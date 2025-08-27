DrBine’s Newsletter

DrBine’s Newsletter

Discussion about this post

User's avatar
Stefan Otto's avatar
Stefan Otto
2h

Vielen herzlichen Dank für den informativen und nützlichen Beitrag,

Das wird in Zukunft beim Eiscremekauf strikt beachtet werden!

Danke auch für die Information über den Aufbau des Novavax-Injektionsstoffes.

Irgendwie kann ich mich da des Gedankens nicht erwehren "Aha, ob mit oder ohne mRNA, es geht auf jeden Fall darum, die Biowaffe (Spike-Protein) in den Körper des Impflings zu bringen."

Ich weiß, ich weiß, wenn ich solche Thesen in den Raum stelle, bin ich natürlich sofort ein Schwurbler und ein rechtsoffener Doppelhitler.

Trotzdem gibt es eine Frage die mich sehr interessiert: Im Herbst 2020 sind nach meiner Kenntnis etwas mehr als dreißig "Impfstoffe" in Entwicklung gewesen. Wieviele davon basierten auf dem Spike-Protein? Wurden diese "Impfstoffe" mit dem Spike-Protein möglicherweise bevorzugt zugelassen? Wer hat die Entscheidung darüber getroffen?

Vielleicht hat ja jemand von den Lesern Informationen darüber. Das würde mich, wie gesagt, sehr interessieren.

Expand full comment
Reply
Share
3 replies by DrBines verbales Vitriol and others
3 more comments...

No posts

© 2025 DrBine
PrivacyTermsCollection notice
Start writingGet the app
Substack is the home for great culture