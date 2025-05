Peter McCullough erwähnte in seinem Substack einen Übersichtsartikel zu Methylenblau und Spike-Protein/Covid-19.

Leider ist der Substackartikel hinter einer Bezahlschranke.

Der erwähnte Übersichtsartikel ist aber frei zugänglich.

Emadi et al. haben über 34 Studien ausgewertet und kamen zu dem Schluss, dass MB im Allgemeinen günstige Auswirkungen hat, egal wie man es anwendet ob topisch (mit photodynamischer Therapie), orale oder intravenös.

Es gilt wie immer, wenn ihr euch als Arzt auf das Paper beruft, lest das Original und nicht nur meine Artikel.

Diese Informationen sind (für mich) eigentlich nur eine Unterüberschrift zu meinem alten Artikel über die molekularen und neuroprotektiven Eigenschaften von MB. Updates bemerkt aber kaum einer, daher gliedere ich dieses Update zusätzlich noch einmal separat aus. Wirklich viel Neues ist aber (für mich) nicht dabei.

Voraussetzung zum Verständnis des Übersichtsartikels sind folgende meiner Substack Artikel, die man vorher gelesen haben sollte:

Viele der Mechanismen aus diesem Schaubild kommen einem nach der Lektüre der obigen Artikel bekannt vor.

Oben im Bild erkennen wird ACE 2 aus den Artikeln “Schadmechanismen durch Blockade von ACE2” und “Deregulation von praktisch allem über AT1R”

Unten im Bild erkennen wir z. Bsp. die Atmungskette aus dem Artikel “Mitochondriopathie” bzw. aus dem Artikel “Die molekularen und Neuroprotektiven Mechanismen von Methylenblau”.

“Schematische Darstellung der antiviralen Wirkung von Methylenblau (MB) gegen SARS-CoV-2 A. MB ist ein viruzides Mittel, das die Interaktion von ACE2 und S-Protein hemmt. B. MB blockiert die virale Anheftung, indem es sich an HSPGs anlagert. C. MB hemmt die Phagosomenreifung durch Erhöhung des intrazellulären pH-Werts des Endosoms. D. MB blockiert die Translation und Transkription durch Interaktion mit RNA. E. MB verhindert den Zytokinsturm durch Hemmung des Primings und der Aktivierung des NLRP3-Inflammasoms. F. MB hemmt Apoptose und Pyroptose durch die Hemmung von Caspasen. G. MB stellt die Funktion der T-Zellen wieder her, indem es ihre nachgeschaltete hemmende Protein-Protein-Interaktion blockiert. H. MB vermindert iNOS durch Hemmung der Bindung von NF-ĸβ. I. MB hemmt direkt iNOS und führt zu einer Verringerung der Hypoxämie und des oxidativen Stresses sowie zur Rettung der mitochondrialen Funktion. J. MB reduziert Hypoxämie durch Umwandlung von MetHb in Hb. K. MB wirkt als alternativer Elektronentransfer mit ETC zur Rettung der mitochondrialen Funktion. L.MB reduziert ROS durch Hemmung der Xanthinoxidase. M. MB aktiviert den SIRT1/PGC-1α-Weg durch Erhöhung von NAD+. “

“Auswirkungen von Methylenblau (MB) auf das Renin-Angiotensin-System (RAS) und das Kallikrein/Kinin-System (KKS) A. MB verbessert die Dysregulation von RAS und KKS durch Blockierung der Interaktion zwischen dem S-Protein und dem ACE2-Rezeptor. B. MB beseitigt die ungünstigen Auswirkungen des Bradykininsturms durch Hemmung der Stickstoffmonoxid-Synthase (NOS) und des Enzyms lösliche Guanylylcyclase (sGC). “

Das erklärt auch, warum MB bei Impfschäden gut hilft. Die Ursache der Probleme ist immer die gleiche: Das Spike-Protein.