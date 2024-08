Praktischerweise sind alle Snippets eingefügt im Video.

(5) a_concerned_amyloidosis💜🐭🇩🇪 auf X: „20.12. risikobewertung hat eigenen ordner. "antivirale prophylaxe" aber alles sinnvolle natürlich "off label" 🙄@naturbulle apartheid wird ausgeweitet auf 2ximpfis zugunsten von boosties, und akutes hirnschmerzen durch mehr maskenscheisse https://t.co/RwLSzxL4Hp“ / X

Drescher, A. (2022, September 12). „AN DIESEM TAG vor 1 Jahr“: BioNTech sagt die Wahrheit, aber keiner hört hin. tkp.at. https://tkp.at/2022/09/13/an-diesem-tag-vor-1-jahr-biontech-sagt-die-wahrheit-aber-keiner-hoert-hin/

Stein, C. (n.d.). Past SARS-CoV-2 infection protection against re-infection: a systematic review and meta-analysis. The Lancet. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)02465-5/fulltext

Kreuzimmunität

Nelde A, Bilich T, Heitmann JS, Maringer Y, Salih HR, Roerden M, Lübke M, Bauer J, Rieth J, Wacker M, Peter A, Hörber S, Traenkle B, Kaiser PD, Rothbauer U, Becker M, Junker D, Krause G, Strengert M, Schneiderhan-Marra N, Templin MF, Joos TO, Kowalewski DJ, Stos-Zweifel V, Fehr M, Rabsteyn A, Mirakaj V, Karbach J, Jäger E, Graf M, Gruber LC, Rachfalski D, Preuß B, Hagelstein I, Märklin M, Bakchoul T, Gouttefangeas C, Kohlbacher O, Klein R, Stevanović S, Rammensee HG, Walz JS. SARS-CoV-2-derived peptides define heterologous and COVID-19-induced T cell recognition. Nat Immunol. 2021 Jan;22(1):74-85. doi:10.1038/s41590-020-00808-x. Epub 2020 Sep 30. PMID: 32999467. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32999467/

Mallajosyula V, Ganjavi C, Chakraborty S, McSween AM, Pavlovitch-Bedzyk AJ, Wilhelmy J, Nau A, Manohar M, Nadeau KC, Davis MM. CD8+ T cells specific for conserved coronavirus epitopes correlate with milder disease in COVID-19 patients. Sci Immunol. 2021 Jul 1;6(61):eabg5669. doi:10.1126/sciimmunol.abg5669. PMID: 34210785; PMCID: PMC8975171. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34210785/

Abela IA, Pasin C, Schwarzmüller M, Epp S, Sickmann ME, Schanz MM, Rusert P, Weber J, Schmutz S, Audigé A, Maliqi L, Hunziker A, Hesselman MC, Niklaus CR, Gottschalk J, Schindler E, Wepf A, Karrer U, Wolfensberger A, Rampini SK, Meyer Sauteur PM, Berger C, Huber M, Böni J, Braun DL, Marconato M, Manz MG, Frey BM, Günthard HF, Kouyos RD, Trkola A. Multifactorial seroprofiling dissects the contribution of pre-existing human coronaviruses responses to SARSCoV-2 immunity. Nat Commun. 2021 Nov 18;12(1):6703. doi: 10.1038/s41467-021-27040-x. PMID: 34795285; PMCID: PMC8602384. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34795285/

Ärzteblatt, D. Ä. G. R. D. (2021, January 20). SARS-CoV-2: Forscher entdecken kreuzreaktive Antikörper zu. . . Deutsches Ärzteblatt. https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/120350/SARS-CoV-2-Forscher-entdecken-kreuzreaktive-Antikoerper-zu-anderen-Coronaviren

Ärzteblatt, D. Ä. G. R. D. (2023, May 16). Infektion mit Erkältungsviren löst Kreuzimmunität gegen. . . Deutsches Ärzteblatt. https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/143244/Infektion-mit-Erkaeltungsviren-loest-Kreuzimmunitaet-gegen-SARS-CoV-2-Proteineaus

„Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir in der Gesamtheit der (fast 100.000) Modelle keine Muster finden, die auf einen eindeutigen Zusammenhang zwischen den Maßnahmen der COVID-19-Regierung und den Ergebnissen hindeuten. Starke Behauptungen über die Auswirkungen staatlicher Maßnahmen auf COVID-19 können empirisch nicht bestätigt werden.“

Bendavid, E., & Patel, C. J. (2024b). Epidemic outcomes following government responses to COVID-19: Insights from nearly 100,000 models. Science Advances, 10(23). https://doi.org/10.1126/sciadv.adn0671

Spatiotemporal Variation of Excess All-Cause Mortality in 125 Countries During the Covid-19 (rumble.com)

Schnupfenplan_3.0_weiterführende Schulen_ANGEPASST (uni-kiel.de)

Mohamed, E. (2022, October 19). Polio outbreaks in Africa caused by mutation of strain in vaccine. The Guardian. https://www.theguardian.com/globaldevelopment/2019/nov/28/polio-outbreaks-in-four-african-countries-caused-by-mutation-of-strain-in-vaccine

More polio cases now caused by vaccine than by wild virus. (2019, November 25). AP NEWS. https://apnews.com/article/health-united-nations-ap-topnews-pakistan-international-news-7d8b0e32efd0480fbd12acf27729f6a5

„Vaccine-derived poliovirus is moving across Africa, with vaccine-derived Type 2 poliovirus spreading uncontrolled in West Africa, bursting geographical boundaries and raising fundamental questions and challenges for the whole eradication process“ 17th-IMB-report-20191115.pdf (polioeradication.org) https://polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/07/17th-IMB-report-20191115.pdf Seite 4

Maserndesaster:

Syed, A. K. (2022, November 19). The Killing Fields of Samoa. Arkmedic’s blog.

resch media. (2024, February 8). Durch Impfung veränderte Masern-Viren auf dem Vormarsch. https://individuelle-impfentscheidung.de/aktuelles/detail/durch-impfung-veraenderte-masern-viren-auf-dem-vormarsch.html (Leider ist das Paper aus Japan nicht verlinkt)

Fournier PE, Houhamdi L, Colson P, Cortaredona S, Delorme L, Cassagne C, Lagier JC, Chaudet H, Tissot-Dupont H, Giraud-Gatineau A, Fenollar F, Million M, Raoult D. SARS-CoV-2 Vaccination and Protection Against Clinical Disease: A Retrospective Study, Bouches-du-Rhône District, Southern France, 2021. Front Microbiol. 2022 Jan 18;12:796807. doi: 10.3389/fmicb.2021.796807. PMID: 35116013; PMCID: PMC8803903. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35116013/

Ausschuss, C. (2023, November 24). Fabian Spieker: Mögliche Korrelationen zwischen „Impfungen“ und COVID-19-Diagnosen | Sitzung 182: Karten auf den Tisch [Video]. Odysee. https://odysee.com/@Corona-Ausschuss:3/s182-fs:3

Hirschbühl K, Schaller T, Märkl B, Claus R, Sipos E, Rentschler L, Maccagno A, Grosser B, Kling E, Neidig M, Kröncke T, Spring O, Braun G, Bösmüller H, Seidl M, Esposito I, Pablik J, Hilsenbeck J, Boor P, Beer M, Dintner S, Wylezich C. High viral loads: what drives fatal cases of COVID-19 in vaccinees? - an autopsy study. Mod Pathol. 2022 Aug;35(8):1013-1021. doi: 10.1038/s41379-022-01069-9. Epub 2022 Apr 1. PMID: 35365771; PMCID: PMC8974809. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35365771/

https://icandecide.org/wp-content/uploads/2024/03/no-placebo-101823.pdf

gesundheitsinformation.de. (n.d.). „Off-Label-Use“: Worauf muss man achten? https://www.gesundheitsinformation.de/off-label-use-worauf-muss-man-achten.html

Hustensaft aus schwarzem Rettich. (2024, June 7). swr.online. https://www.swrfernsehen.de/landesschau-rp/gutzuwissen/rezept-hustensaft-vom-schwarzen-rettich-100.html

Halbreife, grüne Walnüsse - Inhaltsstoffe, Wirkung, Rezepte. (n.d.). Kruut. https://kruut.de/blogs/magazin/walnusse-inhaltsstoffe-wirkung-rezept

Wikipedia-Autoren. (2004a, February 2). Die Frau als Hausärztin. https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Frau_als_Haus%C3%A4rztin

Polizei muss mehrere Corona-Partys in ganz Südbaden auflösen. (2020, March 19). baden.fm. https://www.baden.fm/nachrichten/polizei-muss-mehrere-corona-partys-in-ganz-suedbaden-aufloesen-620212/

