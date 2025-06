Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit sich in Deutschland mit Polio zu infizieren, wenn wir einmal außen vor lassen, ob es sich bei der Polio Erkrankung damals nicht möglicherweise um eine Vergiftung gehandelt hat und auch nicht bedenken, dass Polio mittlerweile in andere Krankheiten umbenannt sein könnte.

Aktuelle ist die Wahrscheinlichkeit in Deutschland praktisch 0. Damit ist die Gefahr, durch die Impfung zu erkranken größer, würde ich schätzen.

Die Grippeimpfung der Saison 24/25 erhöhte das Risiko zu erkranken um 27%. Bei älteren Menschen weiß man seit längerem, dass Grippeimpfungen das Infektionsrisiko erhöhen. Das Grippeimpfungen nicht funktionieren können, gibt sogar Anthony Fauci zu.

“Alle Kinder, die mit DTaP-Impfstoffen geimpft wurden, werden ihr Leben lang anfälliger für Keuchhusten sein, und es gibt keine einfache Möglichkeit, diese erhöhte lebenslange Anfälligkeit zu verringern.”

Die Impfungen kamen meist erst auf den Markt, als die Krankheit durch bessere Lebensbedingungen praktisch ausgerottet war.

Die Webseite des Buches “Dissolving Illusions” hat die entsprechenden Grafiken kostenlos zur Verfügung gestellt.

Eine Auswahl:

Keuchhusten

Masern:

Wenn man die Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren erhöht, bzw. die Krankheit praktisch nicht mehr existent ist, ist das Risiko durch das Vaccine deutlich strenger zu werten.

Besonders, wenn das Risiko SIDS, also plötzlicher Kindstod (sudden infant death) ist, bei ansonsten kerngesunden Kindern, die der Krankheit, vor der die Impfung angeblich schützen soll, möglicherweise nie begegnet wären.

“In dieser Arbeit wurde die Datenbank des Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) analysiert, um das Intervall des Auftretens von Todesfällen bei Säuglingen nach der Impfung zu ermitteln. Von 2605 Todesfällen bei Säuglingen, die zwischen 1990 und 2019 an VAERS gemeldet wurden, traten 58 % innerhalb von 3 Tagen nach der Impfung und 78,3 % innerhalb von 7 Tagen nach der Impfung auf, was bestätigt, dass Todesfälle bei Säuglingen tendenziell in zeitlicher Nähe zur Impfstoffverabreichung auftreten. Der Überschuss an Todesfällen in diesen frühen Nachimpfungszeiträumen war statistisch signifikant (p < 0,00001).”

Überhaupt, wie will das PEI wissen, dass das Risiko geringer ist, wenn es bei fast allen Impfstoffen keine echten doppelblinden, Placebo kontrollierten Studien gab?

Wo sind die Daten, die Messungen?

Zudem hat man ein paar statistische Tricks benutzt, Tote verschwinden zu lassen, und Nebenwirkungen in den ersten Tagen nach der Injektion ignorieren zu können. Wie man das gemacht hat, habe ich in diesem Artikel beschrieben:

Bei den COVID-Injektionen definitiv eine gute Frage bei einer Number needed to vaccinate (NNV) von “81 für den Impfstoff von Moderna–NIH, 78 für den Impfstoff von AstraZeneca Oxford, 108 für den Impfstoff von Gamaleya, 84 für den Impfstoff von J&J und 119 für den Impfstoff von Pfizer–BioNTech.”

Aber einer hohen Wahrscheinlichkeit eine Nebenwirkung zu erleiden, die höher ist als die Wahrscheinlichkeit durch das Virus schwer zu erkranken.

Die Liste der gemeldeten potentiellen Nebenwirkungen ist lang und kann hier eingesehen werden. Und das alles, um eine Erkältung zu vermeiden, die bei einigen Menschen einen gut zu behandelten hyperallergischen Schock ausgelöst hat. Alles, was man gebraucht hätte waren Corticosteroide und Antihistaminika.

Wie super sicher die Impfstoffe (nicht) überwacht werden, habe ich hier beschrieben.

Verringerung der Risiken ist nicht Teil der Zulassung von Impfstoffen. Impfstoffe sollen eine Infektion verhindern, nicht mehr und nicht minder. Eine Abmilderung des Krankheitsverlaufes ist ein off-label use, der nicht von Studien belegt ist.

Das PEI macht hier off-label use Werbung.

Wie bereits oben erwähnt, kamen die Impfungen meist erst auf den Markt, nachdem die Krankheiten durch bessere Lebensbedingungen bereits fast eliminiert waren.

Wie bei Polio? Ich frag ja nur?

Dann rückt doch einfach die entsprechenden Daten zur MMR Impfung raus.

Kann doch nicht so schwer sein, warum ziert ihr euch?

https://fragdenstaat.de/anfrage/nutzen-risiko-analysen-der-einzelnen-mmr-und-mmrv-impfstoffe/

https://fragdenstaat.de/anfrage/nutzen-risiko-analysen-der-einzelnen-mmr-und-mmrv-impfstoffe-1/

https://fragdenstaat.de/anfrage/nutzen-risiko-analysen-der-einzelnen-mmr-und-mmrv-impfstoffe-2/

Ach, dazu müsste man Impfsurveillance machen, was ihr doch lieber vermeidet.

Impfsurveillance nach §13 IfSG Abs. 5 - FragDenStaat

Was ist eigentlich mit den SaveVac Daten?

Ich komme mir vor, wie eine tibetanische Gebetsmühle. Bei jedem PEI Video kann ich die gleichen Daten verwenden, um sie zu widerlegen.