Im Februar erschien ein Übersichtsartikel, welcher theoretisch herleitet, wie das Spike-Protein DNA beschädigt:

Başaran N, Szewczyk-Roszczenko O, Roszczenko P, Vassetzky Y, Sjakste N. Genotoxic risks in patients with COVID-19. Infect Genet Evol. 2025 Apr;129:105728. doi: 10.1016/j.meegid.2025.105728. Epub 2025 Feb 13. PMID: 39955016. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39955016/

Diese Theorie ist auf Substack und unter den freien Wissenschaftlern nicht neu, eigentlich schon kalter Kaffee.

Dass das Spike in diesem Kontext ein Problem darstellt, war früh bekannt und wurde daher zensiert. Die Geschichte der Jiang Mej Publikation kann man hier nachlesen.

Das Paper ist zwar zurückgezogen, kann aber noch heruntergeladen werden. Es ist damit aber nur noch sehr bedingt zitierfähig.

Neu ist in diesem Übersichtsartikel somit nur, dass so etwas in einer etablierten Zeitschrift veröffentlicht wird. Im Gegensatz zu Substack Artikeln ist so ein Übersichtsartikel vor Gericht zitierfähig.

EN: “It is considered that SARS-CoV-2 spike proteins play a crucial role in DNA damage; how ever, the virus also inhibits the DNA repair system. Co-morbidities and use of antiviral drugs may also contribute to DNA damage in patients with COVID-19.”

DE: “Es wird davon ausgegangen, dass die Spike-Proteine von SARS-CoV-2 eine entscheidende Rolle bei der DNA-Schädigung spielen; allerdings hemmt das Virus auch das DNA-Reparatursystem. Komorbiditäten und die Einnahme von antiviralen Medikamenten können ebenfalls zu DNA-Schäden bei Patienten mit COVID-19 beitragen.”

Um durch die Zensur zu kommen, muss man natürlich immer schreiben, dass das Virus das auch macht. ABER, wo kommt das Virus im Normalfall nur hin? An die Schleimhautzellen oder generell in äußere Bereiche des Körpers. In diesem Bereichen werden Zellen binnen weniger Wochen komplett ausgetauscht. Wenn deren DNA also beschädigt war, ist das nicht schlimm, nicht gefährlich und das machen diverse Viren. Adenoviren integrieren z. Bsp. in den Zellkern. Daher leben Schleimhautzellen auch nicht lange und werden so häufig erneuert. Man könnte sagen, Schleimhautzellen sind aus Hygiene- und Sicherheitsgründen Wegwerfprodukte, wie man das auch aus der Medizin kennt.

Des Weiteren werden die Proteine nicht explizit benannt, auch wenn jedem klar ist, was gemeint ist.

EN: “Although there are limited studies on how SARS-CoV-2 infection affects certain molecular pathways, including oxidative stress and DNA damage, some have suggested that the virus causes damage to cellular DNA, as shown by the presence of micronuclei, DNA repair foci, and increased comet tails in infected cells. Genotoxic effects follow numerous other viral infections, including HIV, influenza viruses, Ebola virus, Zika virus, Enterovirus A71, Epstein-Barr virus, Parvovirus B19, and other viruses.”

DE: “Obwohl es nur wenige Studien darüber gibt, wie sich eine SARS-CoV-2-Infektion auf bestimmte molekulare Signalwege auswirkt, einschließlich oxidativem Stress und DNA-Schäden, wurde vermutet, dass das Virus die zelluläre DNA schädigt, was durch das Vorhandensein von Mikronuklei, DNA-Reparaturfoci und vermehrten Kometenschweifen in infizierten Zellen belegt wird. Genotoxische Effekte treten auch bei zahlreichen anderen Virusinfektionen auf, darunter HIV, Influenzaviren, Ebola-Virus, Zika-Virus, Enterovirus A71, Epstein-Barr-Virus, Parvovirus B19 und andere Viren.”

Das ist also weder neu noch sonderlich gefährlich bei einer normalen, natürlichen Infektion, weil unser Körper mit Wegwerfzellen darauf vorbereitet ist.

Gefährlich wird es erst, wenn solche Viren oder Proteine in Zellen geraten, die ein Leben lang halten müssen, weil sie nicht ersetzt werden.

Anhand von verschiedenen Studien, welche DNA-Schäden nach COVID-Infektion beschreiben, stellen die Autoren ein Hypothese auf, die das Spike-Protein des Virus zu DNA-Schäden führt.

Ursache sind Prozesse wie:

Oxidativer Stress: Dysregulierung der DNA-Reparaturmechanismen durch zwei Peptidfragmente aus dem Spike, welche Cu[II]-Ionen binden und Drei-Stickstoff Komplexe bilden. Das führt zu einer Überproduktion von reaktiven Sauerstoffspezies (ROS) hauptsächlich in den den Mitochondrien. Diese ROS zerstören DNA-Stränge.

Das Spike-Protein löst in Lungengewebe oxidativen Stress und Doppelstrang-DNA-Brüche aus. Dieses Schadbild durch das Spike-Protein ähnelt den den Auswirkungen ionisierender Strahlung.

Das Spike-Protein S1 bindet an den Angiotensin-Rezeptor und induziert DNA-Brüche und vorzeitige Seneszenz in kultivierten menschlichen Endothelzellen.

Das Spike Protein blockiert p53 und andere mit der Apoptose zusammenhängende Faktoren. Man könnte sagen, es versetzt Zellen in einen Zombie Zustand. Weder tot noch lebendig.

Bei einer SARS-CoV-2-Infektion ist die Basen-Exzisionsreparatur und die DNA-Doppelstrangbruch-Reparaturwege hochreguliert.

Die SARS-CoV-2-Proteine ORF6 und NSP13 bauen die DDR-Kinase CHK1 durch Proteasomen und Autophagie ab. Der Verlust von CHK1 führt zu einem verminderten Gehalt an Desoxynukleosidtriphosphaten (dNTPs). dNTPs sind die Bausteine der DNA. In den Zellen führt das zu einer Blockierung der S-Phase. Die S-Phase ist die Phase im Zellteilungszyklus in welchem die DNA des Zellkerns verdoppelt wird. Das Spike-Protein führt dabei zu DNA-Schäden, Aktivierung proinflammatorischer Signalwege und zelluläre Seneszenz.

DNA-Schäden erleichtern das Eindringen von SARS-CoV-2. DNA Schadensreparatur (DNA damage repair, DDR) erhöht die Expression von ACE2. Damit wäre man beim Renin-Angiotensin System und ACE2-Rezeptors nimmt mit der Verkürzung der Telomere zu, ist also bei älteren Menschen höher exprimiert als bei jungen Menschen. Angiotensin II bindet zudem an seinen Rezeptor und löst ROS-Produktion in Monozyten aus, was wiederum zu DNA-Schäden in benachbarten Lymphozyten führt.

Das Ganze fassen die Autoren in einem Schaubild zusammen:

Das Bild mach klar, welches Protein das Hauptprobem ist, ohne es explizit in den Text schreiben zu müssen.

Im Bild fällt zudem ein Gen unangenehm auf:

BRCA2 ist ein Gen, welches das Risiko für Brustkrebs und Eierstockkrebs erhöht, wenn es beschädigt ist oder generell gestört ist. Daher hat sich Angeline Jolie das Brustgewebe entfernen lassen.

Welche Krebsart verhält sich aktuell auffällig? Brustkrebs? Eierstockkrebs?

EN: “Vaccination and therapy. DNA damage can affect the efficiency of vaccination against SARS-CoV-2; increased oxidative stress and the level of DNA double-strand breaks were observed in the nucleated blood cells of elderly patients, and both processes were further increased by vaccination. The neutralising capacity of anti-SARS-CoV-2 antibodies inversely correlated with the pre-vaccination level of DNA double-strand breaks “

DE: “Impfung und Therapie. DNA-Schäden können die Wirksamkeit der Impfung gegen SARS-CoV-2 beeinträchtigen; in den kernhaltigen Blutzellen älterer Patienten wurden ein erhöhter oxidativer Stress und eine erhöhte Anzahl von DNA-Doppelstrangbrüchen beobachtet, und beide Prozesse wurden durch die Impfung noch verstärkt. Die Neutralisierungskapazität von Anti-SARS-CoV-2-Antikörpern korrelierte umgekehrt mit dem Niveau der DNA-Doppelstrangbrüche vor der Impfung.”

Fazit:

Das Fazit ist somit auch vorsichtig formuliert und in diese Paper wird letztendlich viel zwischen den Zeilen angedeutet, um es durch die Zensur zu bringen.

Das Protein wird nicht explizit benannt. Folgen der Deregulierung bestimmter Gene wird nicht explizit formuliert. Man muss schon einiges an Hintergrundwissen mitbringen, um die Andeutungen zu erfassen.

EN: “Moreover, some SARS-CoV-2 proteins directly induce DNA damage. Indirect action via triggering oxidative stress or inhibition of DNA repair pathways also occurs, further weakening the resistance to infection and forming a vicious circle. The level of DNA damage correlates with the severity of the disease and influences sequelae during the post-COVID-19 period. Antiviral therapies enhance the genotoxic effects of infections per se. These factors may increase the risk of carcinogenesis and mutation. Thus, patients with severe COVID-19 infection should be constantly monitored for health problems, and the level of DNA damage should also be evaluated.”

DE: “Darüber hinaus induzieren einige SARS-CoV-2-Proteine direkt DNA-Schäden. Indirekte Wirkungen über die Auslösung von oxidativem Stress oder die Hemmung von DNA-Reparaturwegen treten ebenfalls auf, wodurch die Resistenz gegen die Infektion weiter geschwächt wird und ein Teufelskreis entsteht. Das Ausmaß der DNA-Schäden korreliert mit dem Schweregrad der Erkrankung und beeinflusst die Folgeerscheinungen in der Zeit nach der COVID-19-Infektion. Antivirale Therapien verstärken die genotoxischen Auswirkungen von Infektionen per se. Diese Faktoren können das Risiko der Karzinogenese und Mutation erhöhen. Daher sollten Patienten mit einer schweren COVID-19-Infektion ständig auf gesundheitliche Probleme überwacht und auch der Grad der DNA-Schädigung bewertet werden.”