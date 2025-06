Das Thema der neurologischen Schäden habe ich schon vor geraumer Zeit abgearbeitet.

Nun kommen langsam die Beweise rein, dass das Spike Protein selbst auch schon neurotoxisch ist. Das kommt zu den generellen Mechanismen zusätzlich oben drauf.

Die S1- Untereinheit des Spike-Proteins ist direkt neurotoxisch

EN: “Since the S1 subunit (S1) of the envelope of the SARS-CoV2 Spike glycoprotein can reach the CNS, we studied whether S1 could cause neuronal death in a direct manner. Transfection of the S1 plasmid in SH-SY5Y cells reduces cell survival in a time-dependent manner, whereas the overexpression of the S2 subunit does not. […] Importantly, we found that S1 recombinant protein (S1rp), through the internalization of the surface receptor Neuropilin 1 (NRP1), but not via Angiotensin-Converting Enzyme 2 (ACE 2) receptor, enters the cytoplasm causing cell death in differentiated SH-SY5Y cells. Finally, in accordance with other papers demonstrating that COVID-19 patients had more severe ischemic strokes with worse outcomes, we found that S1rp increased oxygen glucose deprivation/reoxygenation-induced toxicity in an additive manner, via the NRP1/HDAC4/CREB/RIPK1 pathway. In conclusion, this is the first report identifying the molecular determinants involved in Spike S1-induced neurotoxicity.”

DE: "Da die S1-Untereinheit (S1) der Hülle des SARS-CoV2-Spike-Glykoproteins das ZNS erreichen kann, haben wir untersucht, ob S1 auf direktem Wege den Tod von Nervenzellen verursachen kann. Die Transfektion des S1-Plasmids in SH-SY5Y-Zellen reduziert das Zellüberleben in einer zeitabhängigen Weise, während die Überexpression der S2-Untereinheit dies nicht tut. [Wichtig ist, dass wir herausgefunden haben, dass das rekombinante S1-Protein (S1rp) durch die Internalisierung des Oberflächenrezeptors Neuropilin 1 (NRP1), aber nicht über den Angiotensin-Converting Enzyme 2 (ACE 2)-Rezeptor, in das Zytoplasma gelangt und den Zelltod in differenzierten SH-SY5Y-Zellen verursacht. Schließlich haben wir in Übereinstimmung mit anderen Arbeiten, die zeigen, dass COVID-19-Patienten schwerere ischämische Schlaganfälle mit schlechteren Ergebnissen hatten, herausgefunden, dass S1rp die durch Sauerstoff-Glukose-Entzug/Reoxygenierung induzierte Toxizität auf additive Weise über den NRP1/HDAC4/CREB/RIPK1-Weg erhöht. Dies ist der erste Bericht, der die molekularen Determinanten identifiziert, die an der Spike-S1-induzierten Neurotoxizität beteiligt sind.”

SH-SY5Y-Zellen sind Neuroblastom Zellen. Neuroblastome sind eine Krebsart des Nervensystems bei Kleinkindern bis zum sechsten Lebensjahr.

Wir haben nun neben ACE2 den Beleg, dass NRP1 ein Problem ist, bei der Infektion der Zellen mit Spike Protein.

Wo findet man überall NRP1?

Das sieht schwer nach: Wo wird NRP1 nicht exprimiert aus. Ähnlich wie ACE2 findet man NRP1 fast überall im Körper.

Die gute Nachricht: die S2 Untereinheit scheint nicht (neuro)toxisch zu sein.

Die schlechte Nachricht: die S1 Untereinheit ist (neuro)toxisch und tötet Zellen

S1 ist der obere Teil des Brokolis, könnte man sagen.

Problem mit dieser Studie:

Getestet wurde in Krebszellen, die können sich anders verhalten als normale Zellen. Getestet wurde in neuronalen Zellen. Ja, das Spike ist neurotoxisch ABER NRP1 kommt in sehr vielen Zelltypen vor. Es kann also auch sein, dass es für diese nicht getesteten Zellen ebenfalls über NRP1 toxisch ist.

Intravenös verabreichtes SARS-CoV-2-Spike-Protein induziert Neuroinflammation

EN: “Here, we show the impact of S1-protein in a broad spectrum of brain regions after injection via three different application routes in C57/BL6 mice.

Methods: S1-protein was administered either intranasally, intravenously or intracerebrally. […]

Results:

While intracerebral injection resulted in decreased aSyn immunoreactivity with increased pS129 in males, intravenous injection led to increased levels of aSyn immunoreactivity and microglia cell density, predominantly in brain regions associated with Parkinson’s disease pathology.

Intranasal application of S1-protein induced microgliosis in some brain regions but resulted in sex-dependent alterations of aSyn levels, with increases in females and decreases in males.

All routes showed sex-dependent alterations in astrocytic reactivity, receptor expression, and parvalbumin-positive interneurons.

Conclusion: Our results demonstrate that S1-protein itself leads to neuroinflammation, altered aSyn homeostasis, and disruption of inhibitory circuits in a route- and sex-dependent manner. These findings indicate the possibility of S1-protein being a crucial agent for both neuroinflammatory processes and altered protein regulation mechanisms. S1-protein trapped in tissue reservoirs could therefore explain symptoms occurring or persisting beyond viral clearance (Post COVID-19 condition).”

DE: "Hier zeigen wir die Wirkung von S1-Protein in einem breiten Spektrum von Hirnregionen nach Injektion über drei verschiedene Applikationswege bei C57/BL6-Mäusen: S1-Protein wurde entweder intranasal, intravenös oder intrazerebral verabreicht. [...]

Ergebnisse:

Während die intrazerebrale Injektion zu einer verminderten aSyn-Immunreaktivität mit erhöhtem pS129 bei den Männchen führte, führte die intravenöse Injektion zu einer erhöhten aSyn-Immunreaktivität und Mikroglia-Zelldichte, vorwiegend in Hirnregionen, die mit der Pathologie der Parkinson-Krankheit in Verbindung stehen.

Die intranasale Verabreichung von S1-Protein induzierte in einigen Hirnregionen eine Mikroglia, führte aber zu geschlechtsabhängigen Veränderungen der aSyn-Spiegel, mit Erhöhungen bei Frauen und Verminderungen bei Männern.

Alle Wege zeigten geschlechtsabhängige Veränderungen der astrozytären Reaktivität, der Rezeptorexpression und der Parvalbumin-positiven Interneuronen.

Fazit: Unsere Ergebnisse zeigen, dass das S1-Protein selbst zu einer Neuroinflammation, einer veränderten aSyn-Homöostase und einer Unterbrechung der inhibitorischen Schaltkreise führt, und zwar in einer von der Route und dem Geschlecht abhängigen Weise. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass S1-Protein ein entscheidender Faktor sowohl für neuroinflammatorische Prozesse als auch für veränderte Proteinregulationsmechanismen sein könnte. S1-Protein, das in Gewebereservoirs eingeschlossen ist, könnte daher die Symptome erklären, die nach der viralen Clearance auftreten oder fortbestehen (Post-COVID-19-Zustand)."

Geschlechtsabhängig…

Schauen wir doch noch einmal genauer auf das Bild des Proteinatlas:

Der Balken geht bis Medium hoch im vollständigen Bild. Ein möglicher weiterer Grund für Fertilitätsprobleme? Sieht nach viel NRP1 Expression in Testis (Hoden), Placenta und Brüsten aus.

Fazit:

Spike-Protein Kontakt zu Neuronen führt zu Entzündungen oder kann Nervenzellen sogar töten.

Dabei ist es egal, wie das Spike an die Neuronen kommt, ob injiziert oder eingeatmet.

Wer könnte so doof sein, sich S1-Spike-Protein zu injizieren?

Möglicherweise die halbe Weltbevölkerung, zumindest den Bauplan hat man sich spritzen lassen und die Furinschnittstelle sorgt dafür, dass das Spike gespalten wird, so dass die toxische S1 Untereinheit frei herumschwimmen kann. Nur Novavax hat die Furinschnittstelle entfernt, da lässt man sich direkt Spike Protein spritzen, was auch nicht so clever war. S1 ist auch am ganzen Spike oben drauf (Kopf des Brokkoli).

Wer könnte so doof sein, Spike-Protein einzuatmen?

Praktisch alle Menschen, denn Menschen, die noch Spike-Protein produzieren, können diese über Exosomen an die Umwelt abgeben.

Wie das biochemisch funktioniert habe ich hier erklärt:

Kann es sein, dass ein Teil der Symptome, die manche Menschen in der Nähe von Geimpften haben, dadurch zustande kommen, dass es neuronale Reaktionen wie bei intranasaler Applikation bei Mäusen gibt?