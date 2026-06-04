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Siguna Mueller, Ph.D., Ph.D.'s avatar
Siguna Mueller, Ph.D., Ph.D.
5h

Ich habe letztes Jahr Ziemliches zu tun gehabt, um die Involvierung von cross-immunity und cross-tolerance durch mRNA Produkte zu publizieren: "Cross-Priming and Cross-Tolerance After Intramuscular mRNA Vaccination for Viral Infections: Feasibility and Implications": https://www.mdpi.com/2075-1729/15/10/1575. Marks et al. haben genau das bestaetigt.

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2 replies by DrBines verbales Vitriol and others
Eckhard Umann's avatar
Eckhard Umann
6h

"wir wollten doch nur...", solch ein unendlich elegantes Verfahren entwickeln... und da kommt die Chaos-Mathematik und die Hegelsche Dialektik und Maturana und da steht nun der Zauberlehrling und leider wirbelt der Besen weiter...

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