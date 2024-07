Ich bekam den Auftrag, einige Medikamente zusammenzustellen, von denen schon vor der „Impfung“ klar war, dass sie gegen Coronaviren funktionieren.

Mit geeigneten sicheren Mitteln hätte es keine Notfallzulassung geben dürfen.

Na dann schauen wir mal, was es schon vor 2020 gab und wie nachweislich funktionierende Mittel von Politik und Medien diffamiert wurden.

Natürlich kann ich nur Beispiele bringen. Allein „Der Krieg gegen Ivermectin“ hat bereits ein ganzes Buch gefüllt (Amazon.de. (n.d.). https://www.amazon.de/War-Ivermectin-Medicine-Millions-Pandemic/dp/151077386X/)

Diese lügenden Institutionen haben sehr viel Schuld auf sich geladen und wahrscheinlich viele Menschen das Leben gekostet.

Coronaviren

Coronaviren sind einfache, normale RNA-Viren von denen es diverse Arten gibt (RNA-Virus – Wikipedia). Die Coronaviren gehören zu den (+)ssRNA-Viren.

Schon vor 2020 wusste man, dass es gewisse Substanzen gibt, die (+)ssRNA-Viren nicht mögen und die sie in ihrer Vermehrung stören.

Zink:

Die erwähnte Referenz 60 ist ein Paper, bei dem der berühmt berüchtigte Gain of Function Ralph S. Baric Mitautor ist:

„An abundance of evidence has accumulated over the past 50 y to demonstrate the antiviral activity of zinc against a variety of viruses, and via numerous mechanisms.“

„In den letzten 50 Jahren hat sich eine Fülle von Beweisen angesammelt, die die antivirale Wirkung von Zink gegen eine Vielzahl von Viren und über zahlreiche Mechanismen belegen.“

Und ja, Zink hat funktioniert, wäre aber zu billig gewesen.

Zink Ionophoren

Ralph Barics Paper behandelt Zink Ionophoren. Ionophoren sind Moleküle, die wie ihr Name schon andeutet, die Durchlässigkeit von Membranen für Ionen erhöhen. Zink Ionophoren sind somit Substazen, die Zink durch die Membran in eine Zelle bringen. Die Wirksubstanz ist weiterhin „nur“ das Zink, es kommt aber so effizienter in die Zelle. Zink-Ionophoren sind also Beschleuniger, die aber auch Zink brauchen.

Zink Ionophoren sind z. Bps.

Hinokitiol

Hydroxychloroquine

Hier wurde eine Studie explizit so entworfen, dass die Patienten überdosiert wurden und starben, nur um das Mittel artifiziell zu diskreditieren:

Quercetin

Epigallocatechin

Chloroquin

Die Medien und die Regierung waren da aber anderer Meinung

Weitere Zink-Ionophore: Pyrithione, Zincophorin

Vitamin D

Hydroxychloroquin

HCQ scheint kein Zn-Ionophor zu sein, es funktioniert aber trotzdem.

Ivermectin

Hat sehr viele Wirkmechanismen:

Und es funktioniert gegen Coronaviren.

Die Medien und staatliche Stellen diffamierten das Medikament jedoch, und haben damit Schuld auf sich geladen und Menschenleben zumindest gefährdet, wahrscheinlich sogar gekostet.

Mein persönliches Fazit

Wahrscheinlich hätte allein ausreichend Zink mit einem entsprechenden Ionophor und/oder einfach ein ausreichender Vitamin D Spiegel (https://www.amazon.de/Herdengesundheit-Corona-Krise-nat%C3%BCrliche-Alternative-Impfprogramm/dp/3981404874/) in den meisten Fällen vollkommen ausgereicht, laut Literaturlage. Ich bin aber kein Arzt und kann das nicht aus der Praxis bestätigen.

Statt dessen wurde eine vollkommen neue Substanzklasse ohne entsprechende Risikoprüfungen in den Markt gedrückt und laut Literaturlage funktionierenden, sichere Substanzen von Staaten weltweit, Hand in Hand mit der bezahlten Systemjournallie schlecht gemacht.

Schlimmer noch, es wurden nutzlose, tödliche Mittel mit Notfallzulassung wie Remdesivir, Paxlovid und Molnupiravir empfohlen und vorgeschrieben.

Remdesivir, ist bekannt, dass es sogar als Ebolamedikament gescheitert ist

Paxlovid war ebenfalls nutzlos

und hat nur geschadet

Diese Mittel wurden aber von den staatstreuen Systemmedien gepusht:

Wann kommt die Entschuldigung?

Wann kommen die Korrekturen der Fehlmeldungen in der DACH-Region?

