Teil 1 der Erklärungen zum japanischen Zulassungsdokument

Teil 2 der Erklärungen zum japanischen Zulassungsdokument

Teil 3 der Erklärungen zum japanischen Zulassungsdokument

Teil 4 der Erklärungen zum japanischen Zulassungsdokument

Der letzte Teil der Analyse umfasst die während der Expertendiskussion und der anschließenden Überprüfung durch die Arzneimittelzulassungsbehörde (Pharmaceuticals and Medical Devices Agency, PMDA) gemachten Anmerkungen.

Nun kommen ganz zum Schluss die Anmerkungen der japanischen “Experten(TM)”.

Kostaive ist das erste Produkt, das als pharmazeutisches Produkt mit Replikon-enthaltender RNA als Wirkstoff in der Praxis eingesetzt wird. Empfängern von Impfstoffen und medizinischen Fachkräften sollten detaillierte Informationen über den Wirkmechanismus, die Möglichkeit des Verbleibs im Körper usw. zur Verfügung gestellt werden.

Es muss erklärt werden, ob das im Produkt enthaltene Replikon andere klinische Merkmale aufweist als zugelassene Produkte, z. B. in Bezug auf die langfristige Sicherheit und die Dauer der Wirksamkeit.

Die PMDA forderte den Antragsteller auf, den Wirkmechanismus von Kostaive und grundlegende Erläuterungen zum Replikon in das Informationsmaterial aufzunehmen, was der Antragsteller auch tat.

Die Daten hätte ich gerne, die müssten nach einem Jahr sicherlich irgendwo eingereicht worden sein?

Und zwar im Detail, auch was die Kinetik des LNPs angeht. Ich hätte gerne das hier + Genetik + den immunologischen Teil.

Der Wirkmechanismus von Comirnaty ist aktuell auch noch unbekannt, nur so nebenbei. Man beachte die 5 Fragezeichen in diesem Schaubild aus dem November 2022.

Eingereicht wurde dann das hier:

“Als Referenzdaten für die Pharmakokinetik legte der Antragsteller die Daten der nichtklinischen pharmakokinetischen Studie vor, in der mRNA, die sowohl für Replikase als auch für Luciferase (LUC-samRNA) kodiert, und mRNA, die nur für Luciferase (LUC-mRNA) kodiert, in LNP eingekapselt 51) Mäusen verabreicht und ihre In-vivo-Persistenz untersucht wurde (CTD 4.2.2.3-03).

Nach der intramuskulären Verabreichung nahm die Konzentration beider RNAs an der Injektionsstelle mit der Zeit ab (Abbildung 4). Sowohl bei 10 µg als auch bei 50 µg behielt LUC-samRNA bis zum Tag 8 höhere Konzentrationen bei als LUC-mRNA.

Die intramuskuläre Konzentration beider RNAs nahm nach Tag 8 ab und war an Tag 15 bis Tag 30 kaum noch nachweisbar (Konzentration an Tag 30 nach Verabreichung von 50 µg betrug 19,54 ± 16,64 pg/mg [LUC-mRNA] bzw. 18,83 ± 18,24 [LUC-mRNA]; BLOQ bei mehreren Tieren).”

Ich würde sagen: Thema verfehlt: 6, setzen!

Die replikonhaltige samRNA wird im Vergleich zur replikonfreien samRNA in einer höheren intramuskulären Konzentration gehalten. Andererseits werden die intramuskulären Konzentrationen sowohl der replikonhaltigen als auch der replikonfreien RNAs zwei Wochen bis einen Monat nach der Verabreichung extrem niedrig, was darauf hindeutet, dass die Restzeit der replikonhaltigen RNA im Körper wahrscheinlich nicht extrem länger ist als die der replikonfreien RNA.

Extrem niedrig ist ein komplett nutzloser begriff. Extrem niedrig im vergleich zu was? Gibt es ungefähre Werte? Wenn es noch messbar ist, ist es dann schon extrem niedrig?

Und die RNA mit Kopiermaschine wird wahrscheinlich nicht extrem länger persistieren. Wie wahrscheinlich? Wie lange ist nicht extrem länger?

Solche Begriffe in wissenschaftlichen Texten gehen GAR NICHT. Man verwendet hier sogenannte deiktische Begriffe, wie extrem länger oder extrem niedrig. Diese Begriffe brauchen aber eine Referenz für das Extremum.

“Der Sprecher kann mithilfe dieser auf Personen, Zeit und Orte verweisen. Die Referenzobjekte ändern sich je nach Äußerungssituation. Die Interpretationen dieser Ausdrücke hängen vom Äußerungskontext ab.”

Hier wird nicht einmal eine Referenz benannt, der den Begriff “extrem” interpretierbar machen würde.

Der in der japanischen Phase-III-Studie (Studie ARCT-154-J01) verwendete Impfstoff mit aktiver Kontrolle (Comirnaty) ist ein replikonfreier RNA-Impfstoff.

In der klinischen Studie wurde kein signifikanter Unterschied in der Dauer der unerwünschten Ereignisse zwischen der Kostaive-Gruppe und der Comirnaty-Gruppe festgestellt. Auf der Grundlage der oben genannten Ergebnisse ist die PMDA der Ansicht, dass das Replikon in Kostaive im Vergleich zu zugelassenen RNA-Impfstoffen wahrscheinlich keine extreme Persistenz oder Verlängerung der Symptome von Nebenwirkungen verursacht.

DAS ist leider so nicht korrekt. Offiziell mag modRNA sich nicht replizieren, die DNA-Reste aus der Produktion integrieren aber in die Zellen. Die Spike Produktion hält somit über Jahre an. Wenn man nun keinen Unterschied zu Kostaive feststellt, sieht es nicht so aus, als wenn sich das Produkt zeitnah deaktivieren würde.

Obwohl die Menge an RNA in einer Einzeldosis von Kostaive geringer ist als die der zugelassenen Impfstoffe, lassen die vorgelegten Studiendaten keine verbesserte Sicherheit von Kostaive im Vergleich zu den zugelassenen RNA-Impfstoffen erkennen.

Deren Worte, nicht meine. Stimmt aber, würde ich sagen.

Da der zur Krankheitsprävention erforderliche Schwellentiter des neutralisierenden Antikörpers bisher unklar ist, hält es die PMDA für schwierig, das Ausmaß einer Zunahme der VE aus der Differenz des Antikörpertiters zu schätzen.

2023 war der Titer für Immunität immer noch unklar? Ernsthaft? Wozu dienen die Werte dann eigentlich?

Diese Daten müssten der EU somit mittlerweile vorliegen, würde ich vermuten, da sie für die japanischen Behörden erstellt werden mussten.

Da es sich bei dem Produkt um ein Arzneimittel mit einem neuen Wirkstoff handelt, beträgt der Zeitraum für die erneute Überprüfung 8 Jahre. Das Produkt ist nicht als biologisches Produkt oder als spezifiziertes biologisches Produkt eingestuft.

Weil es ein komplett neuer Wirkstoff ist, wird das Zeug erst einmal 8 (ACHT) Jahre auf die Menschen losgelassen, um potentiellen Schaden anzurichten?

Was meinen die mit nicht biologisches Produkt?!

Die Experten(TM) haben keine einzige der Fragen gestellt, die ich mir gestellt habe. Die Fragen machen den Eindruck von Alibifragen, damit man was gefragt hat.

Die Antworten sind unterirdisch und haben teilweise das Thema verfehlt (meiner Meinung nach).