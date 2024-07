Folgende in der wissenschaftlichen Literatur generell bekannte Problembereiche der Lipidnanotechnologie waren im Januar 2020 noch nicht gelöst:

Beweis: Inglut CT, Sorrin AJ, Kuruppu T, Vig S, Cicalo J, Ahmad H, Huang HC. Immunological and Toxicological Considerations for the Design of Liposomes. Nanomaterials (Basel). 2020 Jan 22;10(2):190. doi: 10.3390/nano10020190. PMID: 31978968; PMCID: PMC7074910. https://www.mdpi.com/2079-4991/10/2/190)

Bei BNT162B2 der Beklagten kommen folgende toxische Bestandteile des Lipidnanopartikels zum tragen, die im Folgenden im Detail ausgeführt und belegt werden.

Das kationischen Lipid ALC-0315 ist toxisch Das PEGylierte Lipid ALC-0159 ist toxisch Das komplette Lipidnanopartikel BNT162B2 ist toxischer als seine Einzelkomponenten Der Inhalt des Lipidnanopartikels (therapeutic payload) ist toxisch 4.1 die modRNA selbst ist toxisch 4.2 das durch die modRNA kodierte Spike-Protein ist toxisch 4.3 die produktionsbedingten Verunreinigungen des Inhaltes des Lipidnanopartikels sind toxisch 4.3.1 dsRNA Verunreinigungen 4.3.2 DNA Verunreinigungen Es gibt keinen einzigen Grenzwert für keinen einzigen Bestandteil des Lipidnanopartikels Die Beklagte bezeichnet ihr Produkt 2022 selbst als Gentherapie und weiß 2023 noch nicht, ob sie die Sicherheit und Effektivität ihres COVID-19 Impfstoffes belegen kann

1. Das kationische Lipid ALC-0315 ist toxisch

Das kationische Lipid ALC-0315 wurde von der Beklagten in ihrem Sicherheitsdatenblatt der Sicherheitsstufe 3 (OEB3 = mittleres toxisches Potential) zugeordnet. Der LD50-Wert (gibt die Menge eines Stoffes an, bei der 50 Prozent einer Population bestimmter Lebewesen sterben) wurde für Injektion NICHT bestimmt und ist aktuell unbekannt.

Beweis: (104a-pf00161-mtr-pfem-en-002 - FragDenStaat https://fragdenstaat.de/dokumente/236331-104a-pf00161-mtr-pfem-en-002/)

Die Beklagte hat das Lipid ALC-0315 keiner separaten Studie zur Toxizität unterzogen, obwohl es der Sicherheitsstufe OEB3 zugeordnet wurde.

Beweis: (Nonclinical Evaluation Report BNT162b2 [mRNA] COVID-19 vaccine (COMIRNATYTM) Submission No: PM-2020-05461-1-2 Sponsor: Pfizer Australia Pty Ltd January 2021 https://www.tga.gov.au/sites/default/files/foi-2389-06.pdf Seite 12)

Das kationische Lipid ALC-0315 akkumuliert in der Leber. Nach >300 Stunden war in den Lebern der Versuchstiere kein Hinweis darauf zu sehen, dass ALC-0315 abgebaut wird.

Beweis: Daten der Beklagten: FDA FOIA Request 2021-4379; Judicial Watch, Inc. v. U.S. Department of Health and Human Services, 21-cv-2418 JW-v-HHS-prod-3-02418.pdf (judicialwatch.org) https://www.judicialwatch.org/wp-content/uploads/2022/03/JW-v-HHS-prod-3-02418.pdf Seite 16

Ob und wie das kationische Lipid ALC-0315 durch die Leber abgebaut wird, ist der Beklagten unbekannt. Sie hat den Zulassungsbehörden nur eine unbelegte Hypothese vorgeschlagen.

Beweis: Daten der Beklagten: FDA FOIA Request 2021-4379; Judicial Watch, Inc. v. U.S. Department of Health and Human Services, 21-cv-2418 JW-v-HHS-prod-3-02418.pdf (judicialwatch.org) https://www.judicialwatch.org/wp-content/uploads/2022/03/JW-v-HHS-prod-3-02418.pdf Seite 19

Der pks-Wert (Englisch pka), des kationischen Lipids ALC-0315 ist ungeeignet für eine intramuskuläre Injektion. Das von der Beklagten als Beleg für die Eignung bei der EMA eingereichte Paper (Hassett et al) belegt ebenfalls, dass ALC-0315 für die intramuskuläre Injektion ungeeignet ist.

Beweis: Gabriele Segalla. Apparent Cytotoxicity and Intrinsic Cytotoxicity of Lipid Nanomaterials Contained in a COVID-19 mRNA Vaccine. (2023). International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research , 3(1), 957-972. https://doi.org/10.56098/ijvtpr.v3i1.84

Das kationische Lipid ALC-0315 ist nicht ICH (Internationaler Rat für die Harmonisierung der technischen Anforderungen an Humanarzneimittel) registriert und in keiner Pharmacopeia (ein maßgebliches Buch, das eine Liste und eine Beschreibung von Arzneimitteln zusammen mit den gesetzlich festgelegten Normen für ihre Herstellung, Abgabe, Verwendung usw. enthält) gelistet. Das kationische Lipid ALC-0315 wird nach hausinternen, unbekannten Regeln und undefinierten Grenzwerten und Vorgaben verarbeitet.

Beweis: (description and composition.pdf (whatdotheyknow.com) https://www.whatdotheyknow.com/request/naoh_and_hcl_excipients_in_pfize/response/2313527/attach/3/description%20and%20composition.pdf)

2. Das kationische Lipid ALC-0159 ist toxisch

Das kationische Lipid ALC-0159 wurde von der Beklagten in ihrem Sicherheitsdatenblatt der Sicherheitsstufe 3 (OEB3 = mittleres toxisches Potential) zugeordnet. Der LD50-Wert (gibt die Menge eines Stoffes an, bei der 50 Prozent einer Population bestimmter Lebewesen sterben) wurde für Injektion NICHT bestimmt und ist aktuell unbekannt.

Beweis: (104a-pf00161-mtr-pfem-en-002 - FragDenStaat https://fragdenstaat.de/dokumente/236331-104a-pf00161-mtr-pfem-en-002/)

Obwohl die Beklagte weiß, dass die C-Länge des ALC-0159 in Tierversuchen einen Unterschied in der Toxizität gezeigt hat (besonders der Unterschied zwischen C14 und C16), wurde die Länge der C-Kette des verwendeten ALC-0159 weder definiert noch kontrolliert.

Beweis: Kenntnis Toxizitätsunterschiede Kettenkänge C14/C16 in einer Publikation der Beklagten selbst: Vlatkovic I (Associate Director BioNTech). Non-Immunotherapy Application of LNP-mRNA: Maximizing Efficacy and Safety. Biomedicines. 2021 May 10;9(5):530. doi: 10.3390/biomedicines9050530. PMID: 34068715; PMCID: PMC8151051. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34068715/)

Beweis: Es wurde keine Messung mittel Massenspektrometrie gemacht, um die C-Länge zu verifizieren Rapporteur's Rolling Review Report Quality - COVID-19 mRNA Vaccine BioNTech S. 160 https://t.co/fFsopN1R00

Das kationische Lipid ALC-0159 ist nicht ICH (Internationaler Rat für die Harmonisierung der technischen Anforderungen an Humanarzneimittel) registriert und in keiner Pharmacopeia (ein maßgebliches Buch, das eine Liste und eine Beschreibung von Arzneimitteln zusammen mit den gesetzlich festgelegten Normen für ihre Herstellung, Abgabe, Verwendung usw. enthält) gelistet. Das kationische Lipid ALC-0159 wird nach hausinternen, unbekannten Regeln und undefinierten Grenzwerten und Vorgaben verarbeitet.

Beweis: (description and composition.pdf (whatdotheyknow.com) https://www.whatdotheyknow.com/request/naoh_and_hcl_excipients_in_pfize/response/2313527/attach/3/description%20and%20composition.pdf)

3. Das komplette Lipidnanopartikel BNT162B2 ist toxischer als seine Einzelkomponenten

Das Produkt Corminaty/BNT162B2 (PF-07302048) wurde von der Beklagten der Sicherheitsstufe OEB5 von insgesamt 6 Stufen zugeordnet. OEB5 entspricht einem hohen toxischen Potential.

Beweis: Pharmaceutical Sciences Reference Standard Certificate Worldwide Research & Development https://phmpt.org/wp-content/uploads/2023/11/125742_S11_M3_32r_pf-07302048-dp-rm-coa.pdf

4. Der Inhalt des Lipidnanopartikels (therapeutic payload) ist toxisch

4.1 Die modRNA selbst ist durch die Verwendung von N1-Metyhlpseudouridine toxisch

Der Verbleib des N1-Metyhlpseudouridine und dessen potentielle Abbau- und Ausscheidungswege wurden von der Beklagten NICHT untersucht.

Beweis: Befragung der Beklagten im australischen Parlament: Contact, C. P. A. H. C. a. 2. (2023, March 16). ParlView. https://www.aph.gov.au/News_and_Events/Watch_Read_Listen/ParlView/video/1585181 Minute 18:20:52 - 18:22:00

Das N1-Metyhlpseudouridine wird in der ribosomalen RNA (rRNA) der Mitochondrien und der Zelle verbaut und schädigt somit die Zelle.

Beweis: Huaier Effects on Functional Compensation with Destructive Ribosomal RNA Structure after Anti-SARS-CoV-2 mRNA Vaccination. (n.d.). https://www.fortunejournals.com/articles/huaier-effects-on-functional-compensation-with-destructive-ribosomal-rna-structure-after-antisarscov2-mrna-vaccination.html

Die Folgen des Verbaus von N1-Metyhlpseudouridine führt zu 8% fehlproduzierten Proteinen bei 1/3 der Geimpften. Bei AstraZenecas Impfung passierte das NICHT, es liegt somit nur an der N1-Metyhlpseudouridine modifizierten modRNA. Die Folgen dieser 9 falschen weiteren körperfremden Peptide, die dadurch in den Zellen entstehen, sind aktuell nicht abschätzbar.

Beweis: Mulroney TE, Pöyry T, Yam-Puc JC, Rust M, Harvey RF, Kalmar L, HornerE, Booth L, Ferreira AP, Stoneley M, Sawarkar R, Mentzer AJ, Lilley KS, Smales CM, von der Haar T, Turtle L, Dunachie S, Klenerman P, Thaventhiran JED, Willis AE. N1-methylpseudouridylation of mRNA causes +1 ribosomal frameshifting. Nature. 2024 Jan;625(7993):189-194. doi: 10.1038/s41586-023-06800-3. Epub 2023 Dec 6. PMID: 38057663; PMCID: PMC10764286. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38057663/

Beweis: Boros LG, Kyriakopoulos AM, Brogna C, Piscopo M, McCullough PA, Seneff S. Long-lasting, biochemically modified mRNA, and its frameshifted recombinant spike proteins in human tissues and circulation after COVID-19 vaccination. Pharmacol Res Perspect. 2024 Jun;12(3):e1218. doi: 10.1002/prp2.1218. PMID: 38867495; PMCID: PMC11169277. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38867495/

modRNA, bei der alle Uracile durch N1-Metyhlpseudouridine ersetzt wurden ist cancerogen.

Beweis: Rubio-Casillas A, Cowley D, Raszek M, Uversky VN, Redwan EM. Review: N1-methyl-pseudouridine (m1Ψ): Friend or foe of cancer? Int J Biol Macromol. 2024 Apr 5;267(Pt 1):131427. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2024.131427. Epub ahead of print. PMID: 38583833. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38583833/

4.2 das durch die modRNA kodierte Spike-Protein ist toxisch

Das Spike-Protein von SARS-CoV2 bindet an ACE2. Das wusste man bereits im März 2020.

Beweis: Hoffmann M, Kleine-Weber H, Schroeder S, Krüger N, Herrler T, Erichsen S, Schiergens TS, Herrler G, Wu NH, Nitsche A, Müller MA, Drosten C, Pöhlmann S. SARS-CoV-2 Cell Entry Depends on ACE2 and TMPRSS2 and Is Blocked by a Clinically Proven Protease Inhibitor. Cell. 2020 Apr 16;181(2):271-280.e8. doi: 10.1016/j.cell.2020.02.052. Epub 2020 Mar 5. PMID: 32142651; PMCID: PMC7102627. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32142651/

Das Impfspike-Protein sollte nicht mehr an ACE2 binden, dafür wurde ein Prolinschloss verbaut. Dieses Prolinschloss aus zwei Prolinen hat nicht funktioniert, man hätte 6 Proline benötigt. Daher bindet auch das Impfspike-Protein an ACE2. Dieser Designfehler wurde bisher von keinem der Hersteller behoben. Alle Impfspike-Proteine binden daher an ACE2.

Beweis: Lu M, Chamblee M, Zhang Y, Ye C, Dravid P, Park JG, Mahesh KC, Trivedi S, Murthy S, Sharma H, Cassady C, Chaiwatpongsakorn S, Liang X, Yount JS, Boyaka PN, Peeples ME, Martinez-Sobrido L, Kapoor A, Li J. SARS-CoV-2 prefusion spike protein stabilized by six rather than two prolines is more potent for inducing antibodies that neutralize viral variants of concern. Proc Natl Acad Sci U S A. 2022 Aug 30;119(35):e2110105119. doi: 10.1073/pnas.2110105119. Epub 2022 Aug 22. PMID: 35994646; PMCID: PMC9436349. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35994646/

Das Impfspike-Protein sollte an die Zellmembran gebunden bleiben, ist aber bisher bereits 187 Tage frei im Blut nachweisbar und dabei von natürlichem Spike-Protein klar differenzierbar durch die zwei zusätzlich verbauten Proline, des nicht funktionierenden Prolinschlosses.

Beweis: Brogna C, Cristoni S, Marino G, Montano L, Viduto V, Fabrowski M, Lettieri G, Piscopo M. Detection of recombinant Spike protein in the blood of individuals vaccinated against SARS-CoV-2: Possible molecular mechanisms. Proteomics Clin Appl. 2023 Nov;17(6):e2300048. doi: 10.1002/prca.202300048. Epub 2023 Aug 31. PMID: 37650258. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37650258/

Das Spike-Protein sowohl des Virus als auch der Impfung bindet an ACE2 und dereguliert dadurch das Renin-Angiotensin-System. Das Renin-Angiotensin System wiederum aktiviert diverse Signalwege die zur Schädigung aller Organe des Körpers und des Immunsystems führen. Jedoch gelangt das natürliche Virus nur in sehr seltenen Ausnahmefällen in den Blutkreislauf, das Impfspike jedoch immer.

Beweis: El-Arif G, Khazaal S, Farhat A, Harb J, Annweiler C, Wu Y, Cao Z, Kovacic H, Abi Khattar Z, Fajloun Z, Sabatier JM. Angiotensin II Type I Receptor (AT1R): The Gate towards COVID-19-Associated Diseases. Molecules. 2022 Mar 22;27(7):2048. doi: 10.3390/molecules27072048. PMID: 35408447; PMCID: PMC9000463. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35408447/

Das im Blut freie schwimmende Spike-Protein, das aus drei Untereinheiten besteht (Trimer) kann, anders als das an die Virenhülle gebundene Spike-Protein, Zusammenballungen von Hexameren (2 Trimere) und Nonameren (3 Trimere) bilden, die vollkommen andere Antikörper erzeugen, deren Folgen nicht abschätzbar sind, da durch diese Zusammenballungen andere Strukturen entstehen, die von Immunzellen erkannt werden können.

Beweis: Bangaru S, Ozorowski G, Turner HL, Antanasijevic A, Huang D, Wang X, Torres JL, Diedrich JK, Tian JH, Portnoff AD, Patel N, Massare MJ, Yates JR 3rd, Nemazee D, Paulson JC, Glenn G, Smith G, Ward AB. Structural analysis of full-length SARS-CoV-2 spike protein from an advanced vaccine candidate. Science. 2020 Nov 27;370(6520):1089-1094. doi: 10.1126/science.abe1502. Epub 2020 Oct 20. PMID: 33082295; PMCID: PMC7857404. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33082295/

Das Spike-Protein aktiviert alle drei Wege des Komplementsystems. Das Komplementsystem ist ein Teil des unspezifischen humoralen Immunsystems, das zur Eliminierung von zellulären Antigenen (z.B. Bakterien) beiträgt.

Das Komplementsystem führt zu lokalen Entzündungsreaktion, regt Mastzellen zur Histaminfreisetzung an und kann ganze Zellen angreifen und auflösen (lysieren)

Beweis: Romero MJ, Yue Q, Singla B, Hamacher J, Sridhar S, Moseley AS, Song C, Mraheil MA, Fischer B, Zeitlinger M, Chakraborty T, Fulton D, Gan L, Annex BH, Csanyi G, Eaton DC, Lucas R. Direct endothelial ENaC activation mitigates vasculopathy induced by SARS-CoV2 spike protein. Front Immunol. 2023 Aug 10;14:1241448. doi: 10.3389/fimmu.2023.1241448. PMID: 37638055; PMCID: PMC10449264. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37638055/

COVID-19 Spike-Protein ist pathogen, sowohl von Virus- als auch von Impfstoff-modRNA und verursacht diverse Schadbilder.

Beweis: Parry PI, Lefringhausen A, Turni C, Neil CJ, Cosford R, Hudson NJ, Gillespie J. 'Spikeopathy': COVID-19 Spike Protein Is Pathogenic, from Both Virus and Vaccine mRNA. Biomedicines. 2023 Aug 17;11(8):2287. doi: 10.3390/biomedicines11082287. PMID: 37626783; PMCID: PMC10452662. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37626783/

4.3 die produktionsbedingten Verunreinigungen des Inhaltes des Lipidnanopartikels sind toxisch

4.3.1. dsRNA Verunreinigungen

dsRNA ist doppelsträngige RNA. Diese dsRNA fällt bedingt durch die Produktionsmethode an. Die Beklagte weiß, dass dsRNA-Verunreinigungen des Produktes ein Sicherheitsproblem sind, da dsRNA Notfallreaktionen der Zellen über den cGAS/STING Pathway aktiviert, welcher zu diversen Kranhkeitsbildern führt. Daher hat die Beklagte 2023 ein Patent eingereicht, in welchem sie eine Methode beschreibt, die dsRNA-Verunreinigung zu reduzieren. Diese Methode kann somit in den ersten Monaten nicht zu Anwendung gekommen sein. Die Reduktion der dsRNA-Verunreinigung führt jedoch methodenbedingt zwangsweise zu einer höheren DNA-Verunreinigung. Diese produktionsbedingte Erhöhung der DNA-Verunreinigung wurde der EMA nicht mitgeteilt, obwohl ansonsten ganze Textpassagen 1:1 aus dem Patent kopiert wurden.

Beweise: Patent der Beklagten: Sahin, U., Haas, H., Kreiter, S., Diken, M., Fritz, D., Meng, M., Kranz, L. M., Ag, B., GmbH, T.-. T. O. a. D. J. G. M. G., & Mainz, U. D. J. G. (2012, March 26). WO2013143555A1 - Rna formulation for immunotherapy - Google Patents. https://patents.google.com/patent/WO2013143555A1/en

Rapporteur Rolling Review critical assesment report Seite 44 und 56. https://t.co/fFsopN1R00

Ma, X., Xin, D., She, R., Liu, D., Ge, J., & Mei, Z. (2023). Novel insight into cGAS-STING pathway in ischemic stroke: from pre- to post-disease. Frontiers in Immunology, 14. https://doi.org/10.3389/fimmu.2023.1275408

4.3.2. DNA Verunreinigungen

Der Grund für die Anwendung von modRNA war, dass modRNA nicht in den Zellkern integriert. BNT162B2 ist mit DNA verunreinigt.

Beweis: Speicher, D. J., Rose, J., Gutschi, L. M., Wiseman, D. M., PhD, & McKernan, K. (2023, October 19). DNA fragments detected in monovalent and bivalent Pfizer/BioNTech and Moderna modRNA COVID-19 vaccines from Ontario, Canada: Exploratory dose response relationship with serious adverse events. https://doi.org/10.31219/osf.io/mjc97

Beweis: König B, Kirchner JO. Methodological Considerations Regarding the Quantification of DNA Impurities in the COVID-19 mRNA Vaccine Comirnaty®. Methods Protoc. 2024 May 8;7(3):41. doi: 10.3390/mps7030041. PMID: 38804335; PMCID: PMC11130870. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38804335/

DNA integriert sowohl als Plasmid als auch als linearisierte DNA(-Fragmente) in den Zellkern.

Beweis: Liu, Y., Musetti, S., & Huang, L. (2021). Gene Therapy with Plasmid DNA. Burger’s Medicinal Chemistry and Drug Discovery, 1–35. https://doi.org/10.1002/0471266949.bmc073.pub3

Beweis: Haraguchi, T., Koujin, T., Shindo, T., Bilir, Ş., Osakada, H., Nishimura, K., Hirano, Y., Asakawa, H., Mori, C., Kobayashi, S., Okada, Y., Chikashige, Y., Fukagawa, T., Shibata, S., & Hiraoka, Y. (2022). Transfected plasmid DNA is incorporated into the nucleus via nuclear envelope reformation at telophase. Communications Biology, 5(1). https://doi.org/10.1038/s42003-022-03021-8)

Beweis: Lim S, Yocum RR, Silver PA, Way JC. High spontaneous integration rates of end-modified linear DNAs upon mammalian cell transfection. Sci Rep. 2023 Apr 26;13(1):6835. doi: 10.1038/s41598-023-33862-0. PMID: 37100816; PMCID: PMC10133325. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37100816/

Mit einer zufälligen Integration (insertional mutagenesis) von Genfragmenten wurden früher traditionell Onkogene und Tumorsuppressorgene durch zufällige Aktivierung oder Zerstörung kartiert/aktiviert, bevor Sequenzierungen zur Verfügung standen. Moderna selbst bestätigt in einem Patent, dass DNA-Fragmente entfernt werden müssen, weil diese sonst zu Krebs führen.

Beweis: Ranzani, M., Annunziato, S., Adams, D. J., & Montini, E. (2013). Cancer Gene Discovery: Exploiting Insertional Mutagenesis. Molecular Cancer Research, 11(10), 1141–1158. https://doi.org/10.1158/1541-7786.mcr-13-0244

Beweis: Issa, W. J., Wang, Y., Bancel, S., & Inc, M. (2013, March 15). US10077439B2 - Removal of DNA fragments in mRNA production process - Google Patents. https://patents.google.com/patent/US10077439B2/en

Die EMA hat der Beklagten bescheinigt, dass BNT162B2 von Anfang an mit DNA verunreinigt war und das Problem nie unter Kontrolle gebracht wurde. Des Weiteren bescheinigte die EMA der Beklagten:

1. Dass die PAM (Post-authorization measure) = Maßnahme nach der Zulassung: NICHT ERFÜLLT war.

2. Dass GMP NICHT bestanden wurde.

3. Der EU-Vertrag schreibt GMP konforme Produktion vor. Die Beklagte hat somit den EU-Vertrag gebrochen.

Beweis: 1. Assessment Report for the Post-Authorisation Measure REC 027

https://mega.nz/folder/WQo2QDaa#xp50i-ducJCz8cCHtq2AFg

Beweis: 2. EMA/CHMP/429590/2021 Human Medicines Division Type IB variation report https://mega.nz/folder/WQo2QDaa#xp50i-ducJCz8cCHtq2AFg

Beweis: 3. Advanced Purchase Agreement

1618676600910 Apa Biontech Pfizer (1) 35.8MB ∙ PDF file Download Download

5. Es gibt keinen einzigen Grenzwert für keinen einzigen Bestandteil des Lipidnanopartikels

USP hat Vorgaben erstellt, mit welchen Methoden die modRNA-Produkte getestet werden sollten, an welche die Beklagte sich nicht hält.

Die WHO hat Moderna, BioNTech und CureVac vorgeladen, um Grenzwerte zu erstellen. Die Firmen haben sich geweigert Grenzwerte festzulegen, da „die Art der Verunreinigungen von Charge zu Charge stark variieren, insbesondere wenn sie in unterschiedlichen Größenordnungen und nach unterschiedlichen Verfahren hergestellt werden.“

Beweis: Oude Blenke E, Örnskov E, Schöneich C, Nilsson GA, Volkin DB, Mastrobattista E, Almarsson Ö, Crommelin DJA. The Storage and In-Use Stability of mRNA Vaccines and Therapeutics: Not A Cold Case. J Pharm Sci. 2023 Feb;112(2):386-403. doi: 10.1016/j.xphs.2022.11.001. Epub 2022 Nov 16. PMID: 36351479; PMCID: PMC9637289. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36351479/

6. Die Beklagte bezeichnet ihr Produkt 2022 selbst als Gentherapie und weiß 2023 noch nicht, ob sie die Sicherheit und Effektivität ihres COVID-19 Impfstoffes belegen kann

In Börsenunterlagen schreibt BioNTech noch am 26.10.2022, unterschrieben von Ugur Sahin persönlich: „Obwohl wir erwarten, dass wir BLAs für unsere mRNA-basierten Produktkandidaten in den Vereinigten Staaten und in der Europäischen Union einzureichen, wurden mRNA-Therapien als Gentherapie-Arzneimittel eingestuft,[…]“

Beweis: FORM 20-F/A Amendment No. 1 https://investors.biontech.de/static-files/4c20d743-ad34-4d12-808e-15f103d52831

Am 27.03 2023 schreibt die Beklagte in ihren Börsenunterlagen, von Ugur Sahin persönlich unterzeichnet: „Es kann sein, dass wir nicht in der Lage sind, eine ausreichende Wirksamkeit oder Sicherheit unseres Impfstoffs COVID-19 nachzuweisen, […]“

Beweis: UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 20-F https://investors.biontech.de/static-files/5491aad7-4833-4938-b673-03c906344eb5