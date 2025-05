Das PEI wirbt auf Twitter für die HPV-Impfung, also Gardasil. Ein anderes Produkt kann es aktuell nicht sein.

Da gibt es aber rechtlich möglicherweise ein Problem: Werbung für Verschreibungspflichtige Medikamente ist verboten und darf sich nur an Fachpersonal richten.

Zudem fehlt der Schlussdisclaimer

Leider ist es so, dass Gardasil langfristig nutzlos ist und versagt (wie viele andere Impfungen auch).

Über die Nebenwirkungen klärt man auch nicht auf seitens des PEI und die sind nicht unerheblich.

GARDASIL® 9 (fachinfo.de)

Merck wird aktuell verklagt, weil die Firma amorphes Aluminumhydroxyphosphatesulfate als Adjuvanz verwendet, das aber nicht gemeldet hat, bei der Registrierung.

EN: “The results showed that all 16 Gardasil samples, each with a different lot number, contained fragments of HPV-11 DNA, or HPV-18 DNA, or a DNA fragment mixture from both genotypes. The detected HPV DNA was found to be firmly bound to the insoluble, proteinase-resistant fraction, presumably of amorphous aluminum hydroxyphosphate sulfate (AAHS) nanoparticles used as adjuvant. The clinical significance of these residual HPV DNA fragments bound to a particulate mineral-based adjuvant is uncertain after intramuscular injection, and requires further investigation for vaccination safety.”

DE: “The results showed that all 16 Gardasil samples, each with a different lot number, contained fragments of HPV-11 DNA, or HPV-18 DNA, or a DNA fragment mixture from both genotypes. The detected HPV DNA was found to be firmly bound to the insoluble, proteinase-resistant fraction, presumably of amorphous aluminum hydroxyphosphate sulfate (AAHS) nanoparticles used as adjuvant. The clinical significance of these residual HPV DNA fragments bound to a particulate mineral-based adjuvant is uncertain after intramuscular injection, and requires further investigation for vaccination safety.”

Meine Gardasil Datensammlung findet man hier:

Quelle? Ich kenne keinen Impfstoff, dem das gelungen wäre.

Beispiele für Krebsverursachende Impfstoffe:

“Dies ist eine Analyse meiner Krebszellen. Es wurde festgestellt, dass das bösartige Lymphom in die Mandeln metastasiert hatte, aber die Läsionen wurden entfernt und an eine Forschungseinrichtung geschickt.

Selbst zwei Jahre nach der Impfung mit COVID-19 wurden im malignen Lymphom Spike-Proteine gefunden. N-Proteine hingegen wurden nicht nachgewiesen. Dies zeigt, dass ich nicht mit COVID-19 infiziert worden war.

Wir müssen den Tragödien, die durch den COVID-19-Impfstoff verursacht werden, so schnell wie möglich ein Ende setzen.

Es ist geplant, diese Daten weiter detailliert zu analysieren und für eine Forschungsarbeit zu verwenden.”

“Ehemaliger Minister für Inneres und Kommunikation, Abgeordneter des 1. Wahlkreises von Saga, zehnmal gewählt, Vorsitzender des Ausschusses für Inneres und Verwaltung der Liberaldemokratischen Partei, Vorsitzender des Ausschusses für Rechnungsprüfung und Verwaltung. Vertreter der Studiengruppe „Die Zukunft Japans gestalten“, stellvertretender Vorsitzender der Parlamentarischen Liga gegen Entführungen, Mitvorsitzender der Internationalen Parlamentarischen Liga für eine atomwaffenfreie Zone in Nordostasien, stellvertretender Vorsitzender der Parlamentarischen Liga für die UN-Behindertenrechtskonvention. Absolvent der Universität Tokio, Mitglied der Matsushita Political Academy. Wichtigste Veröffentlichungen: „Frieden“ usw.” (übersetzt mit DeepL)

Des Weiteren:

1. Impfstoffe enthalten Al3+ Verbindungen als Adjuvanz

2. DNA Rückstände in den Impfstoffen binden an das Aluminium.

3. Al3+ wird als Transfektionsmittel in der Zellkultur eingesetzt

4. Das Adjuvanz bringt zellfremde DNA-Rückstände in die Zelle. Das kann Krebs verursachen.

Die genaue Herleitung mit allen Belegen habe ich hier veröffentlicht:

Science stuff Funktionieren Adjuvantien als Transfektionsmittel? DrBines verbales Vitriol · October 19, 2024 In meinem Biologiestudium hatte ich Immunbiologie als Nebenfach am Max Plank Institut für Immunbiologie in Freiburg. Ich kann mich noch erinnern, wie man damals ca. 1994 bei Thema Impfungen erwähnte, dass man nicht wüsste, wie Adjuvantien funktionieren. Die Identifikation von Adjuvantien beruhe auf Versuch und Irrtum. Read full story

HPV-Impfung verhindert nicht einmal die Infektion, wie soll sie Krebs verhindern?

Was die Hep-B-Impfung angeht, so wird hier vom PEI ein off-label-use beworben, der nicht Teil der Zulassung dieser Produkte ist.

Stimmt, es wäre fatal, wenn schädliche oder gar krebserregende Substanzen in einem Impfstoff wären.

Die Liste der Inhaltsstoffe konnte man lange direkt bei der CDC herunterladen.

Formaldehyde/Formalin – krebserregend Beta-Propiolacton – krebserregend Hexadecyltrimethylammonium Bromid Aluminum Hydroxid, Aluminiumphosphat und Aluminiumsalze – neurotoxisch Thimerosal (Quecksilber) – neurotoxisch

Was genau machen oder machten dann die oben genannten Substanzen in Impfstoffen?

Fazit:

Das PEI macht Werbung für verschreibungspflichtige Medikamente direkt an den Endkunden. Das ist verboten. Solche Werbung darf nur an Fachpersonal gerichtet sein.

Des Weiteren bewirbt das PEI in diesem Werbefilm einen off-label use, der nicht von der Zulassung abgedeckt ist.

Weiterhin sind einfach belegbare Falschbehauptungen enthalten, die mit staatlichen oder offiziellen wissenschaftlichen Quellen als Falschbehauptungen belegt werden können.

Wer verbreitet hier nun Falschinformationen?