Ich habe schon letztes Jahr in meinem Substack und späteren Buch folgendes geschrieben:

Es gibt belegte Fälle bereits 2019

Hier muss man natürlich einschränken, dass „keine Berichte“ nicht heißt, dass es keine Fälle gibt. Zu dieser Zeit gab es bereits im Dezember 2019 einen bestätigten Fall in Paris in Italien im September 2019 und es scheint, dass das Virus in Barcelona bereits im März 2019 kursierte . Die Fälle wurden aber als ganz normale Grippe behandelt und wurden erst im Nachhinein zu Corona umdeklariert und von den Medien größtenteils ignoriert. Diese Studien, besonders des Abwassers und mit PCR, können durchaus ihre Defizite haben, aber das hatten alle Tests in der Coronazeit auch. Das ist ein konstanter Fehler, der sich durch alle Paper und Daten der Coronazeit durchzieht, weil alle die fehlerhafte Methodik verwendet haben. Somit in sich (in-)konsistent, würde ich vermuten.

Begeben wir uns weiter in die Welt der wissenschaftlichen Substacks und Blogs, findet man Hinweise, dass das „neue“ Coronavirus möglicherweise seit 2018 kursierte und das NIH möglicherweise bereits seit Juli 2019 an einem neuen Coronavirusimpfstoff arbeitete.

Zudem wurden Teile des Spikeproteins bereits 2019 in Bakterienproben von Patienten in China gefunden und das auf einem sogenannten Plasmid mit zwei Antibiotikaresistenzen.

Nur weil man etwas als neu definiert, muss es nicht neu sein, sondern kann ein Abkömmling von etwas lange bekannten sein

Martin Neil hat dazu auch interessante Aspekte in seinem Substack:

Da dieser mittlerweile hinter einer Bezahlschranke ist, hier der Link zu archive.org.

Virus Origins and Gain (Claim) of Function research

Argumente, die ich durchaus interessant finde:

Wenn uns gesagt wird, dass wir SARS-CoV-2 als neuartig akzeptieren sollen, dann sollte diese Akzeptanz davon abhängen, wie solide das Verfahren war, das dem Virus das Etikett „neuartig“ anheftete. In diesem Zusammenhang ist es sinnvoll, den Entscheidungsprozess zu untersuchen, der dieser Entscheidung zugrunde liegt.

[…]

Die Neuartigkeit hängt […] von einer Genomsequenz ab, die nur eine Momentaufnahme eines sich ständig weiterentwickelnden dynamischen Schwarms verwandter Entitäten ist, und daher ist die Entscheidung darüber, was eine Neuartigkeit darstellt, komplex und eher einer Beurteilung als einer objektiven Analyse geschuldet. Außerdem hängt sie sowohl von der Krankheit oder den klinischen Symptomen als auch von der Vollständigkeit oder Unvollständigkeit der Vergleiche mit anderen Viren ab. Dies stellt ein wahres Sammelsurium von Verwechslungen und Verwechslungen von Ursache und Wirkung dar und definiert keineswegs eine „Sache“ an sich.

[…]

Würde man das strikte Neuheitskriterium auf RNA-Viren anwenden, so wäre jedes Virus mit einem sequenzierten Genom ein neuartiges Virus. Daher können sie nicht als isolierte Singles mit absolut einzigartigen Merkmalen betrachtet werden, sondern eher als sich gegenseitig überlappende Familien von Individuen mit gemeinsamen Merkmalen, wodurch die Idee der Neuheit in einem absoluten Sinne völlig überflüssig wird. Das ICTV wendet daher eine Taxonomie auf Viren an, die fünf hierarchisch angeordnete Ränge vorsieht: Ordnung, Familie, Unterfamilie, Gattung und Art (in aufsteigender Reihenfolge der Ähnlichkeit zwischen den Viren). Kritiker dieses Ansatzes argumentieren, dass die genetische Vielfalt nur als paarweise Abstände zwischen ihnen und Wahrscheinlichkeiten der Überlappung bei der genetischen Divergenz zuverlässig mathematisch ausgedrückt werden kann, oder anders ausgedrückt, es kann keine Taxonomie in einem Schwarm geben.

....248 andere CoVs mit 86 verschiedenen Furin-Spaltstellen, die seit 1954 in 24 tierischen Wirten in 28 Ländern nachgewiesen wurden.

....Neben MERS-CoV und SARS-CoV-2 haben auch zwei der fünf anderen CoV, von denen bekannt ist, dass sie Menschen infizieren (HCoV-OC43 und HCoV-HKU1), Furin-Spaltstellen. Darüber hinaus verfügt das humane enterische Coronavirus (HECV-4408) über eine Furin-Spaltstelle....“

Ich verstehe die Argumentation des Mathematikers so:

Wir stehen hier vor dem Problem der Artdefinition. Das, was in Mikrobiologie bei Bakterien noch als eine Art gilt, ist genetisch bereits so divers, dass man sie bei Säugetieren verschiedenen Arten zuordnen würde, hieß es noch zu meiner Studienzeit, als ich Mikrobiologie im Nebenfach hatte. Bei Bakterien gestaltet sich das Artkonzept immer noch problematisch.

“Die Mikrobiologen verfügen auch heute noch über kein eindeutiges Artkonzept. Das Konzept der morphologisch definierten Art (Morphospecies-Konzept, MSC), das von den meisten, mit eukaryontischen (=kernhaltigen) Ein- und Vielzellern arbeitenden Taxonomen bevorzugt wird, hat keine befriedigende theoretische Grundlage, und zudem unterscheiden sich sehr viele, nicht miteinander verwandte Bakterien, morphologisch kaum voneinander bzw. ist die Morphologie der meisten Bakterien in Abhängigkeit von den Umweltfaktoren sehr variabel.”

Bei Viren scheint man das anders herum zu machen als bei Bakterien. Da wird viel weniger zu einer Art zusammengefasst und man definiert Variationen eines genetischen Schwarms gerne einmal zu einem komplett neuen Virus. So scheint es mir zumindest.

Der Artbegriff in der Mikrobiologie scheint mir Definitionssache zu sein.

“Es ist bisher nicht gelungen, ein universelles Artkonzept zu entwickeln, das auch in der Praxis, z. B. im Naturschutz, leicht anwendbar ist. Ein geeignetes Artkonzept muss nicht nur die eindeutige Beschreibung neuer Arten und die Messbarkeit der Artenvielfalt er möglichen, sondern es muss auch die Prozesse der Artentstehung erklären können.”

Bei Viren könnte es das gleiche Problem geben.

Wie und warum definiert man ein Virus als neu?

Hat diese Definition biologisch begründbare Ursachen oder ist das eine Definition weil Basta, ich will es so?

Wo und warum wird die Grenze gezogen, ob ein Coronavirus neu ist oder nur ein Abkömmling eines bekannten Virus? Ein Teil eines genetischen Schwarms oder eine ganz neue Art?

Nur, weil man es gerade entdeckt hat, ist es noch lange nicht neu

Mediziner entdecken geheimnisvolles neues Organ mitten in unserem Kopf: „Wir nennen es ...“

Nur, weil die Mediziner es gerade erst entdeckt haben, ist das Organ noch lange nicht neu. Es war schon immer da, wurde nur bisher immer übersehen.

Forscher entdecken ein neues Organ - Knapp vier Zentimeter lange Speicheldrüse im Nasenrachen wurde bisher übersehen - scinexx.de

Bei einem Organ ist es einfach nachzuvollziehen, dass es vor der Entdeckung wohl schon vorher da gewesen sein muss.

Ein weiteres Beispiel sind neue Insektenarten. Dafür muss man nicht weit schauen, da reicht ein Blick nach Schleswig-Holstein:

Erstaunliche Entdeckung: Bislang unbekannte Schlupfwespenart in SH aufgetaucht

oder nach Baden-Württemberg:

„Aphanogmus kretschmanni“: Neue Insektenart wird nach Kretschmann benannt | swp.de

Sind diese Insektenart gerade neu entstanden oder war sie schon immer da und wurden nur übersehen?

Auch bei Insekten sind wir uns einig, schätze ich. Diese Tiere werden sicherlich nicht kurz vorher spontan entstanden sein.

Meine ketzerische Hypothese

Wo ist der Beleg, dass Sars-CoV-2 überhaupt neu war?

Die Laborhypothese ist nett, aber kein Beweis, selbst wenn der Bericht von der US-Regierung stammt.

Und selbst wenn das Virus aus einem Labor stammen sollte, seit wann kursiert es wirklich?

Hat man in alten Proben geprüft, ob das Virus vielleicht schon 2018 unterwegs war oder sogar noch früher?

Man findet nur, wonach man auch sucht, und wenn man nicht sucht, ob das Virus in alten Proben bereits nachweisbar ist, … wie praktisch, dann kann man behaupten, es wäre neu.

Das hätte aber die schöne Plandemie ruiniert, denn ein Virus, das schon 2 Jahre kursiert, kann wohl nicht so gefährlich sein, würde ich vermuten.

Könnte es sein, dass man die Laborhypothese so aufbauscht, weil man davon ablenken will, dass man die Menschen sogar noch viel einfacher mit einem alten Schnupfenvirus verarscht hat, das man zu einem neuen Virus deklariert hat?

Mein persönliches Fazit:

Mir persönlich fehlt der Beweis, dass das Virus 2020 (noch) neu war.

Die Behauptung, dass das Virus neu war ist nicht mit Fakten und Beweisen hinterlegt und für mich eine reine, unbelegte Behauptung.