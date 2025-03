Langsam verliert man den Überblick, wer schon alles die Verunreinigungen durch DNA Rückstände aus der Produktion bestätigt hat.

Speicher, D. J., Rose, J., Gutschi, L. M., Wiseman, D. M., PhD, & McKernan, K. (2023, October 19). DNA fragments detected in monovalent and bivalent Pfizer/BioNTech and Moderna modRNA COVID-19 vaccines from Ontario, Canada: Exploratory dose response relationship with serious adverse events. https://doi.org/10.31219/osf.io/mjc97 https://www.dropbox.com/scl/fi/sb20elb520v6a1saxg9lj/240909-D-Speicher-Report.pdf?rlkey=dutcvd85gh80ebfs2ucdmorba&e=3&st=0jpsw84f&dl=0

König B, Kirchner JO. Methodological Considerations Regarding the Quantification of DNA Impurities in the COVID-19 mRNA Vaccine Comirnaty®. Methods Protoc. 2024 May 8;7(3):41. doi: 10.3390/mps7030041. PMID: 38804335; PMCID: PMC11130870. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38804335/

Didier Raoult Preprint: Confirmation of the presence of vaccine DNA in the Pfizer anti-COVID-19 vaccine https://hal.science/hal-04778576v1

Chakraborty, S. (2024, April 20). The bloodstream of mRNA vaccinated individuals (both Pfizer and Moderna) shows DNA expression vector contamination, including SV40 and kanamycin-resistant gene sequences. https://doi.org/10.31219/osf.io/hzyn3

Wang, T. J., Kim, A., & Kim, K. (2024, December 29). A rapid detection method of replication-competent plasmid DNA from COVID-19 mRNA vaccines for quality control. Published in Journal of High School Science. https://jhss.scholasticahq.com/article/127890-a-rapid-detection-method-of-replication-competent-plasmid-dna-from-covid-19-mrna-vaccines-for-quality-control

Kämmerer U, Schulz V, Steger K. BioNTech RNA-Based COVID-19 Injections Contain Large Amounts Of Residual DNA Including An SV40 Promoter/Enhancer Sequence. Science, Public Health Policy and the Law. 2024 Dec 03; v5.2019-2024 https://publichealthpolicyjournal.com/biontech-rna-based-covid-19-injections-contain-large-amounts-of-residual-dna-including-an-sv40-promoter-enhancer-sequence/

Die EMA hat der Beklagten bescheinigt, dass BNT162B2 von Anfang an mit DNA verunreinigt war und das Problem nie unter Kontrolle gebracht wurde. Des Weiteren bescheinigte die EMA der Beklagten: 1. Dass die PAM (Post-authorization measure) = Maßnahme nach der Zulassung: NICHT ERFÜLLT war. Dass GMP NICHT bestanden wurde. Der EU-Vertrag schreibt GMP konforme Produktion vor. Die Beklagte hat somit den EU-Vertrag gebrochen. Assessment Report for the Post-Authorisation Measure REC 027 https://mega.nz/folder/WQo2QDaa#xp50i-ducJCz8cCHtq2AFg EMA/CHMP/429590/2021 Human Medicines Division Type IB variation report https://mega.nz/folder/WQo2QDaa#xp50i-ducJCz8cCHtq2AFg