Vorab:

Die Herkunft des Virus ist für den einzelnen normalen Menschen vollkommen irrelevant. Egal woher ein Virus stammt, ob aus der Natur, dem Labor oder von einem fremden Planeten, wir bilden Antikörper nach dem Zufallsprinzip (VDJ-Rekombination) auch gegen Chemikalien, die in der Natur gar nicht vorkommen. Phänomenologisch hat das Karl Landsteiner bereits 1936 in Tierversuchen gezeigt. 1987 bekam Susumu Tonegawa für die Klärung des dahinterliegenden genetischen Mechanismus den Nobelpreis. Viren können entweder tödlich oder infektiös sein, denn ein Virus, dass seine Wirtzelle nicht schwer schädigt bekommt mehr Nachkommen als ein Virus, das seine Wirtszelle schnell tötet. Damit mendeln sich tödliche Viren extrem schnelle raus und bleiben örtlich begrenzt. Nur Viren, die ihre Wirtszellen nicht schwer schädigen werden zu einer Pandemie. Eine Pandemie ist somit ein gutes Zeichen, denn das bedeutet, es ist ein mehr oder minder schwerer Schnupfen. PANDEMIEN MIT TÖDLICHEN VIREN SIND HOLLYWOOD BULLSHIT UND BIOLOGISCH UNMÖGLICH!!!!!!!

Die Diskussion um die Herkunft des Virus ist also rein akademischer Natur.

GOF-Forschung ist Claim of Function Forschung und verbrennt sinnlos Steuergelder, wird aber niemals ein tödliches pandemisches Virus erzeugen können. Maximal können dabei tödliche Viren für den lokalen Einsatz entstehen, die ein kurzfristiges lokales Problem erzeugen. Daher kann Ebola oder Marburg nie zu einer Pandemie werden.

Diese Diskussionen über Verbot von GOF-Forschung ist Ablenkung, um die Handlungen der Politiker zu legitimieren.

ABER

Christian Drosten ist kein harmloser, unbekannter Virologe, der nur in Deutschland agiert(e). Er ist international vernetzt und hat die internationale Diskussion mit gelenkt.

Christian Drosten, das RKI und die Furinschnittstelle

Die Furinschnittstelle war Drosten als Berater des RKI spätestens im Februar 2020 bekannt. Das wissen wir aus den RKI-Files.

05.02.2020: “Shedding: nCoV hat zusätzliche multibasische Furin Spaltestelle, Drosten-Hypothese ist, dass 2019-nCoV sich auch durch effektiveres und längeres shedding von SARS unterscheidet.”

Es war sowohl dem RKI also auch Drosten bekannt, dass diese Furinschnittstelle der Grund war, warum das Spike-Protein so gefährlich ist.

Man wusste beim RKI genau, wo diese Schnittstelle liegt:

Das RKI und Drosten wussten, dass die Furinschnittstelle Grund für Übertragbarkeit und Pathogenität ist.

Dennoch bestanden weder Drosten, das RKI, das PEI, die EMA, die FDA… darauf, dass diese Schnittstelle in den “Impfstoffen” entfernt werden muss. Nur Novavax hat die Furinschnittstelle herausgenommen.

Warum blieb die Furin-Schnittstelle im Impf-Spike-Protein? Die Furin-Spaltstelle ist für die Pathogenese, aber nicht für die Übertragung von SARS-CoV-2 erforderlich. Dormitzer, damals bei Pfizer wusste, wie gefährlich Furinschnittstellen sind.

Christian Drosten und der “natürliche” Ursprung des Virus

Christian Drosten war einer jenen, die direkten Kontakt zu den Autoren hatte, die mit dem berühmt berüchtigten “Proximal Origin Paper” ihre Spuren verwischen wollten.

Mit diesem Paper wurde jeder mundtot gemacht, der es wagte zu behaupten, dass das Virus aus einem Labor stammen würde.

“Im Februar 2020 begannen Virologen zu befürchten, dass die Diskussion über den Ursprung von SARS-2 aus dem Ruder laufen würde. Vier von ihnen - Edward Holmes, Kristian Andersen, Andrew Rambaut und Robert Garry - beschlossen, eine kurze Erklärung zu diesem Thema zu verfassen, in der Hoffnung, die Kontrolle über die Debatte zurückzugewinnen. Jeremy Farrar, Vorsitzender der als Wellcome Trust bekannten internationalen Impfkabale, koordinierte ihre Arbeit und schickte einen Entwurf an verschiedene virologische Schurken, darunter Anthony Fauci und Christian Drosten, zur Stellungnahme. Eine spätere Version der Erklärung erschien einen Monat später in Nature unter dem Titel „The proximal origin of SARS-CoV-2“.

Auch, wenn Christian Drosten nicht auf dieser Publikation drauf steht, war er an der Entstehung direkt mit beteiligt, wie die von Anthony Fauci herausgeklagten EMails beweisen. Diese Konferenz sollte vertraulich bleiben. Christian Drosten ist in diesem FOIA nur interessanter Beifang.

Jeremy Farrar, der Sender der Email, war zu diesem Zeitpunkt Mitglied der beratenden Expertengruppe für die Vaccine Task Force der britischen Regierung. Heute ist er bei der WHO und hat über seine Corona Zeit auch ein Buch geschrieben.

Man organisierte eine geheime Videokonferenz, an der auch Christian Drosten teilnehmen sollte. Man wollte sich die Arbeit, die Kristian (Andersen) und Eddie (Holmes) gemacht hatten, anhören.

Eingeladen waren:

Anthony Fauci: zu dem Zeitpunkt NIH Chef. Von Biden vorsorglich rückwirkend für alle seine Verbrechen begnadigt per Autopen.

Patrick Vallance: 2020 Wissenschaftlicher Chefberater der UK Regierung, aktueller UK Wissenschaftsminister.

Christian Drosten: Den kennt sicherlich jeder Deutsche, zu ihm brauche ich wohl nichts schreiben.

Marion Koopmans: “niederländische Virologin, sie ist Leiterin der Abteilung für Virologie (Viroscience) des an die Erasmus-Universität Rotterdam angegliederten Erasmus MC (Medisch Centrum). Ihre Forschung umfasst neue Infektionskrankheiten, Noroviren und Veterinärmedizin. Sie ist eine führende Vertreterin des One-Health-Konzepts. 2018 erhielt sie den Stevin-Preis der NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek). Sie ist Mitglied der wissenschaftlichen Beratergruppe der Weltgesundheitsorganisation.”

Ron Fouchier: niederländischer Virologe. Er ist Professor am Erasmus MC in Rotterdam. Fouchier ist bekannt für seine Forschungen zu Atemwegsviren bei Menschen und Tieren, zur Antigendrift sowie zu Zoonosen, Übertragungen und Pandemien von Influenzaviren.

Sein Team trug wesentlich zur Identifizierung und Charakterisierung verschiedener „neuer“ Viren bei, wie dem humanen Metapneumovirus, dem humanen Coronavirus NL63, dem SARS-Coronavirus, dem MERS-Coronavirus und dem Influenza-A-Virus-Subtyp H16.”

Edward Holmes: “Britischer Evolutionsbiologe und Virologe. Seit 2012 ist er Fellow des National Health and Medical Research Council (NHMRC) in Australien und Professor an der Universität von Sydney. Von 2019 bis 2021 war er Ehrengastprofessor an der Fudan-Universität in Shanghai, China.”

Kristian G. Andersen: “dänischer Evolutionsbiologe und Professor in der Abteilung für Immunologie und Mikrobiologie bei Scripps Research in La Jolla, Kalifornien.”

Paul Schreier: “Paul kam 2019 als Chief Operating Officer zu Wellcome und war für die Bereiche Finanzen, Forschungsfinanzierung, Digitales und Technologie, Rechtsangelegenheiten, die umfangreichen internationalen Aktivitäten von Wellcome und die Wellcome Collection verantwortlich. Er wurde von Februar 2023 bis Januar 2024 zum Interim Chief Executive Officer von Wellcome ernannt, um die Position während der Rekrutierungsphase zu besetzen.”

Mike Ferguson: “Stellvertretender Vorsitzender (2018-2021) des Wellcome Trust Board of Governors und Mitglied des Verwaltungsrats von Wellcome Leap (2019-2022).”

Der Wellcome Trust ist eine gemeinnützige Treuhand mit Sitz in London. Sie wurde 1936 gegründet, um das Erbe des Burroughs Wellcome & Company-Mitbegründers Henry Wellcome zu verwalten. Erklärtes Ziel ist die „Forschung zu fördern, um die Gesundheit von Mensch und Tier zu verbessern“. Er ist, nach der Bill and Melinda Gates Foundation, die weltweit zweitreichste Stiftung, die medizinische Forschung fördert, und hatte 2018 ein Vermögen von 26 Milliarden Euro.

In den Mails enthalten und wahrscheinlich in der geheimen Konferenz besprochen, und Christian Drosten somit ab diesem Zeitpunkt bekannt, waren folgende Informationen:

Es gab eine Publikation über die ominösen BamHI Schnittstellen, die auf GOF und eine bestimmte Klonierungsmethoden hinwiesen. Ich kann das Paper leider nicht mehr finden. Wer den Link hat, bitte in die Kommentare.

Auch war Drosten spätestens ab diesem Zeitpunkt klar, dass die Furinschnittstelle GOF war, und das Virus aus dem Labor stammte und die Rezeptorbindenden Bereich hoch mutiert waren:

Auch wenn wir nicht wissen, was in dieser Konferenz besprochen wurde, so scheint es, nach der obigen Mail von Francis (Collins), dass Christian Drosten mit “mehr Nachdruck als nötig” argumentiert, aber Francis Collins doch eher zum natürlichen Ursprung tendiert.

Drosten galt als voreingenommen, weil er selbst GOF Forschung mit BMBF Förderung betrieb/betreibt.

Kann man Herrn D. nach meinen Belegen nun als meineidig verurteilen?

“„Meine Befürchtung ist, dass Leute wie [Drosten] und [Fouchier] die Frage, die hier gestellt wird, in die gleiche Kategorie [wie Verschwörungstheorien] stecken ... Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie mich inzwischen für einen kompletten Spinner halten“, sagte Andersen.”

Edward Holmes gibt in seiner Email zu, dass man einige Anomalien des Virus (die diesem Insiderkreis bekannt waren), im Proximal Origins Paper lieber unterschlagen hat, weil man nicht als bekloppte Verschwörungstheoretiker rüberkommen wollte.

Intern war man durchaus der Meinung, dass das Virus durchaus durch “accidental lab passage” entstanden sein könnte. An dieser Diskussion war Christian Drosten aber nicht beteiligt.

Serial passage in ACE2 transgenen Mäusen? huACE2 Mäuse? Hat man so das Virus an Menschen angepasst? Wer und wie?

“Kristian hat mit allem, was er über den P-Rest gesagt hat, recht. Das ist es, was mich zu der Annahme gebracht hat, dass die Einfügung der Furin-Stelle das Ergebnis einer Zellkulturpassage (oder weniger wahrscheinlich einer intensiven Übertragung in einem Nicht-Bat-Wirt) ist. Ich muss unbedingt die Daten von Ron über die Generierung der Furin-Spaltstelle bei der In-Virto-Passage sehen. Wirklich.

CoV gibt es mit oder ohne Furinstelle. CoV ohne Furin-Stelle gelten als nicht gespalten und sind für den Eintritt auf endosomale Proteasen wie Catepsin angewiesen. Wenn man jedoch ein Virus wie SARS in einer Kultur in Gegenwart einer exogenen Protease wie Trypsin infiziert, kann es 100-mal effektiver in die Zelle eindringen, weil der Spike gespalten wird und es an der Zelloberfläche eindringen kann. [...]

Dies trägt auch zur Pathogenität von - nun ja - hochpathogenen Grippeviren bei - verschiedene Gewebe verfügen über unterschiedliche Proteasen und sind in der Lage, die Grippe in unterschiedlichem Ausmaß zu „aktivieren“ - wenn das Grippevirus eine Furin-Spaltstelle hat, hat es viel mehr Möglichkeiten und kann leichter systemisch werden.“

Kristian Andersen wusste also, dass die Furinschnittstelle gefährlich ist. Er wusste von Anfang an dass das Virus aus dem Labor stammt und argumentierte intern für die Laborhypothese. Wurde das in der Videodiskussion so auch argumentiert?

Insgesamt mischt sich Christian Drosten kaum in die EMail Diskussion ein und ist auch selbst wenig eingebunden. Er äußert sich direkt am 9. Februar 2020.

“Kann mir jemand bei einer Frage helfen: Haben wir uns nicht versammelt, um eine bestimmte Theorie in Frage zu stellen und sie, wenn möglich, zu verwerfen? Der ganze Text liest sich so, als ob die Hypothese offensichtlich war oder von einer externen Quelle aufgeworfen wurde, die uns zwang, darauf zu reagieren. Ist das der Fall? Es sieht nicht so aus, als ob dies mit dem HIV-Unsinn in Verbindung stünde.

Wer hat sich diese Geschichte ursprünglich ausgedacht? Arbeiten wir an der Entlarvung unserer eigenen Verschwörungstheorie?”

Der HIV-Unsinn sind wahrscheinlich die HIV Sequenzen, die Perez und Montagnier in der Sequenz identifiziert haben.

“Seit Beginn des Ausbruchs wird vermutet, dass das Virus aus dem Labor in Wuhan entwichen ist, und sei es nur, weil der Ort des Ausbruchs mit dem Standort des Labors übereinstimmt.”

“Wie Jeremy schon sagte, wäre ich nicht dafür, etwas Spezielles über die Labor-Flucht-Hypothese zu veröffentlichen, denn ich stimme (mit Kristian (Andersen)) überein, dass dies nach hinten losgehen könnte.”

Mittlerweile will auch der US-Kongresse Christian Drostens Chat-Verläufe

Eine detaillierte Analyse dieser und weiterer Nachrichten findet man in diesem Artikel: Visual timeline: 'Proximal Origin' oder Summary: Proximal Origin — A Tragicomedy of our Times by Gilles Demaneuf jedoch aus US Sicht, in welcher Drosten keine (große) Rolle spielt, außer, dass er die Laborleak-Theorie massiv attackierte

Christian Drosten verlässt das sinkende Narrativschiff

Auf Twitter kursierte am 12. Mai der Hinweis, dass Christian Drosten einen Vortrag vor der WHO gehalten hat und zugibt, dass das Virus aus dem Labor stammt.

Nachdem durch die Fauci Mails und die RKI-Files etabliert ist, dass Herr Drosten sehr wohl bereits Anfang 2020 über die Furinschnittstelle Bescheid wusste, tut er nun seit Anfang 2025 so, als hätte er seine Meinung zu Gunsten der Labor-Theorie geändert, nachdem es nichts mehr zu leugnen gibt, weil die Informationen auch aus offizieller US-Quelle diesen Ursprung unterstützen.

“Wissenschaftliche Beratungsgruppe der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für die Ursprünge neuartiger Krankheitserreger (SAGO), Sitzung vom 18. Februar 2025, Präsentation von Daten, die die Hypothese eines nicht natürlichen Ursprungs von SARS-CoV-2 unterstützen. Ergänzende Beobachtungsdaten (mit * gekennzeichnet) wurden auf dieser Sitzung nicht direkt vorgestellt. Aus den vorgestellten Daten ergibt sich die Hypothese, dass die S1/S2 Furin-Spaltstelle (FCS) von SARS-CoV-2 rational in ein RaTG13(-ähnliches), propagiertes Rückgrat eingefügt wurde, wobei die rekombinante Gain-of-Function (GoF) MERS-MA30/MA1.0 Coronavirus (CoV) Spike FCS als präziser molekularer Bauplan (Design Target) auf Aminosäureebene diente. Rekombinante MERS-MA30-CoV- und MERS-MA1.0-CoV-Klone waren das Ergebnis der 2017 veröffentlichten GoF-Forschung durch gezielte serielle Passage, Adaptation und rationale Selektion von MERS-CoV in humanen Eintrittsrezeptor-Knockin-Labormäusen (murine adapted, MA30) bzw. durch gezieltes FCS-Reverse Genetic Engineering (MA1.0). Der SAGO-Bericht der WHO über die Ursprünge von SARS-CoV-2 mit Bezug auf diese Daten wurde noch nicht veröffentlicht (Stand: 5/2025).”

Fazit:

Es scheint, dass Dr. Christian Drosten international massiv daran gearbeitet hat, von der Laborleak-Theorie abzulenken und für einen natürlichen Ursprung zu plädieren, obwohl international viele seiner Kollegen anderer Meinung waren.

Die Daten waren bei den Geheimdiensten schon damals auf dem Tisch und dem US-Geheimdienst war klar, dass es ein Laborleak war.

Nun, wo der Zug abgefahren ist, versucht Herr Drosten erneut sein Fähnchen nach dem Wind zu drehen.

Er vergisst dabei jedoch, dass er Mitschuld trägt an der Misere der Corona Plandemie, weil er

Politiker beraten hat (Merkel (keine Protokolle) und Scholz (hier gibt es Protokolle) Die Öffentlichkeit über grundlegendes biologisches Wissen belogen hat: Tödliche Viren können nicht zur Pandemie werden Wir bilden Antikörper gegen Chemikalien, die in der Natur nicht vorkommen und somit auch gegen unbekannte Viren. Er nicht vor der Furin-Schnittstelle in den Impfstoffspikes gewarnt hat, obwohl er wusste wie gefährlich diese ist. Er nicht gewarnt hat, dass auch das Impfspike an ACE2 bindet und das zu Schäden führt. …

Dr. Drosten ist nicht der unbekannte, kleine deutsche Virologe aus Berlin, für den viele Deutsche ihn halten mögen, ein deutsches Phänomen/Problem. Dr. Drosten ist international in die Vertuschung verwickelt gewesen, so dass sogar die Amerikaner auf ihn aufmerksam geworden sind.

Was genau hat er zu verbergen?