Gelten als sicher ist nicht das Gleich wie sind sicher.

Kontext:

“In diesem Zusammenhang ist noch festzuhalten, dass normale Kleinkinder in den ersten drei bis zwölf Lebensmonaten einen vorübergehenden Mangel der Immunglobulinproduktion aufweisen. Ein Neugeborenes verfügt über Antikörperspiegel, die denen der Mutter ähnlich sind, weil das mütterliche IgG über die Plazenta in den Fetus transportiert wurde (Abschn. 10.2.3). Da diese IgG-Antikörper im Stoffwechsel abgebaut werden, nehmen die Antikörperspiegel allmählich ab, bis das Kleinkind im Alter von sechs Monaten selbst damit beginnt, aus reichende Mengen an eigenem IgG zu produzieren (7 Abb. 13.3). Deshalb sind die IgG Titer im Alter zwischen drei Monaten und einem Jahr relativ niedrig. Dadurch kann die Anfälligkeit für Infektionen eine Zeit lang erhöht sein, vor allem bei Frühgeborenen. die bereits einen niedrigeren Titer an mütterlichem IgG aufweisen und die Immunkompetenz auch erst längere Zeit nach der Geburt erreichen.” (Janeway, 9. Auflage, Seite 705)

Man könnte sagen, dass die Antikörper von der Mutter auf das Kind übertragen werden, das hat sogar tatsächlich eine gewisse logische Grundlage.

Beispiele für unsichere Impfstoffe in der Schwangerschaft:

COVID-Impfstoff BNT162B2. Da streitet man sich aber aktuell noch, wie hoch das Risiko ist, da man von Seiten der Hersteller ein Verwirrspiel spielt und nicht alle Zahlen nennt, was eine Berechnung schwierig macht, zumal die Zulassungsstudie in Schwangeren vom Sponsor vorzeitig beendet wurde.

Die Studie wurde genau an dem Punkt abgebrochen, an dem dieses Ergebnis *signifikant* werden sollte (bei p<0,05). Ein weiterer Fall in der geimpften Gruppe hätte ausgereicht, um in die Schlagzeilen zu geraten. Also wurde die Studie abgebrochen.

RSV: Risikos einer Frühgeburt nach der Abrysvo-Impfung. 2/3 der Fälle werden innerhalb einer Woche nach der Impfung gemeldet. Daher empfehlen die Gesundheitsbehörden die Injektion so spät wie möglich während der Schwangerschaft (32 bis 36 Wochen)

Außer bei den COVID-Impfstoffen:

Keine Nennung der Vergleichsstudien. Eine reine Behauptung.

Das kann sicherlich auch ökonomische und gesellschaftliche Ursachen haben.

DAHER wäre ein Maß, wie sich die Anzahl und Rate der erfolgreichen und erfolglosen Kinderwunschbehandlungen entwickelt hat.

Man beachte, dass hierbei gemischtrassige Paare angesprochen werden. Man will inklusiv und vielfältig sein beim PEI.

Keuchhustenimpfung macht ein Leben lang empfindlicher gegen Keuchhusten.