Tobias Ulbrich hat am 1. Dezember folgendes getwittert:

“Neues von BioNTech: "Die Steile These - SV40 Promotor, SV40 Enhancer, SV40 ori seien keine onkogen wirkenden Substanzen"

Das Vorstehende ist die neueste steile These von BioNTech. Erst wurden zu Beginn der Prozesse die Verwendung von Plasmiden und DNA für die Produktion bestritten dann später auch die Verwendung von SV40.

Als sich die Lüge nicht mehr Aufrecht erhalten ließ, wurde dann die Produktion in Process2, die Verwendung von Plasmiden und von "SV-40 Sequenzen" (man achte auf den verwirrenden Charakter dieser Mitteilung) eingeräumt.

Die Beklagte trägt nun vor, dass es sich bei SV40 nicht um ein Onkogen handele. Dabei beruft sie sich auf ihre Eigenangaben, die sie gegenüber der EMA machte.

In dem EMA - Schreiben werden die verwendeten SV40 Sequenzen dann aufgeschlüsselt:

SV40 PolyA signal,

SV40Promoter/Enhancer, including SV40 Origin,

f1 Origin und

TK PolyA terminator

Ich kenne mich damit nicht aus. Es wäre schön, wenn jedes Kapitel einmal jemand mit verständlichen Worten für mich erläutern könnte, vielleicht @Kevin_McKernan?

Gefunden habe ich folgende Aufsätze zu SV40, die ich spannend fand. Zur Funktion:

von SV 40 „Zellspezifischer Kernimport von Plasmid-DNA“. Darin heißt es auf Seite 1011 rechts Mitte:

„Wir haben bereits gezeigt, dass der Kernimport von Plasmid- DNA sequenzspezifisch ist: Plasmide, die Teile der SV40-Promotor/Enhancer-Region werden in den Zellkern transportiert, während ähnliche Plasmide, denen diese Sequenz fehlt, im Zytoplasma verbleiben.1 Alle diese Versuche wurden mit transformierten Zelllinien aus einer Vielzahl von Organismen und Geweben durchgeführt. Wir wollten daher nachweisen, dass Primärkulturen von nicht transformierten glatten Muskelzellen aus Hühnerdärmen und menschlicher Vaskulatur zu einem ähnlichen sequenzspezifischen Kernimport von Plasmid-DNA fähig sind. Bei der Mikroinjektion von DNA in das Zytoplasma waren sowohl viszerale als auch vaskuläre glatte Muskelzellen in der Lage, SV40-DNA und ein pCAT-Plasmid, das den SV40-Promotor/Enhancer enthält, in ihre Zellkerne zu transportieren, während ein Plasmid ohne SV40-Sequenzen (pCAT-basic, ohnePromotor) nicht in der Lage war, sich im Zellkern zulokalisieren (Abbildung 4).“

Da BioNTech immer Bestreitet, dass es eine Funktion gibt. Diese scheint es ja dann wohl zu sein.

Das wird von den Chinesen noch im Aufsatz der Chinesen von Hai-Shan-Li erhellt:

„Verstärung der durch DNA-Impfstoffe ausgelösten Immunsreaktionen durch eine 72-bp-Eelemnt aus dem SV40-Enhancer“ PMID: 17439744 Wörtlich heißt es in der Zusammenfassung:

„Ergebnisse: Es wurde nachgewiesen, dass das 72-bp-Element die Genexpression in nicht teilenden Zellen signifikant verstärkte. Sowohl die gag-spezifischen humoralen als auch die zellulären Immunreaktionen, die durch die DNA-Impfung induziert wurden, waren signifikant verbessert, während das Th1/Th2-Gleichgewicht durch das 72-bp-Element nicht offensichtlich beeinflusst wurde. Die RTV-Verstärkung steigerte die durch den DNA-Impfstoff ausgelösten Antikörper- und T-Zell-Reaktionen in Th1-Richtung noch weiter. Schlussfolgerungen: Das 72-bp-SV40-Verstärkerelement sollte in den DNA-Impfstoffvektor aufgenommen werden, und der RTV-Stamm ist ein sehr effizienter Lebendvektor zur Verstärkung der Immunisierung.“

Die Erklärung von BioNTech gegenüber den Gerichten zuletzt in der mündlichen Verhandlung vor dem LG Hagen - ich berichtete - dass SV40 keine Funktion für den Impfstoff zukomme scheint danach glatt gelogen.

Seit 1997 ist bereits bekannt, dass SV40 krebserregend ist. Das nennt man in der Fachsprache onkogen. Im Oktober 2024 kam nun der letzte Aufsatz zu der Thematik heraus, der wiederum die onkogenen Eigenschaften des SV40 Enhancers beleuchtet. Den Link zur Darstellung des Bundesamtes für Verbraucherschutz hatten wir schon im letzten Beitrag gebracht, wonach SV40 ein Onkogen sei.

„Der Enhancer des SV40-Virus fungiert als somatisches, auf Hypermutation abzielendes Element mit potenzieller tumorerzeugender Wirkung“ von Filip Senigl u.a., Darin heißt es in der Zusammenfassung übersetzt:

„Das Simian-Virus 40 (SV40) ist ein Affenvirus mit tumorerzeugendem Potenzial bei Nagetieren und wird mit verschiedenen Krebsarten beim Menschen, einschließlich Lymphomen, in Verbindung gebracht. Ein verwandtes Merkelzell-Polyomavirus verursacht beim Menschen Karzinome, indem es ein verkürztes großes Tumorantigen (LT) exprimiert, wobei die Verkürzungen durch Mutationen aus der APOBEC-Familie von Cytidin-Desaminase-induzierten Mutationen verursacht werden. AID (activation-induced cytidine deaminase), ein Mitglied der APOBEC-Familie, ist der Initiator des Antikörper-Diversifizierungsprozesses, der als somatische Hypermutation bekannt ist, und seine aberrante Expression und Ausrichtung ist eine häufige Quelle der Lymphomagenese. In dieser Studie untersuchten wir, ob AID Mutationen in SV40 LT verursachen kann. Wir konnten zeigen, dass der SV40-Enhancer in mehreren Zelltypen eine starke Aktivität für somatische Hypermutation aufweist und dass AID-induzierte Mutationen in SV40 LT in B-Zellen und Nierenzellen akkumulieren und eine verkürzte LT-Expression in B-Zellen verursachen. Unsere Ergebnisse deuten daraufhin, dass die Fähigkeit des SV40-Enhancers, somatische Hypermutation auf LT zu lenken, eine potenzielle Quelle für LTAbbrüche ist, die zur Tumorentstehung in verschiedenen Zelltypen beitragen könnten, wodurch SV40-Infektionen über einen neuartigen mutagenen Weg mit der Entwicklung von Malignomen in Verbindung gebracht werden.“

Es ist nur ein Aufsatz von Vielen - aber der jüngste, der das Krebspotential nur allein des SV40 Enhancers offenlegt.

Für die Behauptung von BioNTech, dass es mit der Verwendung der o.g. "SV40 Sequenzen" keine Probleme gäbe und diese nicht onkogen wirken würden, bleibt BioNTech jeden Beleg schuldigt. Vielmehr kennen sie alle vorstehenden Ausführungen sehr genau und wissen daher, dass ihnen dieses letzte Eingeständnis für das Produkt Comirnaty das Genick bricht. Vor dem Hintergrund wird die Lüge von nicht onkogenen "SV-40 Sequenzen" (s.o.) bei den Landgerichten und zuletzt sogar beim OLG Koblenz fortgesetzt. Noch spannender ist die Anlage auch deshalb, weil BioNTech erklärt, erstmals mit Schreiben vom 29.02.2024 die SV40 Sequenzen der EMA offengelegt zu haben, um dann noch später die Unterlagen dazu nachzureichen. Damit ist doch klar, dass @Kevin_McKernan völlig zutreffend ausführte, dass Pfizer Inc. und BioNTech die Zulassungsbehörden belogen und über die Art der Ausführung ihrer Produktion im Unklaren ließen. @Kevin_McKernan geht sogar noch einen Schritt weiter und behauptet, dass sie ein gefälschtes Plasmid der EMA eingereicht hatten, dass keine SV40 Sequenzen enthalten hatten. Das nennt man Täuschung der Zulassungsbehörden. Es bleibt aber nicht die Einzige Täuschung, da auch schon zum Nutzen des Produkts, also zum Infektionsschutz, Übertragungsschutz und Langzeitschutz gelogen wurde, dass sich die Balken biegen.

Wir sind gespannt, ob sich Landgerichte und Oberlandesgerichte weiter einfach so von BioNTech belügen lassen wollen und weiter nach deren Pfeife tanzen. Bisher leider ein trauriges Kapitel, dass die Justiz derart wegsieht. Es betrifft aber zum Glück nicht die Mehrheit der Landgericht und Oberlandesgerichte. Deshalb werden wir sehen, wie es am Ende des Tages ausgehen wird.” https://x.com/AnwaltUlbrich/status/1863356632467476613

Hier das Dokument:

Anlage Wundc 32 Ema Chmp 21199 2024 Type Ii Variation Assessment 249KB ∙ PDF file Download Download

Hier ein paar Paper zum SV40 Problem:

1997: Import of plasmid DNA into the nucleus is sequence specific - PubMed

1999: Cell-specific nuclear import of plasmid DNA - PubMed

2007: Enhancement of DNA vaccine-induced immune responses by a 72-bp element from SV40 enhancer - PubMed

2015: Nuclear entry of nonviral vectors - PMC

2016: p53 elevation in human cells halt SV40 infection by inhibiting T-ag expression - PubMed

2024: The SV40 virus enhancer functions as a somatic hypermutation-targeting element with potential tumorigenic activity - PubMed

Highlights aus dem Pfizer Dokument:

EN: “Several key points were considered when performing the risk assessment and it is agreed that the likelihood of any residual DNA integrating into human genome is regarded as negligible.”

DE: „Bei der Risikobewertung wurden mehrere Schlüsselaspekte berücksichtigt, und es besteht Einigkeit darüber, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Rest-DNA in das menschliche Genom integriert wird, als vernachlässigbar angesehen wird.”

“als vernachlässigbar angesehen” ist NICHT “ist vernachlässigbar”. Man definiert es als vernachlässigbar, ohne eine Datenquellen oder Messdaten vorzulegen oder zu referenzieren. Es handelt sich hierbei um eine reine, unbelegte Behauptung.

Als Anwalt würde ich für diese Behauptung Belege verlangen.

EN: “The SV40-derived sequences comprise a small fraction of the total residual DNA of Comirnaty”

DE: “Die von SV40 abgeleiteten Sequenzen machen nur einen kleinen Teil der gesamten Rest-DNA von Comirnaty aus.”

Das entspricht der Behauptung gegenüber Health Canada, dass nur das an DNA drinnen ist, was sie selbst rein getan haben.

EN: “The properties of each sequence element are well known, and the functional roles have been now documented in relevant sections of the dossier.”

DE: “Die Eigenschaften der einzelnen Sequenzelemente sind gut bekannt, und die funktionellen Rollen sind in den entsprechenden Abschnitten des Dossiers dokumentiert.”

Korrekt: Seit 1997 weiß man, dass diese Sequenzen zur Insertion führen. Weitere Paper sind oben gelistet.

EN: “Current scientific knowledge, reviewed in the risk assessment, confirm that none of these elements facilitates chromosomal integration, nor do they contribute to the persistence or replication of the plasmid in the human body. No SV40 proteins are encoded or present in the vaccine. Moreover, the SV40 sequence elements are not oncogenes and do not cause cancer.“

DE: “Der aktuelle wissenschaftliche Die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse, die in der Risikobewertung geprüft wurden, bestätigen, dass keines dieser Elemente die chromosomale Integration erleichtert und auch nicht zur Persistenz oder Replikation des Plasmids im menschlichen Körper beiträgt. Keine SV40-Proteine sind im Impfstoff kodiert oder vorhanden. Außerdem sind die SV40-Sequenzelemente keine Onkogene und lösen keinen Krebs aus.“

DAS ist glatt gelogen und sehr einfach widerlegt. Auch hier: keine Referenzen, reine Behauptung.

Auch hier würde ich als Anwalt die Belege verlangen und die Referenzen.

EN: “Therefore, it is in general agreed that the presence of residual DNA in Comirnaty, at levels below the approved limits, and the possible presence of the non-utilized SV40-derived sequence elements in the residual DNA do not alter the overall safety profile of the vaccine and does not pose a risk to vaccinees.”

DE: „Daher besteht allgemein Einigkeit darüber, dass das Vorhandensein von DNA-Resten in Comirnaty, die unterhalb der zugelassenen Grenzwerte liegen, und das mögliche Vorhandensein der nicht verwendeten SV40-Sequenzelemente in den DNA-Resten das allgemeine Sicherheitsprofil des Impfstoffs nicht verändern und kein Risiko für die Impflinge darstellen.“

Wer ist sich einig? Die Wissenschaftler jedenfalls nicht siehe Publikationen oben.

Man gibt zu, dass DNA-Reste vorhanden sind, aber die sind unter den nicht belegten, einfach mal festgelegten Grenzwerten (über denen wir laut unabhängingen Messungen weit drüber liegen).

“mögliche Vorhandensein der nicht verwendeten SV40-Sequenzelemente” - WTF. Vorhandensein nicht verwendeter SV40-Sequenzelemente? Wie kann etwas vorhanden sein, das nicht verwendet wird?!

Und weil von uns einfach mal behauptet wird, dass SV40 harmlos ist für Impflinge, weil wir verschwiegen haben, dass wir das reingetan haben, weil es problematisch ist, dass wir es reingetan haben. WO IST DER BEWEIS? WO IST DER BELEG?

Ich kann auch behaupten, dass es rosa Einhörner gibt. Nur, weil sie noch keiner gesehen hat, heißt es nicht, dass sie nicht existieren!

EN: “These studies include analysis of the size distribution of the residual DNA template, qualitative and quantitative analysis of the SV40 elements in the residual DNA and DNA plasmid replication analysis in bacteria.”

DE: “Diese Untersuchungen umfassen die Analyse der Größenverteilung der restlichen DNA-Matrize, die qualitative und quantitative Analyse der SV40-Elemente in der Rest-DNA und Analyse der DNA-Plasmid-Replikation in Bakterien.“

Bakterien können mit SV40 nichts anfangen, sie haben keinen Zellkern. Warum nicht tierische Zellkultur?

EN: “Evaluation of 236 batches manufactured between 2020 and 2023 at three commercial manufacturing sites (Pfizer Global Supply (PGS) Andover, PGS Grange Castle, and BioNTech Marburg) and encompassing four unique variants (Wildtype/Original and Omicron BA.1, BA.4/BA.5, and XBB.1.5) demonstrates that residual DNA template results are similar across manufacturing sites and comply with established specifications.”

DE: “Auswertung von 236 Chargen, die zwischen 2020 und 2023 an drei kommerziellen Produktionsstätten (Pfizer Global Supply (PGS) Andover, PGS Grange Castle und BioNTech Marburg) und die vier einzigartige Varianten (Wildtype/Original und Omicron BA.1, BA.4/BA.5 und XBB.1.5) umfassen zeigt, dass die Ergebnisse der Rest-DNA-Templates in allen Produktionsstätten ähnlich sind und den festgelegten Spezifikationen entsprechen.”

Ähnlich/similar ist ist NICHT identisch.

Ein Hund ist einem Wolf auch sehr ähnlich. Viel Spaß mit einem Wolf als Haustier.

Wo sind die Daten?

Unabhängige Messungen zeigen starke Variationen.

EN: “Rapporteur's conclusion is that no update to the provided risk assessment is needed based on the additional characterization of residual DNA in the vaccine and that there is no evidence to support a potential risk of residual plasmid sequence accumulation in cells exposed to residual plasmid DNA.”

DE: “Der Berichterstatter kommt zu dem Schluss, dass keine Aktualisierung der vorgelegten Risikobewertung die zusätzliche Charakterisierung von Rest-DNA im Impfstoff keine Aktualisierung der Risikobewertung erforderlich macht und dass es keine Anhaltspunkte für ein potenzielles Risiko der Akkumulation von Restplasmidsequenzen in Zellen, die Restplasmid-DNA ausgesetzt sind.“

Der Berichterstatter, der von uns bezahlt wird und der vorher Scheiße gebaut hat und nun versucht seinen Hals zu retten, vertuscht die Daten aus Selbsterhaltungstrieb weiter. Super Argument.

EN: “The applicant also stated that the feasibility of removal of the non-utilized sequence elements from the plasmid DNA starting material is currently under evaluation.”

DE: “Der Antragsteller erklärte ferner, dass die Möglichkeit der Entfernung der nicht verwendeten Sequenzelemente aus dem Plasmid-DNA-Ausgangsmaterials wird derzeit geprüft.”

Die SV40 Sequenzen sind immer noch drinnen, weil unser Scheiß ohne diese Sequenzen nicht funktionieren würde und wir nun schauen, ob man das Spike-Gen nicht doch in einen anderen Vektor umklonieren kann, was ein Praktikant normalerweise in einer Woche schaffen würde (also das Umklonieren).

Neuen Vektor präparieren und verdauen = 1 Tag Arbeit

Insert hineinligieren = halber Tag Arbeit

Transfektion in E-Coli und Anzucht = halber Tag Arbeit + über Nacht bebrüten.

Klone picken, präparieren und Testverdau auf Insertion = 1 Tag Arbeit + Sequenzierung über Nacht.

Die für diese Scheiße Verantwortlichen

Hier die Emails der Verantwortlichen dafür incl. Telefonnummer. Was ihr damit macht ist nicht mein Problem.

Filip Josephson, MD, PhD | AME