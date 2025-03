“Der amerikanische Ingenieur/Forscher Jim Haslam schreibt eine führende Rolle bei der Erschaffung des SARS-CoV-2-Virus Vincent Munster zu, einem ehemaligen Erasmus-Virologen, der bei Ab Osterhaus promoviert hat. Munster soll das Virus in einem amerikanischen Labor mit Hilfe der „serial passage“-Technik, einer Spezialität der virologischen Abteilung des Erasmus MC in Rotterdam, in die Luft gebracht haben.”

Ab Osterhaus hat 2003 mit Dr. Drosten an MERS geforscht.

Ab Osterhaus veröffentlichte 2007, dass ACE2 wichtig für die Organhomeostase diverser Organe ist.

Ab Osterhaus veröffentlichte im August 2010 wie man mit einer Schnittstelle das Hemagglutinin eines Vogelgrippevirus sehr pathogen macht.

Diese Art Schnittstellen werden in Grippeimpfstoffen herausgenommen, um sie ungefährlicher (attenuiert) zu machen. Die Furin-Spaltstelle ist für die Pathogenese, aber nicht für die Übertragung von SARS-CoV-2 erforderlich. Dormitzer, damals bei Pfizer wusste, wie gefährlich Furinschnittstellen sind.

Dr. Osten veröffentlichte im April 2020, dass das Spike-Protein an ACE2 bindet.

Nun addieren wird 1+1

ACE2 ist super wichtig, für viele Organe, das wusste Ad Osterhaus, der mit Drosten zusammenarbeitet(e) und Ad Arbeitete an Schnittstellen, die Virenproteine infektiöser machen. Drosten veröffentlicht, dass das Spike-Protein an Ace2 bindet. ERGO, die “Impfung” wird Spike-Protein bilden, die an ACE2 binden, die Organe schädigen.

Das hat sogar Karlchen verstanden:

Er wurde auch von Twitter usern, darauf hingewiesen:

Vergessen Wissenschaftler, woran sie ein paar Jahre zuvor gearbeitet haben?

Kann man anhand dieser Daten noch behaupten, dass Schäden überraschend sind und nicht erwartbar?

Ich denke, das ist meine bisher mit Abstand kürzeste Herleitung, nach der man mal Dr. Osten fragen sollte.