Zum ersten Mal, konnte ich einen entsprechenden Vorschlag Medikamente mit Methylenblau zu färben 1948 finden. Später wird es tatsächlich für einige Medikamente als Sicherheitsmaßnahme vorgeschrieben.

Ob es so clever ist, ein Medikament, von dem man weiß, dass es auch in geringen Mengen bereits einen Effekt hat, zum färben/markieren von anderen Medikamenten zu nehmen, sei mal dahin gestellt. Es wurde jedenfalls in den 1940er und 1950er Jahren eine Zeitlang gemacht, bis das 1968 jemandem auffiel.

Österreichische Apotheker-Zeitung, Januar-Juni 1949, S. 252

“Eigener Name für 1promillige Adrenalinlösungen.

Unter Hinweis auf die vielen Fälle von tödlicher Adrenalinvergiftung infolge von unrichtiger Verschreibung oder schlechter Auslegung des Rezeptes schlägt Blok (N. T. V. G. 1948, Seite 2675) vor, für die 1promillige Adrenalinlösung allgemein den Namen Soladren einzuführen. Ebenso empfiehlt er, um Verwechslungen mit Novocain vorzubeugen, Kokainlösungen mit Fuchsin und Pantocainlösungen mit Methylenblauzu färben. (Pharm. Weekblad No 41/42, pag. 664, 16. Oktober 1948.) H.“

Österreichische Apotheker-Zeitung, Juli-Dezember 1952, S. 679

“Schädigungen durch K. im medizinalen Sektor kommen jetzt in der Regel nur noch bei zu starker Konzentrierung vor, wie bei (gegebenenfalls unbewusster) Injektion direkt in die Blutbahn. Um ersterer Fehlerquelle zu steuern, untersteht Kokain sowohl der Suchtgift-Verordnung, wie es zweitens nur als eingetragene Rezept-Verschreibung von Apotheken abgegeben werden darf. Drittens konnte die Gefährdung durch Beschränkung auf 20%ige Lösungen eingedämmt werden. Das weitere Verlangen, selbst diese 20%ige Lösung niemals mehr zu injizieren und außerdem mit Methylenblau zu färben, ist berechtigt. Generelles Injektionsverbot ist deshalb angezeigt, weil es außer der raschen Resorption durch das Blut bekanntlich noch andere Körperbezirke und -gewebe gibt, die schneller als normal Stoffe in den Organismus aufnehmen. So u. a. sakrale und vertebrale Beibringung und Regionen an Kopf, Nase, Rachen, Gaumen, Mandeln, Hals, Kehlkopf usw. Hierauf müsste sinngemäß vornehmlich die Zahnbehandlung achten. Selbstverständlich ist die größte Einzelgabe von 0,05g und die größte Tagesgabe von 0,10g des salz oder salpetersauren Salzes nicht zu überschreiten. Am Auge darf Salbengebrauch nicht über solchen von 2% hinausgehen. Tabletten sind nicht stärker als 1%dig zuzulassen.”

Österreichische Apotheker-Zeitung, Januar-Juni 1957, S. 46

“Nupercain der Firma Ciba (früher Percain) ist chemisch das Chlorhydrat des «a-Butyloxycinchoninsäure-diaethyl-aethylen diamids und als Lokalanästhetikum für Leitungs- und Infiltrationsanästhesie sowie als Lumbalanaesthetikum bestimmt. Für ersteren Zweck werden im allgemeinen 1promillige, für letzteren bis zu 0,5prozentige Lösungen herangezogen. Zur Oberflächenapplikation vor allem in der Laryngologie sind auch bei diesem Präparat 1bis 2prozentige Lösungen erforderlich. Auch die Herstellerfirma des Nupercains packt der Substanz den Hinweis bei, dass höherprozentige, für Injektionszwecke nicht geeignete Lösungen mit Methylenblau anzufärben sind. “

Zur Signierungsfrage. Österreichische Apotheker-Zeitung, Januar-Juni 1958, S. 158

“In der heutigen Praxis spielt die Warnfärbung vor allem zur Kennzeichnung von Lösungen, die für die Oberflächenanästhesie bestimmt sind und nicht injiziert werde dürfen, eine Rolle. So sind beispielsweise die im Hande befindlichen prozentigen Lösungen von Pantocain blau gefärbt. Auch die Herstellerfirma des Oberflächenanästhetikums Nupercain packt dieser Substanz den Hinweis bei dass höher konzentrierte, für Injektionszwecke nicht geeignete Lösungen mit Methylenblau anzufärben sind. Gewiss kann durch eine solche Warnfärbung, die beispielsweise auch für Desinfektionslösungen angebracht wäre, dazu beitragen, manchen Zwischenfall zu verhindern. Der Nachteil besteht allerdings darin, dass keine spezifische Farbe für diesen Zweck zur Verfügung steht. Das an und für sich gut geeignete Methylenblau wird beispielsweise selbst in Form von Lösungen zu Nierenfunktionsprüfungen intravenös angewendet. Gelb und Rot können ebenfalls nicht als spezifisch gelten, da es auch Injektionspräparate dieser Farbe gibt. Es sei ferner daran erinnert, dass beispielsweise Poliomyelitisimpfstoffen vielfach ein Indikatorzusatz beigegeben wird, um ein allfälliges Verderben des Inhaltes bereits äußerlich augenfällig zu machen. “

Aus der Bundesanstalt für chemische und pharmazeutische Untersuchungen in Wien (Direktor: Dr. Margarete Lasch) Die Visitation von öffentlichen und Anstaltsapotheken Mit Berücksichtigung der Kontrolle der Medikamentengebarung von Krankenanstalten ohne Anstaltsapotheke Von Dr. et Mr. pharm. H. Geyrhofer

Österreichische Apotheker-Zeitung, Juli-Dezember 1958, S. 634

“Lösungen zu Lokalanästhesiezwecken sind besonders deutlich und genau zu signieren. Sterile Lösungen, die nicht zu Injektionszwecken verwendet werden dürfen (z. B. höherprozentige Pantocainlösungen) sind durch Farbzusatz, beispielsweise Methylenblau, zu kennzeichnen und zusätzlich mit einer Signatur „Nicht zur Injektion“ zu versehen.”

Österreichische Apotheker-Zeitung 15. Jahrgang Nr. 1, 7. Januar 1961, S. 3

“Tetracainum hydrochloricum

(Amethocain, Pantocain.)

Lösungen, die nicht zur Injektion bestimmt sind, dürfen nur blaugefärbt abgegeben werden (ca. 0,0005 % Methylenblau). “

Österreichische Apotheker-Zeitung 15. Jahrgang Nr. 1, 7. Januar 1961, S. 4

”Lidocainum hydrochloriecum

(Xylocaine) Lösungen, die nicht zur Injektion bestimmt sind, nur blau gefärbt abgeben (ca. 0,0005 Prozent Methylenblau)”

Österreichische Apotheker-Zeitung 15. Jahrgang Nr. 1, 7. Januar 1961, S. 3

”Cinchocainum hydrochloricum (Sovcainum Ross. 8)

Lösungen, die nicht zur Injektion bestimmt sind, müssen blau gefärbt sein (Methylenblau ca. 0,0005%) Sehr wichtig!”

Österreichische Apotheker-Zeitung N. 8, 25. Februar 1961, S. 109

“Für die Praxis

Gefärbte Augentropfen

Der Leiter der Apotheke des Städtischen Krankenhauses Neuköln, Berlin, Dr. G. Friesen, macht in einem Artikel (Deutsche Apotheker-Zeitung, 16, 21. April 1960) Vorschläge zur Färbung von verschiedenen Gruppen von Augentropfen. Der Referent teilt seine Erfahrungen mit bereits durchgeführten Färbungen von Augentropfen in der ophthalmologischen Abteilung des Krankenhauses mit und berichtet:

Wenn auch in der Erkenntnis der gefährlichen Folgen Verwechslungen der Remedia miotica (pupillenverengende Mittel, Pilocarpin, Physostigmin, Mintacol) mit den Remediis mydriaticis ((pupillnerweiternde Mittel, Atropin, Homatropin, Scopolamin) seitens des behandelnden Personals nicht vorkommen, so müsste man doch die menschlich mögliche Fehlerquelle im Vorhinein durch eindeutige Kennzeichnung ausschalten. Kann doch ein einziger Tropfen eines Mydriatikums bei grünem Star den völligen Verlust des Sehvermögens bewirken, ein Umstand der irreparabel ist. Beträchtlich allerdings ist die Gefahr einer Verwechslung bei Patienten, die ihre Behandlung mit den erhaltenen Augentropfen selbst durchführen, oder von Angehörigen durchführen lassen. Diese Überlegungen waren der Anlass, nach Färbungsmöglichkeiten für Augentropfen zu suchen, welches Problem nach eingehenden Versuchen eine Lösung fand. Es wird mitgeteilt, dass durch die Färbung bisher keine Nebenwirkungen beobachtet werden konnten und dass ein Blick auf die Pipette seitens der behandelnden Personen als große Unterstützung im Augenblick der Applikation empfunden wird. Man hat in der erwähnten Spitalsapotheke die Augentropfen in drei Gruppen eingeteilt und demgemäß verschiedentlich gefärbt.

1. Grüne Färbung = Grüner Star (Glaukom) = Myotica Pilocarpin; Physostigmin; Mintacol

2. Blaue Färbung = Mydriatica Atropin; Homatropin; Scopolamin

3. Ungefärbt = Anaesthetica Cocain; Cornecain usw.

Außerdem werden in dieser Anstaltsapotheke sämtliche für das Auge verwendeten Lösungen mit einer wässrigen Lösung von Tetraseptan 1:20.000 hergestellt. Diese Tetraseptan-Lösung wird entsprechend gefärbt und in besonderen Standgefäßen aufbewahrt. Zur Grünfärbung der TetraseptanLösung werden die „Ophthalmo“-Compretten Fluorescein Natrium 0,0004 (Merck, Darmstadt) verwendet. Die Lösung enthält 1,6 mg Prozent Fluorescein-Natrium (4 Compretten in 100g Tetraseptan-Lösung kalt gelöst). Diese Konzentration ist hinreichend, um den Augentropfen in der Pipette eine deutliche Grünlichfärbung zu geben. Irgendwelche Wirkungsveränderungen sind klinisch nicht festgestellt worden. Durch Verwendung wässriger Methylenblau-Lösung wird eine Blaufärbung der Tetraseptan-Lösung erreicht. Die Konzentration wird so gewählt, dass die Blaufärbung je nach der lichten Weite der Pipette deutlich sichtbar ist.

Für ungefärbte Augentropfen wird einfache Tetraseptan Lösung (1:20.000) verwendet. Der Verfasser macht auf die Besonderheiten gewisser Spezialanfertigungen aufmerksam. Bei der Grünfärbung von Fluorescein-Natrium und eines speziell verlangten Zusatzes eines nicht ionogenen Netzers vom Typ Tween, um eine starke Tiefenwirkung zu erzielen, wäre anstelle der Zugabe des Emulgators Tween 20 der Typ Tween 80 zu empfehlen, um allergische Reaktion empfindlicher Patienten gegen den Laurinsäureanteil des Tween 20 auszuschalten. Durch den Zusatz einer geringen Menge Tween kann die Fluoreszenz der grüngefärbten Augentropfen stark vermindert werden, so dass die Lösungen in der Pipette fast farblos aufscheinen. Fluorescein-Natrium besitzt die Eigenschaften eines Indikators und in vorliegendem Falle wird die Fluoreszenz durch Zugabe von OH-Ionendurch Verschiebung der Reaktion nach der alkalischen Seite wieder hervorgerufen. Es wird eindringlich davor gewarnt, nach etwaigem Verschwinden der Fluoreszenz durch Zugabe von Alkaliionen diese Fluoreszenz wieder hervorzurufen. Die Erhöhung des pH nach der alkalischen Seite kann die Wirkstoffe verändern, sie unwirksam machen oder gar die Augen schädigen.”

Farbmittel für Arzneipräparate. Österreichische Apotheker-Zeitung Nr. 11, 16. März 1968, S. 159

“Das vorstehende Kapitel wurde hier deshalb etwas ausführlicher behandelt, weil das OAB 9 vergleichsweise keine Angaben über Farbmittel zu reinen Farbzwecken macht. Lediglich Ponceau 4 R ist unter den Reagenzien angeführt und wird für Aqua carminativa regia verwendet. Die bei den Monographien angeführten Farbstoffe Tetramethylthioninium chloratum (Methylenblau) und Methylrosanilinium chloratum (Gentianaviolett) sind mehr Therapeutica und kommen zu reinen Farbzwecken nicht in Frage. Es wäre überlegenswert, ob Angaben über Farbstoffe nicht auch für unser OAB verfügbar gemacht werden sollten.”

Österreichische Apotheker-Zeitung 21. Jahrgang Nr. 1, 7. Januar 1967, S. 14

“Für einheitliche EWG-Zulassungsliste von Farbstoffen in Arzneimitteln und Lebensmitteln Der Wirtschafts- und Sozialausschuss setzt sich dafür ein, dass die von der EWG-Kommission vorgeschlagene Richtlinie über die Zulassung von Farbstoffen nicht nur für Arzneimittelspezialitäten, sondern für alle Arzneimittel gelten soll. Der Ausschuss fordert ferner, daß die für Arzneimittel zugelassenen Farbstoffe mit identisch sein sollen, die in Lebensmitteln verwendet werden dürften. Unter diesen Vorbehalten billigt der Wirtschafts- und Sozialausschuß am 30. 11. 1966 die Richtlinie der EWG-Kommission zur Angleichung einzelstaatlicher Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der Arzneimittel. Der Ausschuss vertritt die Ansicht, dass ein für Nahrungsmittel erlaubter Farbstoff auch zur Verwendung von Arzneimitteln als unschädlich gelten müsse. Die EWG-Kommission solle vor einer Ministerratsentscheidung eine gemeinsame Zulassungsliste vorlegen. Das Verhältnis zwischen Farbstoffmenge und Menge der zu färbenden Stoffe sei bei Nahrungsmitteln und bei Arzneimitteln sehr unterschiedlich. Bei Arzneimitteln würden sehr viel kleinere Mengen Farbstoff zugesetzt als bei Nahrungsmitteln, die darüber hinaus in sehr viel größerem Umfang und regelmäßig konsumiert würden. Die EWG-Richtlinie über die zulässigen Farbstoffe in Lebensmitteln wurde vom EWG-Ministerrat bereits im Oktober 1962 gebilligt. Auf Grund der bisher gemachten Erfahrungen hat die EWG-Kommission dazu bereits Änderungen vorgeschlagen. Der Wirtschafts- und Sozialausschuss ist außerdem der Ansicht, dass neben dem von der EWG-Kommission als zulässig vorgeschlagenen Farbstoff auch andere erlaubt sein sollen, wenn sie zur Heilwirkung (z. B. Methylenblau) oder zur besseren Erhaltung eines Arzneimittels (z. B. Phenolrot) beitragen. Dieser Zusatz dürfe nur dann zulässig sein, wenn ein Arzneimittel mit diesen Farbstoffen den Vorschriften der ersten EWGRichtlinie über das Inverkehrbringen entspricht. Der Wirtschafts- und Sozialausschuß fordert ferner ein möglichst lockeres Verfahren für eventuell notwendige Änderungen der Farbstoffliste, der Reinheitskriterien oder der Analysemethoden. Vor derartigen Abänderungen müßten Stellungnahmen eines Beratenden Ausschusses eingeholt werden, dem nicht nur Vertreter der Mitgliedsstaaten und der EWG-Kommission, sondern auch der Privatwirtschaft angehören müssten. Dr. R.”