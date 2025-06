“Die Wiener Medizinische Wochenschrift erschien als „offizielles Organ des Wissenschaftlichen Vereines der Ärzte in Steiermark, der Medizinischen Gesellschaft für Oberösterreich, der Gesellschaft der Gutachter-Ärzte Österreichs [u. a.]“ von 1851 bis Oktober 1944. Die Zeitschrift ist anfangs im Verlag Ludwig Wilhelm Seidel, später bei Moritz Perles sowie im Verlag Brüder Hollinek erschienen. Zu Beginn wurde sie von Leopold Wittelshöfer (1818–1889), später von Adolf Kronfeld herausgegeben. Ab Februar 1945 erschien als Nachfolger die Medizinische Wochenschrift.

Einer der Mitbegründer im Jahr 1851 war der Sozialhygieniker und Polizeiarzt Andreas Witlacil (1817–1905).”

Leider sind die Einheiten nicht angegeben. Ich schätze es geht um Gramm, also 0,1g bis 1g. 2perz ist vielleicht 2% Lsg. 4 CC könnte 4 cubiccentimeter = 4 ml sein.

“Über die schmerzstillende Wirkung des Methylenblau haben Prof, P. Ehrlich und Dr. A. Leppmann (Deutsche Med. Wochenschr. Nr. 28, 1890) Versuche angestellt. Sie benützten hierzu chemisch reines, chlorzinkfreies Material und begannen zuerst mit Injektionen von 0.01 und stiegen mit einer möglichst konzentrierten, vielleicht 2perz. Lösung bis zu 4 CC., also zu Einzelgaben von 0.08. Zur inneren Darreichung bedienten sie sich gewöhnlicher Gelatinekapseln, welche das feingepulverte Mittel in Einzelgaben von 0.1—0.5 enthielten. Die höchste Tagesgabe blieb 1.0. Die Injektionen waren schmerzlos und bis auf eine teigig weiche Geschwulst, welche zuweilen einige Tage bestehen blieb, auch reaktionslos. Bei ihnen sowohl, wie bei den inneren Gaben trat auch nach längerem Gebrauche keinerlei schädliche Nebenwirkung auf. Der rasche Übergang des Mittels in die Blutbahn erwies sich selbst bei der geringsten Gabe zweifellos; denn schon nach 1/4 bis einer Stunde nach der innerlichen Verabreichung oder Injektion war der gelassene Urin hellgrün, nach zwei Stunden blaugrün, nach vier Stunden dunkelblau. Die therapeutischen Versuche haben nun ergeben, dass das Methylenblau bei bestimmten Formen schmerzhafter Lokalaffektionen, d. h. bei allen neuritischen Prozessen und bei rheumatischen Affektionen der Muskeln, Gelenke und Sehnenscheiden, schmerzstillendwirkt. Das Mittel wurde in Bezug auf die Sicherheit seiner Wirkung in circa 25 Fällen der genannten Lokalaffektionen versucht, es blieb nie ganz ohne Wirkung; in den bei weitem meisten Fällen war diese so anhaltend und erheblich, dass sie dem Kranken selbst in der deutlichsten und behaglichsten Weise zum Bewusstsein kam. Bei anderen Organleiden, wie z. B. bei den Dolores osteocopi einer Lues, bei heftiger Schmerzhaftigkeit eines Magengeschwüres versagte das Mittel; ebenso wirkte es auch nicht auf allgemein neurasthenische Symptome, während damit in zwei Fällen von angiospastischer Migrain ein günstiger Erfolg erzielt wurde.”

Dolores osteocopi = nächtliche bohrende Knochenschmerzen bei Syphilis, besonders im Schienbein und in den Schädelknochen

Lues = Syphilis

Neurastenie = ver­mehrte geistige Er­müdbar­keit bzw. Er­schöp­fung nach ge­ringer kör­per­licher An­stren­gung.