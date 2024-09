Im Dezember 2020 erschien dieses Paper:

Ali F, Elserafy M, Alkordi MH, Amin M. ACE2 coding variants in different populations and their potential impact on SARS-CoV-2 binding affinity. Biochem Biophys Rep. 2020 Dec;24:100798. doi: 10.1016/j.bbrep.2020.100798. Epub 2020 Aug 20. PMID: 32844124; PMCID: PMC7439997. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32844124/

Das Paper zeigt vor allem eines sehr eindrücklich:

Einzelne Volksgruppen haben bestimmte Mutationen im ACE2, die für ihre Volksgruppe typisch sind. Racial Targeting also auf Volksgruppen zugeschnittene Biowaffen sind somit mit entsprechend optimierten Spike-Proteinen durchaus möglich.

Am wenigsten betroffen waren am Anfang Ahskenazische Juden.

Am stärksten betroffen waren Europäer und Südasiaten, weil das Spike einfach elektrostatisch besser andocken konnte.

Das waren nur 2 Amiosäureaustausche.

K26R bei Ashkenazischen Juden

G211R bei Europäern und Südasiaten

“ACE2-K26R verringert die elektrostatische Anziehung von SARS-CoV-2/ACE2.

ACE2-I468V, R219C, K341R, D206G, G211R erhöhen die elektrostatische Anziehungskraft.”

Man sah im Laufe der P(l)andemie, dass das Virus, je nach Variante, für unterschiedliche Volksgruppen unterschiedliche schädlich war. Welche Variante im Detail wen mehr krank gemacht hat, habe ich nicht verfolgt.

Wenn so wenige Mutationen so einen großen Unterschied machen, wie sehr unterscheiden sie die ACE2 Proteine von Mäusen, Ratten und Kaninchen von denen des Menschen?

Das müsste man mal vergleichen.

Aber: sie sind definitiv unterschiedlicher als nur 1-2 Aminosäureaustausche.

Daher wäre es so wichtig gewesen huACE2 Mäuse zu verwenden, was keine einzige Firma, die COVID-Spritzstoffe hergestellt hat, getan hat obwohl das PEI das Gegenteil behauptet hat. (Nicht Verwendung von huACE2-transgene Mäusen in den Covid-Impfstoff Studien trotz gegenteiliger Behauptung des PEI - FragDenStaat)

Damit sind sämtliche präklinischen Tierversuche zur Toxizität des von den Produkten vom Menschen produzierten Spike-Proteins für die Tonne.