verlauf der Pandemie ändern.

Die Definition hat nur einen kleinen Haken: Der Schweregrad einer Influenzaerkrankung ist bis heute nicht definiert und die Schätzungen der Todesfälle unterscheiden sich teilweise um den Faktor 10.000 pro 100.000 Fälle oder Infektionen. Das CDC (die amerikanische Seuchenbehörde) weiß ebenfalls, dass es bei den Influenzaschätzungen seit Jahren ein massives Problem gibt, weil die „Grippeexperten bei der CDC seit über einem Jahrzehnt ihre Tabellen zur Grippemortalität auf schockierende Weise durcheinanderbringen. Vor fünf bis zehn Jahren haben wir festgestellt, dass verschiedene Webseiten und veröffentlichte Daten völlig inkonsistent waren und nur durch schwerwiegende, nicht erkannte Fehler erklärt werden konnten.“

Dass es mit diesen Schätzungen Probleme gibt, war auch in der wissenschaftlichen Literatur bereits seit Jahren bekannt., ,

Die Ausgangssituation im Januar 2020 war also eine nicht vorhandene Definition der Krankheitschwere, gepaart mit dem seit lange bekannten Problem massiv falscher Schätzungen und eine schwammige Definition einer Pandemie ohne Todesfälle. Was kann da schon schiefgehen?

Was hat das mit der Laborleak Theorie zu tun und dass der BND schon 2020 wusste, dass das Virus aus dem Labor stammt?

Egal woher das Virus stammte, ob auch China oder Chyna: ES WAR NICHT TÖDLCIHER ALS NORMALE SAISONALE VIREN!!!!!

Wenn Biowaffen so ineffizient sind, sind die rausgeworfenes Geld, darüber sollte man sich aufregen.

Wenn ein Erreger zu einer Pandemie wird, IST DAS EIN GUTES ZEICHEN!!!!

Ein tödlicher Erreger ist selbstbegrenzend.

Ein tödlicher Erreger wird nicht zu einer Pandemie.

Je stärker die Pandemie, desto harmloser der Erreger.

Daher ist es vollkommen egal, woher der Erreger kommt, wenn es eine Pandemie wird.

Ob das Virus aus einem Labor stammt und aus welchen ist dabei von rein intellektuellem akademischem Interesse aber nicht von realem Wert für die normalen Menschen.

Das Virus kann:

a) aus Chyna stammen

b) GOF Resultat des Defuse Projektes sein

c) ein entfleuchter Feldermausimpfstoff sein

d) von den Chinesen bei den Militärspielen ausgesetzt worden sein

e) von den Amerikanern bei dem Militärspielen ausgesetzt worden sein

f) es können parallel mehrere Viren entfleucht sein und wir wissen nicht, welcher sich letztendlich durchgesetzt hat und ob das, was wir als “neues” Virus deklariert haben, nicht ein alter Laborunfall war.

Das ist alles aber letztendlich vollkommen egal.

Was auch immer unterwegs war, war für Menschen eine normale Erkältung und man hat vollkommen überreagiert. DAS ist das Skandal.

Man hat die Messdaten der Diamond Prinzess ignoriert.

Man hat die ARE Daten des RKI ignoriert.

Man hatte sich in der Politik so in die Phantasiewelt von “Contagion” geflüchtet, den Wunsch ein echtes Abenteuer wie im Film zu erleben und einer der Hauptdarsteller zu sein, dass man rationalen Argumenten nicht mehr zugänglich war.

DAS ist der Skandal.

Politiker und Wissenschaftlicher, die sich von Angst und Geltungssucht und dem Wunsch ein Star zu sein statt von Daten leiten ließen und das Volk belogen und dem Volk Daten vorenthielten.

Und das Wichtigste von allem!

Warum wurden im “Impfstoff” die gefährlichen Teile nicht entfernt, wenn man wusste, dass das Virus und das Protein aus dem Labor stammten?

Warum blieb GP120 im Impf-Spike-Protein?

Warum blieb die Furin-Schnittstelle im Impf-Spike-Protein?

Warum wurde das Impf-Spike-Protein nicht vorher auf seine Eigenschaften analysiert?

Wenn das Virus eine Biowaffe war, die entfleucht ist, warum hat man sie nicht vorher studiert, ehe man sie den Menschen spritzte?

Der Skandal ist, dass Medien, Politiker und Teile der Wissenschaft geholfen haben, die Illusion eines tödlichen Virus zu erzeugen, obwohl die Daten das Gegenteil belegten bzw. all jene diffamierten, welche schon früh belegten, dass es ein Laborunfall war.

Das BND Wissen und das Vorwissen der Regierungen sind nur ein Vehikel, um Schlafschafe aufzuwecken, mehr auch nicht.

Lasst euch nicht ablenken.

Das ist ein sogenannter “red herring”, eine Nebelkerze ein politisches Manöver, um von der durch Politik und Medien erzeugten Illusion eines tödlichen Virus abzulenken und die Politik damit zu entschuldigen, dass sie glaubten, es gäbe eine Gefahr.

Damit wollen sich die Politiker entlasten, weil sie glaubten, es wäre ein gefährliches Laborvirus war.

Lasst sie nicht mit dieser Lüge davon kommen.

Meine Kurzversion dieses “Skandals”:

Mir ist scheißegal woher das Virus stammte. Es war nie eine Gefahr für die breite Bevölkerung und hätte man es ignoriert wäre nichts passiert und es hätte sich in das Virobiom als neues Mitglied eingefügt.

Das einzige Problem waren die Politiker, Medien, Behörden und die Pharmaindustrie mit ihrer Gier und deren Seilschaften und Verflechtungen. Die haben die Katastrophe heraufbeschworen. Auch wenn das Virus aus einem Labor entkommen sein sollte, was soll’s. Mir egal. Ich habe ein Immunsystem, das durch VDJ-Rekombination sogar Chemikalien erkennt, die in der Natur nicht einmal vorkommen.