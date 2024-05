Aktuell wird viel über die Zensur des McCoulough Papers durch Cureus diskutiert. ABER das ist nicht der erste Fall dieser Art während der Plandemie.

Es war schon immer ein tränenreicher Weg einen Artikel zu publizieren. Das ist nicht neu. Selten wird ein wissenschaftlicher Artikel beim ersten Versuch angenommen. Dann heißt es umschreiben, an neue Formatierungsregeln anpassen, erneut einreichen. Das kann sich ziehen. Das war schon immer so. ABER wenn ein Artikel einmal durch den Reviewprozess durch war und veröffentlicht, dann hatte das Drama ein Ende vor allem in der guten alten Papierzeit. Gedruck in der Bib war für die Ewigkeit.

In der Plandemie machte sich eine neue Unsitte breit, dass Artikel, welche den Begutachtungsprozess überstanden hatte und publiziert waren, plötzlich von Editoren oder Autoren zurückgezogen wurden. Immerhin, weg sind die Artikel damit nicht, man kann sie weiterhin herunterladen und lesen, aber sie haben einen Makel, der sie nicht mehr zitierfähig macht. Gut, mit einer Ausnahme, ein Paper wurde sogar der damnatio memoriae unterworfen und komplett getilgt.

Gründe dafür können sein:

1. Firmen, die in gewissen Journals viel Werbung schalten, haben mit der Kündigung von Werbeverträgen gedroht, wenn solche Schwurbelpaper in diesem Journal veröffentlicht werden.

2. Regierungen/Regierungsvertreter haben den Journals gedroht.

3. Firmen, die in einem Journal viel publizieren und dann Einzeldrucke en Masse kaufen, um diese an Kunden zu verteilen, haben gedroht, nicht mehr in diesen Journals zu publizieren. Viele Journal finanzieren sich über Industrieartikel und wären finanziell ruiniert, wenn diese Einnahmequelle wegfallen würde.

4. Den Autoren wurde von ihren Unis oder jeweiligen Regierungen gedroht.

Die Extremste Form der Zensur ist, wenn die Firmen selbst Zensurnetzwerke betreiben und unliebsame Inhalte aus dem Netz löschen lassen bzw. Personen des öffentlichen Lebens, die einen Impfschaden haben oder über das Thema berichten, attackieren. Moderna hat sich da sehr unrühmlich hervorgetan.

Ehemalige Fox News-Star: Ich wurde von Big Pharma ins Visier genommen, weil ich öffentlich über Impfschäden gesprochen habe – uncut-news.ch (uncutnews.ch)

Moderna Surveillance Operation Targeted Alex Berenson, Russell Brand, Others • Children's Health Defense (childrenshealthdefense.org)

Moderna hat auch Chats über Imfpschäden und Andersdenkender überwacht. Ist das nicht auch eine Form der Diskriminierung von Minderheiten?

Moderna Monitors 150 Million Websites for ‘Anti-Vaccine’ Narratives (substack.com)

Lee Fang: Moderna is SPYING On Your Vaccine Discussions Online (youtube.com)

Moderna is spying on you - UnHerd

Ja, die Firmen müssen das tatsächlich, um Nebenwirkungen nachzugehen. Als ich in der Pharma war, wurde empfohlen, sich von solchen Foren fernzuhalten, weil jede Nebenwirkung der ASE (Arzneimittel Sicherheitserhebung), der Medwis gemeldet werden müsste und das einem nur unnötig Arbeit machen würde. Da wurde es eher vermieden, obwohl das eigentlich hätte gemacht werden müssen. Man wollte es damals eigentlich schon nicht so genau wissen.

Ich kann mich auch erinnern, dass es mal hieß, auch Pfizer hätte Fact Checker bezahlt, kann den Artikel aber gerade nicht mehr finden.

Bei der Suche habe ich aber einen Artikel bei Epoch Times gefunden, der beschreibt, wie das CDC aktiv in die Zensur von Papern involviert war: EXCLUSIVE: Some Scientists, Journals Pose 'Potential Threats to Vaccine Confidence': CDC | The Epoch Times (archive.org)

Das Ergebnis ist aber immer das Gleiche: Eine politisch nicht gewollte Meinung oder Datenlage wird aus dem Diskurs entfernt.

Zu diesem Thema gibt es mittlerweile sogar wissenschaftliche Analysen, die erstaunlicher Weise veröffentlich werden durften.

Shir-Raz Y, Elisha E, Martin B, Ronel N, Guetzkow J. Censorship and Suppression of Covid-19 Heterodoxy: Tactics and Counter-Tactics. Minerva. 2022 Nov 1:1-27. doi: 10.1007/s11024-022-09479-4. Epub ahead of print. PMID: 36340971; PMCID: PMC9628345. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36340971/

Es erstaunt nicht wirklich, dass dieser Artikel von bekannten Namen der coronakritischen Wissenschaftler geschrieben wurde, was sie juristisch eher schwer verwertbar machen. Ein gewisser Bias ist damit sicherlich zu erwarten, den die Gegenseite ausnutzen wird. Genau wie bei den Papern der Gegenseite, deren Sichtweise natürlich auch als Studie zu lesen ist und einen deutlichen Bias hat:

Greve, H. R., Rao, H., Vicinanza, P., & Zhou, E. Y. (2022). Online Conspiracy Groups: Micro-Bloggers, Bots, and Coronavirus Conspiracy Talk on Twitter. American Sociological Review, 87(6), 919-949. https://doi.org/10.1177/00031224221125937

Auch Science hat sich dem Thema gewidmet:

What a massive database of retracted papers reveals about science publishing's ‘death penalty' | Science | AAAS

Generell: Es gibt sanftere Formen bei Fehlern in einem Paper vorzugehen, die normal sind. Diese Korrekturen nennen sich Corrigendum oder Erratum und sind häufig. Das sähe so aus:

https://www.frontiersin.org/journals/immunology/articles/10.3389/fimmu.2024.1325243/full

Bei Kleinigkeiten nutzt man diese Form der Korrektur seit Ewigkeiten. Die Regeln dafür kann man z. Bsp. bei Elsevier nachlesen (Errata and corrigenda | Editors | Elsevier)

Wenn ein Corrigendum/Erratum nicht genutzt wird und statt dessen bei vorgeschobenen Kleinigkeiten depubliziert wird, ist klar, dass das einen anderen Grund hat.

Vor allem bei REVIEWS. Reviews sind sogenannte Grauliteratur und zählen nicht als wissenschaftliche Paper. Häufig werden sie vom frischen Postdoc oder einem in das Thema eingearbeiteten Doktoranden geschrieben. Reviews sind Schreibübungen, die bereits bekanntes, altes, geprüftes Wissen zusammenfassen, damit man sich nicht durch alle einzelnen Forschungsartikel quälen muss, wenn man sich in ein Thema einarbeitet. Reviews werden NIE retracted. Retraction wird eigentlich nur bei a) Fälschung/Betrug b) falschen, experimentellem Setup (z. Bsp. verseuchten Zellkulturen) gemacht. Retractions kommen eigentlich nur bei Forschungsartikeln vor NICHT bei Reviews.

Es gibt aber auch andere Aspekte, die man bedenken sollte:

“Im Durchschnitt dauern Rücknahmen etwa drei Jahre, aber diese Rücknahmen haben höchstens Monate gedauert. Auch wenn eine Rückzugsrate, die den typischen Durchschnittswerten entspricht, angesichts des kurzen Zeitraums tatsächlich auf eine "alarmierende" oder "außergewöhnlich hohe" Rate schließen lässt, werden wir erst in vielen Jahren in der Lage sein, solche Raten zu vergleichen. Es sollte auch beachtet werden, dass COVID-19-Papiere in hohem Maße geprüft werden, was bedeutet, dass Fehler häufiger aufgedeckt werden, als dies sonst der Fall wäre.”

An “alarming” and “exceptionally high” rate of COVID-19 retractions?: Accountability in Research: Vol 28 , No 1 - Get Access (tandfonline.com)

Ich will in diesem Artikel Fälle von möglicher politischer Zensur wissenschaftlicher Artikel und deren Geschichte, soweit bekannt, sammeln, um zu zeigen, dass das durchaus System hat.

ABER nicht jedes Paper, das zurückgezogen/depubliziert wird, ist auch automatisch der Zensur zum Opfer gefallen. Einige Paper haben aber eine bekannte, recht öffentliche Geschichte. Diese Paper sind teilweise von ehemals hochkarätigen Autoren mit langen Publikationslisten geschrieben, die vom System zur persona non grata ernannt wurden (McCulough, Rancourt, Dalgliesh, Montagnier) oder die einfach in sehr öffentlicher Position gegen das System arbeiten (Pierre Kory, Tess Lawrie). Diese Artikel wurden aber von den Coronamaßnahmenkritikern dermaßen eingehend geprüft, dass man mit einiger Sicherheit vermuten kann, dass es sich um Zensur handelt und dass gegen die Person agiert wurde nicht gegen den Inhalt.

Dennoch es gibt hunderte Fälle mehr, bei denen kein Hahn danach kräht, dass sie weg sind, während offensichtlich gefälschte Studien zu Ivermectin, Hydroxychloroquin oder Vitamin D weiterhin Bestand haben.

In Pubmed nicht gelistete Paper

Die einfachste Form der Zensur ist, unliebsame Paper, an die man nicht ran kommt, um sie zurückziehen zu lassen, einfach nicht in pubmed zu listen. Pubmed wird von Faucis Königkreich, dem NIH betreut. Was nicht passt, kommt da nicht rein und wird somit unauffindbar ohne Link.

Beispiele wären:

Perez, J. C. (2020, August 1). COVID-19, SARS AND BATS CORONAVIRUSES GENOMES PECULIAR HOMOLOGOUS RNA SEQUENCES | International Journal of Research -GRANTHAALAYAH. https://www.granthaalayahpublication.org/journals/index.php/granthaalayah/article/view/IJRG20_B07_3568

Halma, M. T., Rose, J., & Lawrie, T. A. (2023b). The novelty of mRNA viral vaccines and potential harms: A scoping review. J, 6(2), 220–235. https://doi.org/10.3390/j6020017

Wenn man aber etwas Unwissenschaftliches super toll findet, schafft es auch schon mal eine Buchrezension in pubmed:

Dolgin E. The ascent of Moderna The Messenger: Moderna, the Vaccine, and the Business Gamble That Changed the World Peter Loftus Harvard Business Review Press, 2022. 320 pp. Science. 2022 Jul 29;377(6605):479. doi: 10.1126/science.add1577. Epub 2022 Jul 28. PMID: 35901154.

Das Pradhan gp120 Paper 2020

Die meisten dürften mittlerweile akzeptiert haben, dass das Spike-Protein eine gp120 Sequenz aus dem HI-Virus trägt. Kaum einer erinnert sich an das Paperdrama um diese Sequenz.

Die offizielle Begründung war:

„Dieses Papier wurde von den Autoren zurückgezogen. Sie beabsichtigen, sie zu überarbeiten, um auf die Kommentare aus der Forschungsgemeinschaft zu ihrem technischen Ansatz und ihrer Interpretation der Ergebnisse zu reagieren. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Autor.“ (https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.01.30.927871v2)

Inoffiziell hatte man die Autoren bedroht und ihnen gedroht ihnen die Gelder zu streichen. Wer dazu einen Beleg hat, bitte in die Kommentare. Bis heute ist das Paper nicht regulär veröffentlich, aber alle kennen es. Die Twitter Diskussion der damaligen Zeit ist mittlerweile leider auch gelöscht.

Das Montagnier gp120 Paper 2020

Viel Spaß dabei, das Paper ohne DOI oder Link zu finden. Eine form der Zensur ist, Paper einfach nicht in der pubmed Datenbank zu listen, die vom NIH, und somit Faucis Klüngel geführt wird.

Somit erschien das Paper des Nobelpreisträgers Luc Montagnier in einem unbekannten indischen Journal.

Perez, J. C. (2020, August 1). COVID-19, SARS AND BATS CORONAVIRUSES GENOMES PECULIAR HOMOLOGOUS RNA SEQUENCES | International Journal of Research -GRANTHAALAYAH. https://www.granthaalayahpublication.org/journals/index.php/granthaalayah/article/view/IJRG20_B07_3568

Wer mehr zur Publikationsgeschichte hat, bitte in die Kommentare.

Harald Walach Paper 2021

Retracted: The Safety of COVID-19 Vaccinations-We Should Rethink the Policy - PubMed (nih.gov)

Auch hier hat das Journal kalte Füße bekommen:

Retraction: Walach et al. The Safety of COVID-19 Vaccinations-We Should Rethink the Policy. Vaccines 2021, 9, 693 - PubMed (nih.gov)

Wouter Aukema hat aber nicht aufgegeben und dann die EMA Daten “gehakt” und belegt, dass er recht hatte:

True Horrors of Covid Vaccine Harm Data NOW Exposed! (soniaelijah.com)

https://uncutnews.ch/datenanalyst-enthuellt-schrecken-hinter-den-daten-der-europaeischen-datenbank-zu-nebenwirkungen/

Piere Korrys Ivermectin Paper 2021

Danke an Gerhard, der diese gut dokumentierte Geschichte beigesteuert hat: “Die Schwierigkeiten, die Pierre Kory/Paul Marik und Tess Lawrie bei der Veröffentlichung ihrer Papers zum Einsatz von Ivermectin als Covid19-Therapeutikum hatten (z.B. wurde das für gut befundene Manuskript von Kory kurz vor Veröffentlichung in "Frontiers in Pharmacology" vom Chef-Editor der "Frontiers" zurückgezogen) gehören sicherlich in diese Kategorie” Frontiers Pulls Special COVID-19 Issue After Content Dispute | The Scientist Magazine® (the-scientist.com)

Frontiers hat sich in letzter Zeit eigentlich damit hervorgetan kritische Paper zu publizieren. Die Geschichte kannte ich nicht.

Pierre Kory und Tess Lawrie sind halt recht bekannte Namen von FLCCC, dass da Journals kalte Füße bekommen Artikel Verfehmter zu veröffentlichen, ist gut vorstellbar.

Dieses Paper wurde vor der Publikation gestoppt, daher geriet die Geschichte vielleicht nicht so in die Öffentlichkeit (Frontiers Removes Controversial Ivermectin Paper Pre-Publication | The Scientist Magazine® (the-scientist.com))

Die Begründung war wie folgt:

“Die Entscheidung stützt sich auf die Bewertung von Behauptungen über eine ungenaue Datenerhebung und/oder Berichterstattung in mindestens einer der Primärquellen der im Artikel enthaltenen Metaanalyse.1,2 Diese Behauptungen wurden erstmals nach der Veröffentlichung dieses Artikels erhoben.1 Der Ausschluss der verdächtigen Daten scheint Fragen hinsichtlich des Potenzials von Ivermectin zur Senkung der Sterblichkeit bei COVID-19-Infektionen aufzuwerfen.2 Derzeit ist die Untersuchung dieser Behauptungen unvollständig und nicht schlüssig.

Die vorliegende Bedenkenäußerung bedeutet nicht, dass die von Dr. Pierre Kory und seinen Mitarbeitern angewandte Methodik falsch war. Die Verwendung zusammenfassender Daten, die von anderen veröffentlicht wurden, ist ein allgemein akzeptierter Ansatz in der biomedizinischen metanalytischen Forschung.1

Das American Journal of Therapeutics ist fest entschlossen, die Wahrheit in der Wissenschaft und die höchsten Standards in der Veröffentlichungsethik aufrechtzuerhalten. Wir werden unsere Entscheidung bezüglich dieser Arbeit aktualisieren, sobald weitere Informationen vorliegen.” https://journals.lww.com/americantherapeutics/fulltext/2022/04000/expression_of_concern_for_kory_p,_meduri_gu,_varon.10.aspx

Das Paper kann nun hier gefunden werden: Ivermectin, A Reanalysis of the Data - PMC (nih.gov)

Tess Lawries Ivermectin Paper 2021

Der Grund, warum “Frontiers” gekniffen hat:

Expression of Concern for Bryant a, Lawrie TA, Dowswell T, F... : American Journal of Therapeutics (lww.com)

Das Paper ist nun hier zu finden: Ivermectin for Prevention and Treatment of COVID-19 Infectio... : American Journal of Therapeutics (lww.com)

Das Walach Maskenpaper 2021

Die Geschichte der Studie: „Gesichtsmasken führen zu gefährlich hohem Kohlendioxidniveau in der Einatemluft von Kindern“ ist sehr gut dokumentiert.

Dieses Paper wurde zunächst in JAMA Pediatrics veröffentlicht (https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2781743)

Der Grund für die Depublizierung:

„Der Forschungsbrief "Experimental Assessment of Carbon Dioxide Content in Inhaled Air With or Without Face Masks in Healthy Children: A Randomized Clinical Trial" von Harald Walach, PhD, und Kollegen, veröffentlicht online in JAMA Pediatrics am 30. Juni 2021,1 wird hiermit zurückgezogen. Nach der Veröffentlichung wurden zahlreiche wissenschaftliche Fragen zur Studienmethodik aufgeworfen, darunter Bedenken hinsichtlich der Anwendbarkeit des für die Messung des Kohlendioxidgehalts verwendeten Geräts in diesem Studienumfeld und der Frage, ob die erhaltenen Messungen den Kohlendioxidgehalt der eingeatmeten Luft korrekt wiedergeben, sowie Fragen zur Gültigkeit der Studienschlussfolgerungen. In ihren eingeladenen Antworten auf diese und andere Bedenken haben die Autoren keine hinreichend überzeugenden Beweise vorgelegt, um diese Fragen zu klären, wie durch die redaktionelle Bewertung und zusätzliche wissenschaftliche Überprüfung festgestellt wurde. Angesichts grundlegender Bedenken hinsichtlich der Studienmethodik, der Ungewissheit über die Gültigkeit der Ergebnisse und Schlussfolgerungen und der möglichen Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit haben die Herausgeber diesen Forschungsbrief zurückgezogen.“ (https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2781743)

So schlecht und fragwürdig kann die Studie nicht gewesen sein, denn sie wurde erneut publiziert und zwar nicht weniger hochkarätig bei Elsevier:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001393512200891X

Man kann die Geschichte auch auf der Webseite des Erstautors nachlesen: https://harald-walach.de/2022/06/02/gesichtsmasken-fuehren-zu-gefaehrlich-hohem-kohlendioxidniveau-in-der-einatemluft-von-kindern/

Bzw. beim Corona Ausschuss anhören: https://odysee.com/@Corona-Ausschuss:3/Grand-Jury-Tag-8-Ryneveldt-Odyssee:9

Das Sørensen, Dalgleish Paper von 2020

Von diesem Paper hatte nicht einmal ich gehört. Ein Nutzer auf Twitter (https://twitter.com/KaizerSozey/status/1764731402107408743) hat mich darauf aufmerksam gemacht. Danke dafür! Dalgleish hat es bei der Zensur massiv erwischt. Vom BBC Liebling in Talkshows zur Persona non Grata.

https://www.minerva.no/files/2020/07/13/TheEvidenceNoNaturalEvol.pdf

Er hat aber mittlerweile einen kleinen Verlag gefunden, der sich traut einen ehemals zensierten Text als Buchkapitel zu veröffentlichen.

Das Rose, McCulough Myokarditis Paper von 2021

Rose J, McCullough PA. WITHDRAWN: A Report on Myocarditis Adverse Events in the U.S. Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) in Association with COVID-19 Injectable Biological Products. Curr Probl Cardiol. 2021 Sep 30:101011. doi: 10.1016/j.cpcardiol.2021.101011. Epub ahead of print. PMID: 34601006; PMCID: PMC8483988. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34601006/

Jessica Rose hat das Schritt für Schritt dokumentiert.

In diesem Fall wurde auch das Dokument selbst zensiert. Das Paper kursiert noch in einigen Telegram Kanälen (https://t.me/CovidScienceLibrary/213) und auf archive.org https://web.archive.org/web/20211002192421/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8483988/

Obwohl zurückgezogene und depublizierte Paper normalerweise noch mit Vermerk erhalten werden, wurde dieses der damnatio memoriae unterworfen und man versuchte alle Spuren zu tilgen. Ein sehr spezieller Fall.

Das Jiang VDJ-Rekombiation Paper 2021

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8538446/

Das Paper selbst kann aber noch mit dem Wasserzeichen „retracted“ heruntergeladen werden, so dass ich jeder selbst ein Bild machen kann, ob die Begründung der Wahrheit entspricht. Die Information selbst ist zumindest weiterhin erhältlich.

„Der veröffentlichte Artikel [1] wurde zurückgezogen. Nach der Veröffentlichung wandte sich der Erstautor an die Redaktion wegen eines unsachgemäßen Versuchsplans, der die Integrität der resultierenden experimentellen Daten erheblich beeinträchtigen könnte.

Unter Einhaltung unseres Beschwerdeverfahrens wurde eine Untersuchung durchgeführt. Sowohl das gewählte Konstrukt des Spike-Plasmids, das einen C-terminalen, mit 6xHis fusionierten Tag enthielt, als auch die Verwendung eines GFP-Reportersystems unter Überexpressionsbedingungen im Protokoll hatten das Potenzial, erhebliche Unklarheiten hinsichtlich der Art der berichteten Beobachtungen zu schaffen. Die Zuverlässigkeit der vorgelegten Ergebnisse und Schlussfolgerungen wurde daher untergraben. Darüber hinaus sind Aussagen über die Wirkung des Spike-Proteins auf die adaptive Immunität irreführend, da in diesem Artikel keine Experimente zur adaptiven Immunität durchgeführt wurden und der Impfstoff auf Spike-Basis nicht in voller Länge untersucht wurde. Daher sind die Schlussfolgerungen in Bezug auf die Sicherheit des Impfstoffs nicht validiert und nicht experimentell untermauert. Dieser Artikel [1] wird zurückgezogen und ist entsprechend zu kennzeichnen. Diese Rücknahme wurde vom Chefredakteur der Zeitschrift Viruses genehmigt.“ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9145574/

https://twitter.com/Fynnderella1/status/1664082738637422592

Das Rancourt Sterbezahlen Paper von 2023

Das Rancourt Paper wurde auf sogar auf researchgate schnell depubliziert ist aber noch unter https://correlation-canada.org/wp-content/uploads/2023/02/2023-02-09-Correlation-Age-stratified-vaccine-dose-fatality-Israel-Australia.pdf zu finden.

Die Geschichte dazu findet man auf der CHD Webseite (https://childrenshealthdefense.org/defender/lancet-paper-flaw-covid-vaccines-saved-lives/)

Sabine Hazans Ivermectin Paper 2023

Das ist eine sehr seltsame Publikationsgeschichte, weil das Paper schon fast ein Jahr online war, bevor es retracted wurde. Ganz abgesehen davon handelte es sich um eine Hypothese und war auch als Hypothese formuliert. Ein Hpothese, die keinen Anspruch auf Richtigkeit stellt sondern nur eine Diskussionsgrundlage darstellen soll zurückzuziehen, ist schon seltsam.

Frontiers | Microbiome-Based Hypothesis on Ivermectin’s Mechanism in COVID-19: Ivermectin Feeds Bifidobacteria to Boost Immunity (frontiersin.org)

Die Geschichte zu diesem Paper findet man hier: Publisher investigating “serious concerns” about article on ivermectin, COVID, and the microbiome – Retraction Watch

Die Begründung des Journals war:

“Nach der Veröffentlichung wurden Bedenken hinsichtlich der wissenschaftlichen Validität des Artikels geäußert. Eine Untersuchung wurde in Übereinstimmung mit den Richtlinien von Frontiers durchgeführt. Es wurde festgestellt, dass die Beschwerden berechtigt waren und dass der Artikel nicht den Standards für redaktionelle und wissenschaftliche Solidität von Frontiers in Microbiology entspricht; daher wurde der Artikel zurückgezogen. Dieser Widerruf wurde von den Chefredakteuren von Frontiers in Microbiology und dem Chefredakteur von Frontiers genehmigt.

Der Autor hat der Rücknahme nicht zugestimmt.” (https://www.frontiersin.org/journals/microbiology/articles/10.3389/fmicb.2023.1216170/full)

Fällt in die Kategorie “Ivermectin-Paper”, würde ich sagen, da ging es einfach darum Ivermectin weiterhin als Pferdeentwurmung zu diffamieren.

(Danke an Gerhard für die Geschichte)

Das Kisielinski Masken Paper 2023

https://www.frontiersin.org/journals/public-health/articles/10.3389/fpubh.2023.1125150/full

Auch hier, danke an den Twitter Informanten. Das Paper kannte ich auch nicht.

Als Grund für die Depublizierung wurde angegeben:

„Nach der Veröffentlichung wurden Bedenken hinsichtlich der wissenschaftlichen Validität des Artikels geäußert. Es wurde eine Untersuchung in Übereinstimmung mit den Richtlinien von Frontiers durchgeführt. Es wurde festgestellt, dass die Beschwerden berechtigt waren und dass der Artikel nicht den Standards für redaktionelle und wissenschaftliche Solidität von Frontiers in Public Health entspricht; daher wurde der Artikel zurückgezogen.

Dieser Widerruf wurde von den Chefredakteuren von Frontiers in Public Health und dem leitenden Redakteur von Frontiers genehmigt. Die Autoren haben diesem Widerruf nicht zugestimmt.“

K. Dhuli 2023

(Presence of viral spike protein and vaccinal spike protein in the blood serum of patients with long-COVID syndrome (europeanreview.org))

Now, the above study was retracted because the editor “mistrusts the results” though the authors – correctly – disagree.

Nun wurde die oben genannte Studie zurückgezogen, weil der Herausgeber "den Ergebnissen misstraut", obwohl die Autoren - zu Recht - anderer Meinung sind.

EN: “The outcome of the investigation revealed that the manuscript presented major flaws in the following: - Unclear methodology and patient recruitment - Discrepancies among data reported in the text and tables - Unreliable results - Undeclared conflict of interest Consequently, the Editor in Chief mistrusts the results presented and has decided to withdraw the article. The authors disagree with this retraction. The Publisher apologizes for any inconvenience this may cause.”

DE: “Das Ergebnis der Untersuchung ergab, dass das Manuskript in folgenden Punkten erhebliche Mängel aufwies: - Unklare Methodik und Patientenrekrutierung - Diskrepanzen zwischen den im Text und in den Tabellen angegebenen Daten - Unzuverlässige Ergebnisse - Nicht deklarierter Interessenkonflikt Folglich misstraut der Chefredakteur den vorgelegten Ergebnissen und hat beschlossen, den Artikel zurückzuziehen. Die Autoren sind mit dieser Rücknahme nicht einverstanden. Der Verlag entschuldigt sich für etwaige Unannehmlichkeiten, die dadurch entstanden sind.”

Quelle:

Das Mead, McCulough Paper 2024

https://www.cureus.com/articles/203052-covid-19-mrna-vaccines-lessons-learned-from-the-registrational-trials-and-global-vaccination-campaign#!/

Das Vorgang um das Cureus Paper ist wohl einer der am besten dokumentierten Fälle. Das ganze Drama kann man auf Substack nachlesen und bestaunen:

Bisher hat aber noch kein Autor die Eier gehabt, einen Verlag zu verklagen. DAS könnte lustig werden.

Normalerweise klagen Wissenschaftler aus zwei Gründen nicht:

Sie haben das Geld nicht (und ich schätze, solche Fälle sind nicht von der Rechtschutzversicherung abgedeckt, die Doktoranden und Postdocs ohnehin meist nicht haben). Wenn man einmal gegen ein Journal klagt und sich das rumspricht, wird man es sehr, sehr schwer haben jemals wieder einen wissenschaftlichen Artikel zu veröffentlichen, weil alle Journals einen als Risiko ansehen werden.

So eine Aktion kann nur jemand durchziehen, der das Geld hat und der nicht publizieren muss, der also nicht der wissenschaftlichen Knechtschaft der Journals unterliegt. DAS trifft auf Steve Kirsch zu. Das hätte das Journal wohl bedenken sollen.

oder auch auf anderen Webseiten, die sich diesem Thema gewidmet haben:

https://www.theepochtimes.com/health/journal-rejects-request-to-retract-study-suggesting-negative-covid-vaccine-effectiveness-5491435

ABER

Auch die Gegenseite musste offensichtlich gefälschte Studien zurückziehen, wie die gefälschte Hydroxychloroquin Studie im Lancet. Keine Glanzstunde des Lancet (https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31180-6/fulltext)

Insgesamt sind wohl über 400 Paper, welche mit der Corona Problematik assoziiert sind, zurückgezogen worden (Retracted coronavirus (COVID-19) papers – Retraction Watch). Welche Paper zu welcher Seite des Konflikts gehören und warum zurückgezogen wurden müsste man mal aufschlüsseln, wenn jemand zu viel Zeit hat.

Over 300 COVID-19 Papers Withdrawn for Not Meeting Standards of Scientific Soundness | The Epoch Times

Andere aus politischen Gründen zensierte Paper

Mir sind mittlerweile weitere Paper, aus anderen Fachbereichen untergekommen, die wahrscheinlich aus politischen Gründen zensiert wurden:

Eines, das Impfungen generell in Frage stellt und zeigt, dass ungeimpfte Kinder gesünder sind:

IJERPH | Free Full-Text | Relative Incidence of Office Visits and Cumulative Rates of Billed Diagnoses Along the Axis of Vaccination (mdpi.com)

Dem Autor/Arzt, wurde anschließend die Lizenz entzogen und er wurde beruflich fertig gemacht.

Eines, das Windenergie in Frage stellt und von Cureus ebenfalls gegen den Willen der Autoren depubliziert wurde:

(3) (PDF) Der Windatlas Baden-Württemberg 2019 im Realitätscheck (researchgate.net)

Also, wer noch Infos hat, bitte in die Kommentare, ich ergänze dann. Vor allem auch die Quellen, die ich nicht mehr gefunden habe.

Update:

8.03.2024: Frontiers | Microbiome-Based Hypothesis on Ivermectin’s Mechanism in COVID-19: Ivermectin Feeds Bifidobacteria to Boost Immunity (frontiersin.org

15.04.2024: IJERPH | Free Full-Text | Relative Incidence of Office Visits and Cumulative Rates of Billed Diagnoses Along the Axis of Vaccination (mdpi.com) und (3) (PDF) Der Windatlas Baden-Württemberg 2019 im Realitätscheck (researchgate.net)

07.05.2024 Presence of viral spike protein and vaccinal spike protein in the blood serum of patients with long-COVID syndrome (europeanreview.org)

16.05.2024 Retraction: Walach et al. The Safety of COVID-19 Vaccinations-We Should Rethink the Policy. Vaccines 2021, 9, 693 - PubMed (nih.gov)