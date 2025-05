Es ist nicht das erste Mal, dass das PEI ein Händchen hat, zu zeigen, dass es keine Ahnung hat. Ich mag es eigentlich nicht, mich fremdzuschämen, das PEI zwingt mich aber leider immer wieder dazu.

Die neueste Kampagne ist wieder so ein Fall:

“Laut einer Studie der Weltgesundheitsorganisation (World Health Organization, WHO) konnten durch Impfungen seit 1974 schätzungsweise weltweit über 154 Millionen Todesfälle verhindert werden.”

Geschätzte, modellierte Wert, keine Quelle, keine Nennung der verhinderten Krankheiten.

Polio kann es schon mal nicht gewesen sein:

“Das durch Impfung gewonnene Poliovirus breitet sich in ganz Afrika aus. Das durch Impfung gewonnene Poliovirus vom Typ 2 breitet sich in Westafrika unkontrolliert aus, sprengt geografische Grenzen und wirft grundlegende Fragen und Herausforderungen für den gesamten Ausrottungsprozess auf. In der Demokratischen Republik Kongo ist das Virus bereits endemisch, und seit mehr als einem Jahr kommt es dort zu Ausbrüchen. Weitere Länder, in denen in diesem Jahr Fälle von durch Impfung übertragener Polio vom Typ 2 aufgetreten sind, sind Angola, Benin, die Zentralafrikanische Republik, Tschad, China, Äthiopien, Ghana, Niger, Nigeria, die Philippinen, Somalia, Togo und Sambia (Stand: 29. Oktober 2019). Auch in Myanmar sind 2019 Impfstoff-Fälle vom Typ 1 aufgetreten. “

Keuchhusten kann es nicht gewesen sein, wer geimpft ist, ist nun anfälliger für Keuchhusten. “Alle Kinder, die mit DTaP-Impfstoffen geimpft wurden, werden ihr Leben lang anfälliger für Keuchhusten sein, und es gibt keine einfache Möglichkeit, diese erhöhte lebenslange Anfälligkeit zu verringern.”

Influenza kann es nicht gewesen sein, weil die Impfung die Wahrscheinlichkeit erhöht, sich zu infizieren.

Sars-CoV2 kann es nicht gewesen sein, weil die Impfung die Wahrscheinlichkeit erhöht sich zu infizieren.

Dieser Satz des PEI: “Laut einer Studie der Weltgesundheitsorganisation (World Health Organization, WHO) konnten durch Impfungen seit 1974 schätzungsweise weltweit über 154 Millionen Todesfälle verhindert werden.” ist somit ein Totschlagargument ohne Fakten und Belege.

“In der Studie wurden unter anderem die vermiedenen Todesfälle durch Impfungen gegen insgesamt 14 Krankheitserreger, darunter zum Beispiel Masern, Polio und Tetanus, modelliert.”

Modelliert entspricht Bullshit rein, Bullshit raus. Ein Modell muss validiert werden, indem man es an der Realität misst. Es ist keine Quelle, keine Autor genannt. Es wird eine Referenz behauptet, aber nicht belegt. Was soll das? Bei Polio habe ich es bereits oben widerlegt. Bei Masern hat die Impfung aggressivere Stämme hervorgebracht, weil das ursprünglich harmlose Masernvirus dem Selektionsdruck gefolgt ist.

“Trotz ihres enormen Nutzens stehen Impfstoffe immer wieder im Fokus öffentlicher Diskussionen – sowohl in klassischen Medien als auch auf digitalen Plattformen.”

Der angeblich enorme Nutzen wird hier nur behauptet, aber nicht ansatzweise belegt. Modelle sind kein Beleg, dazu bräuchte es placebokontrollierte, doppelblinde Studien mit Kochsalz als Placebo. Alternativ vergleichen wir einfach mal die Gesundheit geimpfter Kinder gegen die Gesundheit ungeimpfter Kinder. Die ungeimpften Kinder schneiden durchweg besser ab.

“Dabei kursieren zahlreiche Mythen, Halbwahrheiten und gezielte Desinformationen über Impfstoffe.”

Diese Aussage ist korrekt. Die Frage ist, wer verbreitet hier gezielte Desinformationen? Das PEI? Die WHO? Die Gates-Stiftung? Die Pharmaindustrie?

“Gerade Menschen, die Impfungen gegenüber skeptisch eingestellt sind oder sich noch unsicher fühlen, können durch diese Falschinformationen weiter verunsichert und in ihrer Entscheidungsfindung – beispielsweise ob sie sich oder ihre Kinder impfen lassen – negativ beeinflusst werden.”

Negativ im Sinne von Falschinformationen durch das PEI, die WHO, die Gates-Stiftung, die Pharmaindustrie?

“Das Paul-Ehrlich-Institut bietet interessierten Bürgerinnen und Bürgern, medizinischen Fachkreisen sowie den Medien auf seiner Website wissenschaftlich fundierte Informationen zur Forschung und Zulassung sowie zur Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit von Impfstoffen und biomedizinischen Arzneimitteln gemäß dem aktuellen Stand der Erkenntnisse.”

Wessen Kenntnisse? Das, was man auf Pubmed findet oder das, was das PEI zu wissen glaubt?

Stimmt erst einmal. Die Quelle der Falschinformationen wird im Video nicht benannt. Diese kommen aber vor allem vom PEI, der WHO, der Gates-Stiftung und der Pharmaindustrie.

So wie bei den Covid-Produkten? 95% Effektiv? Sicher und Effektiv? Schützt vor Infektion? Schützt vor schwerem Verlauf? Immer noch kursieren diese Falschinformationen im Netz und in den staatlichen Medien, bzw. auf der Webseite des PEI.

Korrekt. Hier komme ich und meine vielen Fußnoten zu Studien ins Spiel, die das PEI widerlegen.

Korrekt. Ich stelle solide Fakten aus der wissenschaftlichen Literatur gegen die politische Propaganda des PEI. Danke liebes PEI.

Newsroom? Ihr meint damit sicherlich Meldungen wie diese:

Warum hat das PEI Produkte empfohlen, die Körperzellen dazu bringen, zu verschmelzen?

Wie können eure Daten als Quelle genutzt werden, wenn ihr für eure Daten gar nicht haftet?

Damit sind PEI Webseiten keine zuverlässige Quelle.

Sind die Pfizer Daten, die in USA freigegeben wurden, offiziell und vertrauensvoll genug? Pubmed oder Lehrbücher sind auch OK?

Nach diesem Video sind meine Quellen vertrauenswürdig und ich mache genau das, was ich laut PEI tun soll. Mit fachlich korrekten, peer reviewed Publikationen über vom PEI verbreitete Mythen aufklären.

Könntet ihr bitte mal die Nutzen:Risiko Analyse für die Masernimpfung veröffentlichen? Kann doch nicht so schwer sein, warum ziert ihr euch?

https://fragdenstaat.de/anfrage/nutzen-risiko-analysen-der-einzelnen-mmr-und-mmrv-impfstoffe/

https://fragdenstaat.de/anfrage/nutzen-risiko-analysen-der-einzelnen-mmr-und-mmrv-impfstoffe-1/

https://fragdenstaat.de/anfrage/nutzen-risiko-analysen-der-einzelnen-mmr-und-mmrv-impfstoffe-2/

Ach, dazu müsste man Impfsurveillance machen, was ihr doch lieber vermeidet.

Impfsurveillance nach §13 IfSG Abs. 5 - FragDenStaat

Was ist eigentlich mit den SaveVac Daten?

“Teile dieser Inhalte wurden bereits zur Information für medizinische Fachkreise in Form von sogenannten "Faktensandwiches" bereitgestellt. Sie bilden nun die Grundlage für die öffentlichkeitswirksame Kampagne. Durch die Aufbereitung in leicht zugänglichen Videoformaten, erweitert das Paul-Ehrlich-Institut den Adressatenkreis und richtet sich gezielt an die breite Öffentlichkeit.”

Wo sind die Quellen, Fußnoten, Belege in euren Faktensandwiches? Ohne diese sind eure Kampagnen nur plumpe Propaganda ohne Hand und Fuß und schon gar nicht fachlich belegt.

“Dabei steht jeweils der wissenschaftlich belegte Fakt im Mittelpunkt, während der zugehörige Mythos nur kurz erwähnt wird – so bleibt die Falschinformation nicht im Gedächtnis haften.”

Falsch herum. Eure unbelegten Falschinformationen sollen im Gedächtnis bleiben, während ihr euch keine Mühe gebt, die Referenz für die angeblich falsche Information bei Pubmed herauszusuchen.

“Jeder Impfstofffakt wird in einem kurzen, leicht verständlichen Erklärvideo erläutert und im Laufe der Kampagne auf den Social-Media-Kanälen des Paul-Ehrlich-Instituts verbreitet.”

Schon mal was vom Heilmittelwerbegesetz gehört? Ist das legal, was ihr da macht? Ist das nicht direkte Werbung für verschreibungspflichtige Mittel an den Endkunden?

“Die Videos bieten einen niedrigschwelligen Zugang zu gesicherten Informationen und kombinieren wissenschaftliche Genauigkeit mit einer emotional nachvollziehbaren Ansprache.”

Zur Genauigkeit gehören Fußnoten zur doppelblinden, Placebo kontrollierte Studie, die die Behauptung erforscht hat. Es gibt aber keine doppelblinden, Placebo kontrollierte Studien zu den meisten Impfstoffen.

“Informierte Bürgerinnen und Bürger können – ebenso wie medizinisches Fachpersonal – eine wichtige Rolle dabei spielen, Falschinformationen mit fundiertem Wissen über Impfstoffe entgegenzuwirken.”

Da helfe ich doch gerne mit Artikeln wie diesem. Gern geschehen.

“Machen Sie mit und teilen Sie die Inhalte der Kampagne auf Ihren Social-Media-Kanälen mit dem Hashtag #ImpfstoffFakten.”

Was ich hiermit in kommentierter Form getan habe.

“So tragen Sie aktiv dazu bei, verlässliche Informationen zu verbreiten und Desinformation entgegenzutreten.”

Gern geschehen, ich trete eurer Desinformation gerne mit zuverlässigen Quellen entgegen.

“Jede geteilte, faktenbasierte Botschaft erhöht die Sichtbarkeit wissenschaftlich geprüfter Inhalte und hilft dabei, verunsicherten oder unentschlossenen Personen den Zugang zu glaubwürdigen Informationen zu erleichtern.”

Sehe ich genauso. Wer hätte gedacht, dass wir uns mal einig sind.