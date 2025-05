Das Zauberwort heißt SCHÄTZUNGSWEISE. Schätzungen gibt es auch bei Influenza und die unterscheiden sich um den Faktor 1000. Schätzungen haben einen MASSIVEN BIAS (=kognitive Verzerrung, geprägt von der eigenen Ideologie). Man schätzt sich die Wunschrealität herbei. Eine Schätzung/Modellierung ohne Test des Modells ist nutzlose geistige Selbstbefriedigung.

Wie diese Schätzungen “optimiert” werden, beschreibt Raphael Lataster in seiner Publikation.

“Dazu gehören

die Verwendung ungenauer Schätzungen der Wirksamkeit und Sicherheit aufgrund unzureichender Zählfenster,

die fehlende Berücksichtigung nachlassender Wirksamkeit und möglicher negativer Wirksamkeit,

die Nichtberücksichtigung von Störvariablen,

übertriebene Infektions- und Todesfallraten,

die unzureichende Berücksichtigung impfstoffbedingter Risiken und

mögliche finanzielle oder politische Interessenkonflikte. “

Mathematisch genauer beschreibt es Norman Fenton in seinem Substack bzw. seinem Preprint oder auf youtube.

Kritik an der Art, wie die “Wirkung” der COVID-”Impfungen” berechnet wurden, gab es schon sehr früh. Steve Kirsch hingegen hat eine neue, einfache Berechnung vorgestellt, welche die Nutzlosigkeit bzw. Schädlichkeit einfacher statistisch belegt.

Und dabei muss man dann zwischen relativer und absoluter Wirksamkeit unterscheiden. Zusätzlich trickst man noch sich noch gerne ein wenig Effektivität herbei. Am besten verständlich ist das als NNT, also number needed to treat. Wie viele Menschen müssen ein Medikament nehmen, damit einer davon einen Nutzen hat? Bei den COVID-”Impfstoffen” war die NNT bzw. NNV (number needed to vaccinate) “81 für den Impfstoff von Moderna–NIH, 78 für den Impfstoff von AstraZeneca Oxford, 108 für den Impfstoff von Gamaleya, 84 für den Impfstoff von J&J und 119 für den Impfstoff von Pfizer–BioNTech.” Diese Menschen können alle starke Nebenwirkungen haben, ohne einen Nutzen vom Produkt zu haben. Das muss man gegenrechnen, was man nicht getan hat. Das war dann ein Satz mit X. Außer einer Myokarditis nix Nutzen, weil man sich doch infiziert hat.

Außer bei Influenza , COVID , Keuchhusten?

Daher sollten auch alle, ohne Rücksicht auf Verluste, selbst wenn sie bereits immun waren, geimpft werden, weil eine Serologie zu kompliziert war.

Überhaupt, lieber einfach draufimpfen, weil man gar nicht weiß, ob Antikörper überhaupt einen Schutz bieten, daher ist es nutzlos sie zu messen.

Sicherlich häufiger als nur in einem von 119 Fällen schätze ich.

Dumm nur, dass einige Impfungen, die ich oben bereits erwähnt habe, die Wahrscheinlichkeit sich zu infizieren, erhöhen, also eine negative Wirksamkeit haben.

Bei -27% bin ich mir da nicht so sicher. Selbst Anthony Fauci musste zugeben, dass Impfungen bei Atemwegerkrankungen sinnlos sind und nicht funktionieren, weil IgG statt IgA gebildet wird.