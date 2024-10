Diese Daten stammen aus einen FOIA Bündel in welchem Tierdaten diverser Hersteller zu finden sind und kann hier heruntergeladen werden:

Dieser Artikel behandelt das einzige bisher mit bekannte Novavax Datenbündel von Seite 250 -

Auch Novavax ist nur für die Prävention vorgesehen und nicht zur Verhinderung von Hospitalisierungen oder schweren Verläufen.

Was gleich unangenehm auffällt ist, dass das Produkt 10x mehr Adjuvanz (50µg) enthält als Antigen (5µg).

5µg Antigen auf ca. 5L Blut (damit es einfacher zu rechnen ist) haben bereits für eine Myokarditiswarnung gereicht. Wie hoch ist der Titer der Selbstproduzenten? Höher als 1µg/L Blut?

Nuvaxovid, INN-COVID-19 Vaccine (recombinant, adjuvanted) (europa.eu)

Novavax besteht aus dem ursprünglichen Wuhan-Hu-1 Isolat. Wann genau wurde das Produkt zugelassen? War da diese Variante überhaupt noch unterwegs? Ich glaube nicht.

Ansonsten wie bei den anderen kodonoptimiert und mit P-Lock ABER hier wurde die Furinschnittstelle entschärft wie bei JJ.

Novavax GLAUBT, dass das P-Lock die Präsentation neutralisierender Epitope optimiert, Beweise scheint es dafür keine zu geben. Das Produkt ist auf ein Glaubenskonstrukt gegründet.

Die Kodonoptimierung wird mit der Expression in Insektenzellen begründet, was auf den ersten Blick logisch klingt, wenn man nicht diese Daten in Betracht zieht:

Arkmedik hat ein PAM Schnittstelle entdeckt und irgendwie alignen die Produkte von BioNTech/Pfizer, Moderna und Novavax exakt an dieser Stelle. Leider fehlen JJ und AZ zum Vergleich. Das Bild stammt aus dem unten verlinkten Artikel.

Der wahre Hammer in den Daten ist aber diese Stelle:

Das Spike-Protein ist thermostabil bis 60°C.

DAS SIND SEHR SCHLECHTE NACHRICHTEN!!!!

Ich hatte in meiner Promotion ein thermostabiles Protein.

CAT I war thermostabil bis 68°C.

Es gibt mittlerweile Hinweise aus der Literatur, dass das Spike-Protein bis 79°C stabil sein könnte:

Nyström S, Hammarström P. Amyloidogenesis of SARS-CoV-2 Spike Protein. J Am Chem Soc. 2022 May 25;144(20):8945-8950. doi: 10.1021/jacs.2c03925. Epub 2022 May 17. PMID: 35579205; PMCID: PMC9136918. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35579205/

Warum ist das so schlimm?

Wegen eines Phänomens namens Kältedenaturierung.

Jeder weiß, dass Proteine bei Hitze denaturieren, so wie Spiegelei oder gekochte Eier. In Kühlschrank hält sich das Eiweiß des Eis problemlos.

Es gibt aber Eiweiße, die flocken bei Kälte aus. Dazu gehören thermostabile Proteine. Die werden bei 4-7°C von ihrer Struktur her so steif, dass sie vor kälte ausflocken.

Das hat mein Protein gemacht.

Ich konnte es im Brutraum stehen lassen.

Ich konnte es bei Raumtemperatur stehen lassen.

Im Kühlschrank und auf Eis flockte es aus.

Gemessen wurde Streulicht, also wie viele Proteinflocken man nach X-Tagen bei 360 nm sah. Je mehr Flocken, desto mehr Streulicht, desto höher der Wert.

Das wildtypische CAT I (CAT_wt) flockte bei 8° zügig aus, bei höheren Temperaturen bekamen andere Varianten Probleme, obwohl es das gleiche Protein mit wenigen Mutationen war.

Man hat dem Spike die Furinschnittstelle mutiert und 2Ps verbaut.

Das resultierende Protein war thermostabil bis 60°C

Der Wildtyp scheint thermostabil bis 79°C gewesen zu sein.

Schon das zeigt. DAS KANN NICHT MEHR DAS GLEICHE PROTEIN SEIN!

Irgendetwas hat die Struktur destabilisiert. Das habe ich mit meinen verkürzten Mutanten auch gesehen. Die waren etwas thermolabiler. Dieser Temperaturunterschied von 19 °C sollte ein Warnsignal sein. Das “Impf”-Protein ist irgendwie labiler und hat strukturelle Probleme. Da stimmt etwas nicht mit diesem Protein im Vergleich zum Wildtyp.

Wie sich die vom Körper produzierten Spike-Proteine bei Kälte verhalten werden, kann man nur spekulieren. Sie können labiler sein, aber Kälte vielleicht auch besser vertragen als der Wildtyp. Das hätte man vorher messen müssen. Bei 4°C flockte CAT_WT übers Wochenende aus und wurde im Reagenzglas schnittfest.

MAN HAT DIE MENSCHEN EIN THERMOSTABILES PROTEIN PRODUZIEREN LASSEN!!!

Die Füße einer Frau frieren bis auf 7°C runter, damit kann man den Lebenspartner durchaus unterkühlen.

Was das Adjuvanz angeht, da hüllt sich Novavax in Schweigen.

Die gute Nachricht: Matrix M ist vegan und rein pflanzlich.

Die schlechte Nachricht, man weiß nicht wirklich, wie es funktioniert, es gibt nur einen vorgeschlagenen Modus Operandi und der ist geschwärzt:

So wie ein Großteil des Dokumentes.

Dafür, dass es sich bei Nuvaxovid um eine eher “klassisches” Produkt handelt, wurde echt viel geschwärzt. Das schafft so richtig Vertrauen. AZ und JJ hatten gar nichts geschwärzt.

Das zitierte Paper findet man im Literaturanhang:

Lovgren-Bengtsson Kand Morein B (2000). The ISCOM™ Technology. Vaccine adjuvants: methods in molecular medicine. D. O'Hagan. Totowa, NJ, Humana Press Inc., Volume 42, Chapter 14, 239-58. https://link.springer.com/protocol/10.1385/1-59259-083-7:239

Wenn man das Paper googelt, trifft man noch auf diesen Artikel

Bengtsson, K.L. (2013). Matrix M Adjuvant Technology. In: Singh, M. (eds) Novel Immune Potentiators and Delivery Technologies for Next Generation Vaccines. Springer, Boston, MA. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-5380-2_15 https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4614-5380-2_15

Ein weiterer Artikel findet sich in der Literaturliste

Lovgren Bengtsson K, Song H, Stertman L, et al. Matrix-M adjuvant enhances antibody, cellular and protective immune responses of a Zaire Ebola/Makona virus glycoprotein (GP) nanoparticle vaccine in mice. Vaccine. 2016 Apr 7;34(16): 1927-35. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X16001961?via%3Dihub

Alle toxikologischen Daten sind geschwärzt!

Genotoxicity ist geschwärzt.

Reproductive Toxicity ist geschwärzt.

Carcinogenicity hat man nicht gemacht, weil es ein Impfstoff ist, der kann keinen Krebs auslösen laut WHO.

Local Tolerance and Other Studies ist geschwärzt

Man weiß aber, dass das Produkt an ACE2 binden wird und zwar mit hoher Affinität.

Ob das wohl Folgen haben könnte?

Auch Novavax hat nur IgG gemessen und kein IgA.

ABER eine gute Nachricht gibt es doch, die Th1/Th2 Antwort war wohl ausbalanciert und weder nach Th1 noch nach Th2 verschoben.

Auch Novavax behauptet, man hätte kein ERD detektiert.

Wie auch? Kann man ja gar nicht messen. Da hatte sich nämlich JJ verplappert:

“Eine Sitzung des Beratenden Ausschusses für Impfstoffe und verwandte biologische Produkte (Vaccines and Related Biological Products Auf der Sitzung des Beratenden Ausschusses für Impfstoffe und verwandte biologische Produkte (VRBPAC)) enthielt am 22. Oktober 2020 eine Diskussion über die Bewertung und das De-Risking von impfstoffassoziierten verstärkten Atemwegserkrankungen (VAERD). In diesen Sitzungen wurde eingeräumt, dass der Wert der verfügbaren nichtklinischen Modelle zur Vorhersage der Wahrscheinlichkeit von VAERD beim Menschen nur begrenzt verstanden wird. Studien an Tiermodellen wurden jedoch als wichtig erachtet, um das Potenzial für VAERD zu untersuchen.“



Das PEI sagt dazu übrigens:

EN: The recording of these parameters is of central importance, since suitable animal models (non-human primates (NHP), ferrets, golden hamsters, and transgenic mice) for the reliable investigation and assessment of a potential ADE/ERD risk are currently still under development and are not yet fully qualified for the use as regulation-relevant methods.

DE: Die Erfassung dieser Parameter ist von zentraler Bedeutung, da geeignete Tiermodelle (nicht-menschliche Primaten (NHP), Frettchen, Goldhamster und transgene Mäuse) zur zuverlässigen Untersuchung und Bewertung eines potenziellen ADE/ERD-Risikos derzeit noch in der Entwicklung sind und sich noch nicht vollständig für den Einsatz als regulierungsrelevante Methoden eignen.

(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34358163/)

Daher… natürlich kann man nichts detektieren, wenn es keine Modelle gibt.

Und wenn diese Schlussfolgerung stimmt, warum waren die entsprechenden Bereich dann geschwärzt?!

“Ebenso waren biochemische Entzündungsmarker, wie wie erhöhte Globuline, Fibrinogen und CRP, waren akut nach der Verabreichung vorhanden, klangen aber in der Regel vor der nächsten Impfstoffexposition oder während der Erholungsphase ab. Darüber hinaus hat eine Studie zur Entwicklungs- und Reproduktionstoxizität bei Ratten keine nachteiligen Ergebnisse für SARS-Co V-2 rS mit Matrix-Ml-Adjuvans oder Matrix-Ml-Adjuvans allein ergeben. Schließlich bestätigen zwei GLP-konforme In-vitro-Genotoxizitätsstudien (Ames- und Säugetierzell-Mikronukleus), dass Matrix-Ml-Adjuvans nicht mutagen ist. “

Und auch hier, wenn dem so ist, warum sind die Passagen geschwärzt? Welche Ratten wurden eigentlich verwendet? huACE2 oder Standardtiere.

“Eine GLP-Studie zur Entwicklungs- und Reproduktionstoxizität an Ratten ergab keine nachteiligen Ergebnisse in Bezug auf Fruchtbarkeit, Trächtigkeit/Laktation oder Entwicklung des Embryos/Fötus und der Nachkommen bis zum 21. postnatalen Tag.”

Als Schwärzungsgründe angegeben waren übrigens:

EN: 20(1)(b) Subject to this section, the head of a government institution shall refuse to disclose any record requested under this Act that contains (b) financial, commercial, scientific or technical information that is confidential information supplied to a government institution by a third party and is treated consistently in a confidential manner by the third party

20(1)(c) Subject to this section, the head of a government institution shall refuse to disclose any record requested under this Act that contains (c) information the disclosure of which could reasonably be expected to result in material financial loss or gain to, or could reasonably be expected to prejudice the competitive position of, a third party

DE: 20(1)(b) Vorbehaltlich dieses Abschnitts verweigert der Leiter einer staatlichen Einrichtung die Offenlegung aller nach diesem Gesetz angeforderten Unterlagen, die (b) finanzielle, kommerzielle, wissenschaftliche oder technische Informationen enthalten, bei denen es sich um vertrauliche Informationen handelt, die einer staatlichen Einrichtung von einer dritten Partei zur Verfügung gestellt wurden und die von der dritten Partei konsequent vertraulich behandelt werden.

20(1)(c) Vorbehaltlich dieses Abschnitts verweigert der Leiter einer staatlichen Einrichtung die Offenlegung von nach diesem Gesetz angeforderten Unterlagen, die (c) Informationen enthalten, von deren Offenlegung nach vernünftigem Ermessen erwartet werden kann, dass sie zu einem wesentlichen finanziellen Verlust oder Gewinn für einen Dritten führen oder die Wettbewerbsposition eines Dritten beeinträchtigen können.